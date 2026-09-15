18+ светлых историй о людях, которые спасли животное — и получили лучшего друга

Люди, которые спасают животных, получают взамен преданного друга на всю жизнь. Кто-то подобрал котенка прямо в раздевалке — он сам залез в капюшон куртки. Кто-то купил игрушку для чужого пса в магазине. Такие простые поступки наполняют будни новым смыслом и приносят радость, доброту и уют в каждый дом.

«Сначала эта собака была у меня на передержке, а потом я забрал ее себе»

В детстве притащила домой кота с помойки. Он был потрепанный, грязный. Папа был категорически против, только сказал: «Да ты глянь, он весь в грязи, куда его?» Но мы все равно его приютили, отмыли, вылечили. А самое забавное, что кот при виде папы бросал все свои кошачьи дела и, робко на него поглядывая, начинал спешно умываться. © Палата №6 / VK

«Празднуем год жизни котика с нами. Подобрали его на стройке в Пекине»

Иду с тренировки домой. Чувствую, что глубокий капюшон куртки как-то странно оттягивается. Думала, может просто после дождя не просох. Захожу в теплый подъезд, снимаю куртку, а из капюшона прямо мне в руки вылезает крошечный рыжий котенок и громко, требовательно мурчит! Судя по всему, этот наглец забрался в капюшон пока куртка висела в раздевалке. В итоге «капюшонный» подкидыш переночевал со мной, проспав на клавиатуре, а на следующий день стал уже полноправным соседом. ADME

«Я за собакой столько ухаживаю: купаю, кормлю, гуляю, расчесываю, помню дату рождения и прививки. Да вообще просто обожаю его, а этот чебурек любит сильнее всех запасного хозяина»

leri.sg

На 40 лет подруга, с которой мы дружим с 3 лет, подарила мне щенка той породы, о которой я мечтала с самого детства. У меня никогда не было собаки, и я сначала очень злилась на подругу, потому что всю жизнь мечтать — это одно, а взять и сделать — совершенно другое. Потому что пеленки, шерсть, прогулки. Сын недавно съехал на съемную квартиру, и я хотела отдохнуть. Но буквально через две недели в щенячий режим я втянулась. А спустя почти год могу точно сказать, что я в этой жизни никого так сильно не любила, как эту собаку. © Подслушано / Ideer

«Нашла кошку на обочине дороги. Буду ее лечить, Собираюсь установить для нее полочки, чтобы она могла по ним лазить, и купить домик»

Зашла в вагон, села и уложила сумку на соседнее сидение. Вдруг женщина напротив всплескивает руками: «Девушка, милая, да у вас сумка ходуном ходит!» Я смотрю на сумку в полном шоке. Беру аккуратно расстегиваю молнию, а оттуда на меня смотрят два огромных зеленых глаза. Наглый черно-белый пушистый комок с аппетитом доедал мою сосиску в тесте, которую, судя по всему, заприметил еще пока я сидела на остановке и тихонько пролез внутрь. Выставить этот усатый трофей обратно на мороз у меня рука не поднялась. Назвала Сосиской. Прошло полгода: живем душа в душу, а по субботам у нас ритуал — делим свежую выпечку строго пополам. ADME

«Нашла худую кошечку около дома, выкормила, вылечила. Теперь она приходит в гости, но хозяин так и нашелся»

Сегодня был лучший день за последнее время. И не потому что мне разрешили взять свою 3-месячную микрособаку в офис, а потому что я реально ее взяла, отбросила свои переживания и мы всем офисом ее тискали. Собака случайно убежала в соседний отдел и там тоже все умилялись. Потом мы с ней зашли в бухгалтерию, и там тоже все ее затискали и умилились. а когда ее увидел гендир, то сказал: «Она очень миленькая, можешь ее каждый день брать». lenavdigitale

«Нашла на улице котенка. Моему коту и найденышу потребовалось несколько дней, чтобы поладить друг с другом, зато теперь они не разлей вода»

Приехала студенткой в Питер. Сняла квартиру по цене комнаты в коммуналке. Заселилась, через пару дней заметила что-то неладное. Оставила косметичку на столе — нашла на полу. Купила сосисок — пакет разворочен, а они на месте. Ночью проснулась от шума, смотрю и ахаю — там кот рыщет по моим сумкам! Я быстрее включила свет, а тот сидит как ни в чем не бывало. Ушел минут через 15. Оказывается, он по дереву залазит на второй этаж. Позвонила хозяйке, а она: «А, так это же Тимофей, я его кормлю. Котенком забрала с улицы, но он так и не привык к квартире, но в гости захаживает частенько». Почему он не съел сосиски — я так и не поняла. Мама сказала, что видимо они чересчур «бумажные». Теперь я для него покупаю корм. ADME

«В марте я подобрала котика, а на прошлой неделе купила лежанку, от которой он в полном восторге»

Сижу сегодня на кухне, окно открыто, а потому мне хорошо слышно соседских мальчика и девочку, которые гуляют у подъезда, занимаются своими делами. Выглядываю и вижу, что мальчик тянет руки, чтобы погладить уличного кота, но девочка говорит, что лучше этого не делать, потому что это может быть чужой кот и что хозяин может быть против. Мальчик удивлённо смотрит на неё, потом всё-таки начинает гладить кота и отвечает: «Я знаю, что так обычно говорят о детях, но давай ты согласишься и с тем, что чужих котов не бывает!» © Не все поймут / VK

«Поставила домик для кошек. Кошка демонстративно сказала: „фу“, но думаю, это до первых холодов. Сегодня заехал первый жилец. Если им понравится, поставлю еще один и будет кошачий хостел»

anzhelikasauer

У нас во дворе обитает вполне себе активное кошачье коммьюнити — их кормят, пускают в подвалы и подъезды. И вот появился там новенькая — облезлая, грязненька. Держалась в стороне. В один момент кошка пропала, а спустя две недели жена пошла проводить дочку в школу и вернулась с этим. punkitru

punkitru

У нас во дворе живет такой красивый кот/ кошка, я 4 месяца налаживал с ним контакты, и вот сегодня он дал себя погладить от души и даже сопроводил меня до дома! Надеюсь, что мы теперь кореша, и я когда-нибудь его пристрою в хорошую семью. nickshadstudio

nickshadstudio

Я оставила собаку у супермаркета, сама уже стою на кассе, подходит семья с ребенком девочка лет 5. У девочки в руках собачья игрушка, и отец ей говорит: «Ты уже игрушку купила для собачки, но у нас же ее пока нет». А мама ответила, что дочь хочет подарить игрушку собачке, которая у входа сидит. Я это услышала и говорю, что собака моя, и предложила девочке ее погладить. Мы вышли, девочка погладила собачку, мы стали уже уходить, но тут папа вышел из магазина, оказывается они правда купили игрушку, и девочка смогла ее подарить собаке. Моя собака была на седьмом небе от счастья, потому что она обожает игрушки. mironovadash

mironovadash