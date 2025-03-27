13 свадеб, про которые гости еще долго будут судачить

Истории
1 час назад

Свадьба – это не только праздник любви и самый особенный день в жизни молодых влюбленных. Это еще и сложный организационный процесс, в котором очень многое зависит от совершенно разных людей: кондитеров, визажистов, флористов и, что самое главное, гостей. На свадебном торжестве многое может пойти не по плану, но не стоит отчаиваться, ведь иногда суровые испытания оборачиваются приятной неожиданностью.

  • Родственники со стороны жены богатые. С моей – простые люди. Наступает время подарков на свадьбе. Тесть: "Дарим вам тур на Бали и деньги на расходы". У моей мамы аж руки затряслись. Батя же сделал лицо кирпичом и выдал: "А мы с мамкой дарим ребятам машину!" Дело в том, что я знал, что подарят они нам одеяло и долларов сто, они и так последние деньги откладывали. Как услышал про Бали, решил, что надо что-то придумать. Написал бате смс: "Скажи, что дарите нам машину". Он так и сказал. Тесть сразу поинтересовался: "Какую?". Батя, не моргнув, выдал: "Ну, какую-нибудь, местного производства, последнюю, новую". Он реально подумал, что это звучит по-богатому, мол, не какая-нибудь, а самая новая! Сел довольный, мама аж заулыбалась, родственники мои зашептались. Ну и что вы думаете? Пришлось потом реально покупать эту машину, полгода сам на ней катался, потом продал и взял себе авто получше. А батя до сих пор при случае рассказывает, как он на свадьбу сыну машину подогнал. И честно? Я рад, что он так гордится этим. Оно того стоило. © Не все поймут / VK
  • Моя младшая сестра выходила замуж и делала небольшую свадьбу, человек на 30-35. Ни я, ни кто-то еще из нашей семьи к такому не привыкли, всегда раньше были громкие свадьбы на более чем 100 человек, а тут совершенно иначе. С одной стороны мы все, кажется, выдохнули, но сестра захотела организовать еще и репетицию свадьбы, что для нас было еще более необычным. За месяц до “настоящей” свадьбы мы все нарядились, собрались в нужном месте и прекрасно провели время. Молодожены планировали, что все закончится в 22:00, но в результате гостям все так понравилось, что все разошлись где-то в 5 часов утра. На следующий день сестра со своим мужем сказали, что они решили отменить будущую свадьбу и что их целиком и полностью устроило вчерашнее празднование. Сказали, что лучше уже не будет. Но самое лучшее в том, что все гости были сами собой, не было профессиональных фотографов, поэтому все фото и видео максимально не вылизанные, искренние и смешные, а атмосфера была очень ненапряженной. Кажется, это была действительно лучшая свадьба из всех! © Карамель / VK
  • Это была лучшая свадебная церемония, которую я посетила. У каждого столика 2 стула пустовали. Жених с невестой переходили от одного к стола к другому в течение вечера, чтобы успеть поговорить и перекусить со всеми гостями. © bahbahhblacksheep / Reddit

«Свадьбу отметили скромно в 2014. Расписались и улетели отдыхать. Для родителей был сюрприз. Из гостей в ЗАГСе - только один друг»

  • Когда мне было лет 6-7, у моей старшей сестры была свадьба. Меня, как мелкую, везде таскали, запихивали во всякие лёгенькие конкурсы, ну и не стало исключением поимка букета невесты. Меня пустили вперед, и, как ни странно, я поймала букет, но рядом со мной стояла девушка, которую я даже не знала. Она посмотрела на меня и со словами: "Ты ещё маленькая, всё впереди", — забрала букет. Я-то пережить смогла, а мои родственники после этого возмущались весь вечер. © Подслушано / Ideer
  • Я сделала предложение своему парню. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни. Мы встречались почти 7 лет, я долго ждала свадьбы. Для меня семья — это главное, а строить её без штампа не в моих правилах. В итоге я загналась так, что чуть не разрушила отношения. Парень знал, что семья для меня важна, и поддерживал эту идею, а вот роспись воспринимал как что-то страшное и ненужное. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы сложить в голове, что нелюбящий перемены, покладистый, позволяющий мне проявлять лидерские качества человек, которого я полюбила и за эти качества в том числе, вряд ли изменится. Предложение и свадьба не были для меня чем-то важным, больше волновали сам брак, дети, общее будущее. Поэтому в один прекрасный день я сообщила ему, что мы женимся. Мы обсудили детали, затем я сообщила его родителям, затем и своим. По моей просьбе он купил кольцо (помолвочное, не очень дорогое), с которым я ходила до свадьбы и предъявляла всем интересующимся. Мы решили не устраивать праздник, а просто расписаться в любимых джинсах, так и поступили, несмотря на сопротивление родни. Обручальные кольца я тоже выбирала сама с учётом его желаний. С тех пор, как я объявила ему о своем решении, наши отношения стали намного лучше. С меня сошло давление сожительства без брака, с него — необходимость принимать сложное решение, на которое у него не было моральных сил. Всё получилось, он с удовольствием носит кольцо, а на свадебных селфи улыбается так, как я никогда раньше не видела. Не хочу сказать, что мой способ рабочий на все случаи жизни, но если сердце разрывается от отсутствия заветной печати, то, может, стоит что-то изменить? © Подслушано / Ideer
Алина
24 минуты назад

Понимающий и любящий мужчина, знающий, как сильно именно официальный брак важен его женщин, но считающий при этом его чем-то ненужным? Что-то не сходится.

