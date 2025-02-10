Вот так официантов и разводят. Сначала двое друзей/подруг (или больше) сидят вместе, а потом одного человека оставляют типа последний расплачивается. А последний и говорит: Я их даже не знаю, они просто подсели, а общались - так просто нашлись общие темы. Вот я за себя расплачиваюсь а их знать не знаю.
15 доказательств того, что общепит и курьезные истории всегда идут рука об руку
Походы в кафе и другие подобные заведения, а также работа там, кажутся самым бытовым процессом. Но с нашими сегодняшними героями там случились такие истории, что было бы ошибкой не выложить их в сеть.
- Брат рассказал историю. Сидел в кафе, увидел черный шнур, торчащий из стены. Он подумал, что это проволока или что-то в этом роде... Но потом этот проводок задвигался. Видимо, это был хвост мыши. Но это еще не самая худшая часть. Он рассказал об этом официанту. Официант берет ложку, которой, судя по всему, гости едят, и пытается прогнать хвостатое нечто. Брат и все его друзья убежали оттуда, естественно. © pahamack / Reddit
- Коллега рассказала, как ее знакомые ездили в Колумбию. Пришли в ресторан, заказали что-то, не понимая перевода. Просто ткнули пальцем в блюдо подороже. Принесли им тарелку: там мяско круглыми кусочками. Наши решили, что колбаса, слопали. И тут подошел мастер по приготовлению змей с горелкой и котлом с шипящим маслом, чтобы приготовить кусочки сырой змеи богатым гостям... А блюдо уже пустое. © JulyaSoll / Pikabu
- Как-то был с другом в ресторане, компаний больших не было, за столиками по 2-4 человека. Понравилась одна девушка, пускай будет Лена, за пару столиков от нас. Она сидела с другой девчонкой. Пару раз подходил к ней, общались. Примерно за 1,5-2 часа до закрытия подруга Лены ушла. Когда к Лене подошел официант за расчетом, он спросил о ее подруге. На что Лена ответила, что это не ее подруга, а просто девушка попросилась присесть за ее столик. Официант чертыхнулся, потому что опять на деньги попал, и ушел. © PolAnd1234 / Pikabu
- Однажды я и моя будущая жена пришли в один ресторан, в котором я когда-то работал. Оказалось, что в тот момент там трудилась моя бывшая. Она посмотрела на нас пустым взглядом и сказала: «У нас нет еды, к сожалению». © ChaosFactorr / Reddit
- После хорошего ужина в ресторане официант спросил нас, готовы ли мы рассчитаться по счету. И мой молодой человек ответил ему: «Нет». Вы бы видели лицо официанта. Со счетом он отправил уже другого человека. Мы щедро положили чаевые и посмеялись. © IliosKatharos / Reddit
- Сидели мы в кафе с друзьями, столик был на улице. В какой-то момент я решила постоять. И вот стою у стола, смотрю куда-то задумчиво. Подъезжает мотоцикл, паркуется, подходит ко мне водитель и начинает мне делать заказ: «Девушка, можно мне 2 шашлыка, морс, салат. Сидеть я буду за тем столом. А где туалет? А где руки помыть?..» Слушаю внимательно, перебивать же нехорошо. А потом обламываю: «Я не официантка». Одета была в черную однотонную футболку и малиновую юбку длины миди, тоже однотонную — сойдет за фартук, если не приглядываться. © Shapoklyak007 / Pikabu
- Одна дамочка меняла подгузник своему ребенку на одном из столов. И прежде чем вы скажете, мол, а где еще, - в ресторане в обеих ванных комнатах были специальные столы для этого. © nanspud / Reddit
- Сидели в кафе, в котором часто бываем. Садимся за столик, меню уже знаем наизусть, сразу заказываем. И один из товарищей заказывает какие-то роллы. А официант вдруг начинает мяться: вроде как заказ принял, но какие-то сомнения. Друг:
— Какие-то проблемы?
—Ну да. У нас нет в меню такого блюда.
— Так вот только вчера же было?
Тут мимо проходит девочка-администратор, которая нас хорошо знает, и выдает:
— Так ты вчера и приходи!
Весь зал лег. В итоге сделали это блюдо. Оказалось что меню в последние дни меняли и старые официанты помнили старое меню, а новенькие уже работали по новому. © kpvbelka / Pikabu
И мой молодой человек ответил ему: «Нет»... Я бы спросил: Чтобы в таком случае ещё будете заказывать?
- Я работаю в ресторане, где люди часто завтракают. Заходят две девушки. Одна из них:
— Можно мне латте со льдом, без кофе?
— Вы хотите просто стакан молока с ванильным сиропом?
— А, так вот что такое латте? Тогда не нужно, у меня есть вода. © BreeBreeTurtleFlea / Reddit
- Мужчина заказал гамбургер с кетчупом, горчицей и солеными огурцами. Я подошел к нему, отдал заказ. А он мне говорит, что в прямом смысле слова хотел булочку с кетчупом, горчицей и солеными огурцами, без котлеты. Фактически, этот кадр заказал хлеб с приправами и заплатил за него $10. © HollywooDcizzle / Reddit
- Пришла женщина, попросила малиновый чай со льдом. Я извинился и сказал ей, что малиновый сироп кончился. А она мне отвечает: «Разве вы не можете просто пойти и сделать еще?» Блин, ну если бы я мог, этого разговора бы не было, верно? © Unknown author / Reddit
- Моя лучшая подруга недавно превзошла саму себя. Мы с ней договорились встретиться в кафе, посидеть, поболтать. А она взяла с собой контейнер с едой из дома и начала есть прямо в кафе! Я, конечно, в шоке. Официант подошел, вежливо попросил ее не делать этого, а она его в ответ и осадила: «Я просто хочу есть здоровую еду». В итоге нас попросили покинуть кафе. © Палата №6 / VK
- Встречалась с парнем больше 5 лет, внеземная любовь, жили вместе, все шло к свадьбе. Сидели в кафе и разговаривали. Тут он встал и просто выбежал из кафе. Не было ни ссоры, ничего. Он просто сбежал. Я осталась ждать. Прошло минут 20, и хоть я пыталась дозвониться до него — ничего. Ушла домой. Потом оказалось, что я везде в черном списке. С тех пор я его так и не видела. Ни разу не пришел домой, даже за вещами. Друзья и родители тоже не знают, где он. Так и гадаем, что это было. © Подслушано / Ideer
- Однажды с подругой сидели в кафе и пили чай из турецких чашек. Я ей что-то бурно рассказываю, как она вдруг начала краснеть и чашку ото рта не убирает. Посмотрев, что нет официантов рядом, она убирает эту несчастную чашку и говорит, что хотела посмотреть, сможет она удержать зубами ее или нет. Не смогла — откусила чашку в двух местах. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали на море с сестрой. Сидели в ресторане прямо на берегу. Начали о чем-то бурно спорить. Я так пыталась ей доказать правоту, набираю в рот воздух, чтобы продолжить дебаты, и тут с потоком воздуха мне в рот залетает большая муха! Мы так смеялись, спор был окончен моментально. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Не зря говорят "закрой рот, а то муха залетит". Наверное из этой фразы и родилась история.
А про историю со своей едой в кафе, тоже как то взяла из дома бутеры, шоколад, колу. Сидели перед концертом и ели. Вдруг увидела у одной дамы такой шикарный кусок любимого торта. Не сдержалась, купила. Хотя цены у них там зашкаливают. Когда проходил официант, мы уже своё всё слопали и я ела только тортик.
"... хотела посмотреть, сможет она удержать зубами ее или нет." - Вы издеваетесь? Теперь и мне хочется это проверить.
"Ни разу не пришел домой, даже за вещами. Друзья и родители тоже не знают, где он. Так и гадаем, что это было."
В полицию, то бишь, никто не обращается? Типа, пропал человек, да и ладно. Всё равно странный какой-то был.