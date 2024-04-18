18 переписок с мужчинами, после прочтения которых рука сама невольно тянется к лицу

Народное творчество
2 часа назад

Практически каждая женщина сталкивалась с тем, что переписка с мужчиной повернула не в то русло. При этом общаться она могла с парнем с сайта знакомств, бывшим, мужем или просто другом. Героини нашей подборки явили миру скриншоты бесед, в которых мужчины выкрутили свою чудинку на максимум.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Flowwow — маркетплейс подарков / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

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Конфуз
1 час назад

Если ты не в цеху,может, подумать об удаленке? Или дома еще больше мозг едят?

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойный переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойный переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GiviPuge / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойный переписки / VK

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Евга
2 часа назад

Вот поэтому я затребовала балконную дверь с двумя ручками, с обеих сторон. Меня пытались отговорить, но я была упорна.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Парни и мужчины действительно частенько выдают что-нибудь эдакое в переписках. Но мы знаем еще одно место, где приколы в сообщениях достигают невероятных масштабов. Это школьные чаты.

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