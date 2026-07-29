15 жизненных историй от путешественников, которые привезли из Китая чемодан впечатлений

Мне в Маньчжурии местный гаишник😂 выписал штраф в 150 юаней, на бланке, через копирку, 3 экземпляра, вроде всё норм, правда за что, я так и не поняла. Положила эту квитанцию в портмоне к документам, да и ладно. Спустя лет 10 знакомый китаец попытался это прочитать и мне перевести. Так оказалось, что мало того, что написано с ошибками и неразборчивыми иероглифами (да, у китайцев тоже бывает плохой почерк😂), так ещё и просто слова из какой-то песни....