15 жизненных историй о семейном отдыхе, который подарил массу впечатлений
Все мы ищем в долгожданном отдыхе те самые счастливые впечатления, которые так нужны нам после рабочей рутины. Однако реальность частенько вносит свои коррективы: путешествие вдвоем или с семьей — это не всегда расслабление и романтика. Иногда наш отпуск спасает только чувство юмора и умение находить вокруг простые маленькие радости. Без них даже самый роскошный курорт может не зайти, а с ними — любой маршрут станет яркой историей, которую хочется рассказать.
- Упросила мужа съездить развеяться в Турцию. А он такой: «Да пожалуйста, но только мы берем с собой мою маму». Свекровь вся в счастье, клятвенно заверяет, что она нам мешать отдыхать не будет. Даже номер ей сняли на другом этаже, над нами. И вот в первый же день с утра пораньше я просыпаюсь от того, что сверху раздается такой шум, будто там толпа жеребят развлекается: шум, грохот, какие-то предметы падают. Я мужа разбудила, и мы чуть ли не в трусах рванули наверх. Стучим в дверь — открывает свекровь и, мило улыбаясь, спрашивает: «Проснулись? На море идем?» Оказалось, она так «деликатно» нас будила, чтобы мы не проспали утреннее ласковое солнышко.
- Свекровь пригласила нас с мужем в фешенебельный экзотический тур — так она хочет отпраздновать свой день рождения. У нее денег куры не клюют, так что почти все расходы она берет на себя. В итоге на меня обиделась моя мама. Она заявила, что с моей стороны по-свински даже не попытаться уговорить свекровь позвать и ее. И дело даже не в деньгах, а в том, что свекровь годами планировала это путешествие и пригласила только родственников: своих братьев и сестер, а также детей с супругами. Все. А мама заявляет, что обсудила это со своими подругами и они сошлись на том, что я не права.
- Шарились в телефоне жены, искали, где бы перекусить. И тут всплывает сообщение от какого-то перца: он фривольно комментирует фото моей супружницы. То самое фото, которое я только что сделал и отправил ей. То есть она у меня под носом умудрилась скинуть его ему. И да, все это произошло на Эйфелевой башне, всего через пару часов после начала того, что должно было стать двухнедельным отпуском.
«Еду в отпуск с женой. Как же мне повезло!»
- Тут меня осенило, что, задумываясь о серьезных отношениях, неплохо бы учесть, насколько у вас с партнером сходятся представления об отдыхе. Вот мы с моим бойфрендом любим путешествовать, только ему все равно, где, лишь бы бюджетненько, а я лучше ужмусь, поднакоплю, но потом буду кайфовать. Для него гостиница — место, где можно кости кинуть, перемещаться нужно на общественном транспорте, а есть — в забегаловках. А я вот, к примеру, в последний раз в Стамбуле отель выбрала такой, чтобы было красиво и комфортабельно, ездила на такси, питалась в тех местах, что мне по душе. Мне уже за тридцать, не хочу я как студенты чилить. С таким подходом получается, что я выбираюсь на отдых раз в год, а он и по три раза может куда-то смотаться, только вот из очередей не вылезает, по фастфудам мотается и потом гордо рассказывает, что вот такую страну посетил. Стали ездить по отдельности, так он мне все равно мозг пылесосит, что я, мол, много трачу.
- Не люблю отдыхать далеко от своего города. Пока соберешься, пока долетишь, потом трансфер, адаптация — а на третий день я уже начинаю ныть: «Хочу домой, не могу, отпустите меня обратно к моему дивану». Жена, естественно, негодует, дочь считывает настроение и начинает капризничать. В итоге у нас получается семейное турне «Как испортить отпуск за 72 часа». Так мы пару лет по два раза в год и катались: я страдал ради жены и ребенка. Потом однажды сел и подумал: а на кой черт? Теперь все просто: жена с дочкой едут отдыхать, я в это время иду на рыбалку, ем нормальную еду, сплю в своей постели и любуюсь фотками жены в купальнике. Даже не ожидал, что буду отпускать их с таким удовольствием.
- Сидим во Вьетнаме в ресторанчике. Жена говорит: «Уже неделю на отдыхе, а деньги все не кончаются! Как поменяла $ 150, так они почти все остались. Очень дешевая страна!» И тут официант приносит счет и отдает жене. А жена — ноль реакции, словно не замечает. Разумеется, официант вручил счет мне. «Очень дешевая страна, милая!» — кивнул жене я.
«Прихватила с собой в наш шикарный семейный отпуск костюм тираннозавра».
- Мы с мужем уже четыре года вместе, из них два года женаты. И вдруг он ко мне подкатывает с вопросом: «А не скучно ли мы живем?» Я вообще не поняла, с чего такой вопрос возник. А он продолжает: «Уныло все как-то». Здрасьте! Да я уже лет пять даже вспомнить не могу, что такое скука. У меня же работа, курсы, куча дел по дому. Выходные на три недели вперед забиты делами. У меня времени нет на маникюр сбегать или с подругой пересечься, не то что скучать. А мужу, оказывается, уныло все. Ну я и подумала: а не много ли я на себя беру? Родителям помогаю — я, по дому кручусь — я, даже придумать, как нам развлечься, должна я. Пихнула ему список дел на неделю, мол, выбирай, что будет на тебе, чтобы не скучать, да и у меня время на отдых освободится. Муженек пообещал убраться в одной комнате да шкаф починить. Но вместо этого взял и умотал в отпуск на неделю. Вот и поговорили!
