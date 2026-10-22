И этой наждачки хватит на пару раз. Надевайте кошки, если спрея жаль. И да, не брендовые это сапожки, если подметка не соответствует температурным режимам на улице, а подделка. Хорошая, но...
Дедушкины трюки, которые продлевают жизнь обуви и берегут мои ножки в холода
Мой дедушка любит работать руками: может установить сантехнику, разбирается в электрике и умеет чинить все, что угодно. И, конечно, он знает множество маленьких хитростей, которые облегчают быт. Некоторые из них касаются обуви, и меня не раз выручали его помощь и подсказки. Вот какие полезные вещи я узнала от него.
Наклеить наждачку, чтобы обувь не скользила
Отхватила брендовые сапожки по скидке, а они скользят. Купила спрей, наношу, дедушка рядом сидит. Смеется: «Зря ты, Анечка, деньги потратила!» Переворачивает ботинок, а там есть несколько выпуклостей в подошве, дедушка говорит: «Вот сюда мы наждачку и наклеим!» Вырезал из мелкой наждачки небольшие кусочки и приклеил на эти выступы клеем для обуви. Только предупредил, чтобы я проверяла, не стерлась ли наждачка, тогда нужно будет заменить. Спасибо, дедуля!
Шнуровать ботинки с «окошком»
Я часто ношу ботинки на шнуровке и бывает, что они давят сверху на ногу. Дедушка научил меня шнуровать ботинки по-хитрому: сначала ботинки шнуруют как обычно — крест-накрест, но на уровне щиколотки делают «окошко» — шнурки идут параллельно друг другу. Так нога чувствует себя свободнее.
Фиксировать пятку
Ботинки я ношу и в городе, и на загородных прогулках. И бывает, что при ходьбе пятка скользит, и ботинок может натереть. Дедушка научил меня шнуровать ботинки так, чтобы зафиксировать пятку. Для этого используют специальную шнуровку heel lock. Вот как это сделать:
- Наденьте ботинок и плотно прижмите пятку к заднику. Зашнуруйте ботинок крест-накрест до предпоследней пары крючков.
- Каждый конец зацепите за верхний крючок на той же стороне, не перекрещивая шнурки. Между крючками получатся два вертикальных участка.
- Теперь перекрестите концы и проденьте каждый конец под вертикальный участок шнурка на противоположной стороне.
- Потяните концы в сторону носка, чтобы затянуть шнуровку, и завяжите на бантик. Ботинок должен держать ногу плотно, но не сдавливать ее.
По ссылке выше есть пошаговые фотографии.
Вот тут показан способ, как зашнуровать ботинки таким способом. А тут — еще один.
Кстати, метод шнуровки «фиксация пятки» существует и для кроссовок. Помните двойные дырочки сверху на кроссовке? Они как раз для этого. Способ можно посмотреть тут.
Провести по тугой молнии простым карандашом
Знаю что восковые мелки, свечки, кусочки сухого мыла тоже подходят для смазки и лучшего скольжения не только молнии, но и для пазов во вставных ящиках в столах, тумбочках и др.
Еще один дедушкин трюк — простой, но действенный. Если металлическая молния заедает, нужно аккуратно провести простым карандашом по ее зубчикам. Графит действует как сухая смазка: он уменьшает трение и помогает бегунку скользить легче. Лишние следы карандаша уберите ластиком, чтобы не пачкали руки и одежду. Восковой мелок тоже подойдет!
Не сушить промокшую обувь возле батареи
Дедушка научил меня правильно сушить намокшую обувь. Я никогда не ставлю ее возле батареи. От сильного нагрева пара может потерять форму, а натуральная кожа обуви — пересохнуть и потрескаться. Высокая температура может повредить материалы и клей, из-за чего подошва начнет отклеиваться. Это касается и кожи, и искусственных материалов.
Чтобы высушить ее правильно, лучше вынуть стельки и шнурки, оттянуть язычки и оставить так при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс, можно направить на обувь обычный вентилятор или использовать специальную сушилку с обдувом, но без нагрева.
Еще можно набить обувь бумагой или газетами и менять их по мере намокания. Только для светлой обуви газеты не берите: краска может оставить следы. Я обычно сохраняю для этого упаковочную бумагу из посылок.
Наклеить бумажный пластырь до того, как обувь начнет натирать
Летом купила спортивные тапки для ходьбы. Первые две прогулки всё было нормально. Но в третий раз, когда ушла далеко от дома, вдруг левая тапка начала натирать. Вернуться домой на машине было невозможно, пришлось хромать до дома. Растерла всю пятку в кровь. Так и закончились мои прогулки спортивной ходьбы.
С новой парой у меня частенько одна и та же история: в магазине все удобно, а на прогулке задник начинает потихоньку натирать. Дедушка посоветовал не ждать, а заранее наклеить тонкую клейкую бумажную ленту на место, где обычно натирает. Так бегуны на дальние дистанции делают. Мне помогает!
А вот и еще несколько статей про обувь:
Комментарии
Дедушка тут нужен, видимо, исключительно для придания солидности советам)
В одной поп-сети любят банальные бытовые советы сопpовождать присказкой - "рассказал дед", "ученые скрывают", "фармацевты запретили"... мой хит: "монах поделился знанием" 😎😉😁