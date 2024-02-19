16 человек, которые своей смекалкой в СМС-переписках покорят любого

В СМС-переписках нам часто приходится о чем-то договариваться. Иногда у людей настолько странные предложения, что остается лишь удивленно хлопать глазами. Но герои нашей подборки уже прокачали свою стойкость к подобным СМС и готовы к любому повороту судьбы.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: pravkach / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

5.

6.

У нас также есть статья, в которой собеседники по СМС-переписке просто не смогли не сострить.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15.

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK