15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте

Нет, соединять хобби с работой я бы не хотела.
Одно другому не мешает)
Мы привыкли думать, что бизнес — это огромные риски и костюмы-тройки. Но герои нашей статьи доказали обратное: их делом жизни стало то, чем они занимались по вечерам на кухне или в гараже. В этой подборке — вдохновляющие примеры того, как хобби переросло в масштабные проекты. 15 историй о том, как одна вовремя сшитая вещь или удачный мастер-класс могут навсегда изменить жизнь и заставить забыть о работе в офисе.
Иногда достаточно просто разрешить себе заниматься тем, что любишь, и не бояться показать результат миру. Вот еще одна статья, в которой героиня в 45 бросила работу главбуха с шестизначной зарплатой ради руля.
