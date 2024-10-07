18 курьезных историй, которые произошли в кафе и ресторанах

В кафе или ресторане можно не только вкусно поесть, но и разжиться крутой историей. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке, ведь они вышли из заведений общепита с впечатлениями, которыми просто нельзя не поделиться.

Работал в общепите. Постоянный и очень уважаемый гость пришел с дамой, сделал заказ. Напитки им принесли, они сидят, воркуют и ждут еду. Тут в зал заходит женщина и целенаправленно идет к их столику. Берет чуть отпитый стакан мужика и молча выливает напиток ему на голову. А потом так же молча уходит. Как оказалось, это была жена. © OFF.NIK / Pikabu

Сижу в кафешке, а рядом мадам лет 30 с ребенком. Она что-то заказала и сидит, строит мне глазки, улыбается. Я поулыбался в ответ. Приносят им заказ, и официантка идет ко мне с терминалом оплаты, мол, девушка очень вам благодарна за угощение. Я говорю, что не буду за нее платить. И тут вдруг эта мадам как начнет орать: «Ну что за люди пошли! Такой прям милый сидел, а кофе девушке и коктейль ребенку не смог купить, жмот!» Знатно я обалдел тогда. © Sosisovca / Pikabu

В прошлую пятницу мы с девушкой собирались на мероприятие и решили быстро перекусить перед встречей. Зашли в японскую кафешку, куда частенько до этого ходили. Заказали по мисо-супу и классическому роллу. Чек вместе с напитками вышел около $ 20. Официантка, выслушав наш заказ, забрала меню и проронила: «Не могли, что ли, на вынос взять или заказать на дом?» Я офигела от такой наглости и решила чаевые ей не оставлять. Мнения моих знакомых разделились. Кто-то считает, что это, конечно, грубость страшная, но лишать человека чаевых нельзя. © ScoresMann223 / Reddit

Не виделись с подругой полгода, сидим в кафе. Она спрашивает, что интересного происходило в моей жизни за это время. Мой рассказ продолжался не более двух минут, подруга успела пару раз зевнуть, а по окончании парень за соседним столиком сказал: «Девушка, извините, что подслушал, но мне вас искренне жалко». © Подслушано / Ideer

Однажды в студенчестве сидела с молодым человеком в кафе. На заднем плане по радио играла популярная песня, и тут он меня поцеловал. Ничего серьезного у нас не было, разбежались через пару месяцев. Но прошло уже 15 лет, а я, когда где-то слышу эту песню, сразу автоматом вспоминаю: «О, мы под нее с Мишей целовались!» Не знаю, что за наваждение: и песня мне не особо нравилась (у певицы голос противный), и Миша на великую любовь никак не тянул, но мозг почему-то решил, что это надо запомнить, и хоть ты тресни! © Подслушано / Ideer

«Сходили в ресторан, где тако подают таким необычным образом»

Пошли с детьми отмечать праздник в клуб. При клубе ресторан, вполне приличный. Уже не первый раз там отмечали. Сделали заказ и ждем, у детей началась развлекательная программа. Час ждем, два ждем, дети начали подбегать и спрашивать, нет ли чего поесть. И не только наши: в зале полно народа и у всех на лицах вопросительное выражение. Официанты мелькали периодически, но как-то все мимо нас. Выловили одного — сделал круглые глаза и пообещал, что скоро все будет. Подождали еще полчаса, и муж пошел в соседнюю бургерную детям за картошкой. Принес, тут официанты быстро появились и сказали, что так нельзя. Мы уже были злющие и обгавкали их. Они исчезли. Потом пришел новый с двумя коктейлями для взрослых за счет заведения. Признался, что повар вчера гулял и не в состоянии работать. Вызвали другого, но он только что приехал и начал готовить более ранние заказы. Будем ли мы ждать? Мы их прокляли и ушли, больше туда не ходили, конечно. © Татьяна Лобанова / ADME

Несколько лет назад встретил идеальную женщину. Познакомились на сайте знакомств, месяц болтали и решили встретиться. Уселись в кафе, заказали чаек с пирожными. Минут через 15 дама выдает: «Пошли лучше ко мне пельмени есть». Так я у нее три дня и прожил, встречались около года. Она мне потом призналась, что вариант с пельменями — это практически 100% возможность не упустить понравившегося мужика. © Подслушано / Ideer

Расскажу, как мы в Болгарии впервые поужинали. Перелет, таможня, трансфер... Уставшие и голодные пошли в ближайший ресторанчик поужинать впервые за день нормально. Удивили небольшие цены, уточнили у официанта: «Это за блюдо или 100 грамм?» Официант удивился вопросу, но подтвердил, что за порцию. Заказали суп, салат, овощей каких-то... Приносят: супница почти литровая, сковорода с овощами гриль, салата миска. Вместо хлеба притащили еще лепешку огромную. Официант с заговорщицким видом шепчет: «Я вам побольше сделал». Вот мы офигели! С тех пор брали одну порцию на двоих. © SpikaTheMerc / Pikabu

«Веганское кафе. Блюдо подали в консервной банке из-под рыбы»

Сидел как-то раз в ресторанном дворике, ем, никого не трогаю. Тесно, стулья и столы стоят прямо впритык. И тут вдруг кто-то облизывает мое левое ухо. Я аж замер сначала от удивления. Потом все же обернулся и вижу: на стуле за мной стоит маленький пес. Упершись лапами в спинку, с интересом на меня глядит, пока хозяева куда-то отошли. © Подслушано / Ideer

Вспомнила свое самое нелепое судьбоносное свидание в октябре. Мы не были знакомы лично, но знали друг друга через общих друзей. Он хотел очень сильно со мной познакомиться. И как-то мне написал: «Привет! Давай встретимся!» Дело молодое, тем более в октябре хочется романтики. Пригласил меня в ресторан. В красивом платье и на высоченных каблуках захожу в ресторан. Дело было вечером, почти все столики были заняты. Мимо меня носились официанты. Я шагнула вперед, и вдруг на меня упал официант с подносом в руках. На шпильках трудно удержать равновесие, мы полетели по скользкому полу прямиком в центр зала. Я со всей силой врезаюсь в мужские ноги, официант летит дальше. Поднимаю голову и вижу изумленное лицо мужчины, к которому я приземлились.

