20+ человек показали фото и рассказали истории о работе, которая бесконечно далека от привычной офисной рутины
Когда мы спрашиваем собеседника: «А где ты работаешь?», то обычно ждем вполне стандартный ответ — в школе, в офисе, на стройке. А ведь пока одни заполняют отчеты или пекут хлеб, другие в это время могут учить туристов целоваться с треской, отыскивать причины странных запахов в чужих домах или часами изображать русалку в аквариуме. Рабочим местом может стать и кабина крана, напоминающая декорации к «Терминатору», и раскидистый дуб в парке. Люди, чьи будни проходят в самых неожиданных декорациях и наполнены задачами, о существовании которых многие из нас даже не догадывались, могут рассказать много интересных историй и похвастаться невероятными фото.
- Живу в Японии. Искала на сайте вакансий необычную подработку и наткнулась на агентство, которое нанимает гостей на свадьбу. Откликнулась. Мне рассказали о паре, дали информацию о тех гостях, с которыми я якобы знакома. Всей работы — одеться подобающе, вовремя прийти, улыбаться, хлопать в ладоши, хорошо кушать и вести непринужденные беседы. За свадьбу мне заплатили около 10 000 йен (чуть больше 55 евро — прим. ADME) плюс я еще и наелась.
Так выглядит рабочее место машиниста металлургического крана. В комментариях к фото, выложенному в соцсети, пользователи вовсю шутили, спрашивая: " А второго «Терминатора» не у вас снимали?"
- Мне попалось объявление о вакансии дегустатора еды для одной известной сети супермаркетов. Я отправил отклик и меня пригласили, предоставив на выбор дегустацию молочных продуктов и сладостей или мясной продукции. Я выбрал сладости. На дегустациях участники пробуют либо новую продукцию, которой только еще предстоит оказаться на полках магазинов, либо те позиции, по которым возникают вопросы. Например, у кефира в приложении снизился рейтинг — надо разобраться. Перед каждым продуктом ассистент технолога озвучивал те моменты, на которые надо было обратить внимание. Например, кефир слишком кислый. Или сыр имеет какую-то не такую структуру. И в процессе дегустации данные моменты либо подтверждались, либо нет. Нас предупредили, что совсем не обязательно доедать каждый новый кусок торта или пирожного, но я доел все. Удалось попробовать две новые позиции, которые скоро можно будет купить, пробовали мы и продукцию от новых поставщиков. Что-то будет продаваться в магазинах сети, а кому-то решено было отказать. Длилось все почти 3 часа. Впечатления остались самые приятные — не столько от самой еды, сколько от людей и атмосферы мероприятия.
А я бы выбрала дегустацию мясной продукции. Сладостей я и так ем много, а с мясом так не получается - цена иногда сильно кусается.
Работать на заводе по производству пазлов и настольных игр — не об этом ли мы мечтали в детстве?
- Я работала моделью рук. Судя по всему, они у меня прямо-таки шикарные. Хотя сама я в них ничего особенного не вижу — руки как руки. Меня постоянно донимали вопросами, как я вообще в это влипла, так что я любила вешать лапшу на уши: мол, меня выцепили прямо на улице. И теперь я, дескать, мажу руки кремом по 15 раз на дню и сплю в полиэтиленовых пакетах... Платили, конечно, отлично, но на съемках приходилось торчать сутками и трястись над маникюром, чтобы, не дай бог, его не повредить. Маникюр, кстати, мне оплачивали, даже платили за то время, пока я сидела в кресле у мастера! В основном снималась в телевизионной рекламе. Теперь на вечеринках я представляюсь как «модель рук международного уровня», которая бросила карьеру ради куда более достойного дела — учить детей читать.
Мне муж рассказывал о такой случайной подработке - модель для мужской ювелирки.
Приехал клиентам сеть настраивать, а там оказались рекламщики, искали красивые руки, чтоб и пальцы не толстые-волосатые и запястья изящные.
Надели ему рукав от костюма с крахмальной манжетой и отсняли весь ассортимент)
Так выглядит человек рядом с карьерным самосвалом
- Подрабатывала я как-то в нашем краеведческом музее. Выдалась свободная минутка, решила посидеть — нашла в выставочном зале свободный стул, сижу, буклет к этой выставке просматриваю. По залу бродит какая-то посетительница, картины рассматривает. Подошла ко мне ближе. Я перевернула страницу, а она как вскрикнет: «Ой! Так вы живая! А я думала — экспонат!» Как выяснилось позже, до этого в этом зале была выставка восковых фигур.
Автор фото — морской биолог. «Сардельки внизу — это северные морские львы» — пояснила нам она
- В студенчестве братец, который работал бригадиром массовки, позвал ради прикола сняться пару раз. В первый раз был день накануне экзамена по физике, и я, чтоб время не тратить, взяла толстенный учебник с собой. Заходит «актёрище», реально очень часто мелькающий в мелодрамах, и играющий всегда мерзких противных персонажей. Смотрит так свысока и презрительно, говорит: «Что, решили сюда библиотеку притащить?» Думаю: сам себя, наверное, играет. Во второй повезли нас куда-то в Сокольники, сказали взять ролики. И мы с еще одной девчонкой отыгрывали удаляющиеся на роликах спины. А дублей было штук тридцать наверное. Как же мы с ней устали!
