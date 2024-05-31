15 корпоративов, на которых такие страсти разгорелись — мама не горюй

Народное творчество
1 час назад

Говорят, что редко какая свадьба обходится без сюрприза. Однако корпоративы могли бы составить свадебному торжеству достойную конкуренцию в части непредвиденных ситуаций. Герои нашей статьи рассказали о своих и чужих выходках, из-за которых упоминание корпоративных мероприятий теперь всегда вызывает в них бурю эмоций.

  • Меня уволили прямо на корпоративе. В честь 20-летия компании начальник снял целый ресторан под торжество. В какой-то момент мы решили сыграть в крокодила. Было весело, все хохотали, пока я не решил показать начальника. Изображал беззвучно человека, который постоянно кричит, хромает на одну ногу и нервно перебирает бумаги. Глядя на каменное лицо шефа, сотрудники побоялись смеяться и отгадывать. Через час он увел меня в сторону и сказал, что я уволен. © Палата № 6 / VK
  • Есть коллега, вдовец с двумя детьми. Все тетки на работе требуют, чтобы я вышла замуж за отца-одиночку. А началось все с корпоратива, на который приходили с семьями. Этот мужик подговорил младшего сына, чтобы тот хватал меня за руки, звал играть и громко спрашивал у папы, будет ли эта тетя с ними жить. © Подслушано / Ideer
  • Недавно на работе был корпоратив. Мы хорошо посидели, поэтому на следующий день всем коллективом вспоминали события вечера. Утром у меня очень болела голова и я ничего не помнила. Просматривая видео с гулянки, я поняла, в чем дело. Оказалось, мы с коллегами решили устроить гонки на офисных стульчиках. Я дошла до финала игры, но на этом этапе мой стульчик сломался. На скорости отлетело колесо и я перекатилась комком через весь офис. После увиденного видео поехала в травмпункт. В результате сотрясение. © Палата № 6 / VK
  • Есть в нашей ГК одна компания с названием ООО «Мир Света». На новогоднем корпоративе гендиректор говорит: «Название вообще ни о чем. Давайте новое сварганим. Эффектное, яркое, немного скандальное. Кто лучший вариант придумает — тому премия!». В общем, победил вариант «Люцифер». Все думали шутка такая, а сегодня реально вышел приказ о смене наименования юридического лица. © Unknown author / Pikabu
  • Если после корпоратива вам нечего пообсуждать, значит, у вас было чаепитие. Я один раз без трусов домой приехал. Мы просто снимали коттедж с горячим бассейном, а плавки я с собой не взял, поэтому вешал труселя на батарею, чтобы просохли, ну и забыл их там утром. © Jinrow / Pikabu
  • У мужа был корпоратив в формате «+1». Тема — хард-рок. Я уже предвкушала, как сделаю себе начес, надену кожаный жилет, мини-юбку, цепи. Муж говорит: «Ты чего, никто так не придет. Это пафосный ресторан и иностранцы, которые в чужой стране всегда стараются выглядеть респектабельно. Мы там будем как белые вороны». Короче, муж надел смокинг, а я нарядилась как на «Оскар». Пришли. Первым к нам подошел топ подразделения Майкл — с огромным ирокезом и в жилетке на голое тело. В общем, в тот день в костюмах и смокингах была только охрана. © Bisquit / ADME
  • На корпоративе черт попутал и я поцеловал коллегу, хотя был в отношениях. Ощущения были странные, но приятные. Я подумал, что наверное на самом деле не люблю свою половинку. Ведь если бы любил, мне бы было стыдно и противно. Но не было. Признался своей девушке, она махом от меня съехала. Говорила, что любит, но ей важно знать, что я ее тоже люблю. Я же не был в этом уверен. А коллега тут же подсуетилась и мы начали встречаться. Вот только эта баба оказалась просто сумасшедшей! Она постоянно истерила и обвиняла мою бывшую в том, что она — ведьма. В любых ее проблемах была моя бывшая виновата. Последней каплей стало, когда она сломала ногу на катке и снова обвинила ее. Долго я этого выносить не смог, и в итоге мы расстались. Через год я понял, насколько сильно мне не хватает моей первой девушки, но она уже была помолвлена с другим. © Палата № 6 / VK
  • Сотрудники разозлили до белого каления. После корпоратива как-то остались нетронутыми блюда. Мы попросили собрать еду в боксы — все желающие могли взять с собой сколько пожелают. На следующей день пошли сплетни, что мы предложили людям объедки, хотя корпоратив был организован на высоком уровне. В прошлом году вместо этого было решено провести вечеринку с активной программой, далее — легкий обед и по домам. © Подслушано / Ideer
