16+ офисов, в которых людям точно скучать не приходится

" Дружно всем коллективом мы прилично набрали вес на этих бесплатных разносолах — а ведь компания занималась продукцией для похудения и спортивным питанием! Вот такая ирония судьбы"

Ирония судьбы в том, что можно жрать вкусно и все что захочется, но в меру, сообразно уровню физической активности. Но что такое мера, сотрудники не знают. Ели бы вкусно каждый день и раньше, не пережирали бы на новом питании.