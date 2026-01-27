15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте

Истории
56 минут назад
15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте

Мы привыкли думать, что бизнес — это огромные риски и костюмы-тройки. Но герои нашей статьи доказали обратное: их делом жизни стало то, чем они занимались по вечерам на кухне или в гараже. В этой подборке — вдохновляющие примеры того, как хобби переросло в масштабные проекты. 15 историй о том, как одна вовремя сшитая вещь или удачный мастер-класс могут навсегда изменить жизнь и заставить забыть о работе в офисе.

  • Я всегда считал себя «высоким художником». Я окончил две художественные школы и академию искусств. Много творил, работал над своими шедеврами, но желающих их купить не было. Как-то появилась одна девушка. Ей понравились мои работы, но картины ей были не нужны. Она хотела, чтобы я разукрасил ее кухню! Тогда меня задело такое предложение. Я же не маляр какой-то. Но деньги были нужны, поэтому я согласился. Спустя время она порекомендовала меня своим знакомым, те — другим людям, и так все пошло-поехало. Сейчас я не рисую картины. Я рисую на стенах в домах и считаю, что из меня вышел неплохой маляр! © Палата № 6 / VK
  • В 2009 году я начал печь традиционные британские мясные пироги в Токио. Как-то раз раздал лишние друзьям — и они сказали: «Если испечешь еще, мы их купим». Я так и сделал. Чуть позже познакомился с японцем, который предложил открыть бизнес. Так мы и запустили пекарню в Токио: я стоял у печи, а он занимался доставкой и развозил заказы. © OleaC / Reddit
  • Мне нравится создавать контент о путешествиях. Со временем я начала разрабатывать шаблоны для планирования маршрутов, бюджета и других полезных инструментов. Сейчас я продаю их в электронном виде. © Over_Quantity3239 / Reddit
  • С детства любила возиться со всякой мелочевкой — живопись по номерам, алмазная мозаика — все несите. Родные ругались, мол, ты этим хламом весь дом забила. Переехала к мужу — и он не в восторге. Свекровь еще зудит: «Тратишь деньги на ерунду!» Как же все обалдели, когда я открыла свой бизнес. Я сама нахожу рисунки, перевожу их в авторские схемы и продаю таким же увлеченным, как я.
  • С детства обожаю готовить. Холодильник всегда ломится от еды. Муж сначала радовался, а потом начал меня винить: «Из-за твоей готовки я скоро в борова превращусь». Я завелась и стала стряпать ему только полезные блюда. И вот как-то стою у плиты, и меня осенило — сколько людей хотят, чтобы было и вкусно, и полезно! Это же золотое дно! Отучилась на диетолога, открыла свою фирмочку и теперь готовлю людям по специально разработанному для каждого меню. От клиентов отбоя нет!
  • В старших классах я увлекся изготовлением кольчуг, доспехов и украшений. Уже в колледже начал делать их на заказ и продавать онлайн — так я зарабатывал немного на карманные расходы. Со временем я открыл собственный магазин и стал целенаправленно развивать бизнес. После окончания колледжа освоил еще и работу с кожей. Сейчас продаю свои изделия на ремесленных ярмарках и конвенциях. © *******dragon / Reddit
  • Шить я научилась совсем рано — мне было всего пять лет. Уже с одиннадцати я начала делать что-то для других. Потом я много шила для своих детей, когда они еще были маленькими. Со временем мое увлечение выросло во что-то большее. Я шью рождественские носки, пододеяльники, подушки, сумки — да вообще все, что только можно представить. Сегодня это не просто хобби, а мой собственный бизнес. © SkippyBluestockings / Reddit
  • Я всегда обожал собирать, тюнинговать и реставрировать мотоциклы, но довольно быстро понял, что это удовольствие не из дешевых. Настоящим открытием для меня стало то, что любимое хобби можно превратить в подработку. Теперь я изготавливаю и дорабатываю детали для железных коней на заказ, и за эту работу мне платят. Благодаря этому увлечение уже не так сильно бьет по карману. © TheLooseNut / Reddit
  • Я начала с продажи обычных свечей ручной работы. Это было веселое хобби, но я поняла, что существует целый рынок уникальных ароматов и экологически чистых продуктов. Поэтому я рискнула и начала закупать новые ингредиенты и развивать свой бренд. © Abject8Obectify / Reddit
  • Отучилась на юриста, но мне всегда хотелось создавать одежду. Правда, родители говорили, что это у меня плохо получится, и ничего я не добьюсь. Однажды разрисовала свои белые кроссовки. Люди, которые их видели, спрашивали, где я такие купила. Многие даже захотели такие же. После я разрисовала пару джинсовок и футболок. В общем, сейчас у меня несколько магазинов, и всем нравится мой уникальный дизайн! © Не все поймут / VK
  • Три года назад я начал печатать разные вещи на 3D-принтере просто ради удовольствия, а потом стал делать для мамы небольшие инструменты для садоводства. Мы решили попробовать продавать некоторые из них онлайн, и дело пошло настолько хорошо, что стало моим основным доходом. © Latter_Permit2052 / Reddit
  • Я устроила своему сыну на день рождения мастер-класс по рисованию. Я расставила маленькие мольберты и провела занятие для гостей. Детям очень понравилось. А в конце одна из родительниц просто ошарашила меня, подошла и попросила стать репетитором по рисованию для ее детей. Я согласилась. Прошло уже 4 года, и сейчас у меня около 30 учеников, я преподаю два раза в неделю и очень этому рада. Это заставляет меня постоянно учиться чему-то новому, поддерживать интерес и творить каждую неделю. © Helanore / Reddit
  • Однажды я сшила себе костюм эльфа для фестиваля. Ради интереса выставила его на продажу — и, о чудо, он был продан за час. А ещё я указала, что у меня есть несколько таких костюмов, потому что подумала, что смогу сделать ещё один, если кто-нибудь его купит. В итоге заказы стали поступать с невероятной скоростью. © Stunning-Honeydew223 / Reddit
  • Уже несколько лет я занимаюсь коллекционированием кукол. Иногда сама шью для них одежду и создаю различные аксессуары. Недавно я открыла свой онлайн-магазин. И как же раздражают друзья и знакомые, которые с укоризной говорят: «Сколько тебе лет? Все еще играешь в куклы? Лучше бы парня себе нашла!» А я своим хобби зарабатываю больше, чем они на ненавистной работе. Сижу дома, пью чай и создаю детали для будущего кукольного платья. © Рабочие истории / VK
  • Я занимаюсь небольшим свадебным бизнесом: сопровождаю собак на свадьбу, помогаю во время фотосессий и церемонии. С тех пор, как я начала этим заниматься, у меня проходит одна свадьба в неделю. Стоимость зависит от того, как долго жених и невеста хотят, чтобы их собака присутствовала, какое расстояние до места проведения свадьбы и нужен ли дополнительный уход за питомцами после церемонии. © GoldAntelope / Reddit

Иногда достаточно просто разрешить себе заниматься тем, что любишь, и не бояться показать результат миру. Вот еще одна статья, в которой героиня в 45 бросила работу главбуха с шестизначной зарплатой ради руля.

Комментарии

Уведомления

Похожее