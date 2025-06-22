18 горячих мужчин, которые шьют и вяжут так, что хочется просить мастер-класс

Фотоподборки
2 часа назад

У каждого человека есть особенные таланты и увлечения. Кто-то поет так, что пробирает до мурашек, кто-то восхищает грацией в танце, а кто-то творит настоящие чудеса с помощью нитки и иголки или спиц. Иногда, глядя на идеально связанный жилет, сложно поверить, что он сделан вручную, да еще и, казалось бы, суровым мужчиной.

«Куртка собственного дизайна. Верх и подкладка из старой шторы»

«Сшил для своей жены винтажный бюстгальтер»

«Сшил себе вот такую куртку из старых сумок»

«Надену эту рубашку на школьный спектакль дочери»


«Смастерил свою первую рубашку на пуговицах из обрезков старой ткани»

Natalya Doronina
18 часов назад

Уж прямо такие старые кусочки - яркие, новенькие, цвета подобраны... Знаем мы, сколько эти лоскутики для пэчворка стоят...

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«Сшил одинаковые толстовки для себя и собаки»

«Закончил пару дней назад. Вот моя работа»

ucTepu4ka
18 часов назад

Пока вязал, про бороду забыл 🤣 еще и у туалета обновку показать надо)

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«Вот такое пальто я сшил для своей жены»

ucTepu4ka
18 часов назад

Только сейчас подумалось, хорошо, наверное, иметь мужа-швею👍🤣

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«Вот мой готовый свитер. Вязал его примерно 2 месяца по 1-2 часа в день»

«Сделал ручную вышивку стрекоз на своем свитере»

  • Я очень редко комментирую что-то, но это просто потрясающе! © Ventaura / Reddit

«Недавно начал шить себе рубашки»

«Жена попросила сделать ей простой органайзер. Вот моя первая попытка»

«Закончил свою первую плюшевую игрушку для ребенка»

«Потратил 500 часов, чтобы сделать это чудо для своей жены... Но, пожалуй, оставлю себе»

  • Если бы кто-то сделал такое для меня, то я даже в жару его б не снимала. © nattysaurusrex / Reddit

«Связал жене берет. Если она не будет часто его надевать, то буду носить сам»

«У меня 2 работы и трое детей. Вот таким образом я решил выпустить пар. Носки для жены»

«Плевать на стереотипы. Этот фартук я специально сшил для готовки»

«А я для жены связал шапку и снуд»

А вот еще больше статей, подтверждающих, что жизнь рядом с сильной половиной человечества полна сюрпризов и трогательных моментов.

Фото на превью solo395 / Reddit

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