16 историй о том, как языковой барьер в путешествии стал причиной нелепой ситуации
По мнению специалистов, в мире существует более 7 тысяч языков. Знать хотя бы один помимо родного — большое преимущество. Это позволяет читать любимые книги в оригинале и свободно общаться с жителями другой страны во время путешествий. Герои этой статьи рассказали, в какие забавные ситуации они попадали, столкнувшись с языковым барьером за границей.
- Я был в немецком Гейдельберге и разговаривал с продавщицей. Мой немецкий не очень хорош, она это заметила и перешла на английский. Ее английский тоже был так себе (но мы же не в Англии, правда?), но мы справились. И вот другая женщина слышит, как мы говорим по-английски, и начинает делать то же самое — и ничего не получается. Ее английский плохой, английский продавщицы плохой, они обе друг друга совсем не понимают. В итоге продавщица, раздосадованная, говорит: «Вы случайно не говорите по-немецки?» Конечно же, они обе были немками. © SafetyDanceInMyPants / Reddit
- Я работала официанткой, большинство поваров были мексиканцами. Я встречалась с парнем по имени Джефф (теперь он мой муж) и называла его «Хефе» на испанский манер. Все повара смеялись и уговаривали меня продолжать к нему так обращаться. Позже я узнала, что «хефе» означает «босс». © krispykremedonuts / Reddit
- Когда я впервые приехала в Европу, то решила купить там мультиварку. Вернувшись домой, открыла коробку, а внутри лежали какие-то странные вилки. Попробовала готовить — прибор постоянно выключался и включался снова. Подумала, что сломался, и попросила друга прочитать к нему инструкцию. Оказалось, я купила фондюшницу. © afkbot / Reddit
- Моя мама в молодости жила в Париже и занималась музыкой. Однажды после удачного концерта она решила поужинать в ресторане. Заказала там самый дешевый десерт, название которого звучало для нее экзотично: «Шантийи». Она немного смутилась, когда официант принес тарелку с обычными взбитыми сливками... © pom_bear / Reddit
- Спрашивает у меня француженка: «У тебя есть „шушу“?» А «шушу» означает «любимчик», ну я и решила, что она интересуется, есть ли у меня парень. Отвечаю подробненько, мол, никакого парня нет. А та обалдела и выдала, что у этого слова есть и другое значение: резинка для волос. Вот ее-то француженка и просила. © ****Yeast / Reddit
- Я дал 50 евро, покупая сэндвич во Флоренции. Но когда попытался объяснить, что мне нужна сдача, продавец сделал вид, что не понимает английский и вообще не понимает, о чем я. © relax_its_sarcasm / Reddit
- Недавно я был в Париже. Французский я почти не знал — только несколько фраз, выученных в самолете. Оказалось, что парижане ходят совсем не так, как ньюйоркцы, и я то и дело случайно сталкивался с прохожими. При этом я путал фразу «Извините» с «Я обедаю». Мой друг это знал, но позволил мне 3 дня подряд смущать людей, потому что их реакция была просто бесценной.. © SnakesTancredi / Reddit
- В нашей школе училась китайская студентка, которая не очень хорошо знала английский. На свой день рождения она с друзьями купила воздушные шары. Единственная загвоздка была в том, что это были шарики с надписью «У нас будет девочка». Скажу лишь, что это положило начало небольшой сплетне. © baseball8888 / Reddit
- Когда мне было лет двенадцать, мы с семьей путешествовали по Италии и остановились в кемпинге. Там был мальчик примерно моего возраста, с которым мы много играли. Мы говорили на разных языках, но все равно прекрасно понимали друг друга — буквально на пальцах. Забавно вспоминать, насколько простым может быть общение. © DrFruitLoops / Reddit
"Извините" и "Я обедаю" по-французски звучат абсолютно непохоже. Ни в одном из известных мне вариантов.
- Приехали с подругой в Корею и почти сразу в магазине встретили мужчину ее мечты. Она глаз с него не сводит и пищит: «Боже, смотри, какой кореец! Ну почему просто нельзя забрать себе этого мужика?!» И тут вдруг этот парень резко разворачивается и выдает: «Можно, забирай!» Не корейцем он вовсе был. © _ghisto_
- 10 лет назад в Индии мне захотелось чего-то невеганского, и я зашел в пиццерию. Во время заказа у меня возникла проблема. Девушка несколько раз спросила у меня «Ёна?» Я даже подумал, что это, возможно, что-то на хинди, пока, наконец, не понял, что она спрашивала мое имя («What is your name?»). © PolZaPolzu / Pikabu
- В городке Кастельдефельс под Барселоной я встал в тупик в супермаркете. Ничего из названий продуктов переводчик в смартфоне не находил. Наконец я нашел то, что выглядело огурцом и ничем иным быть не могло. Но переводчик не знал такого слова. И тут я понял, что установил переводчик с испанского, а на ценнике написано по-каталонски. © AlikSo / Pikabu
- Давным-давно был я в Италии в маленьком городке, в котором никто не говорил по-английски. Официантка спросила, какой мне принести десерт. Я ответил: «Ризотто!» Я думал, что ризотто — это название какого-то итальянского пирожного. © Unknown author / Pikabu
Один раз посчастливилось пожить в Каталонии - это теперь моя любовь навеки. Я футбольный фанат Барсы и до этого была, а теперь и навсегда. И каталонским интересуюсь немножко так, а вдруг удастся оказаться там... У них энергетика офигенная , меня покорила.
- Двоюродный брат моего друга только что приехал в США из Таиланда и потихоньку учит английский. Пишет он лучше, чем говорит. Однажды он хотел рассказать мне о том, как ужинал с семьей в ресторане. Он не знал, как будет по-английски «краб», поэтому взял лист бумаги и написал: «Подводный паук, обмакнутый в масло». © _Jester_123_ / Reddit
- Недавно обнаружила, что в Чехии (Брно) не совсем свободный словенский заметно полезнее свободного английского. В одном фирменном магазине продавщица чуть не запаниковала, когда я попыталась задать вопрос о товаре по-английски, а вот просто медленный словенский без проблем поняла. © *** ататака / ADME
- Во Вьетнаме были в маленьком кафе. Его хозяин сидел на диване с собаками и смотрел телевизор. Подошел к нам и дал «меню»: это была тетрадка, а в ней все от руки написано. По-английски он не понимал, поэтому я начала представление: говорила «ням-ням» и гладила себя по животу. Муж ржал, но нас прекрасно обслужили. 2 супа, 2 риса с мясом и 2 стакана газировки. Мы пытались дать сверху, но они лишь кричали «Мадам-мадам-мадам» и отмахивались. © Stories / VK
Когда мы ездили по Польше и Чехии, с нами была гид, которая говорила по-польски, но не знала чешского. Но общалась с чехами. Говорила, что, когда слышит чешский, ей кажется, что говорят по-польски с сильным эстонским акцентом.
перепутать мультиварку с фондюшницей и даже не понять этого, это сильно.....