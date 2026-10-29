20+ человек показали фото и рассказали истории о работе, которая бесконечно далека от привычной офисной рутины

Когда мы спрашиваем собеседника: «А где ты работаешь?», то обычно ждем вполне стандартный ответ — в школе, в офисе, на стройке. А ведь пока одни заполняют отчеты или пекут хлеб, другие в это время могут учить туристов целоваться с треской, отыскивать причины странных запахов в чужих домах или часами изображать русалку в аквариуме. Рабочим местом может стать и кабина крана, напоминающая декорации к «Терминатору», и раскидистый дуб в парке. Люди, чьи будни проходят в самых неожиданных декорациях и наполнены задачами, о существовании которых многие из нас даже не догадывались, могут рассказать много интересных историй и похвастаться невероятными фото.