Я за абрикосовое варенье душу продам, не то что чей-то номер телефона.
12 историй о том, что случайности не случайны, и порой они даже приводят к лучшему
Бывает, что жизнь подбрасывает нам такие совпадения, что хоть стой, хоть падай. Иногда мелкое событие меняет планы на день, а иногда — на всю жизнь. И самое удивительное — нередко эти «случайности» ведут нас туда, где становится только лучше.
- Моя подруга всегда была очень красивой девушкой, но ни с кем не встречалась. Возможно, парни боялись к такой красотке подойти. Другие девушки из компании посмеивались, мол, никому не нужна. И тогда от отчаяния она стала говорить всем, что у нее есть любимый человек, приезжает к ней на выходные из столицы. Не прошло и года, она совершенно случайно знакомиться с мужчиной из столицы, он приезжает к ней каждые выходные, а потом женится и забирает с собой. Живут счастливо. © Счастливый человек / Dzen
- Я тогда только переехала и убирала квартиры. И вот одна клиентка предложила мне шикарный деревянный комод. Я никого толком не знала, так что пошла к владельцу небольшого магазинчика на районе. Сказала, что заплачу за помощь с комодом, но он отказался. Вместо этого мы с ним вместе поднимали комод по лестнице в мою квартиру, весело смеясь. Потом я пригласила его на чашку чая. А он позвал меня на свидание. Мы вместе уже 6 лет. © Simple-Warthog-9817 / Reddit
- Я варенье варила. Абрикосовое. Съездили с мамой на рынок, накупили абрикосов. Домой приехали — выясняется, что сахара нет. Потащилась на рынок, купила мешок сахара. А как нести его не подумала. Тащу волоком, ругаю себя. Навстречу мужичок. Оказался будущим свекром. Он мне мешок до дома дотащил, всю дорогу сына своего заочного сватал. Взял у меня номер телефона, сказал что нас познакомит. Еле выпроводила. Сын реально позвонил. Сходила на свидание, влюбилась. 28 лет вместе прожили. © Александра / Dzen
- На прошлый Новый год прониклась ощущением чуда, решила впервые за несколько лет загадать желание под бой курантов. Думала, как правильно сформулировать. Написала: «Хочу найти настоящую взаимную любовь». Сожгла, растворила, выпила. Вот уже почти конец года, а я по-прежнему одна. Думаю: «Фигня эти все желания новогодние, не сбывается ничего». А тут на днях меня осенило: я же себе собаку завела, 7 лет о ней мечтала! А это уж точно настоящее и взаимное. © Подслушано / Ideer
- Поехал племянник на стажировку в престижный британский университет. Привез оттуда невесту, которая оказалась родом из деревни неподалеку от нас, а попала в Англию по обмену с другим вузом. Выяснилось, что здесь они пару раз пересекались на общих мероприятиях, но знакомы не были. Уже 10 лет женаты. © Южанка / Dzen
- У меня начали выпадать волосы, и я пошла в поликлинику, чтобы попросить направление к дерматологу. Вообразите конфуз, когда врач-терапевт оказался совершенно лысым. Он такой: «Чем я могу вам помочь?» Я застенчиво сказала, что мне нужно записаться на прием в связи с выпадением волос. К счастью, у него было отличное чувство юмора, и он ответил: «Как видите, я местный эксперт по выпадению волос». Мы хорошо посмеялись. © yellowblanket123 / Reddit
Вот желания надо очень чётко формулировать и подробно. Мне рассказывали что одна женщина просила послать ей любовь между ней и мужем. Желание исполнилось: муж ушёл к женщине по имени Люба, т.е. МЕЖДУ ними появилась Любовь.
- Моя тетя познакомилась с мужем, когда выносила мусор. В то время раз в день приезжала грузовая машина, и люди со всей округи бежали с ведрами. Очередь была огромная. Вот в этой очереди они и познакомились. В следующем году будет 40 лет как живут вместе. © Юлия / Dzen
- В гардеробе театра мне выдали чужое пальто. Внешне — копия моего. Ошибку поняла по дороге домой. Ну, думаю, переоденусь и вернусь. Захожу в лифт с соседом, а тот как давай принюхиваться с ошалелым видом. Я напряглась, тоже украдкой себя понюхала. И тут сосед не выдержал и такой: «Девушка, что у вас за духи? Последний раз встречал их в годы студенчества, влюблен был в девушку, которая ими пользовалась». Я объяснила, что пальто чужое, но пообещала все выяснить. Переоделась, побежала в театр, а там меня уже ждала незнакомка с моим пальто. Состоялся обмен, я рассказала ей историю про соседа. Оказалось, они действительно были знакомы очень давно, но потеряли друг друга из виду. Я записала ее номер и передала соседу. Что было дальше, не знаю, но есть чувство, что не зря Вселенная вмешалась во все это.
- Моему начальнику позвонила жена. Он думал, что перевел звонок на меня, и такой: «Скажи ей, что у нас куча дел, я не хочу никуда идти». Оказалось, он случайно включил громкую связь. Жена закричала: «Я так и знала!» и повесила трубку. Выражение лица босса — это кадр, который я бережно храню в своем сердце. Жена ему еще долго припоминала эту беседу. © Relative_Map5243 / Reddit
Знаю женщину, которая рассказывала что нашла своего мужа на мусорке. Не буквально, конечно. Но дело было так: пошла она поздно вечером мусор выносить и видит соседа на лавочке возле подъезда. Спросила, чего он там сидит, почему домой не идёт. Он говорит что жена выгнала за то что выпивший пришёл. А женщина была одинокая и позвала его к себе, чтобы на улице всю ночь не сидел. А он мужик рукастый оказался. Тут же ей починил выключатель и кран. Она и оставила его у себя. Он не алкаш был, но жена его была принципиальная особа, скандалила и выгоняла его. Так он с ней развёлся и на соседке женился.
- Как-то довелось стать очевидцем очень одного интересного явления. Лето. Берег реки. Собралась большая компания родственников, как полагается с костром, песнями под гитару, шашлыками. Все было великолепно, но омрачало отдых большое число комаров, и мы хотели закругляться. Но, видимо, сама Вселенная не хотела, чтобы наш праздник заканчивался, так как спустя небольшое время, откуда ни возьмись, появились стрекозы и начали поедать комаров, которых не было до утра! © Подслушано / Ideer
- Говорила по телефону с важным клиентом, в конце умудрилась ляпнуть: «Люблю тебя». Он заржал и положил трубку, а я от стыда чуть на месте не сгорела. И вот сегодня мне прилетает от него письмо: «Когда вы мне случайно признались в любви, я смеялся не над вами. Просто я оказывался в ровно такой же ситуации. По тому, как легко вы это сказали, мне показалось, что в реальной жизни вас окружает много любви и это повод для гордости. Отличного уикэнда!» © ButterscotchButtons / Reddit
- Были у меня безответные чувства: парень пудрил мозги. Возвращаясь с очередной нашей встречи, мельком заметила прохожего красавца. Так обидно стало! Думаю — есть же еще хорошие парни, а я все за этим бегаю. Иду, вся в грустных мыслях. Вдруг услышала резкие шаги за спиной. Вечер, пустырь, страшно; ускоряю темп — не отстают. Начинаю бежать и слышу: «Девушка, давайте знакомиться.» Оказалось, это мой незнакомый красавчик. Так быстро жизнь еще никогда не исполняла мои хотелки. © Подслушано / Ideer
А вот еще больше статей про то как случайность творит историю:
Комментарии
Много старых, уже до дыр зачитанных историй. А ведь про "игры Вселенной" с людьми столько разных интересных событий происходит.