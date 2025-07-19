16+ офисов, в которых людям точно скучать не приходится
Офис — маленький мир со своими правилами, историями и законами. Для кого-то это скучные серые стены, вечно не работающая кофеварка и все прочее. А для кого-то — душевные (и не очень) коллеги. Вот несколько историй и фото от людей, которые работают в офисе и которым есть что рассказать и показать.
«Пытаемся всем офисом поймать голубя»
«Вот что бывает, если не закрыть окно в офисе в Норвегии»
"И что собираетесь делать?"
Играть в снежки, лепить снеговика, катать друг друга нна санках.
- И что собираетесь делать? © Unknown author / Reddit
Вот это щедрость
- В главном офисе одной компании, где я работала, были бесплатные обеды. Поначалу я была в шоке от того, насколько вкусно и разнообразно нас кормили. Шеф-повар был настоящим профессионалом своего дела, и на еде не экономили. Если на первое подавали борщ — то со сметаной, чесноком, зеленым луком и ржаным хлебом. Если была солянка — то с кучей колбас, мяса и маслин. Калорийная пища, да и только! Но вкусная. А еще было второе и салат. Даже шашлыки давали — приготовленные на мангале за офисом! И все это для обычных сотрудников. Для руководства в отдельных кастрюльках что-то булькало, но я туда не заглядывала — меня вполне устраивало то, чем кормили нас. Дружно всем коллективом мы прилично набрали вес на этих бесплатных разносолах — а ведь компания занималась продукцией для похудения и спортивным питанием! Вот такая ирония судьбы. © Рабочие истории / VK
«В офисе моей девушки раньше был боулинг. Посмотрите на пол»
" Дружно всем коллективом мы прилично набрали вес на этих бесплатных разносолах — а ведь компания занималась продукцией для похудения и спортивным питанием! Вот такая ирония судьбы"
Ирония судьбы в том, что можно жрать вкусно и все что захочется, но в меру, сообразно уровню физической активности. Но что такое мера, сотрудники не знают. Ели бы вкусно каждый день и раньше, не пережирали бы на новом питании.
«Сижу у отца в кабинете. Вдруг через окно залетает дикая индейка»
Вот радость-то! Расхренакала всё в кабинете, задолбаешься осколки собирать.
«Рядом с нашим офисом есть постамат, в котором можно взять пасту карбонару»
И так тоже бывает
- Всей фирмой переехали в новый офис. Ремонт свежий, начальник попросил секретаршу повесить в мужском туалете небольшое зеркало. Она все сделала, он поблагодарил, пошёл посмотреть. Возвращается со словами: «Мужчины, не забывайте о том, что ваша застегнутая ширинка намного важнее, чем ваша прическа!». Короче, начальник у нас под два метра ростом, а секретарша всего метр пятьдесят, поэтому зеркало она повесила так, что почти все мужчины видели лишь то, что ниже пояса. © Не все поймут / VK
«Пришел в новый офис. А у них вот что перед окном»
«А у нас вот такой арт»
Произведение искусства в офисе — отображает заголовки новостей в режиме реального времени, выброшенные в мусорку.
«У нас довольно странная комната отдыха»
- Думаю, это чтобы вы поменьше отвлекались от работы. © lurkingSwine / Reddit
Получается, служебный роман
- Поздний вечер, я одна в офисе. Стало скучно, решила петь, пока отчеты доделываю. Так увлеклась, что уже через 10 минут орала во все горло. Вдруг экран гаснет, снова включается и появляется надпись: «Может, вместе споем?» — и дальше слова песни. Я немного в недоумении, но пою, читая слова с монитора, как в караоке. И в этот момент слышу из-за двери мужской голос, дверь открывается, и входит с планшетом наш программист, при этом напевая песню. Короче, пели с ним всю ночь, отчеты так и не доделала, сижу сейчас в свой выходной, доделываю, а вечером мы идем в караоке. © Не все поймут / VK
«Взяла кошку в офис. И она тут же нашла себе место»
«Наша оптика выглядит так, будто мы снимаемся в «Звездном пути»
Действительно, ничья
- Весь офис бесится, когда мой начальник разговаривает с подчиненными, положив ноги на стол. При этом, заходя в кабинет, никто не делает вид, что это их смущает. Вскоре данный курьез произошел наконец-то со мной. Начальник зашел, поздоровались, а у меня ноги на столе тоже. Оценив ситуацию, бросил листы с отчетом на пол со словами: «Почитайте, вам будет интересно», — и спокойно вышел из кабинета. Продолжаю работать. Зато без всяких лишних чувств. Я считаю, это ничья. 1:1. © Подслушано / Ideer
«По мнению моего работодателя это стул на котором можно просидеть 8 часов кряду»
Всю историю переврали !!
Парень зашёл в кабинет начальника, а у того, как обычно, копыта нна столе. Вот парень и бросил листы с отчётом нна пол. Отчёт, обычно сотрудники несут начальнику, а не наоборот!
«Перед туалетом есть специальная полочка для ноутбуков»
«У меня на столе стоит специальная приблуда, которая охлаждает напитки»
Я б не радовалась большому количеству бесплатной еды, скорее всего сотрудники едят то, что руководство вчера не доело)))
Комментарии
Где бы найти такую работу чтобы бесплатно вкусно кормили? И ещё зарплату платили. А то работаешь, работаешь и вся зп нна жрачку уходит.