А у какой-то дамы из Владивостока после контакта со слонами в Таиланде почки отказали
17 историй и фото о поездках «дикарем», которые вдохновляют и согревают лучше южного солнца
Зачем подстраиваться под чужие маршруты, если можно создать свой? Современные путешественники все чаще берут планирование в свои руки, полностью игнорируя турагентства. Они сами ищут билеты, выбирают локации и бронируют жилье. А многие и вовсе отправляются в дорогу в одиночку — ведь это лучший способ прожить путешествие на 100%.
- Путешествовал дикарем по Шри-Ланке, снял небольшое бунгало прямо у джунглей. Ночью просыпаюсь от тяжелого сопения у подушки и чувствую, как кто-то аккуратно стягивает с меня одеяло. Тянусь к телефону, включаю фонарик, и в луче света вижу маленького пушистого лори. Этот зверек с огромными удивленными глазами искал место потеплее. Он замотался в край моего одеяла, как в кокон, и преспокойно улегся спать дальше.
- Я лет 10 назад в Тай летал. Заранее маршрут проложил так, чтобы по пути увидеть как можно больше мест. Арендовал байк, чтобы по узким тропкам проезжать. Всего маршрут был около 350 км, я распределил его на 5 дней. Везде заранее забронировал отели, но в одном месте их не было. Случайно наткнулся на гостевой домик где-то посреди рисового поля. Супер! Забронировал. Приезжаю туда, а там два маленьких домика стоят рядом друг с другом. Подхожу ближе, а из соседнего домика мужик выходит и говорит: «Здравствуйте! Да что же это такое? Я думал, что хоть в тишине побуду». Я ответил, что не помешаю, так как приехал всего на одну ночь. В итоге мужик сам вечером пришел знакомиться, посидели, поговорили.
«Путешествовала по Индии. Перед возвращением в хостел купила сари»
«Ехала в Агру смотреть Тадж-Махал. В магазине я с улыбкой наблюдала, как двое мальчишек ловко заворачивают меня то в один наряд, то в другой, дружно приговаривая, как мне идет. Отдельно заплатила за пошив чоли (топик под сари) и подгонку куска ткани. И спустя два часа, ровно в полночь, один из мальчишек привез готовое сари ко мне в хостел».
- У бывшей коллеги было: поехали они всей семьей куда-то на море во Францию и взяли с собой маму жены. Женщина до пенсии работала учителем французского. Семейство без бабушки ездило по экскурсиям. А бабуля в это время просто ходила гулять на набережную. Отпуск к концу подходит, и тут почтенная матрона выдает, что замуж собралась. Пока они изучали Францию, бабушка познакомилась на прогулке с милым местным старичком. Завязалось приятное общение, потом он ей предложение сделал. Она еще какое-то время просто к нему в гости ездила, а после они поженились.
- Возвращались с подругой из долгого путешествия. Приехали в хостел, устали, завалились спать, утром поезд. Мы с вечера договорились с хозяйкой хостела, что ее знакомый таксист в 6 утра будет нас ждать. С утра проснулись как ни в чем не бывало, собрались, выходим. Стоим пять минут — никого нет, десять — нет. Начинаем паниковать. Выбегаем на пустынные улицы, до поезда 7 минут, успеть нереально. И тут видим единственного мужчину на машине, кричим, просим побыстрее отвезти на вокзал. Садимся, глубоко дышим и слышим: «Так это я, девочки, вас забрать должен. Вот приехал пораньше». На часах 5 утра. Забыли перевести часы на местное время, вышли на час раньше и маялись на вокзале.
«В эти выходные я была в горах. Мой первый самостоятельный поход!»
- Путешествовала одна по Лаосу. Решила сходить в национальный парк. У входа табличка: «Обезьян не кормить». Животные там совсем ручные и вовсю скачут поблизости. Я положила рюкзак на лавку, чтобы было удобнее фотографировать. И тут одна хвостатая проказница спрыгнула с ветки, в секунду расстегнула молнию (они это умеют!) и принялась потрошить мои вещи в поисках еды. Наружу полетело все: пачка печенья, деньги, наушники. Я попыталась отогнать ее, но обезьяна вцепилась в мой паспорт и вырвала пару страниц. Вот такая милая зверюшка мне встретилась.
- Когда мне было 50, на мой день рождения назначили свадьбу моей племянницы. И я представила, как меня между делом вскользь будут поздравлять. Поэтому взяла и поехала в Ташкент, потом в Самарканд, сходила на концерт, о котором мечтала, спала в отеле, встретилась с подругами из Ташкента. Я была одна и приняла свои 50 с благодарностью. По приезде все братья-сестры, дети пришли, и день рождения продолжился. Это было лучшим решением за 50 лет.
