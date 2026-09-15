40 лет назад я пошла в первый класс. Теплая история о том, что дала мне моя первая учительница

Валентина Андреевна тогда казалась мне очень взрослой — ей было слегка за 40, а моей маме недавно исполнилось 30. К тому же выглядела она очень строго, и я поначалу даже немного ее испугалась. Но она, видимо, это заметила, вдруг погладила меня по голове и сказала, что все будет хорошо. Конечно, будет, подумала я. Я ведь уже умею читать и писать — что еще нужно для школы?

А еще в шесть лет я почему-то была уверена, что учителя живут в школе. Поэтому, встретив Валентину Андреевну пару недель спустя на улице — без привычного тугого пучка и авоськой с колбасой в руке, — я обалдела. Ну ничего себе! Оказывается, она, как и все остальные люди, ходит в магазин.