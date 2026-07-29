15 жизненных историй от путешественников, которые привезли из Китая чемодан впечатлений

Народное творчество
29.07.2026
15 жизненных историй от путешественников, которые привезли из Китая чемодан впечатлений

Иногда самые радостные впечатления ждут нас за тысячи километров от дома. Китай умеет удивлять: своими традициями, добрыми людьми, забавными недоразумениями и маленькими радостями. Кто-то приехал туда в отпуск, кто-то — учиться или строить карьеру, но многие увезли с собой гораздо больше, чем просто сувениры. Новые друзья и теплые воспоминания превратились в жизненные истории, которые хочется пересказывать снова и снова.

  • Рассказала мама. Есть у ее подруги сын, который на данный момент учится в Китае и, как и многие студенты, он подрабатывает. Знаете кем? Барабанная дробь... иностранцем!
    Требования работодателя:
    — прийти в новое кафе вечером;
    — есть предоставленную работодателем (хозяином кафе) еду — бесплатно;
    — но самое главное — это веселиться, танцевать и всем своим видом показывать, что тебе очень нравится заведение;
    И за это еще и платят! За вечер — половину моей стипендии! Фишка в том, что в Китае статус заведения очень повышается, если его посещают иностранцы, и хозяева недавно открывшихся заведений прибегают к таким услугам. Сказать, что я долго собирал свою челюсть с пола — это ничего не сказать
Саетлана
только что

Это, наверное, в каком-то очень небольшом и далёком от туристов/иностранцев городе. В Маньчжурии не прокатит, там одни иностранцы😂😂

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Лицзян — Снежная гора Нефритового Дракона. В этой фотографии есть и дыхание гор, и тишина воды. А каково видеть все это вживую!

«Провела более 4-х месяцев в Китае. Сочетание огромных современных городов или древних поселений, сюрреалистических пейзажей или гор, пустынь или джунглей, а также невероятно удобной сети высокоскоростных поездов, сделало путешествие невероятным».

  • Я человек творческий, пишу стихи и рассказы. Недавно захотелось наваять книгу о приключениях китайских подростков. Для того, чтобы вникнуть в тонкости культуры народа, пришлось съездить в Китай, подружиться с китаянкой, выйти замуж за азербайджанца, но с китайскими корнями. Книгу забросила.
  • В Шанхае на каждой станции метро звучит фраза «тунси пунси». Пыталась словить переводчиком, не вышло. И только потом узнала, что это. Переводится примерно так: «При входе и выходе из вагона остерегайтесь зазора».
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Интересно, какие эмоции испытывают люди, идя по такому мосту

  • Пошла в Китае с подругой в сауну. Попарились, решили еще массаж сделать. Несколько раз повторили слово массаж, да и на брошюре ткнули в картинку с массажем. Китаянки покивали. Мол, сделаем. Легли мы на кушетки, но сразу смутило, что массажистки взяли по ведру и набрали воды. Мыть нас вроде не надо было, мы только из душа были. И тут массажистка берет мочалку и начинает тереть мне спину. Как оказалось, мы заказали процедуру профессиональной очистки от грязи. Спина стала чистой, как никогда.
  • Мой брат занимается ИИ, поехали они в Китай налаживать связи. Я — фанатка дорам, немного знаю китайский и научила брата нескольким фразам. Во-первых, «ни хао» — это здравствуйте. Во-вторых, «Во цзяо Саша» — меня зовут Саша. Ну и на закусу, «Во хэн гаосин женши ни» — мне очень приятно познакомиться с вами. Короче, брат учил-учил, но при встрече с главной делегации все эти фразы выпали у него из головы. И даже английский он забыл. И тут китаец открывает рот и говорит: «Здравствуйте! Добро пожаловать в Китай». Оказалось, мужик учился у нас и сам знает язык. Получается, зря я мучила брата.
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Ден Пав
только что

млять, фанатка, а ничего что в китайском языке важна интонация, и говоря мне приятно познакомится с другой интонацией получится пошел нах...., это не английский где достаточно транскрипцию знать

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Великая китайская стена. Пройтись бы по такой!

Забава
только что

Были в Китае с мамой. При посещении "стены" гид рассказывал о ее характеристиках, в том числе о длине и что еще никому в истории не удалось ее пройти всю от начала и до конца. И тут моя мама выдала: "Кроме приемочной комиссии". Хохотали и группа и гид.

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«В Китае понравилась низкая стоимость проезда, восхитительная еда и невероятное разнообразие. Вам будет трудно не полюбить это место».

  • Поехали с детьми в Китай, Урумчи. Зашли в какой-то торговый центр, походили и решили отправиться в другое место. Рядом стоял парнишка-китаец, курьер. Ну, думаем, спросим его, как нам лучше доехать. Через переводчик спросили, он говорит: «Я вам помогу». Вызвал нам такси и посадил. Мы мило попрощались, когда приехали, хотели расплатиться, но водитель сказал, что парнишка все оплатил. Китайское гостеприимство.
shopping_abdab
  • Дочка работает в Китае. Наготовила окрошки, а к ней домой зашел коллега-китаец отдать какие-то документы. Увидел окрошку, глаза по 5 копеек. Просит попробовать. Она ему тарелку налила и отвлеклась. Оборачивается и кричит: «Стой, что ты делаешь?!» А он спокойненько так поставил тарелку в микроволновку. А что, он привык, что солянку надо есть горячей!
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Ням-ням! Выглядит аппетитно!

