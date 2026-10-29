20+ человек нашли хобби в зрелом возрасте и просто расцвели благодаря ему
Почему-то бытует мнение, что творчеством надо заниматься исключительно в детском возрасте — для развития мышления и воображения. А взрослому человеку такими вещами заниматься следует разве что профессионально, для заработка. Категорически с этим не согласна, как и герои этой подборки! А в конце статьи, кстати, немного поделюсь своим и маминым творчеством.
- Моя бабушка попросила выложить ее работы в интернет. Сколько себя помню, она всегда занимала свободное время чтением или рукоделием. В основном это была вышивка.
Слева «Грибок». Бабушка говорит, что птички поседели на ней вместе с ней самой. А картине уже 70 лет! И да, я помню, что птички когда-то давно были черненькими.
«Макам» тоже лет 60, и эта вышивка — один из фаворитов у бабушки.
Сейчас моей бабуле 87 лет, но ее руки по-прежнему не знают скуки. Зимними вечерами ее занимает уже вышивка крестом. Я покупаю для нее рисунки на канве, а они превращаются в картины, которые мама потом развешивает по всему дому, радуя семью.
Бабушка связала
- В память о маме я взяла из родительского дома эту скатерть. Ей чуть больше 60 лет. В конце 1950-х годов ее сделали мои бабушка, мама и тетя. Сейчас техника, в которой сделана скатерть, не особо популярна. Это филейное плетение. Из катушечных хлопковых ниток простым приспособлением плелась основа-сетка (по тому же принципу вяжутся рыбацкие сети, только у них плетение не прямое, а ромбовидное), а затем при помощи иглы цветными нитками типа «Ирис» заполнялись клеточки по нужному рисунку. Простое занятие, с которым мог справиться даже ребенок, но довольно кропотливое и требующее терпения.
Мама-рукодельница и ее новая работа: бисерный галстук
- Дачу или участок у бабушки не получилось приобрести. А она очень любила и любит копаться в земле. В итоге бабушка нашла простое и нетривиальное решение для того, чтобы утолить свою потребность. Она начала засаживать участок под окнами пятиэтажки — навскидку примерно 15-18 квадратных метров.
Сейчас на участке растут: черная смородина, белая смородина, пара кустов клубники, чеснок, крыжовник, весной пара тюльпанов, мускари, алиссум, пара нарциссов, пионы, гвоздики (это только то, чему я смогла найти определение, названия остальных растений я не знаю).
На этот коврик, связанный крючком, ушло больше 30 часов работы. И какая красота вышла! Такой даже ногой трогать жалко.
- У меня этих хобби — просто завались. Постоянно что-то новое пробую. Пишу сценарии, написала детскую книгу. Серьезно увлекаюсь фото- и видеомонтажом, создаю музыку и песни для своих роликов. Делала открытки, бусы из бисера и полимерной глины, всякие поделки, народные куклы, декорации для интерьера. Потом был самодеятельный театр, где я прошла разные ступени: актриса, сценарист, декоратор, костюмер, звукорежиссер, оператор, дизайнер по афишам и билетам, администратор. В теневом театре я была художником и голосом персонажа по моему же сценарию.
Есть свой музей Средневековья, созданный с нуля, где я провожу экскурсии. Колбасу для музея из папье-маше такую сделала, что от настоящей не отличить. Организовываю фестивали. Выступаю в качестве ведущей на концертах. Картины по номерам тоже расписывала. Сейчас хочу с эпоксидной смолой попробовать поработать.
На валяние котика Майло из множества оттенков серой и золотистой шерсти у мастерицы ушло почти три месяца! Сложнее всего было сделать плавные переходы в окрасе.
Аппетитные сережки в виде шаурмы — так и хочется сделать кусь!
- Мы со свекровью живем в одном подъезде, только у нее окна выходят во двор. И вот однажды звонит она мне и загадочным голосом спрашивает:
— Ты вообще знаешь, что твой муж по утрам вовсе не на пробежку ходит?
Я чуть телефон не уронила. А свекровь продолжает: мол, уже третий день он запирается в гараже и сидит там часами. Я сразу помчалась выяснять, что происходит. Осторожно открываю дверь гаража, заглядываю внутрь — а там муж, сосредоточенный до предела, собирает миниатюрную железную дорогу с паровозиками и вагончиками.
Выяснилось, он с детства мечтал о собственном макете железной дороги, но все никак не решался воплотить мечту в жизнь. И вот наконец добрался до нее. Свекровь, когда узнала, в чем дело, расхохоталась так, что остановиться не могла. А я выдохнула с облегчением и предложила мужу перенести его маленькую железную дорогу домой, чтобы больше не приходилось устраивать вылазки в гараж.
Мастерица целых пять лет корпела над домиком, полным миниатюрных жильцов. И лица у них всех такие знакомые и родные!
Пятнадцать килограммов веса, целый метр в высоту, восемь комнат, 54 предмета мебели с распашными дверцами, а уж вазочки, баночки и сервизный фарфор и вовсе не пересчитать! Порой казалось, что я никогда не доведу эту работу до конца. Сначала мне совсем не хотелось никаких жильцов, но стоило им появиться, как все заиграло новыми красками. Вот братец-Колобок, а вот Дядюшка Ау уже вовсю хозяйничает и размышляет: поливать ли эту кракозябру на серванте или лучше не рисковать.
- У папы есть друг — дядя Кузя. Раньше ему постоянно звонили, звали на посиделки, приезжали поздравить с днем рождения. Он благодарно жал руки, отводил глаза и уходил в дом, на пороге которого уже стояла жена с лицом, не предвещавшим ничего хорошего.
