16 доказательств, что тишь да гладь бывают где угодно, только не в школе

Народное творчество
1 час назад

Отношение к школьным урокам во многом зависит от учителя. Увлеченный своим предметом педагог заражает энтузиазмом и заставляет влюбиться в математику или литературу буквально весь класс. Такой человек надолго останется в памяти, впрочем, как и те преподаватели, от которых хочется сбежать подальше.

  • Приходит дочь-второклашка из школы в слезах: одноклассник бросил ей в волосы жвачку, и учительница выстригла у нее огромный клок волос. Я в бешенстве помчалась в школу, а училка заявила, что всю жизнь ходит с короткой стрижкой, и ничего. Звоню мужу, он спокойно отвечает: «Я все разрулю». И вдруг через пару часов к нам домой пришла та учительница, принесла дочери огромного плюшевого медведя и много-много конфет, извинилась перед нами обеими. Ребенок немного успокоился, а моя сестра-парикмахер обещала приехать к нам и постараться спасти ситуацию. Но я до сих пор не могу добиться от мужа, что он такого сделал или сказал, что учительница поменяла свою мнение и пришла к нам извиняться. © Мамдаринка / VK
  • Мы не любили нашу учительницу по математике, потому что она была очень строгой. А еще все над ней издевались. Когда мне было лет 15, я выдала ей, что не сделала домашку, так как испортила тетрадь (на самом деле я просто ничего не сделала). После урока она попросила меня задержаться, но ругать не стала. Начала мягко расспрашивать, все ли у меня дома хорошо, не издевается ли кто-то надо мной и так далее. Тут-то до меня и дошло, что она — человек, у которого есть чувства. Ужасно стыдно стало, что мы над ней издевались. После этого случая я вела себя на уроках нормально. © SilentSamamander / Reddit
  • Необходимо было написать учителю английского записку о причине отсутствия ребенка. «Как зовут учительницу?» — «Чича». После секундного замешательства говорю, что нельзя давать прозвища, это некрасиво. Опять спрашиваю: «Имя какое?» На что сын с возмущением: «Мам, ну Чича же! Когда она заходит в класс, мы всегда говорим „Хеллоу, чича!“» Остаток вечера заучивали имена учителей. © Подслушано / Ideer
  • До дрожи боюсь учительницу своего сына по математике. Если она вдруг вызывает меня в школу, то я всегда еле-еле собираюсь. Пока она рассказывает мне о сыне, я постоянно с ней соглашаюсь, чтобы поскорее закончить разговор. А когда выхожу из класса после разговора, сразу бегу в кафе, чтобы съесть пару десертов и расслабиться. Мама. 43 года. © Подслушано / Ideer
  • Надо мной довольно долго издевались в школе из-за одежды. Что бы я на себя ни надела, руководство ворчало. Кардиган? Нет! Водолазка? Нет! Разрешалось носить лишь бесформенную рубашку, все остальное считалось слишком смелым. Поразмыслив, я нашла выход: стала носить разные шарфики, чтобы прикрыть большую грудь. Но руководство взяло и запретило носить шарфы! А все потому, что моя большая грудь почему-то всех раздражала. © kissmy*** / Reddit
  • У одноклассника были фиолетовые пряди. Однажды на уроке пожилая географичка как давай его за них отчитывать! Ругает, а сама при этом поправляет свою пышную нежно-сиреневую шевелюру. Мы сидим, хихикаем, и тут до нее доходит почему. Учительница опешила, покраснела, секунду подумала и гордо произнесла: «У меня-то не только челка, а все волосы такие, и оттенок круче. Тебе за мной не угнаться». © Ella Ralimova / VK
  • Довелось мне как-то заболеть. На 10-й день говорю доктору: «Закрывайте уже больничный, а то на работе уроки некому вести». «Подумаешь, — усмехнулся доктор. — У нас вон в школе географ биологию вел, и ничего». «Ну что вы, у нас так не положено», — ответила я. К слову, я преподаю в школе биологию. Прихожу на работу после больничного и обнаруживаю, что мои уроки вел учитель географии! © Ythilka / Pikabu
  • На моей лекции присутствовало более ста студентов. Я рассказывал о психологии человека, а конкретно о том, почему люди обычно поступают так, как большинство. Один парень все время ерзал на своем месте и будто бы что-то искал под столом. Я сообразил и сказал ему, указывая на дверь: «Пикачу вон там». Взволнованный парень крикнул: «Где?!» Долго смеялись. Об этой игре я узнал от сына буквально накануне. © Bill Connelly / Quora