- Прихожу домой c работы уставший и тут жена: «Забыл? Cегодня в театр идем!» Говорю: «Блин! Это же нужно бриться, мыться, одеваться». Жена настаивает: «Надевай костюм, никто там тебя нюхать не будет!» Приходим на спектакль. Места около сцены. И тут подбегает одно из действующих лиц — собака. И начинает обнюхивать меня! Я молча посмотрел на жену.
- Когда сыну был год, мы поехали в отпуск в Грецию с женой и всей ее большой семьей. Поездка была запланирована в честь 30-летия моей супруги и 60-летия свекрови, так что я все понимаю. И тем не менее, тусоваться всем вместе мне не понравилось. Наедине мы оставались только тогда, когда уходили пораньше, чтобы уложить ребенка спать. На следующий год мы поехали в Египет только втроем — и как же это было здорово! Теперь нас ждет еще один отпуск со всеми ее родными, и я уже с этим смирился. Но, когда узнал, что и в поездку, которую жена планирует после этой, снова рвется все ее семейство, сказал, что я против. Если ей так хочется, пусть берет сына и отдыхает с родными, но тогда и платит за все сама. Я же поеду только при условии, что нас будет всего трое. Естественно, теперь жена дуется и считает, что я создаю проблему на пустом месте.
«В Греции мы видели кошку с глазами, как у мультяшки».
- Если меня что-то и раздражает в совместном отпуске, так это когда пристают с вопросом: «А что мы сегодня делаем?» Меня это прямо из себя выводит. Так и хочется сказать: «Ни-че-го. Вообще ничего. Делай, что пожелаешь. Можем встретиться за завтраком или обедом, а к вечеру, дорогой муж, если ты меня дергать не будешь, я, может быть, расслаблюсь, настроюсь и, не исключено, захочу иметь с тобой дело».
- Гуляем с женой вдоль озера. Тепло и ветрено. Хороший день. Жена говорит:
— Хочу на море. Чтобы синь бескрайняя, чтобы ветер, чтобы солнце.
— А это тебе чем плохо?
— Так это же не море. Вон, берег видно.
У меня очень плохое зрение — минус 5. Снимаю очки, смотрю на синь бескрайнюю и говорю: «А я вижу море». Прогулялись, пошутили, было хорошо.
- Пару лет назад ездила с сыновьями в Турцию отдыхать. И старший подружился там с мальчиком по имени Серафим. Этот Серафим стал везде с нами ходить. Мы в бассейн — и он с нами, мы в ресторан — и он с нами. Спрашиваю: «Серафим, а с кем ты приехал?» А он отвечает, что с мамой. Интересуюсь, не потеряла ли его мама, не волнуется ли, где он ходит. А пацан заявляет: «Нет, она не волнуется! Да вон она!» — и показывает в сторону кафе, где сидит такая красотка при полном макияже и флиртует с парнями. Ок, ладно, сообщаю пацану, что мы на море собираемся, а на море без мамы ему, наверное, нельзя. А пацан ответил, что сейчас спросит, и через минуту прилетел к нам с разрешением. В общем, отдыхали мы там еще десять дней, и этот Серафим все время тусил с нами. А маму его за это время я еще пару раз видела: она подходила к нему и строго говорила: «Ну чо, все нормально? Ну и хорошо». Наверное, она тоже хорошо отпуск провела.
«Впервые поехала в отпуск без мужа с тремя детьми. Все прошло хорошо, у меня получилось!»
- Свекровь напросилась с нами в Анталию. Обещала взять внука на себя, чтобы мы побыли вдвоем. Кто от такого откажется? В первый же день звонок с ресепшена: не ваш ли малыш в шесть утра по лобби слоняется? Несемся вниз — наш. Оказалось, бабуля взяла и ушла на йогу на рассвете, а внука побоялась оставлять одного в номере, велела ждать ее на диванчике.
- Муж сообщает: «Пакуй купальник, сюрприз — едем на неделю в отпуск!» Я вся в счастье, размечталась, как мы будем купаться в море, гулять, набрала красивых шмоток, даже кое-что докупила. Разомлела, предвкушаю отдых — и тут этот шутник сообщает, что едем мы на турбазу, которая находится в тридцати минутах езды от города.
- Позвал любимую замуж. Прямо в самолете, на котором мы летели на отдых на недельку в Турцию, сделал предложение. Она аж расплакалась от счастья, а все вокруг аплодировали. А через семь дней, когда мы летели домой, тоже в самолете, мы расстались. Отлично отдохнул!
Путешествие с близкими — это не всегда идеальный отдых, но зато сколько общих впечатлений и забавных историй! И самые вдохновляющие из них — те, что случаются, когда все идет не по плану.