Так обаятельно улыбаются люди, которые рисуют узоры на наших домах
- Я работаю тем, кого здесь называют «Screecher-inner». Моя работа — подбить туристов попробовать местного напитка, поцеловать настоящую треску и прокричать что-нибудь забавное. Звучит странно, но это официальная должность в туристическом бизнесе Ньюфаундленда. Летом я делаю это каждый день, два раза в день. У нас это традиция — так мы приветствуем людей, которые приезжают на остров. И, честно говоря, это просто идеальная работа.
Такие фото выкладывает в соцсети человек, чья должность называется: «Ответственный за микроптиц в центре помощи диким животным»
- Моя работа - Q-грейдер. Профессия, о которой вы, возможно, не знали. Задумывались ли вы о том, что у любого кофе есть определенные стандарты качества? И эти стандарты должны быть кем-то оценены. Quality Grader, а если брать более полное название Q-Arabica или Q-Robusta Grader. Человек, который оценивает качество кофе: арабики или робусты соответственно. Сейчас в мире зарегистрировано около 8000 Q- грейдеров ( по другим данным — около 10 000 — прим ADME). При населении Земли в 8 млрд получается, что это где-то один специалист на миллион жителей.
Так выглядит рабочее место человека, который занимается ЭКО для пчелиных маток. Зачем? Автор фото поясняет: «Благодаря этому сохраняется чистопородность пчелы, контролируется селекция и выводятся новые линии в условиях одной породы»
- Я работал ростовой куклой — динозавриком Дино. Стоял самый жаркий день лета, а костюм Дино был еще и не вентилируемым. Каждые полчаса я бежал в подсобку, снимал рубашку и выжимал ее, как половую тряпку, в раковину. Похудел килограмма на два.
А вы знали, что людей, которые ухаживают за кустарниками и деревьями на городских улицах, в парках и садах, называют арбористами?
- Долго сидел без работы, вдруг вижу вакансию: помощник руководителя завода. Думаю, рискну. Звоню, трубку берет женщина и сразу: «Вес, рост, цвет глаз». Я в недоумении, но отвечаю. А она продолжает: «Педагогическое образование есть?» Я уже ничего не понимаю, и тут она выдает: «Мне нужен человек, который будет ухаживать за моей дочкой. Ей нравится коллега, а он не мычит, не телится. Надо вызвать легкую ревность. Задача сугубо актерская: встречать у офиса с цветами, вежливо подавать ручку, сажать в красивую машину». Я говорю, мол, понял, но при чем тут педагогическое образование? А она говорит: «А это чтобы она ненароком в тебя не втюрилась — она учителей слишком уважает». Отработал роль честно, гонорар получил, коллега на девицу в итоге действительно обратил внимание. Но повторять такой «профессиональный опыт» больше не тянет.
Женская логика - чтобы понравиться - нужно "вызвать ревность"?? А если она коллеге вообще не уперлась?
Наша читательница занимается росписью театральных костюмов, и показала как выглядит ее рабочее место
- Работаю банщицей. Да, профессия необычная, но я не знала, что она настолько «нишевая». Бащиков мало, очень мало, даже в столице. Нагрузка, конечно, бывает мощная. И от чего это зависит, я так и не поняла. Бывает, паришь человека 5 минут, особо не поддаешь даже, и потом еле выходишь из парной. А бывает полчаса паришь, и энергии только прибавляется. Бывает, просто погреешь человека мягко, с любовью, с душой, потом укутаешь его в простынку, окошко откроешь, чтобы дышалось легко. Потом потрешь ему спинку пенным березовым веником, как мама в детстве мочалкой мыла. Вот такую баню я люблю. «Терапию теплом».
У автора фото необычная профессия — подводный фотограф, но у модели работа еще более экзотическая — русалка
Видел такую русалку в океанариуме в Астане. И тоже подумал - вот же работа - плавать в окружении хищных рыб. Она ещё и позировала нам, когда мы фотографировались).
- Случайно обнаружил, что люди готовы платить за то, чтобы ты объяснил им, почему в их доме странно пахнет. Все началось с того, что подруга попросила меня выяснить, почему в ее гостевой спальне пахнет «мокрым картоном и старыми хлопьями». Я потратил около 30 минут на осмотр комнаты и в конце концов обнаружил небольшую протечку в дренажной трубе кондиционера за шкафчиком. Она пошутила, что мне следует начать брать за это деньги. Так и сделал. Создал в соцсетях страницу, назвал: «Что это за запах?» Схема такая: люди присылают описание запаха, фото комнаты и уточняют, когда он усиливается — в дождь, в жару, при включении вытяжки. Я накидываю список вероятных причин. Если не помогает — созваниваемся по видео. Самое забавное, что в 90% случаев мне даже не нужно выходить из дома. Вот мои лучшие кейсы:
— Запах рыбы на кухне? Перегревается розетка.
— Сладковатый аромат в гараже? Пролили антифриз.
— Запах мокрого полотенца в углу? Влага за гипсокартоном.
— Пахнет жженым попкорном по вечерам? Это соседская вытяжка. Вот уж не ожидал, что «детектив по запахам» превратится в мой реальный дополнительный заработок.
Ох, когда соседи сбоку, сверху или снизу начинают жарить рыбу, свинину или готовят что-нибудь с чесноком, то мне хочется убежать из квартиры куда-нибудь подальше даже в сильный мороз и ураганный ветер!
Глядя на эти редкие профессии и фантастические локации, понимаешь, насколько интересен мир. Но и за самым привычным рабочим местом может скрываться еще сотня захватывающих сюжетов, которые делают будни любого специалиста по-настоящему уникальными. Убедиться в этом можно в других наших материалах: