12 историй о том, что случайности не случайны, и порой они даже приводят к лучшему

Знаю женщину, которая рассказывала что нашла своего мужа на мусорке. Не буквально, конечно. Но дело было так: пошла она поздно вечером мусор выносить и видит соседа на лавочке возле подъезда. Спросила, чего он там сидит, почему домой не идёт. Он говорит что жена выгнала за то что выпивший пришёл. А женщина была одинокая и позвала его к себе, чтобы на улице всю ночь не сидел. А он мужик рукастый оказался. Тут же ей починил выключатель и кран. Она и оставила его у себя. Он не алкаш был, но жена его была принципиальная особа, скандалила и выгоняла его. Так он с ней развёлся и на соседке женился.