— Ты кто?! — недоуменно спросил он.

— Люда, — растерянно сказала я, убирая из волос листья салата.

Он протянул мне руку, помог встать, усадил за свой столик. Засмеялся, я засмеялась в ответ. Потом сказал:

— Нет, ты не Люда... Ты чудо — Люда в перьях!

До своего спутника я так и не добралась. Зато встретила будущего мужа. © Аноним 03 / VK

Однажды на отдыхе зашли в одну харчевню. Короче, ждали мы свой заказ более 2 часов. Люди вокруг нас приходили, ели и уходили. Я заказала хорошо прожаренный стейк. В итоге стейк принесли сырой, соус в отдельной тарелочке. Мы голодные и уставшие, а нам еще ехать пару часов. Оказалось, они все это время по всему городу искали кабачки, которые мы заказали. А ведь мы сказали, что страшно хотим есть, устали и нам еще ехать. А они чертовы кабачки ищут и из-за них не несут остальной заказ! Ну скажи ты, что закончились, мы бы другое заказали. Интересно то, что порция этих кабачков была заказана одна, а нас было четверо и у всех разные блюда. © Diana / ADME

Мне вот никогда не везло на нормальных официантов: то хамло, то невнимательные студенты. Но недавно я обедал в одном заведении возле работы. Там домашние блюда, уютная атмосфера, мало людей. Всех обслуживала одна приятная дама, которая оказалась безумно внимательной и вежливой. Ни разу так здорово и как-то по-домашнему не принимали даже в статусных заведениях. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение и поблагодарить за вкусную еду. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. Она ответила: «Да я просто хозяйка, стараюсь работать так, чтобы люди сюда возвращались и чувствовали себя как дома!» Берите на заметку, ребята, которые работают официантами! © Палата № 6 / VK

Полдня собирала подругу на первое свидание: делала ей прическу, макияж, маникюр. А потом ухажер позвонил и отменил встречу, мол, форс-мажор. Чтобы красота не пропадала, мы решили поехать в ресторан и встретили там того самого кавалера с женой и двумя детьми. Он нас заметил и пересел с семьей в самый дальний угол. Так и подмывало подойти к жене и показать его анкету на сайте знакомств. Но решили не лезть. © Подслушано / Ideer

«В этом кафе вместо булочек в сэндвичах используют вареные яйца»

Я работал в дорогущем ресторане. Однажды официант увидел у гостя крутые часы и не смог сдержать восхищенного «вау!» А мужик взял и отдал ему те часики, мол, подарок. Но на следующее утро гость вернулся. «Наверняка за часами», — подумал официант. А мужик и говорит: «Так некрасиво было с моей стороны дарить вам ношенную вещь!» И протягивает нашему работнику новые, запакованные часы той же марки. © ChillOut лучшие истории / VK

Сидели с ребенком и подругой в ресторане. Дочка общительная, завела светскую беседу с мужчинами за столиком: «Дяденьки, а где ваши тетеньки?» Отвечают, что их нет. Дочь выдает: «Может, вы тогда за тетей Таней поухаживаете? А то она жаловалась, что некому. У меня вот за хомяком никто не ухаживал, и он пахнуть плохо стал». На стол от смеха легли все. Официанты рыдали. Подруга покинула ресторан резвым галопом. © Счастье — просто / VK

Когда мне было года три, отец открыл бизнес и сутками пропадал на работе. Повел он нас всей семьей в ресторан, и официантка решила со мной посюсюкать.

— Деточка, кто мамин муж?

— Папа.

— А кто папина жена?

Я выдала на голубом глазу такое, после чего родители покраснели: «Работа». С того момента отец стал проводить больше времени дома. © Подслушано / Ideer

«Жена обожает ходить в „свой“ итальянский ресторан. Заказал там пасту „Карбонару“, вон сколько там кусочков жирного недоготовленного бекона»

Сидели как-то с женой в кафе. За соседним столиком — пара в возрасте. Женщина случайно проливает сладкий чай. Официантка бежит все убирать. Парочка в этот момент психует, подымается и заявляет, что за грязным столом сидеть не будет. Они забирают свои тарелки и пересаживаются. А потом дамочка поворачивается, тыкает чашкой с чаем буквально в лицо официантке и возмущается: «И вообще, принесите нам новый чай. Только обязательно сладкий». Официантка просто соглашается и уходит. А я сижу, офигевая от наглости. © sagitalistheway / Reddit

Устала к вечеру. До дома, думаю, когда еще доберусь. Решилась на фастфуд — блины в «Теремке». Пока стояла в очереди, начиталась фирменных слоганов вроде: «Я стакан из „Теремка“ — жажде говорю пока!» Наконец делаю заказ. Парень с бейджем «Сергей» выглядит еще более уставшим, чем я. Решила его подбодрить в духе компании и выдала: «Напечет блинов Сергей — будет в жизни все окей» На что тот раздраженно: «У нас в офисе уже сидит один такой умник, стихи эти сочиняет». © vasilisaPRO / Pikabu