16 историй о вторых половинках, чьи поступки подмораживают мозг похлеще фруктового льда
В идеале рядом со своими вторыми половинками каждому хочется чувствовать себя безопасно и комфортно. Ведь с кем, как не с ними можно отвести душу, доверить секреты и просто расслабиться. Однако порой все происходит ровно наоборот, и люди ощущают себя рядом со своими партнерами как на пороховой бочке. Герои нашей статьи решили рассказать о поведении и поступках своих возлюбленных, которые не поддаются никакому объяснению.
- Еще неделю назад я был уверен, что я счастливый семьянин, и дом у меня полная чаша. Но моя жена после 3 лет декрета решила похудеть и считать калории с помощью приложения. Иногда показывала мне в телефоне свои достижения (сколько съела). Приехал из командировки и вижу: у жены в приложении вбито, что вчера в 9 вечера съеден салат с креветками и устрицы. Подумал, может, с подругами встретилась. Невзначай поинтересовался, чем она вечером занималась. На что супруга на голубом глазу заявила, что весь день была дома с ребенком. Не хочу себя накручивать, она никогда меня не обманывала. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа какая-то мания выбрасывать все подряд, даже то, что не следует. Он может взять и выбросить половину масла и открыть новую упаковку. Он может выбросить любую вещь, которая, по его мнению, создает беспорядок. Так он избавился от коллекции наших дисков, новой одежды, которую еще никто не успел поносить, одеяла, полотенца, обуви. А еще я узнала, что он не может сказать что-то строго нашей собаке, чтобы ее не обидеть. © a_cat_named_zephyr / Reddit
- Давным-давно меня в мой день рождения уволили с работы. Я позвонила своему нынешнему мужу ночью в слезах, а он утешал меня. Вскоре мы начали встречаться, а потом поженились. И вот спустя два года после свадьбы, я случайно узнала, что это он был причастен к моему увольнению, а затеял он это для того, чтобы мы начали встречаться. © Sophrosyne1 / Reddit
- Моя жена помешана на огороде. Я молчу про то, что во время рассады, посадок и до первого урожая я не вижу жену в доме, она ничего не готовит и вообще отсутствует во всех других делах, только ночевать приползает оттуда. Но мы даже ребенка планировали строго с учетом огорода, чтобы она успела посадить рассаду и все прижилось. И ведь реально, посадила, успела один раз полить и на следующий день родила. До выписки я звонил по видеосвязи и показывал, как поливаю огород, где и что выросло, как сорняки дергаю. А как выписали, она первым делом побежала в огород и снова не вылезает из него. Такое ощущение, что всю свою жизнь она выстраивает вокруг огорода, он — центр вселенной, а все остальные так — шелуха. © Подслушано / Ideer
- Моя мама сказала отцу, что она на несколько месяцев моложе его. А спустя полгода после свадьбы он был ошарашен тем, что она на три года старше. Прошло уже 25 лет спустя, а он все еще вспоминает, как с ним обошлись. © idip / Reddit
- Моя девушка обиделась на меня за то, что я купил ей черный телефон предпоследней модели, а не самый новый и белый. Я пошел, вернул его обратно в магазин, чтобы в интернете купить ей тот, который она хочет, а она еще сильнее обиделась. Чтобы извиниться непонятно за что, я купил ей большой букет белых роз. Что дальше? Она обиделась на то, что розы не красные. Еще истерику мне закатила. © Подслушано / VK
- Начальница пригласила меня с мужем к себе на ужин. Я как раз мечтала наладить с ней хорошие отношения. Вот только переживала насчет мужа, потому что порой он совершает дикие поступки. Чем ближе был день Х, тем сильнее я нервничала. Даже решила подойти к начальнице и пробросить невзначай, что наверное приду одна. Но она заметно расстроилась, поэтому я тут же заверила, что он все же очень постарается. Наконец-то свершилось: мы пришли вовремя, общение шло как по маслу, она приготовила вкуснейшие стейки. Я уже почти расслабилась, но вдруг, когда начальница ушла на кухню, муж подхватил стейк вилкой и швырнул его через всю комнату прямо в окно. Он громко ударился о стекло и медленно сполз вниз. Я даже пискнуть не успела и ошарашенно уставилась на мужа. Вошла начальница. Наступила чертовски долгая неловкая пауза. К счастью, пока он пытался отмыть окно, она как ни в чем не бывало заговорила со мной о работе и мы просто притворились, будто его здесь нет. Только потом, в машине, он попытался объясниться: оказывается, ему не понравилось, как приготовлен стейк, и счел гениальной идею выбросить мясо из окна третьего этажа. Думал, что оно открыто. © mrs_defenestrator / Reddit
