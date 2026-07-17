17 светлых историй и фото о том, что простой отдых на природе наполнен своими маленькими радостями

Кто-то не представляет свой летний отдых без комфортного гостиничного номера с кондиционером и пляжа с шезлонгами. А есть ребята, которые просто берут в руки палатку и едут туда, где можно насладиться тишиной и красотой природы без шумной толпы вокруг. Потрескивание костра, дружеский смех и ночное небо, создают неповторимую теплую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Моей бабушке 87 лет. Вчера она и ее «молодая подружка» (70 лет) поехали на море. Вдвоем, дикарями. Мы все очень переживали за бабушку, возраст же. Звоню ей сегодня, а бабушка веселая, а на фоне шум и мужские голоса. Бабушка говорит: «Внучок, позвони через недельку. Мы тут с Тамарой с мужчинами познакомились, отдыхаем. Тебе, кстати, тоже пора уже отдыхать от своей работы и хоть немного начать веселиться. Ну ладно, я побежала. А то мы с Тамарой поспорили, кто на резиновых матрасах быстрее до буйков доплывет. Пока-пока. Не звони мне неделю!» Кажется, я знаю, какую старость я теперь хочу! alex_khval Патрикеевна только что Если здоровье и финансы позволяют - зачем дома-коммуны сидеть? А уж если и компания есть.. Тем более😂 Ответить

Приехали мы с друзьями на пустынный пляж. Поставили палатки, уже начали накидывать шашлычок на мангал, как прикатила какая-то шумная компания, которая расположилась рядом и врубила музыку на всю. Попросили их убавить звук, а те в отказ. Я нашла гениальный выход, просто взяла и начала орать во все горло один из своих любимых рок-хитов прямо рядом с ними. Но самый прикол случился, когда один из парней из той компании, не просто выключил свою музыку, а начал подпевать мне. Через полминуты голосили не только мы, но и его, и мои друзья. В итоге мы так здорово затусили с той компашкой, что до сих пор иногда выбираемся на дикий отдых вместе. ADME

«Вы меня, конечно, простите, но я сейчас буду хвастаться. Я воспитываю дочку одна, и на ее 12-летие я подарила ей собаку и сама организовала поход с рыбалкой»

Я — женщина, и обожаю рыбалку. Но загвоздка в том, что никто не хочет меня с собой брать. Я предлагала мужу и брату поехать вместе с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом и приготовить рыбу на костре прямо у реки. Но те отказались, мол, рыбалка не женское дело. Тогда я решила позвать свою подругу, которая всегда за любое приключение. Она согласилась, и мы вдвоем отправились на рыбалку. Мы прекрасно провели время, любуясь ночным небом, а днем поймали здоровенную щуку, которую потом приготовили на костре. Как же вкусно было! Я отправила фотку с рыбой всем мужчинам, которые меня не брали с собой, пусть слюнки пускают! © Мамдаринка / VK

Мы с друзьями решили провести выходные на природе и отправились в горы. Но наша машина сломалась посреди дороги, и мы, в лучших традициях, оказались вдалеке от цивилизации. Сначала мы паниковали, но потом решили извлечь из ситуации максимум. Развели костер, приготовили еду из того, что у нас было, начали петь песни под гитару. Да-да, все те вещи, которые обычно крутят в любом фильме, где друзья выехали на природу. Но мы нереально кайфовали. Мы смеялись, рассказывали истории и наслаждались видом звездного неба. Этот случай превратил неудачу в одно из самых веселых воспоминаний. К вечеру мы смогли вызвать эвакуатор, но правда в том, что этот импровизированный пикник мы все запомнили надолго, и никто не жалел, что все случилось именно так. © Не все поймут / VK

«Мы сегодня встретили самый грандиозный восход, который только можно себе представить»

Муж уговорил пойти в поход, мол, горы, речка, шашлык — просто песня! Приехали в зону отдыха, разбили палатку, поели и на боковую. Муж шепчет: «Ты чего там шуршишь?» А я лежу тихо. И вдруг раздается громогласное: «Иди-ка сюда!» Мы подскакиваем, и тут за ним следует: «Давай поиграем вместе!» Оказалось, что это дочкина игрушка, которая разговаривает, если нажать ей на лапку. Она выпала из пледов, когда мы их доставали. Муж укладывался и задевал ее, а у нее в ушах шуршащий материал, оттуда и шум. После похода забрали дочку от свекрови. Выяснили, что она нам зайчика положила, чтобы страшно не было. Вот уж, чуть не поседели! ADME

