15 корпоративов, на которых такие страсти разгорелись — мама не горюй

Говорят, что редко какая свадьба обходится без сюрприза. Однако корпоративы могли бы составить свадебному торжеству достойную конкуренцию в части непредвиденных ситуаций. Герои нашей статьи рассказали о своих и чужих выходках, из-за которых упоминание корпоративных мероприятий теперь всегда вызывает в них бурю эмоций.