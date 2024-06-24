16 историй об уникумах, чью логику не постичь, хоть ты тресни
Народное творчество
1 час назад
От фокусов, которые порой выкидывают окружающие нас люди, иногда натурально закипают мозги. Плюс хоть в том, что этими нетривиальными историями можно поделиться в сети. Так и поступили герои нашей статьи, и рассказали о случаях, когда незнакомцы, соседи и даже вторые половинки вытворили что-то такое, что умом не понять, как ни старайся.
- Шла домой из магазина с двумя огромными пакетами еды. Догнали меня два парня, попытались познакомиться. Завела с ними разговор, не останавливаясь. Намекнула, что мне очень тяжело нести пакеты. Предложили помочь. Я уж было обрадовалась, вручила им покупки, как вдруг они спросили, далеко ли мой дом. Идти было недолго, минуты 3. В итоге похлопали по плечу, сказали, что им в другую сторону, отдали пакеты и ушли вперед... © Подслушано / Ideer
- Еду в трамвае, звонит телефон — мама. Ну и начинает выспрашивать, как дела, как здоровье... Говорю, что рассказывать долго, а сейчас разговаривать неудобно: кругом люди и я не планирую посвящать их в свои дела. Прощаюсь и обещаю перезвонить позже, убираю телефон. Тут одна из сидящих рядом дам обращается ко мне буквально следующей фразой: ’"Как вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры?!" © Leara / Pikabu
- Делаем ремонт. Ремонтники приходят, носят стройматериалы, но мы четко соблюдаем режим тишины, даже с обедом. Как-то замечаю, что возле квартиры вечно крутится соседка, пытается зайти. Поинтересовалась, что ей надо, вроде не мешаем никому. На что получила ответ, мол, мы тут «ремонт богатый» делаем, а что ей будет с того, что мимо ее квартиры «люди туда-сюда ходят». Честно ей пообещала, что если она исчезнет с моего порога и больше не появится, то ей ничего не будет. Обиделась почему-то. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад мы с мужем договорились, что просто распишемся в ЗАГСе. Без лишнего внимания, без гостей и торжеств, вдвоем проведем наш день. Только муж из тех людей, кто может пойти выкидывать мусор без мусора, пойти за хлебом и вернуться без него и так далее. Короче, память как у рыбки, ей богу! Поэтому я составила и доверила ему список самого главного: кольца, паспорта, кошелек, ключи от машины и гаража. Он молодец, ничего из списка не забыл! Все четко было, если бы он не увлекся этой задачкой по соблюдению списка и не уехал в ЗАГС без меня... Я так долго красилась, что он и подзабыл о главном... © Палата №6 / VK
- Ко мне так однажды таксист пристал, мол, чего это я в пакете прокладки ношу. Он меня из супермаркета забрал, пакет был непрозрачный, но упаковка просвечивалась. Я ему ответила: "А вы всегда в чужие сумки заглядываете?" © RosyRock / Pikabu
- Еду сегодня днем в маршрутке, все сидячие места заняты, но и стоя никто не едет. На одной из остановок заходит женщина, на вид лет 55–60. Решив не дожидаться, пока ее взгляд упадет на меня, я снимаю наушники, поднимаюсь с места и обращаюсь к ней. "Садитесь!" - говорю. На что она нахальным тоном отвечает: "Это ты садись! А я присаживаюсь!" Я, совершенно обалдев от такого ответа, спрашиваю: "Вам это так принципиально?" Она: "Да!" "Ну тогда поезжайте стоя", — говорю я ей, надеваю наушники, сажусь и еду дальше. © Dim0 / Pikabu
- До меня только что докопались в автобусе из-за того, что я вез в руках упаковку туалетной бумаги. Типа, некультурно это, в автобусе вон дети едут. Я только и смог сказать: «А они в туалет не ходят, что ли?» © Superfuzz75 / Pikabu
- Жена рассказала. Накануне ехала в автобусе, пустом на 90%. На остановке заходят женщина и ее взрослая дочь, а за ними бодрая такая бабка с огромным рюкзаком и двумя корзинами. Дочь села к окну через проход от «места кондуктора», а бабка бросила корзины и начала ломиться, чтобы сесть к ней. Кричит: «Мне туда надо!» — и отталкивает женщину. Общими усилиями угомонили ее, мать и дочь сели рядом.
— Я всегда сижу тут с краешку! — ругается бабка. — Уступите место!
— Не уступлю. Вам долго ехать?
— 13 остановок.
— А мне до конечной — сядьте на другое место.
Бабка продолжает бурчать, другие свободные места ее не интересуют.. Остается стоять рядом с женщиной и дочкой. Потом немного думает и вдруг падает в «обморок». Лежит минуту на полу — автобус не реагирует вообще никак. Наконец открывает глаза, снова встает. Всю дорогу проехала стоя, несмотря на предложение «сесть уже куда-нибудь», озвученное кондуктором. © blackjack87 / Pikabu
- Пошла на свидание. Он забрал меня на машине, привез в парк. Всю прогулку он строил из себя папика, рассказывал, что может меня обеспечить на всю жизнь и сделать счастливой. И вскоре бодренько полез целоваться, но я ему отказала. Он возмутился до глубины души! Чуть ли не со слезами на глазах начал говорить, что знал, что я буду такой. Я в принципе собралась уже уходить, как вдруг он попросил меня проводить его обратно к машине, потому что он, ко всему прочему, не из этого города и потерялся, пока мы гуляли... © Палата № 6 / VK
- Со мной никогда не здоровалась соседка. Меня это не напрягало, при встрече я всегда ее приветствовала, несмотря на игнорирование. А потом в чате дома она написала, что бездетных женщин не считает женщинами, в упор их не замечает, ведь сама она «счастливая мама сыночка». Тут-то все и встало на свои места — я-то без детей. Зачем эта информация в чате — непонятно. Но теперь вот думаю, может, и хорошо, что не здоровается... От таких людей желательно подальше держаться. © Подслушано / Ideer
- Покупаю бутылку минералки в магазине.
