Дедушкины трюки, которые продлевают жизнь обуви и берегут мои ножки в холода

Ботинки я ношу и в городе, и на загородных прогулках. И бывает, что при ходьбе пятка скользит, и ботинок может натереть. Дедушка научил меня шнуровать ботинки так, чтобы зафиксировать пятку. Для этого используют специальную шнуровку heel lock. Вот как это сделать:

Наденьте ботинок и плотно прижмите пятку к заднику. Зашнуруйте ботинок крест-накрест до предпоследней пары крючков.

Каждый конец зацепите за верхний крючок на той же стороне, не перекрещивая шнурки. Между крючками получатся два вертикальных участка.

Теперь перекрестите концы и проденьте каждый конец под вертикальный участок шнурка на противоположной стороне.

Потяните концы в сторону носка, чтобы затянуть шнуровку, и завяжите на бантик. Ботинок должен держать ногу плотно, но не сдавливать ее.

По ссылке выше есть пошаговые фотографии.



Вот тут показан способ, как зашнуровать ботинки таким способом. А тут — еще один.

Кстати, метод шнуровки «фиксация пятки» существует и для кроссовок. Помните двойные дырочки сверху на кроссовке? Они как раз для этого. Способ можно посмотреть тут.