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  • Мы с мужем решили пожениться примерно 6 лет назад. Нам было по 21. Понесли заявление в загс. Решили приколоться и никому ничего не говорить. За 2 недели до свадьбы внезапно решили рассказать родителям. Поехали к одним, ко вторым, выслушали, что так не делается и за 2 недели свадьба не готовится. Заказала платье с за 3 тысячи, мужу рубашку дорогую, туфли и брюки, себе купила белье подороже, покрасивше. Мама настояла на ресторане хотя бы для родственников и фотографе хотя бы для нас. Ресторан нашли маленький, родни много, 30 человек, банкет встал в 50 тысяч, фотограф в 9. На фотосессию мы взяли собаку, так как это наш член семьи, а вот про туфли мы забыли и фотографировались в кроссовках. В общей сложности свадьба обошлась примерно в 80 тысяч, половину банкета настояла оплатить свекровь, мы не сопротивлялись. Деньги у нас были, просто мы не хотели их тратить, мы хотели жить жизнь вместе, а не вот это вот всё. Приехали домой, цветы по вазам распихали, муж сказал открывать конверты. Родня надарила порядка 150 тысяч, родители подарили 1500 €, спустя пару недель друзья родителей узнали о свадьбе и передали нам скромный конвертик с 500 $. От друзей наслушались, мол, как же так вы поженились и никто ничего не знал. Тогда период такой был, все вокруг женились и у всех свадьбы были за миллион. В общем, мы с мужем как не хотели свадьбу, так при своем и остались, только слегка денег подняли. Все те, кто тогда женился, кстати, еще долго свои миллионы кредитов платили, будучи уже в разводе, а мы вот как-то со скромной свадьбой живем, деньги до сих пор на счету карман греют. © Nezemnaya / Pikabu
  • Моя собака выбрала мне жену. В один прекрасный вечер пошел с собакой в парк, отвлекся на свои мысли и почувствовал, как натянулся поводок. Смотрю вперед, а моя Бонни размахивает хвостом и старательно прыгает вокруг очаровательной девушки, наклонившейся ее погладить. Мы перекинулись с ней парой слов о моей собаке, и я начал уже двигаться дальше, но Бонни эта идея не понравилась, и она направилась вслед за той самой красивой незнакомкой. Тяну в другую сторону, собака лишь скребет когтями щебень, и я решил последовать ее чуйке. Девушка обернулась, посмеялась над увиденной картиной, и мы снова разговорились. Она шла домой, поэтому я вызвался ее проводить, и все закончилось тем, что у меня появился ее номер телефона в контактах и возможность пригласить ее на свидание. Пригласил, чудесно провели время вместе, и результатом стала наша свадьба через два года. Теперь выгуливаем Бонни вместе и благодарим ее за то, что она нас свела. © Подслушано / Ideer
  • Мои родители, когда женились, оба нервничали. Свадьба была в лучшем ресторане, расписывались они там же. И вот работник ЗАГСа произносит речь и спрашивает: «Невеста, вы согласны?» И тут «невеста» отвечает басом: «Да». Папа так распереживался, что решил ответить и за маму тоже. Гости катались со смеху. Родители до сих пор вспоминают об этом с юмором. Мама шутит, что папа, видимо, боялся, что она в последний момент не согласится выйти за него замуж.
  • Мой муж, тогда еще жених, врезался в стеклянную дверь. Самое смешное, что он знал, что врежется, и сказал об этом в начале торжества, и мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что это именно он врезался в дверь. Зато оставил прекрасный отпечаток лица на стекле! © Ambartah / Reddit
  • Это произошло на свадьбе моей двоюродной сестры. Когда она и жених встали на колени у алтаря, на подошвах его туфель можно было прочитать слова "Помогите мне", приклеенные скотчем. Я посмеялся. Он хороший парень и знал, на что идет. © CW1KKSHu / Reddit
  • Я был в баре на свадьбе, где один из гостей решил, что это идеальный момент, чтобы сделать предложение своей девушке. Девушка расплакалась и, убегая, кричала извинения невесте. Совет: Никогда не делайте предложение на свадьбе, это день невесты и жениха. © Unknown author / Reddit
  • Родственница выходит замуж. Она наклоняется к своей 4-летней племяннице и радостно спрашивает: «Ну, как я выгляжу?», ожидая услышать «красивая». Но за несколько минут до выхода к алтарю невеста получает громкое: «Ты выглядишь смешно!» Лицо невесты вытягивается. Моя сестра, пытаясь сдержать смех и запинаясь объясняла, что моя племянница только что выучила это слово и постоянно его использует. Невеста пыталась отшутиться, но выглядела так, будто сдерживает слезы. © BabyBuddahBlues / Reddit
  • Когда папа женился на моей первой мачехе, это была очень скромная свадьба у них дома, но ее три дочери, я и пара двоюродных сестер, все незамужние и "брачного возраста", присутствовали. Мы все послушно встали, чтобы она могла бросить букет с лестницы. Никто даже руки не поднял. Мы не горели желанием его заполучить. Я поймала букет, просто чтобы он не упал на пол. В итоге я остаюсь счастливо незамужней, а все мои сестры вышли замуж. © Kassy Wilson / Quora

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