Кассир: «Сходите возьмите вторую бутылку, я случайно две пробила».
Я: «Мне не нужна вторая бутылка».
Кассир: «А что, денег не хватает?» © Kordat / Pikabu
- Подрабатывал нa чaйнoм cклaдe, выгpyжaл фypы c чaeм. Чиcтaя cдeлкa, cкoлькo зapaбoтaл, cтoлькo пoлyчил. B дeнь выxoдилo 4–6к. Изменился диpeктop филиaлa фиpмы. Мecяцa чepeз полтора он заявил: «Peбятa, вы зapaбoтaли зa мecяц кaждый бoльшe, чeм я, нaдo чтo-тo c этим дeлaть!» Я пpeдлoжил eмy самому попахать вместо нас, oн пoчeмy-тo oткaзaлcя. Но eще чepeз мecяц oн внезапно пepecтaл c нaми paбoтaть, нaнял eще 6 чeлoвeк гpyзчикoв нa oклaд, и cтaли oни oтпycкaть мaшины в 2–3 paзa дoльшe и eще oплaчивaть пpocтoи. Зaтo кaждый гpyзчик в oтдeльнocти пoлyчaл мeньшe, чeм диpeктop. © Just Story / VK
- Как-то мы привезли с дачи косу, которую нужно было отдать родителям, и оставили ее в тамбуре. Так соседка попросила в срочном порядке ее убрать. И нет, не потому, что коса может упасть и задеть кого-то, а потому что "смотрит" в ее сторону и соседка после этого простудилась. Ну так куртку нужно надевать, тетя... © Подслушано / Ideer
- На площадке три квартиры. В одной — я с мужем и годовалым ребенком, в другой — супружеская пара и их сын лет 18–19, в третьей — бабки: матери примерно 90 лет, дочери где-то под 70. У обеих здоровье не очень, в основном сидят дома и перемывают кости соседям. На днях лифт сломался. Соседский сын помог мне затащить детскую коляску по лестнице. Так младшая бабка пришла ко мне выяснять, не от него ли у меня ребенок. © Подслушано / Ideer
- Рассталась с мужчиной. Спустя три месяца он вдруг позвонил и радостно сообщил, что подъехал к моему дому. Всю дорогу он распинался о семье и о том, как жалеет, что меня потерял. Я подумала, что он в знак своей любви купил квартиру. Остановились. Спрашиваю: «Куда мы приехали?» А этот щегол выдал: «Ха-ха! Здесь нас твои родители не увидят!». © Подслушано / Ideer
- На корпоративе обсуждали свои кредиты и ипотеки. Начальник слушал-слушал и в итоге с умным видом изрек: "He пoнимaю я эту шумиху. Hичeгo сложного, я yжe тpeтью ипoтeкy закрываю. Пpocтo знaю oдин ceкpeт". Коллектив начал умолять раскрыть его. Начальник слегка поломался для приличия, но в итоге выдал: «Я, — гoвopит, — пpocтo-нaпpocтo пpocтo-нaпpocтo eжeмecячнo вкидывaю бoльшe, дa и вcе. Пo 150–200 тыcяч, инoгдa вышe. Чeгo, — гoвopит, — пpoщe, и ипoтeкa быcтpo yмeньшaeтcя. He пoнимaю, чeгo вce cтoнyт». И пpaвдa, чeгo этo мы. © Just Story / VK
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек, у которых такая родня, что иногда хочется сбежать к пингвинам в Антарктиду
Семья
5 месяцев назад
14 незнакомцев выдали такое, что на всю жизнь в душу запали
Добро
5 месяцев назад
16 человек, которые просто хотели купить что-то классное в интернете, а не вот это вот все
Народное творчество
4 года назад
7 примеров элегантной французской экономии, которые у нас почему-то считаются неприличными
Культура
2 года назад
14 знаменитых женщин, которые не постеснялись пойти на шоу о преображениях. И правильно сделали
Культура
2 года назад
18 баловней судьбы, которые могут разорить лотерейную компанию
Народное творчество
2 года назад
14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
Народное творчество
2 года назад
16 человек, чья особенная внешность магнитом притягивает взгляды окружающих
Народное творчество
8 месяцев назад
11 женских привычек, из-за которых мы чаще болеем и хуже выглядим
Сделай сам
4 года назад
20+ портретов, которые показывают реальные лица людей, живших 2 000 лет назад
Наука
3 года назад
Как изменились 16 актрис, которые сыграли невероятно сильных героинь и навсегда впечатались в нашу память
Кино
1 год назад
20 звезд, которые просто повернули голову, а мы такие: «Опа!»
Культура
2 месяца назад