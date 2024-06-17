16 доказательств, что тишь да гладь бывают где угодно, только не в школе

Отношение к школьным урокам во многом зависит от учителя. Увлеченный своим предметом педагог заражает энтузиазмом и заставляет влюбиться в математику или литературу буквально весь класс. Такой человек надолго останется в памяти, впрочем, как и те преподаватели, от которых хочется сбежать подальше.