15 корпоративов, на которых такие страсти разгорелись — мама не горюй

17 фото, глядя на которые даже после недельной голодовки не сразу поймешь, что все это можно съесть
Народное творчество
2 года назад
Говорят, что редко какая свадьба обходится без сюрприза. Однако корпоративы могли бы составить свадебному торжеству достойную конкуренцию в части непредвиденных ситуаций. Герои нашей статьи рассказали о своих и чужих выходках, из-за которых упоминание корпоративных мероприятий теперь всегда вызывает в них бурю эмоций.
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