  • Я давно планировала поехать в Китай. Прочитала тонну советов, половину забыла, половину намотала на ус. Уже в Китае ус размотался, и не зря, ведь все оказалось совсем не так, как пишут в интернетах. Запомните: чай в супермаркетах не покупайте. Китайцы сами там чай не берут: дорого и рассчитано в основном на туристов. Ищите чайные лавки или рынки. Мы нашли отличный молочный улун по 10 юаней в магазине «У Андрея» и уже проверили дома — отменный.
bluediller
  • Год назад я сидел в интернете, листал ленту в соцсетях. Случайно познакомился с девушкой китаянкой, в то время она была студенткой 4 курса Харбинского университета. Общались мы так 3 месяца, после чего я понял что мне интересен этот человек. Я сделал визу в Китай, купил билеты и отправился в путь. Дорога заняла у меня 3 дня. Но это того стоило. Спустя еще 4 месяца она приехала в Москву. Так мы и начали жить вместе. Так я нашел свою спутницу жизни.

Каждый привлекает внимание как может

«Вот моя любимая фотография Китая. Сделала ее во время поездки в ноябре прошлого года».

  • На втором курсе мне повезло, университет отправил меня студентом по обмену в Китай. Я там проучился два года, быстро привык к окружающей среде, неплохо выучил язык, нашел много новых друзей и получил впечатления на всю оставшуюся жизнь. Но больше всего эта поездка поменяла мои вкусовые предпочтения. Если до Китая я мог найти жилку в мясе и отказаться его есть, то после Китая я начал жрать куриные лапы и причмокивать от наслаждения. А еще я ел кузнечиков, куриные пяточки, свиные ушки и многое другое. Вкуснятина!
Ден Пав
только что

т.е своя кухня тебя не устраивала, надо как свинье, грязи найти, чел никакая куриная лапа или кузнечик не заменит кусок шашлыка

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  • Я сейчас на стажировке в Китае, и ни одна кошка пока не отозвалась на кыс-кыс, киса. Причем звала и я, и моя подруга-итальянка. Либо эти пушистые морды нас динамят по внешности, мол, не мы их ключевая аудитория, либо они правда не понимают, что их зовут.
  • В Китае есть огромные территории, где английский язык практически не используется. А в некоторых отдаленных районах иностранцев в глаза не видели. Помню, путешествовал на велосипеде в абсолютной глуши. Пытался снять койко-место. Я показывал жестами кровать и указывал на ухо, мол, не понимаю китайского. Тогда парень взял мой блокнот и что-то написал. Запись была на китайском. Он искренне думал, что я пойму иероглифы. Потому что люди с другого конца страны не всегда понимают разговорный, но письменный язык один и тот же.

Встреча рассвета в горах приносит удачу в новом году, считают жители Юньнани

«В Юньнани мне посчастливилось увидеть поистине удивительное зрелище — золотой рассвет, озаривший вершины заснеженных гор. Стоя там в тишине, я испытала невероятное чувство».

  • В 16 лет решила сделать тату, и не розочку там какую или надпись, а китайский иероглиф с переводом «Любовь». С Китаем меня тогда вообще ничего не связывало, я жила в маленьком городке и занималась с детства лет до 18 профессионально спортом. Но однажды мне поступило предложение поехать поработать в цирк. В Китай. Я согласилась, и в этом цирке нашла свою любовь, своего нынешнего мужа. Причем он мой земляк. Никогда не сведу эту тату, не знаю, что это было, знак или судьба.
  • Мне на Хайнане бросилась в глаза любовь местных девушек к черным колготкам в 100 ден, которые они носили в жару. Включила в номере телевизор, попала на модно одетую телеведущую. Камера опускается ниже красного мини-платья. А там те же теплые черные колготки!
  • Свекровь из Китая привезла «приносящее удачу» зеркало — с иероглифами. И тут познакомилась я с китайцем. Показала фотку, мол, какой перевод. Он закусил губу. Потом засмеялся так, что согнулся пополам. Я растерялась. А он отдышался и такой: «Там написана полная белиберда: „Велосипед, лампочка, семья“». После этого я еще долго не могла спокойно смотреть на наше «счастливое» зеркало.
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Саетлана
только что

Мне в Маньчжурии местный гаишник😂 выписал штраф в 150 юаней, на бланке, через копирку, 3 экземпляра, вроде всё норм, правда за что, я так и не поняла. Положила эту квитанцию в портмоне к документам, да и ладно. Спустя лет 10 знакомый китаец попытался это прочитать и мне перевести. Так оказалось, что мало того, что написано с ошибками и неразборчивыми иероглифами (да, у китайцев тоже бывает плохой почерк😂), так ещё и просто слова из какой-то песни....

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