Рыбалку дядя Кузя в итоге забросил. Жена считала, что лучше бы он помогал на огороде, а выходные проводил у тещи.
Не знаю, что у них там потом произошло, но спустя какое-то время в его жизни появилась тетя Кузя. Вообще-то тетя Ира, но какая теперь разница! Сама она раньше на рыбалку не ездила, зато видела, как у мужа горят глаза, когда он об этом рассказывает. И решила попробовать составить ему компанию.
А дальше понеслось: зимняя рыбалка, летняя, лодки, удочки, новые маршруты.
Дядя Кузя словно заново родился. Уволился с нелюбимой работы, стал помогать жене в ее увлечении, которое приносило деньги: она фотографировала детей в школах и детских садах. Вместе они начали ездить на сплавы.
Теперь к ним специально приезжают со всей страны. У них уже 13 грузовых лодок, дядя Кузя водит целые группы, знает все местные угодья и, кажется, может рассказать о каждой рыбе в округе.
А тетя Ира не устает повторять, что поддержать своего мужчину и разделить с ним любимое дело было одним из лучших решений в ее жизни.
И вот что удивительно: мы, дети, многим из которых уже под тридцать, до сих пор воспринимаем их только вместе. Не дядя Кузя и тетя Ира, а просто дядя и тетя Кузя.
Мастерица сделала этот маленький подсолнух — настоящее солнышко посреди холодной осени
Серебряное кольцо с рыбкой из микромозаики. Главный плюс — нельзя сделать два одинаковых!
- Жена в декрете пыталась найти себе занятие по душе. То рисовала, то вязала, то макраме увлекалась, но каждое новое хобби довольно быстро ей надоедало.
И вот однажды возвращаюсь домой, открываю холодильник, а там яиц столько, будто мы собрались кормить ими целый поселок. Думаю: ну все, взялась за кулинарию, сейчас нас ждет море выпечки!
Сажусь есть, она ставит передо мной омлет, а рядом кладет пустую яичную скорлупу. Я смотрю на нее и просто теряю дар речи. На скорлупе вырезан тончайший кружевной узор! Каждая деталь настолько изящная и аккуратная, что кажется, будто передо мной миниатюрная фарфоровая ваза.
Тут-то я и узнал, что существует такое невероятное хобби — резьба по яичной скорлупе. Жена берет специальное мини-сверло, осторожно освобождает яйцо от содержимого и превращает хрупкую скорлупку в настоящее произведение искусства.
Теперь весь наш дом постепенно заполняется этой ажурной красотой. А жена так набила руку, что соседка уже регулярно приходит к ней вместе с подругой на мастер-классы.
Очень изящное искусство — создание фарфоровых кукол, за которым стоит огромное количество работы: отливки, обжига, росписи и пошива нарядов
Мужчина сам и сшил куртку, и расписал ее рисунками в стиле зентангл
- У меня тренировки мелкой моторики идут с февраля по октябрь. Сначала сажаете семена цветов. Ждете, пока они прорастут и немного подрастут, а потом рассаживаете по стаканчикам. Главное на этом этапе — не переломать все крошечные растюшки.
Следующий уровень сложности — высадить рассаду на клумбу или в кашпо. А вот на клумбе ни в коем случае не стелите укрывной материал! Иначе лишите себя еженедельного тренажера для пальцев — прополки сорняков.
А еще идут физические упражнения: приседания, наклоны и регулярные попытки разогнуться после очередной прополки.
- Жена на работе сильно уставала. Наконец-то вышла на пенсию. Прихожу как-то с работы, а в гостиной все шкафы вывернуты. Думаю: ладно, пусть отвлечется. Слышу — затихла. Не выдержал, захожу к ней и глазам не верю: вокруг бардак, а у жены в руках готовый портрет из скрученных полосок бумаги, да такой, что залюбуешься! В общем, она насмотрелась роликов в интернете, перерыла все шкафы, нашла запасы цветной бумаги, оставшиеся от детей, и теперь делает вот такие картины. Спустя неделю умудрилась уже парочку продать!
Бурундучок в технике квиллинг, созданный бабушкиными золотыми руками
А другая бабушка-рукодельница создает вот такие кашпо из ротанга!
Делим сферы творчества: мама вяжет и шьет, а я вожусь с металлом и бисером
Надо сказать, я всю жизнь наблюдаю, как мама вяжет и шьет — первые навыки она переняла у бабушки и почерпнула в журналах, и так и не оставляла рукоделие. В моем детстве это было большим подспорьем. Например, после того как я за первый учебный год ушатала в хлам купленный на рынке рюкзак с Микки Маусом, безжалостно катаясь на нем с горок, мама взяла свою старую коричневую куртку из какой-то чудесно шелковистой ткани и сшила мне из нее рюкзак, который выдержал мою безалаберную натуру вплоть до 6 класса. Фирма веников не вяжет! Но просто рукодельничать маме стало мало — уже ближе к 50 годам она освоила съемку, монтаж, записывает уроки по вязанию и ведет несколько соцсетей. Чтобы не быть голословной — покажу парочку ее работ.
Мне же вязание всегда давалось непросто, вяжу я очень медленно, хоть мне это и нравится. Правда, только крючком, спицы так не освоила. Шитье для меня вообще какая-то магия вне Хогвартса, у меня даже фартук для школьных трудов выходил такой, что без слез не взглянешь.
Зато еще с институтских лет меня увлекла сборка бижутерии. Тогда, может, вспомните, выходили коллекционные журналы, посвященные этому виду рукоделия, и я с жаром принялась крутить свои первые нелепые сережки. Прошло немного времени (ну, всего-то лет 15), и я от первых кривулек дошла до вот таких украшений для исполнительниц восточных танцев.
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