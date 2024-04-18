18 переписок с мужчинами, после прочтения которых рука сама невольно тянется к лицу

Практически каждая женщина сталкивалась с тем, что переписка с мужчиной повернула не в то русло. При этом общаться она могла с парнем с сайта знакомств, бывшим, мужем или просто другом. Героини нашей подборки явили миру скриншоты бесед, в которых мужчины выкрутили свою чудинку на максимум.

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Конфуз 1 час назад Если ты не в цеху,может, подумать об удаленке? Или дома еще больше мозг едят? - - Ответить

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Миранда Буш v2.0 1 час назад Интересно, я одна не понимаю этих приколов про ночную жратву и ночью просто сплю? - - Ответить

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Марта 17 часов назад Ну слава богу не штаны. Хм, как бы его тогда называли? - - Ответить

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Евга 2 часа назад Вот поэтому я затребовала балконную дверь с двумя ручками, с обеих сторон. Меня пытались отговорить, но я была упорна. - - Ответить

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