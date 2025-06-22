18 горячих мужчин, которые шьют и вяжут так, что хочется просить мастер-класс

У каждого человека есть особенные таланты и увлечения. Кто-то поет так, что пробирает до мурашек, кто-то восхищает грацией в танце, а кто-то творит настоящие чудеса с помощью нитки и иголки или спиц. Иногда, глядя на идеально связанный жилет, сложно поверить, что он сделан вручную, да еще и, казалось бы, суровым мужчиной.

«Куртка собственного дизайна. Верх и подкладка из старой шторы»

Божечки, да туда еще можно кота засунуть! © Livingdeadgirl33 / Reddit

«Сшил для своей жены винтажный бюстгальтер»

Какой дерзкий и классный! В жару самое то! © Trailwatch427 / Reddit

«Сшил себе вот такую куртку из старых сумок»

Будьте осторожны, это может стать хитом! © far****pv****a****s / Reddit

«Надену эту рубашку на школьный спектакль дочери»

Вау! Ради таких фоток и изобрели интернет! © istgutjetzt / Reddit



«Смастерил свою первую рубашку на пуговицах из обрезков старой ткани»

«Сшил одинаковые толстовки для себя и собаки»

«Закончил пару дней назад. Вот моя работа»

«Вот такое пальто я сшил для своей жены»

Ох, как же я завидую твоей жене. © JadedNefariousness31 / Reddit

«Вот мой готовый свитер. Вязал его примерно 2 месяца по 1-2 часа в день»

Это просто фантастическое сочетание цветов! © SnapHappy3030 / Reddit

«Сделал ручную вышивку стрекоз на своем свитере»

Я очень редко комментирую что-то, но это просто потрясающе! © Ventaura / Reddit

«Недавно начал шить себе рубашки»

Я думал, что это кольчуга. © OneSplendidFellow / Reddit

«Жена попросила сделать ей простой органайзер. Вот моя первая попытка»

«Закончил свою первую плюшевую игрушку для ребенка»

«Потратил 500 часов, чтобы сделать это чудо для своей жены... Но, пожалуй, оставлю себе»

Если бы кто-то сделал такое для меня, то я даже в жару его б не снимала. © nattysaurusrex / Reddit

«Связал жене берет. Если она не будет часто его надевать, то буду носить сам»

«У меня 2 работы и трое детей. Вот таким образом я решил выпустить пар. Носки для жены»

«Плевать на стереотипы. Этот фартук я специально сшил для готовки»