16 доказательств, что тишь да гладь бывают где угодно, только не в школе

Несколько лет после окончания музыкалки мне снился кошмарный сон, что у меня завтра экзамен, а я пропустила огромное количество уроков и абсолютно не знаю программу! Лет через десять перестал сниться.
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Отношение к школьным урокам во многом зависит от учителя. Увлеченный своим предметом педагог заражает энтузиазмом и заставляет влюбиться в математику или литературу буквально весь класс. Такой человек надолго останется в памяти, впрочем, как и те преподаватели, от которых хочется сбежать подальше.
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Несколько лет после окончания музыкалки мне снился кошмарный сон, что у меня завтра экзамен, а я пропустила огромное количество уроков и абсолютно не знаю программу! Лет через десять перестал сниться.