- Муж достал чистое белье из стиралки и разорался, что я не умею ею пользоваться. А все потому, что все вещи оказались плотно скомканы внутри пододеяльника. Про «эффект пододеяльника» он никогда не слышал и наблюдал такое впервые. Пришлось в интернете искать и доказывать, что я не специально сложила все таким образом. © Подслушано / Ideer
- Женаты почти 10 лет, живем ипотечной квартире. На покупку скидывались пополам и оплачиваем кредит тоже поровну. У меня есть еще одна добрачная квартира, я ее сдаю, а деньги трачу по своему усмотрению. И тут муж ошарашил, что я должна ее продать и погасить этими деньгами ипотеку, а сам присматривает себе машину. Именно себе, потому что я не вожу и не собираюсь, мне проще на метро. Считаю это невероятной наглостью, ведь когда мы поженились, у него ничего не было. Он бы без меня не взял бы даже эту нашу ипотеку. И вот он хочет лишить меня собственности, давит на то, что мы семья и у нас все общее. Обижается, что не хочу потакать его хотелкам. © Как мы расстались... / VK
- Преподавательница рассказывала, как ее знакомая бесилась, что муж не закручивает колпачки на зубной пасте. Я посмеялась, мол, что за глупости. Однако прошло время, живу с мужем. Стала замечать незакрученные колпачки на зубной пасте, затем крышки на подсолнечном масле, на банках с вареньем, икрой. Сначала делала замечания, а теперь это тоже дико бесит! Постоянно теперь закручиваю за ним. © Подслушано / Ideer
- У меня жена, как оказалось, жуткая неряха. Поженились по любви, до свадьбы вместе не жили, после заключения брака привел ее в свою почти стерильную холостяцкую берлогу. И в течение месяца понял, что она не стремится поддерживать чистоту. Почти год живем вместе, и она по своей инициативе ни разу не взяла швабру в руки. Обычно или я в свой единственный выходной намывал квартиру, или после жуткого скандала она могла с недовольным видом взять веник. Она также не готовит, ну и ладно. Но чистота — это другое, надоело жить в грязище. © Как мы расстались... / VK
- Мой муж мне завидует. У меня очень обеспеченные родители, которые подарили мне квартиру, а раньше часто дарили технику всякую и путешествия. При этом папа не считает нужным даже что-то символическое дарить моему супругу на праздники. Отцу мы от нас двоих регулярно дарим подарки. Вот и получается, что каждый мой день рождения я, получив крутой гаджет или путевку, начинаю оправдываться, а муж бесится и требует, чтобы я не брала подарки вообще. © Подслушано / Ideer
- Пока брат был в командировке, его девушка изменила себя по полной! Увеличила губы, сделала «углы Джоли», похудела на 16 кг. Грудь себе забабахала, самое главное! Фото она ему не показывала специально, они вообще не пересекались за этот год. Парень, конечно, вернулся и обомлел. Вот только сюрприз провалился с треском, потому что брат полюбил скромную девочку с пухлыми щечками и льняными волосами, а встретила его высушенная вобла со злым взглядом. Расстались, слишком уж контраст был сильный. Брат уже несколько месяцев не может отойти. А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась. © Подслушано / Ideer
- Муж просто достал с едой. Сам говорит, мол, не привередливый и ест все, а на деле: «Это не хочу, то не хочу». Если остается молоко или кефир, то готовлю из них блины, оладьи, пирожки, пончики. В итоге 2 съест, а остальное в мусор. Уже спрашиваю, что бы он хотел, чтобы точно ел нормально, а в ответ: «Что-нибудь». Я уже запарилась постоянно ломать голову, проще развестись. К готовке уже отвращение. © Подслушано / VK
Неоднократно вижу статьи, где часть еды выбрасывается. Это как?? Неужели люди реально выбрасывают еду?
