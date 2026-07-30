12 кинокомедий и легких сериалов, под которые приятно расслабиться, когда за окном томный летний вечер

Главная героиня по имени Персефона спустя много лет возвращается в тихий городок, куда когда-то каждые летние каникулы приезжала с семьей на отдых. Там она снова встречает Сэма — свою первую любовь, с которой ее связывают не только теплые воспоминания, но и тайны прошлого. Встреча заставляет Перси вспомнить годы, проведенные у озера, первые чувства, ошибки и момент, который навсегда изменил их отношения. Теперь героям предстоит разобраться, можно ли вернуть то, что было потеряно, и способны ли они простить друг друга.