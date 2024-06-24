16 историй об уникумах, чью логику не постичь, хоть ты тресни

От фокусов, которые порой выкидывают окружающие нас люди, иногда натурально закипают мозги. Плюс хоть в том, что этими нетривиальными историями можно поделиться в сети. Так и поступили герои нашей статьи, и рассказали о случаях, когда незнакомцы, соседи и даже вторые половинки вытворили что-то такое, что умом не понять, как ни старайся.