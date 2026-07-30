Только сериал еще снимают. Не смотрю такие, терпеть не могу ждать выхода следующей серии.
12 кинокомедий и легких сериалов, под которые приятно расслабиться, когда за окном томный летний вечер
Когда за окном плавится асфальт, отпуск еще маячит где-то впереди, а сил хватает только на диван и стакан холодного напитка, хочется включить что-то светлое и забавное. Такие фильмы и сериалы не перегружают голову, дарят долгожданный отдых и создают то самое душевное настроение, которого иногда так не хватает даже летом. А легкий юмор в кинокомедиях помогает настроиться на позитивный лад.
Каждый год после (2026)
Главная героиня по имени Персефона спустя много лет возвращается в тихий городок, куда когда-то каждые летние каникулы приезжала с семьей на отдых. Там она снова встречает Сэма — свою первую любовь, с которой ее связывают не только теплые воспоминания, но и тайны прошлого. Встреча заставляет Перси вспомнить годы, проведенные у озера, первые чувства, ошибки и момент, который навсегда изменил их отношения. Теперь героям предстоит разобраться, можно ли вернуть то, что было потеряно, и способны ли они простить друг друга.
- Если вы видели много мелодрам, то сюжетная линия не удивит вас. Но в сериале есть один очень важный момент, который подкупает и заставляет с упоением смотреть каждую следующую серию. Это крайне ламповая атмосфера вечного лета. Именно благодаря ей я «проглотил» весь сезон за два дня и, если будет продолжение, то посмотрю и его тоже.
Следствие ведут овечки (2026)
Каждый вечер пастух Джордж читает своему стаду детективные истории, даже не подозревая, что овцы понимают каждое слово. Поэтому, когда пастухом случится несчастье, любознательные овечки решат сами выяснить, кто стоит за загадочным преступлением. Ради расследования им впервые придется покинуть безопасное пастбище и столкнуться с незнакомым миром людей. Следуя уликам и проверяя каждого подозреваемого, они доказывают, что даже самые тихие создания способны стать настоящими сыщиками.
- Если вам нужен фильм на вечер с детьми, но без ощущения, что вы приносите себя в жертву семейному досугу, это вполне хороший вариант. Барашки расследуют, взрослые отдыхают, дети смотрят, а где-то ближе к финалу вдруг выясняется, что за всей этой шерстяной нелепостью прячется довольно нежная мысль о памяти и праве не убегать от сложных чувств.
Лаки (2026)
Свежий сериал о талантливой мошеннице Лаки Армстронг в исполнении Ани Тейлор-Джой, которая мечтает навсегда оставить прошлое, уйти на заслуженный отдых и начать новую жизнь. Но ее муж и по совместительству сообщник исчезает вместе с огромным кушем, который должен был обеспечить им безбедную жизнь, а за героиней начинают охотиться правоохранители и люди из криминального мира.
- Муж обиделся: я в свой законный отпуск не сорвалась помогать его маме на даче. В итоге собрал вещи и уехал один. А осадочек-то все равно остался. В общем, коротала вечер за сериалом, сама не заметила, как время пролетело. А наутро, когда свекровка мне позвонила, вдруг как ляпну, мол, отпуск — это мое личное время, а не сезон, когда я вместо офиса работаю на семью мужа. И закрыла тему. А все дело в сериале — просто у главной героини такая свекровь, что моя по сравнению с ней — сущий ангел.
Мечтать не вредно (2026)
По сюжету фильма два обычных парня, уставшие от неудач и серых будней, решают поверить в невозможное и изменить свою жизнь. Их объединяет любовь к баскетболу. Без денег, связей и опыта им предстоит пробить себе дорогу среди сильных игроков и доказать, что мечта может стать реальностью. Это полная юмора история о дружбе, амбициях, настойчивости и умении не сдаваться даже тогда, когда все против тебя. Яркая французская кинокомедия о том, как одна большая мечта способна перевернуть всю жизнь.
- Если вы ищете легкое, но содержательное кино на вечер, французская кинокомедия станет отличным выбором. Это классический представитель духоподъемного кинематографа в духе знаменитого фильма «1+1», где во главе угла стоят искренняя дружба, вера в мечту и изрядная доля здоровой авантюрной наглости. Между актерами чувствуется мощная химия, а их братские отношения вызывают искреннее сопереживание.
Река Мадисон (2026)
Три поколения гламурной нью-йоркской семьи уезжают в Монтану, чтобы сделать передышку. На фоне суровой природы и жизни вдали от большого города героини проходят через внутренние перемены, и это путешествие меняет их, заставляя заново понять, чего они хотят от жизни.
- Анька рассталась с мужем и совсем затухла. Ну, в отпуске вывезли мы ее девичьим отрядом за город, чтоб накупалась, наелась ягод. И вот, замечаю, что она по ночам отлучаться стала, да и свежий воздух ей явно на пользу. Спросила прямо, кто он, а Анька порозовела и ржет: «Да я просто по ночам хожу смотреть „Реку Мадисон“!» Оказывается, когда все ложатся, она берет телефон, идет на берег речки и там сидит, смотрит по одной серии, с природой так сливается. Говорит, чувствует себя в эти моменты такой же сильной, как главная героиня.
Маленькие демоны путешествуют на запад (2025)
Небольшая компания демонов (кабан, лягушка, обезьяна и ласка) отправляются в опасное путешествие на Запад, чтобы выполнить важную миссию, от которой зависит их будущее. По дороге они сталкиваются с могущественными противниками, загадочными существами и сложными испытаниями, которые проверяют их смелость и верность друг другу. Постепенно герои понимают, что истинная сила заключается не в магии, а в доверии, взаимопомощи и готовности жертвовать собой ради других.
