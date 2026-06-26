17 историй и фото о поездках «дикарем», которые вдохновляют и согревают лучше южного солнца

Вот - что я раньше говорила и писала - всё это сбывается. Путешественницы, которые заходили в чужие дома в Европе и Азии уже добрались до Южной Америки. Теперь ждём их в Северной Америке, Африке и Австралии. Правда, до этого кто-то написал, что в США зайдя без спроса в чужой сад или дом, то можно нарваться на пулю, так что вы там будьте осторожнее.