20+ человек нашли хобби в зрелом возрасте и просто расцвели благодаря ему

Надо сказать, я всю жизнь наблюдаю, как мама вяжет и шьет — первые навыки она переняла у бабушки и почерпнула в журналах, и так и не оставляла рукоделие. В моем детстве это было большим подспорьем. Например, после того как я за первый учебный год ушатала в хлам купленный на рынке рюкзак с Микки Маусом, безжалостно катаясь на нем с горок, мама взяла свою старую коричневую куртку из какой-то чудесно шелковистой ткани и сшила мне из нее рюкзак, который выдержал мою безалаберную натуру вплоть до 6 класса. Фирма веников не вяжет! Но просто рукодельничать маме стало мало — уже ближе к 50 годам она освоила съемку, монтаж, записывает уроки по вязанию и ведет несколько соцсетей. Чтобы не быть голословной — покажу парочку ее работ.