- Каждый кадр «Маленьких демонов» напоминает работу китайских мастеров на рисовой бумаге. Мультфильм можно поставить на паузу практически в любой момент, чтобы полюбоваться линиями, которые лично я до этого не встречал нигде. Но удивительнее всего оказалось другое — это юмор. Я уже не помню, когда последний раз по-настоящему так смеялся над мультфильмом.
О всех созданиях — больших и малых (2020)
Это уютный британский сериал о молодом ветеринаре, который начинает работать в живописном Йоркшире среди фермеров и их животных. Его ждут не только сложные случаи и неожиданные пациенты, но и знакомство с необычными людьми, которые становятся частью его жизни. В окружении красивой природы, доброго юмора и простых человеческих историй герой учится настоящему призванию и взрослеет как специалист и человек. В этом году вышел шестой сезон сериала.
- У соседки по саду помидоры поперли как не в себя. Стали выпытывать, в чем секрет. Наконец, она призналась, что включала рассаде один сериальчик. Чем черт не шутит? Ну, и я поставила ноутбук в теплице. Томатная барыня это увидела, рассмеялась и говорит: мы неправильно поняли, надо-то было просто смотреть сериал вместе с помидорами. Правда, позже она призналась, что и удобрять грядки всякими новомодными штуками не забывала, а про сериал приукрасила, чтобы ей было с кем обсуждать свежие серии. В итоге в отпуске мы всей аллеей подсели на «О всех созданиях — больших и малых». И знаете, никаких сожалений.
Необычайно умные создания (2026)
Пожилая уборщица Тови начинает работать в океанариуме, где знакомится с необычайно сообразительным осьминогом Марцеллусом. Параллельно молодой мужчина Кэмерон ищет свое место в жизни и даже не подозревает, насколько тесно его судьба переплетена с историей Тови. Это фильм о том, что самые важные ответы иногда приходят от самых неожиданных существ.
- «Необычайно умные создания» — это фильм-утешение и фильм-открытие. Он подобен теплому пледу в холодный вечер: согревает душу и напоминает, что мы не одиноки, пока у нас есть те, кто разделяет нашу «группу крови» — группу человечности и любви. Иногда найти того, кто тебя понимает, — это и есть обретение дома. Рекомендую всем, кто соскучился по доброму, умному и неторопливому кино.
Терапия (2023)
Психотерапевт Джимми Лэрд пытается вернуться к нормальной жизни и восстановить отношения с дочерью. Потеряв привычный подход к работе, он начинает говорить пациентам неудобную правду, что приводит к неожиданным последствиям. Этой весной вышел уже третий сезон сериала.
- Особенный плюс ленты — в том, что ей удалось рассказать о сложных и порой тяжелых материях так, что ты остался одухотворен. Я даже стырила себе технику про ежедневно грустить под самую грустную песню, пока не прозвонит будильник. А еще сериал напомнил, что себя нужно прощать и что испытывать абсолютно разные эмоции — нормально.
7 причин влюбиться (2026)
Главная героиня приезжает в Алматы, чтобы получить образование и помочь своей семье. Однако после случайного происшествия ее отчисляют из университета. Скрывая это от матери, девушка остается без денег, жилья и вынуждена искать работу. В непростой момент она знакомится с молодым музыкантом, который становится ее опорой. Герои заключают пари: прежде чем девушка уедет, музыкант показывает ей семь причин полюбить город.
- Жирный плюс создателям — летняя атмосфера города, где-то теплая, местами жаркая, но очень цепляющая. А также поднятая проблема — жизни юных ребят, которые безостановочно прилетают, приезжают в город-мечту, чтобы найти свои места под солнцем.
Прыгуны (2026)
Студентка пытается защитить лес и поляну, где прошло ее детство, от уничтожения ради строительства новой автомагистрали. Несмотря на протесты, жители города поддерживают мэра, а животных в лесу почти не осталось, поэтому у девушки нет доказательств ценности этой экосистемы. Случайно она узнает о секретном научном проекте «Прыгуны», позволяющем переносить сознание человека в тело роботизированного животного. Она самовольно вселяется в робота-бобра и отправляется в лес, чтобы понять, почему животные исчезли, и найти способ спасти их дом.
- «Прыгуны» — это тот редкий случай, когда Pixar решает не выжимать из нас слезы, а предлагает просто от души посмеяться, заодно подарив нам очень теплый урок эмпатии. Мультфильм легко и по-доброму напоминает: чтобы по-настоящему понять другого — будь то животное из соседнего леса или человек с другими взглядами — нужно буквально влезть в его шкуру. Или, в данном случае, примерить его перепончатые лапы и научиться с аппетитом грызть кору.
То лето, когда я похорошела (2022)
Белли каждое лето проводит каникулы в доме друзей — семьи Фишер — вместе с двумя братьями, которых знает с детства. Внезапно повзрослевшая девушка замечает, что отношение молодых людей к ней меняется, и оказывается в центре любовного треугольника. В прошлом году вышел третий — финальный — сезон проекта, но создатели уже приступили к съемкам полнометражного фильма, который завершит историю Белли и ее избранника.
- Жалко, что такого сериала не было, когда мне было 16. Вообще я бы не взялась смотреть сериал про подростков, но вокруг посыпались отзывы от женщин, которые годятся в матери главным героям, что подтолкнуло и меня найти его в интернете. В итоге я очень надеюсь на продолжение! Хочется увидеть любовь главных героев. Надоели уже страдания и драмы. Покажите как надо любить и просто быть счастливым.
Лето создано для легких историй, пляжного отдыха и моментов, когда хочется просто выдохнуть и улыбнуться. Эти кинокомедии и сериалы подарят теплые впечатления, уют и немного счастья даже в самый жаркий день отпуска — остается только выбрать свой вариант и наслаждаться просмотром.