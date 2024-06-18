16 историй о вторых половинках, чьи поступки подмораживают мозг похлеще фруктового льда

"Муж не знал про "эффект пододеяльника", думал, я специально вещи внутрь засунула"

Лет в 10-13 мамочка мне постоянно мозг выедала из-за того, что на рубашках углы воротника вечно заворачивались и вверх торчали - типа, некрасиво, неправильно, "как ты рубашки носишь?" и тэпэ. Я и заглаживал их, и крахмлил, и чуть ли не поишивал - эти чёртовы уголки всё равно предпочитали заворачиваться наверх. Специально посмотрел, как у других мальчиков - оказалось, у всех так, но только у меня мамочка по этому поводу придиралась и устраивала скандалы. Мои слова, что "у всех так", она пропускала мимо ушей. Мне, честно говоря,было вообще до Фени, как углы вопотника лежат, но мамочка же постоянно мозги промывала.

Потом как-то перестала донимать - то ли надоело, то ли поняла, что я тут не при чем (хотя - вряд ли поняла), то ли нашла другой повод ля придирок.

А швейники проблему решили , сделав углы воротников на пуговицах.

Примерно так, только побольше, загибались углы воротника на моих рубашках.