Я не про испорченную, а просто потому, что её много или не понравилась кому-то одному.
А про последнюю историю - чего жена волнуется? Пусть муж готовит себе сам, раз её готовка не устраивает.
- У жены какой-то бзик. Она не сдружилась с моей мамой. У нас с матерью всегда были уважительные отношения и без лишних сюсюканий, но с проявлением заботы. Я ей звоню раз в неделю, заезжаю примерно раз в 3-4 недели. Она живет с младшим братом и сестренкой. Поэтому не переживаю, что одна. После звонков жена постоянно называет меня маменькиным сынком. Говорит, что я с ней секретничаю. Хотя по факту я только узнать, как дела, звоню и спросить, не надо ли чем помочь. Реально так. Беседы длятся секунд 30-40. Даже показывал жене статистику звонков. Мама — человек ненавязчивый. Тоже может позвонить раз в пару недель и то, если я эти пару недель не звонил. © Аноним / Pikabu
- Раньше дома был паршивый напор воды. Освежиться было то еще «удовольствие»: намылишь голову — и пропал напор. И так каждый раз. Надо было подбирать удачное время, чтобы более или менее помыться. У меня это каждый раз заканчивалось психами. У мужа — нет, потому что у него волос нет, сполоснулся и свободен. Я же мылась раз в пару дней и с горем пополам. Прошло несколько лет. Наконец мы переехали, теперь я принимаю душ с кайфом! По 2 раза в день минимум. Вот только с каждым днем муж становится мрачнее тучи. А сейчас вообще терроризирует меня и заставляет признаться, что я ему изменяю: «Ты стала так частно мыться, раньше такого не было». Я много раз пыталась объяснить, что просто наслаждаюсь возможностью нормально помыться, но он не верит. Уже не знаю, как ему доказать обратное. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
После звонков жена постоянно называет меня маменькиным сынком - просто завидует, у нее плохие отношения с родителями. Вот 100%
посему пирожки/пончики в мусор? вполне могут жить несколько дней, при некоторых условиях, даже без холодильника.
Хочу задать вопрос об имуществе. Некоторое время назад вышла замуж. Незадолго до свадьбы муж построил квартиру, вместе делали ремонт. Он зарабатывал больше, но и я вкладывала, что было. Некоторое время назад поссорились, жили порознь. По моей просьбе вернул потраченные на него и его жилье деньги. Помирились, завели общий бюджет. Планируем строить дом на даче, которую я унаследую. Муж высказал опасение, что поссоримся и я снова потребую деньги. Предложила брачный контракт, чтобы дача двоим досталась. Нотариус, у которого консультировались, сказала: наследство и подарки не входят в совместное имущество, предложила мне подарить мужу полдачи, когда стану ее владелицей. Друзья говорят, что это будет ошибкой - еще ничего не построили, а я уже дарю ему имущество, а это деньги фактически. Всей суммы на строительство дома пока нет. Хелп ми, где ошибка? Очень не хочется стать похожей на одну из героинь подборки.
"Муж не знал про "эффект пододеяльника", думал, я специально вещи внутрь засунула"
Лет в 10-13 мамочка мне постоянно мозг выедала из-за того, что на рубашках углы воротника вечно заворачивались и вверх торчали - типа, некрасиво, неправильно, "как ты рубашки носишь?" и тэпэ. Я и заглаживал их, и крахмлил, и чуть ли не поишивал - эти чёртовы уголки всё равно предпочитали заворачиваться наверх. Специально посмотрел, как у других мальчиков - оказалось, у всех так, но только у меня мамочка по этому поводу придиралась и устраивала скандалы. Мои слова, что "у всех так", она пропускала мимо ушей. Мне, честно говоря,было вообще до Фени, как углы вопотника лежат, но мамочка же постоянно мозги промывала.
Потом как-то перестала донимать - то ли надоело, то ли поняла, что я тут не при чем (хотя - вряд ли поняла), то ли нашла другой повод ля придирок.
А швейники проблему решили , сделав углы воротников на пуговицах.
Примерно так, только побольше, загибались углы воротника на моих рубашках.