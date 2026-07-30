Никого не запрещали заводить. О живых существах нельзя говорить как о неодушевлённых.
16 светлых историй о питомцах, которые дарят своему человеку маленькие радости даже в хмурые дни
Истории
30.07.2026
Наши домашние животные обладают удивительным даром превращать даже самый серый и ненастный день в источник искренней радости и счастья. Порой кажется, что любимая кошка или преданная собака прекрасно считывают наше внутреннее состояние и делают все возможное, чтобы подарить нам улыбку. В нашей новой подборке вы найдете невероятно живые истории и кадры, демонстрирующие всю милоту и искренность наших четвероногих друзей. Мы точно знаем, что питомцы приносят в наши будни тепло, гармонию и безусловную любовь.
- Последние пару ночей просыпалась от непонятного звука: будто кто-то тихонько возится в прихожей у моей сумки. Сперва думала, что померещилось, а потом стало не по себе. Вчера набралась храбрости, резко включила свет и замерла: наш кот стоял на задних лапах и запихивал мне в сумку свою любимую фетровую мышку. Не знаю, какие у него были дальнейшие планы, но когда я грозно его окликнула, ушел с недовольным видом.
ADME
- Жили в частном доме, начал приходить соседский кот. Я его не прогонял, но был более холоден, чем моя супруга или теща. И вот мы решили переехать, в этот момент кот просто пришел и сел на чемодан, мол, я с вами. Забрали, хотя я был изначально против. После переезда он встречает всегда меня, когда прихожу домой, спать приходит, ложится рядом, ластится.
«Стив — мастер растяжки в отличие от некоторых. Например, в отличие от меня. И он выбирается размяться по вечерам»
- Проснулась от непонятного шороха в детской. Подхожу на цыпочках к двери: пятилетний сын с кем-то шепчется в темноте, а потом слышу четкое: «Маме только не говори, а то она заберет». Меня как холодом обдало! Резко распахиваю дверь, а там сынуля сидит в обнимку с нашим псом, тот радостно виляет хвостом. А перед ними разложены мои заколки. Оказывается, Ричи находил эти мелкие блестящие штучки по всему дому (я постоянно не помню, где их оставила) и таскал под свою подстилку, а сын случайно обнаружил его тайник. Мой малыш решил, что теперь это их общий секретный клад, и перед сном ходил пересчитывать их «сокровище».
ADME
- Пока была мелкая, родители ничего не запрещали заводить, главное чтобы я ухаживала. Мне подарили крыску, родители восприняли нормально, но без радости, хотя до этого были декоративные мышки, которых купил мне папа. И вот спустя время я вижу картину: ранее утро, папа на кухне сидит с кофе, газетой, кот спит возле него, а крыска носится по папе, как будто бы так и должно быть. Оказалось, он каждое утро выходного дня ее доставал, чтобы она побегала и размяла лапки.
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Кот Семен категорически устал
- Решила заняться спортом и первый раз включила онлайн-тренировку. Только расстелила коврик и заняла первую позицию, как наш кот Гаврик прибежал из другой комнаты, стал на коврик, внимательно посмотрел на меня и с деловым видом стал точить свои когти о коврик. Справившись, растянулся на коврике, будто тоже готов заниматься йогой. Теперь каждый раз, когда я достаю спортивный коврик, Гаврик приходит «тренироваться» со мной.
ADME
- Мой кот, когда холодно или дожди, приходит спать к нам. Причем у него свой ритуал, он ходит исключительно по мне, начиная от ног и до плеча. Медленно так крадется, потом постоит, посмотрит, вдруг я не сплю. От его туши я, естественно, просыпаюсь. И потом так же плавно возвращается и умащивается спать, но уже в ногах у мужа.
- У соседей есть небольшая, но очень вредная собака. Несколько дней назад мы с соседкой одновременно вышли на площадку, и ее собака с диким лаем понеслась на меня. Не успела я отпрыгнуть, как на мою защиту из дома вылетели два моих сфинкса. Дикими криками, шипением и всем своим видом они отпугнули собачонку.
«Гибридный режим: Стой сидя активирован»
- Кошка, в отличие от кота, на даче охотится. Как водится — приносит мышек. Вчера, видимо, пришла поздно, дверь была закрыта на ночь. Выхожу утром и удивляюсь, что без добычи сегодня. А вот и нет, оказалось, она мне ее повесила на правую щетку дворников в машине. Отчиталась.
- Завели двух хомяков. Сначала все было норм, пока не пришло время мыть клетку. Я не знаю, как так получилось, но один хомяк куда-то убежал. Искала по всем комнатам и молилась, чтобы няня с малышкой немного задержались в садике. Когда я поняла, что его не найти, помчалась в зоомагазин под домом и купила похожего. Смешно было, когда во время обеда из-под стола вылез хомяк, а дочь такая: «Мам, еще один! Откуда он взялся?!» Теперь у нас их трое.
«Когда собака рассказала смешной анекдот»
- Пару месяцев назад под моим домом, прямо у колодца, поселилась кошка. Оставила там двух котят, а сама куда-то пропала. Смотрела я на этих двух крох — белую и серую — и не знала, что с ними делать. Забрала домой, начала выкармливать из пипетки. Они были слабенькими, вялыми, но тут ещё и мама приехала помочь. Выходили обеих малышек, и сейчас их просто не узнать! Игривые, бодрые, вес набрали, а уж какие ласковые — с ума сойти! Могут спать прямо у меня на голове и в ус не дуют. Теперь в шутку зову себя Валюшей Бурерожденной, Неотразимой, Королевой молочных каш, Королевой прикормок и кошачьего наполнителя, Кхалиси великого молочного моря, Выводящей блох, Матерью котиков.
- Когда мы с молодым человеком решили жить вместе, наши питомцы — мой пугливый корги и его боевая сиамская кошка — никак не могли ужиться. Кошка караулила собаку на шкафах и шипела, пес постоянно жалобно скулил. Казалось, они никогда не привыкнут друг к другу. Все изменилось в субботу, когда к нам приехал робот-пылесос. Он стал их общим врагом, пес лаял на него, кошка оценила его борьбу, поскольку робот ее тоже пугал. С тех пор они лучшие друзья, спят исключительно в обнимку на одной лежанке, а робот-пылесос теперь работает только под нашим строгим присмотром.
ADME
- Подарили мне попугая. Очень симпатичного, с хорошим характером. Заметил, что в последнее время жена ходит угрюмая и уставшая. Решил оригинальным способом поднять ей настроение. Когда в очередной раз она проходила мимо клетки с попугаем, я хлопнул дважды в ладоши и попугай как закричал: «Ну что за красавица!» Жена от неожиданности замерла. А попугай давай снова эту шарманку. Она на меня, я на нее, она вновь на попугая смотрит, и впервые за несколько дней на ее лице появляется улыбка. Миссия была выполнена.
А ваши питомцы заставляют вас улыбаться? Мы подготовили для вас еще несколько вдохновляющих историй, после которых непременно захочется почесать кого-то за ушком. Хотя, признаться честно, разве для этого нужен повод?
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