  • Новогодний корпоратив на работе, все сотрудники дружно собрались с начальством в офисе. Здание гудит от нашей вечеринки. В какой-то момент паренек из отдела кадров слишком поверил в себя и и решил докопаться до начальства с вопросом: «Скажите, а как я работаю? Хорошо? Вам все нравится? Ну скажите, пожалуйста, как я работаю?!». Начальник долго терпел, но потом все же ответил: «Сынок... Работаешь ты хорошо... Но получается у тебя плохо!». © Палата № 6 / VK
  • Мой муж — каждой бочке затычка и любитель поспорить. Однажды я взяла его с собой на корпоратив. В разгар вечеринки заметила, что он крутится только вокруг одной женщины. Решила унять, пока спор в скандал не перетек. А благоверный, заметив меня, резко подскочил и стал уводить. На вопрос, мол, что такое, нервно отмахнулся со словами: «Да я уже все выяснил». Так ничего и не объяснил, но весь вечер ходил отстраненный. На следующий день я выискала эту сотрудницу и спросила: «О чем вы вчера говорили с моим мужем?» А она глаза вытаращила и как выпалила: «Ой, Вероника Степановна, только не увольняйте меня! Мы ведь с ним давно встречались, еще задолго до вас, сейчас у нас ничего нет, честно!». Меня словно громом поразило, даже не нашла, что ответить, и просто ушла. Муж с тех пор ведет себя как обычно, а я так и не могу забыть, с каким несчастным выражением лица он ходил в тот вечер.
  • Когда училась в универе, подрабатывала в одной компании. Начальница — женщина за 50 ненавидящая все живое вокруг, сплетница и скандалистка. Но меня приняла хорошо, потому что я из кожи вон лезла и выполняла все ее поручения. Однажды мне пришлось уволиться и переехать в другой город. Через 3 года вернулась обратно и решила устроиться туда же. Прошла пара месяцев, наметился корпоратив. Сидим за одним столом с начальницей и тут она начала смачно так обругивать одну из бывших сотрудниц, мол, безрукая и бестолковая девка, штаны только просиживала. Коллеги круглыми глазами смотрят на меня, они-то помнят, кто я, хоть фамилию сменила и в брюнетку покрасилась. А вот тетенька эта не узнала. Я лишь посмеялась, но попозже все-таки в налоговую анонимку черканула. Вот и вскроется вся ее черная бухгалтерия так же, как и истинное отношение ко мне. © Подслушано / Ideer
  • Однажды меня повысили по службе после рождественской вечеринки. Я тогда даже понятия не имел, что разговариваю с начальником отдела, куда давно хотел попасть. Мы просто болтали весь вечер, пока, наконец, не возник вопрос «чем вы занимаетесь в компании». Уже на следующей неделе он пригласил меня на собеседование и предложил новую работу. Не скажу, что я блестяще ответил на все вопросы будущего босса. Кажется, мое дружелюбное поведение на корпоративе стало решающим фактором. © I_aim_to_sneeze / Reddit
  • Мой начальник — мечта каждой женщины. Умный, красивый, при деньгах, квартиры, машины. Да и характер у него приятный, с ним можно поговорить по душам и хорошо провести время. Долго я на него слюни пускала и вот настал мой час — корпоратив. Мы с ним заболтались до самого утра. И когда наконец заговорили о личном, я решилась спросить, почему он все еще не женился. Мол, такой красивый, харизматичный и умный, и один. А он заржал и выдал: «Ну, я же красивый, харизматичный и умный. Умные мужчины никогда не будут жениться!» © Палата № 6 / VK
  • Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет. © Sepulka77 / Pikabu
  • Когда к нам устроился Алексей, коллектив расцвел и отупел. Почти все девки по нему вздыхали, пытались угодить и работали кое-как. Как-то раз меня назначили собирать деньги на корпоратив. Сдали все, кроме него. А вечером, когда все разошлись, он подрулил ко мне с лукавой улыбкой и ошарашил: «А хочешь, чтобы все девчонки тебе завидовали завтра? Давай я тебя весь вечер буду обхаживать, как будто влюблен, а ты за это закроешь глаза, что я не скинулся?» Я расхохоталась так громко, что в других вселенных слышно было, мне кажется. Сказала, чтобы сдавал деньги сейчас же и больше не подкатывал с такими глупостями, иначе директору пожалуюсь на недостойное поведение.

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