Лет 10 назад я отдыхал в Мьянме. Помню, как устроился в какой-то забытой деревушке, разложил палатку ночью, утром проснулся из-за того, что меня кто-то тревожит. Думал, что местные жители удивленно изучают мое жилище. Встал, открываю молнию палатки, а ко мне внезапно три обезьянки заходят! Промокли бедняжки, спрятались, прижались ко мне. Я сначала немного испугался, но потом понял, что у них добрые намерения. Приютил, угостил фруктами, даже немного дал высохнуть в палатке, пока завтракал. Раньше думал, что они только пакостить умеют, а они, оказывается, вполне адекватные создания. © Не все поймут / VK

«Когда моего дяди не стало, выяснилось, что он оставил мне в наследство карту. Он обыграл все так, что выглядело, будто это карта сокровищ, а на самом деле она привела меня в его любимое место для отдыха»

Приехали дикарями на море. Оказалось, что рядом было местечко, где проходили подготовку спасатели. Каждое утро мимо нашего пляжа проплывают стаи брутальных мужчин с гермомешками, потом они выходят на берег, одеваются в шорты и футболки и бегут мимо нас по гальке обратно. Сижу в кресле, пью кофе и любуюсь прекрасными видами. annavedic

Мы с мужем решили поехать с палатками в лес. Давно так не выбирались, хотя раньше это у нас было традицией: каждое лето в мини-поход. Набрали еды, муж прихватил гитару. Было так по-домашнему. Я поняла, что мы за всем этим бытом и забыли, что такое кайфовать от жизни. «Слушай, надо чаще выбираться, а то засиделись мы дома да на работе...», — сказала я. «Я тоже об этом подумал», — ответил муж. После этого наша жизнь реально изменилась: мы купили кучу снаряжения, трижды за лето ездили в горы, а каждые выходные просто так выбирались в лес за пределами города. Как мы могли жить без этого?! © Палата № 6 / VK

«Обожаю эту фотку, потому что она передает чистую радость момента. В тот день я привез детей на пляж и разрешил им сразу пойти купаться, пока я ставил палатку»

Помню как в свои студенческие времена мы с друзьями-одногруппниками отправились в какое-то глухое село за городом. Шашлык, палатки, речка, костер, картошка на огне... Погуляли мы там шикарно! На следующий день сели в машину и поехали назад в город. Возвращаемся и вспоминаем лучшие моменты этого дневного отдыха: как Колян с тарзанки упал, как Оля очки в речке потеряла и какой вкусный шашлык сделал Вован. После последней фразы мы все буквально замерли. Коля говорит: «Народ, мы Вову забыли, он в гамаке среди берез остался спать!» © Палата № 6 / VK

Каждое лето мы с мужем отдаем детей бабушкам на неделю, а сами на эту же неделю выбираемся жить в лесу. Закупаемся всем необходимым, едем за 700 километров от дома, где находится река, на которую мы ездим почти 20 лет подряд. Живем в палатке, моемся в речке, ловим рыбу, варим уху, много говорим, много гуляем и наслаждаемся природой. Делаем фотографии, снимаем видео, но в основном просто отдыхаем вдали от шума, людей и цивилизации. Возвращаемся новыми людьми и не можем дождаться следующего лета, чтобы поехать снова. Наша любимая традиция. © Мамдаринка / VK

«Мой сын размышляет о жизни во время своего первого похода с палатками»

Вы видели человека который был на море всего один раз? Совершенно случайно, в 24 года, я, сын (6 лет) и дочки(по 3 года) поехали на море дикарями. Естественно, в компании моих друзей и подруг. И целых 5 дней мы там жили в палатках. Я помню, как первый раз увидела море. Было 4 утра. Рассвет. Дыхание просто перехватило от количества воды. Я никогда не видела море! Это было нечто. На этом все, больше я там не бывала. ekaterinakuznetsovay