18 переписок с мужчинами, после прочтения которых рука сама невольно тянется к лицу
Практически каждая женщина сталкивалась с тем, что переписка с мужчиной повернула не в то русло. При этом общаться она могла с парнем с сайта знакомств, бывшим, мужем или просто другом. Героини нашей подборки явили миру скриншоты бесед, в которых мужчины выкрутили свою чудинку на максимум.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Flowwow — маркетплейс подарков / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu
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Если ты не в цеху,может, подумать об удаленке? Или дома еще больше мозг едят?
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen
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Интересно, я одна не понимаю этих приколов про ночную жратву и ночью просто сплю?
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GiviPuge / Pikabu
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Вот поэтому я затребовала балконную дверь с двумя ручками, с обеих сторон. Меня пытались отговорить, но я была упорна.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Парни и мужчины действительно частенько выдают что-нибудь эдакое в переписках. Но мы знаем еще одно место, где приколы в сообщениях достигают невероятных масштабов. Это школьные чаты.