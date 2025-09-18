15+ фото бабушкиного рукоделия, которое сегодня выглядит круче любых дизайнерских вещей

Когда речь заходит о вязании, нашим бабушкам нет равных — их умение превращать простую пряжу в настоящее чудо поражает до сих пор. Порой работы, созданные много лет назад, выглядят так, будто мастерицы использовали секреты из будущего, и современная молодежь только разводит руками. Каждая петелька сделана с заботой и теплом, которую не повторить ни в одном мастер-классе.

«Попросила это чудо у бабушки, но она такая классная, что связала в двух экземплярах»

А ваша бабушка может меня усыновить? © Hamtaur / Reddit

«Бабуля очень гордится этим пледом. Он сделан из обрезков от шерстяных носков»

© eyjo2 / Reddit Lena L 17 часов назад Судя по изнанке - плед состоит из самостоятельных законченных квадратов, а не из обрезков каких-то. Это не умаляет труда бабушки. Может, она распустила старые носки и навязала из них квадратов, которые потом сшила в плед? - - Ответить

«Вот такой вентилятор есть у моей бабули»

По-видимому, вентилятор у нее еще используется как форма для шитья подушек. © K***aSun / Pikabu

«Бабушка специально сделала нам с мужем одинаковые носки для медового месяца. Ее язык любви — определенно вязание»

«Этот плед моя бабушка связала около 65 лет назад. До сих пор используется»

«Бабушке уже 82 года, но она все равно связала для меня целое одеяло на время учебы. Целых 3 месяца упорного труда»

Всего 3 месяца? Но как? © knitternerd / Reddit

«Для каждого своего внука на 18-летие бабушка вязала такую прелесть. До сих пор это моя самая дорогая вещь»

«Мои дети получили вязаные жилеты от своей бабушки»

«Бабушки давно нет, а я жду первенца. Перебирала бабулину корзинку с рукоделием и вот что нашла»

«К сожалению, 6 лет назад бабушки не стало. Сейчас я на 7 месяце беременности, и у меня будет мальчик. Первый ребенок в нашем поколении. Понятия не имею, зачем она их вязала».

Я аж прослезилась. Вот это подарок из прошлого! © JG-UpstateNY / Reddit

«Бабуля начала вязать кукольную одежду. Из-за болезни она уже не может вязать по схемам и выкройкам, но делает по-прежнему от души»

«Недавно умерла моя любимая бабушка. Она обожала вязать пледы для семьи. Этот она связала мне почти тридцать лет назад»

«Свитер, который связала моя бабушка в 1960-х. К сожалению, он слишком мал для меня, но я все равно буду его беречь»

«Бабуля прислала мне пончо, которое сделала в 1970-х. Представляете, вот это чудо она вязала, зажав одну спицу между коленями»

«Вот и я стал счастливым обладателем свитера от бабушки»

Надеюсь, когда-нибудь мой внук будет выглядеть таким же счастливым, когда я ему свяжу свитер. © ged5 / Reddit

«Лет 35-45 назад моя прабабушка связала эту прелесть»

«А моя только закончила вязать такого красавца. Схем нет, поэтому она вяжет, как ей вздумается»