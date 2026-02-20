Забудьте про масс-маркет: 15 вещей, которые наши бабули создали для души, а выглядят они как тяжелый люкс

Пока мировые бренды пытаются имитировать «ручную работу» и продают кардиганы из акрила по цене самолета, наши бабушки достают спицы, крючки и иголки и создают шедевры. Мы нашли 15 вещей, которые пережили десятилетия, но выглядят как новенькие. Осторожно: уровень мастерства здесь зашкаливает.

«Это моя собака в свитере, который бабушка связала 50 лет назад для собаки моей мамы!»

«Свитер до сих пор в отличном состоянии и хорошо подходит моей собаке».

Вау! Ваша бабушка опередила свое время. 50 лет назад люди бы посмеялись над идеей одежды для собак. © These-Grapefruit2516 / Reddit

«Бабушка подарила мне свитеры, которые связала лет 30 назад»

Ваша бабушка намного опередила свое время. Оба свитера просто великолепны. Их можно было бы производить, и они бы продавались прямо сейчас. © Stranger_Danger249 / Reddit

Похоже, бабуля той еще штучкой была. © ParticularSupport598 / Reddit

«Это платье с помидорами мне сшила бабушка. Я пришла в нем на фотосессию и чувствовала, что я здесь самая офигенная!»

«Бабуля вообще любила размах: она сшила нам очень нарядные рождественские платья и одно супер-яркое к 4 июля. Мы были от них в полном восторге».

Мне 35, и я бы с удовольствием сейчас его носила! © cringepriest / Reddit

«Вот таких куколок вяжет моя бабушка в подарок и на заказ. Каждой куколке добавляет что-то новое»

«Платье, которое моя бабушка сшила для моей мамы! Оно старше меня»

Вау! Это платье тебе идеально подходит! Так здорово иметь вещь с такой историей! © ViridianRynn / Reddit

«Получила этот прекрасный кардиган, связанный моей бабушкой. Он просто великолепный, и я буду хранить его вечно»

Ух ты! Она была очень талантлива и обладала прекрасным вкусом. Это великолепно сделано, и до чего чудесный узор! © koalaposse / Reddit

«Платье, связанное моей бабушкой. На моей маме оно смотрится лучше»

Я бы душу продала, чтобы заполучить это платье! © carefulsloth*** / Reddit

Это просто восхитительно, я имею в виду, это настоящее произведение искусства! Спасибо, что делитесь этим со всеми нами. © tiredbogwitch / Reddit

«Еще одно платье, связанное моей бабушкой. Я так рада, что смогла показать ее работу такому большому количеству людей»

Оно потрясающее! У нее был талант, а также безупречный вкус. © forwardseat / Reddit

«Мои прабабушка связала это пончо в 1960-70-х годах для моей двоюродной бабушки. Она подарила его мне в 90-х. Я до сих пор его люблю»

«Это платье моя бабушка сшила для вечеринки в 1980 году. Я нашла его месяц назад, и просто обожаю, это моя любовная любовь!»

«Сделано моей прабабушкой»

Оно чудесное, его нужно бережно хранить! © VeryJoyfulHeart59 / Reddit

«Бабушка мужа передала мне этот 40-летний вязаный свитер. Лишь бы ничего на него не пролить!»

Меня поражает, насколько некоторые вещи вне времени. Вам очень идет! © DIYKnowNothing / Reddit

«Бабушка хотела сделать для меня нечто особенное, поэтому я выбрал этот „плащ“. Я нарисовал эскизы, бабушка сняла мерки. Весь процесс занял около 2-3 месяцев»

Передайте ей, что многие хотели бы себе такую бабушку. Я завидую! © SpaceLemming / Reddit

«Мама вышла на пенсию и стала художником-дизайнером в театре кукол. Вот какую куклу она сшила для внуков. Бабушка у нас с огоньком!»

«Что меня восхищает в моей маме, так это смелость начать с чистого листа после 60 лет. Заняться тем, чем она не занималась».

«Бабушка связала это для моего племянника, и я так завидую! Мне 26, и думаю, что пора более настойчиво просить и мне сделать такой подарок»

Ну до чего же круто выглядит! © StickyBunz1 / Reddit