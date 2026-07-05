17 ярких историй про летний отдых, которые бодрят как свежая окрошка

У каждого летнего отпуска — свой вкус, свой аромат и свои маленькие радости. Для кого-то это теплое море, спелый арбуз, холодное мороженое и прогулки на закате. Для кого-то — долгожданная поездка в новый город и неожиданные знакомства. Такие поездки щедро дарят яркие, светлые, добрые и смешные истории, от которых спустя годы все так же хочется улыбнуться. Именно такие рассказы мы собрали в этой статье. После них хочется вдохнуть полной грудью летний воздух и еще раз вспомнить, сколько теплых моментов могут подарить отпускные дни.