  • Я учитель. Очень люблю свою работу и детей. Всегда стараюсь понять учеников, помочь им в трудных ситуациях. Считаю, что школа должна не только учить, но и воспитывать. Дети отвечают взаимностью. А мне в последнее время все чаще приходят в голову мысли уйти из школы. Из-за родителей, которые жалуются, что их ребенку не разрешили хамить в лицо педагогу, что поставили оценку ниже, чем он хотел. Причем сразу идут к директору, потом ты сидишь, оправдываешься, а внутри тебя умирает учитель. © Подслушано / Ideer
  • В начальной школе к нам в класс пришла молодая учительница. Темы для сочинений, которые она задавала, не отличались оригинальностью. Одной из них была «Школа — мой дом». Я решил выложить всю свою ненависть на тетрадном листе, справедливо полагая, что получу двойку. В моем скромном опусе я в деталях описал, по каким причинам школа — это точно не мой дом, почему я не могу любить место, в которое мне приходится тащиться пару кварталов ранним утром, слушать совершенно неинтересную мне информацию, а главное — соответствовать всеобщим требованиям. Каково же было мое удивление, когда за сочинение я получил пятерку с минусом, причем минус был исключительно из-за грамматических ошибок. © i1sopro / Pikabu
  • Жена работает учителем в школе (дистанционное обучение). Вчера задала задания, сегодня показывает результат. Особо трудолюбивый ученик нашел ответы на сайте готовых домашних заданий, сделал скрин и выслал. Лень даже переписать. © Vegastr / Pikabu
  • У меня в соцсетях несколько учителей в друзьях. Однажды я написал пост о том, что мне постоянно снится один и тот же кошмар: я нахожусь в классе химии, вот-вот начнется экзамен, а я до этого уроков не посещал и совсем ничего не знаю. Учитель химии прокомментировал мой пост, что его непрекращающийся кошмар — это мое пребывание на его занятиях. © Notmyrealname / Reddit
  • Девочка попросила 2 дополнительные недели, чтобы закончить домашнюю работу. Рассказала, что ее младшая сестренка попала под машину и сейчас находится в тяжелом состоянии. Конечно, учителя ей разрешили. Одна учительница даже сходила к ним домой и на пороге анонимно оставила $ 500. История дошла до администрации. Они организовали фонд для пожертвований, а директор лично пошел к семье, чтобы предложить помощь. Мать ученицы: «Нет у нее никакой сестры. Она придумала это, чтобы ей в школе разрешили не делать домашку». © Sean Thomas / Quora
  • Дочурка пришла из школы и начала плакать. Когда я начала спрашивать, что случилось, ответ был очень прост: «Наша учительница — ведьма! Она специально нас так пытает своими цифрами и буквами, чтобы поживиться нашими слезами!» Пришлось утешить и объяснить, что все это не так, но знаете, мне тоже что-то ее учительница не нравится. © Не все поймут / VK
  • Накипело! Я учитель начальных классов, и у меня есть татуировки на предплечье и на икре. Во время работы я закрываю их длинными рукавами и брюками, но когда встречаю знакомых в свободное время и они видят рисунки на моем теле, то каждый считает своим долгом упрекнуть меня: «Это плохо, ты же учитель! Какой пример подаешь детям?» Эй! Это мое тело, что хочу с ним, то и делаю! Мое начальство знает про татуировки и не сделало мне еще ни одного замечания. © Подслушано / Ideer
  • Муж работает учителем географии в школе, его там просто обожают. Ему за 50, но он умудряется находить общий язык со школьниками. От своих учеников много нового узнает: фильмы, сериалы, слова, тренды, музыку. От него и я много нового узнаю. И это прекрасно, мне нравятся вкусы молодежи, ее мнения, путь в этом мире. © Палата № 6 / VK

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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
3 дня назад

Несколько лет после окончания музыкалки мне снился кошмарный сон, что у меня завтра экзамен, а я пропустила огромное количество уроков и абсолютно не знаю программу! Лет через десять перестал сниться.

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