- Ровно 3 года назад я приехала на Бали, без обратного билета и без плана, просто потому что чувствовала — мне надо. Через 4 месяца встретила мужа. Через год после встречи мы поженились и построили дом, еще чуть позже родили дочку. После кайфового ее первого года на Бали отправились в путешествие, проехали полмира за 6 месяцев, первый раз побывали в Европе и даже пожили немного там. Сейчас он привез меня к себе в Перу. И скоро мы переезжаем в Куско!
Видать, очень обеспеченная девушка, раз смогла вот сорваться и уехать.
«Во время нашей мотоциклетной поездки мы с отцом заблудились на грунтовой дороге в Британской Колумбии. Лучшая часть поездки...»
- Поспорили с парнем в поездке. Он собрал вещи и уехал, оставил меня одну на море. Звоню маме и рассказываю о случившемся. И тут вместо того, чтобы меня успокаивать, мама неожиданно выдает: «Так это же замечательно!» Я аж поперхнулась: «Что хорошего?» И тут моя мама поделилась житейской мудростью: «Так лучше он тебя сейчас оставит, чем потом с детьми и ипотекой». В итоге я оставшиеся дни провела в свое удовольствие и вернулась домой с новыми силами.
- В нашем отеле жил дедушка-австралиец, и мы как-то разговорились с ним. Оказалось, что он путешествует один уже несколько лет. Конечно, я спросила, не скучно ли ему путешествовать одному, и он ответил: «Посмотри, я сижу здесь и разговариваю с тобой. А вокруг нас столько людей, и я могу поговорить с ними. Я не один». Это то, что мне нужно было услышать. Действительно, он ведь не один, вокруг него столько людей. К концу отпуска я почувствовала это состояние: я не одна, я с людьми.
«Я только что вернулся из двухнедельной поездки в Китай. Это лучшая фотография за все время»
Какая замечательная яркая фотография - такие яркие зонтики и цветы!
- В Таиланде зашел в кафе и заказал суп. На вопрос про специи уверенно кивнул. Съел первую ложку — и дышать нечем. Таец за соседним столом, увидев мое лицо, вскочил, схватил мою тарелку и убежал на кухню. Вернулся и бахнул передо мной суп, процеженный через сито. Мелкие кусочки перца, семена исчезли, и суп стал менее острым.
«Моя лучшая фотография из поездки в Тампу»
- Ехали по Боливии из одного конца страны в другой. На карте нашли крохотный городок с гостиницей. Оставили вещи, решили поискать кафе, а уже ночь и ни одного человека на улице. Увидели какое-то большое здание, свет горит, в окно видны столики пустые. Заходим, в углу телевизор, и человек 8 перед ним футбольный матч смотрят. Обернулись, увидели нас, в глазах недоумение. Мы садимся за столик, подходит девушка, я прошу меню. Девушка возвращается с двумя тарелками риса с мясом и двумя тарелками супа. Мы поели, спрашиваю, сколько должны. Девушка отходит к другой женщине, о чем-то с ней говорит, возвращается, называет цену типа долларов 5. Выходим довольные. Пришли в гостиницу, рассказываю хозяину, и он объяснил, что это был не ресторан, а частный дом. Это просто телевизор большой на все село, так они там собираются футбол смотреть и прочее. И еда домашняя, для своих. Мне понравилось.
Вот - что я раньше говорила и писала - всё это сбывается. Путешественницы, которые заходили в чужие дома в Европе и Азии уже добрались до Южной Америки. Теперь ждём их в Северной Америке, Африке и Австралии. Правда, до этого кто-то написал, что в США зайдя без спроса в чужой сад или дом, то можно нарваться на пулю, так что вы там будьте осторожнее.
- Я прошлым летом одна десять дней отдыхала на океане. Мне 52 года, и я поняла, что я всегда с кем-то — с друзьями, с детьми, с мужем. Я их всех очень люблю, но побыть одной и именно на отдыхе, не дома — это совсем другой отдых. Не нужно учитывать желания, настроения и режим других, не нужно организовывать развлечения, следить за здоровьем окружающих меня родных и близких. Можно спать, есть, пить, загорать только в своем режиме. Вот именно это — отдых.
Самостоятельный отпуск — это всегда выход из зоны комфорта. Но взамен он дарит то, что не купишь ни в одном турагентстве: встречу с настоящим собой. А для тех, кто готов пойти еще дальше, у нас есть истории людей, которые не побоялись оставить стабильную работу и круто изменить свою жизнь:
- 15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте
- Я ушла из профессии ради любимого дела, и вот почему это было лучшим решением в моей жизни
- Как я ушла из начальников в уборщицы и навела порядок не только вокруг, но и внутри себя
Комментарии
А вот я люблю ездить одна, ни от кого не зависеть. Ни под чье расписание не подстраиваться.