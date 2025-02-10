15 доказательств того, что общепит и курьезные истории всегда идут рука об руку

Не зря говорят "закрой рот, а то муха залетит". Наверное из этой фразы и родилась история.

А про историю со своей едой в кафе, тоже как то взяла из дома бутеры, шоколад, колу. Сидели перед концертом и ели. Вдруг увидела у одной дамы такой шикарный кусок любимого торта. Не сдержалась, купила. Хотя цены у них там зашкаливают. Когда проходил официант, мы уже своё всё слопали и я ела только тортик.