16 человек, которые своей смекалкой в СМС-переписках покорят любого
В СМС-переписках нам часто приходится о чем-то договариваться. Иногда у людей настолько странные предложения, что остается лишь удивленно хлопать глазами. Но герои нашей подборки уже прокачали свою стойкость к подобным СМС и готовы к любому повороту судьбы.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: pravkach / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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У нас также есть статья, в которой собеседники по СМС-переписке просто не смогли не сострить.
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У меня когда-то была похожая. Обожала её, качество теней на высоте было. А больше я такой не нашла(
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK
А еще более чудаковатые предложения нередко получают те, кто ищет любовь в сети — у нас есть подборка таких историй и СМС. Но и это еще не все, ведь мы собрали статью из переписок, после прочтения которых только и остается испытывать «испанский стыд».
Комментарии
У меня был парень ростом 192 см. Мой рост 162 см. Я прекрасно видела его лицо. А вот затылок - да, ни разу не видела за 1,5 года.
Ну тогда у меня есть корректировки... Когда просыпаюсь горячий кофе должен всегда стоять на прикроватной тумбочке. Посуду мыть я не умею. Вещи я постираю, а ты вывесишь, а после того как высохнут погладить не забудь. И да мне нужен робот моющий пылесос...