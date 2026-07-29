Это, наверное, в каком-то очень небольшом и далёком от туристов/иностранцев городе. В Маньчжурии не прокатит, там одни иностранцы😂😂
15 жизненных историй от путешественников, которые привезли из Китая чемодан впечатлений
Иногда самые радостные впечатления ждут нас за тысячи километров от дома. Китай умеет удивлять: своими традициями, добрыми людьми, забавными недоразумениями и маленькими радостями. Кто-то приехал туда в отпуск, кто-то — учиться или строить карьеру, но многие увезли с собой гораздо больше, чем просто сувениры. Новые друзья и теплые воспоминания превратились в жизненные истории, которые хочется пересказывать снова и снова.
- Рассказала мама. Есть у ее подруги сын, который на данный момент учится в Китае и, как и многие студенты, он подрабатывает. Знаете кем? Барабанная дробь... иностранцем!
Требования работодателя:
— прийти в новое кафе вечером;
— есть предоставленную работодателем (хозяином кафе) еду — бесплатно;
— но самое главное — это веселиться, танцевать и всем своим видом показывать, что тебе очень нравится заведение;
И за это еще и платят! За вечер — половину моей стипендии! Фишка в том, что в Китае статус заведения очень повышается, если его посещают иностранцы, и хозяева недавно открывшихся заведений прибегают к таким услугам. Сказать, что я долго собирал свою челюсть с пола — это ничего не сказать
Лицзян — Снежная гора Нефритового Дракона. В этой фотографии есть и дыхание гор, и тишина воды. А каково видеть все это вживую!
«Провела более 4-х месяцев в Китае. Сочетание огромных современных городов или древних поселений, сюрреалистических пейзажей или гор, пустынь или джунглей, а также невероятно удобной сети высокоскоростных поездов, сделало путешествие невероятным».
- Я человек творческий, пишу стихи и рассказы. Недавно захотелось наваять книгу о приключениях китайских подростков. Для того, чтобы вникнуть в тонкости культуры народа, пришлось съездить в Китай, подружиться с китаянкой, выйти замуж за азербайджанца, но с китайскими корнями. Книгу забросила.
- В Шанхае на каждой станции метро звучит фраза «тунси пунси». Пыталась словить переводчиком, не вышло. И только потом узнала, что это. Переводится примерно так: «При входе и выходе из вагона остерегайтесь зазора».
Интересно, какие эмоции испытывают люди, идя по такому мосту
- Пошла в Китае с подругой в сауну. Попарились, решили еще массаж сделать. Несколько раз повторили слово массаж, да и на брошюре ткнули в картинку с массажем. Китаянки покивали. Мол, сделаем. Легли мы на кушетки, но сразу смутило, что массажистки взяли по ведру и набрали воды. Мыть нас вроде не надо было, мы только из душа были. И тут массажистка берет мочалку и начинает тереть мне спину. Как оказалось, мы заказали процедуру профессиональной очистки от грязи. Спина стала чистой, как никогда.
- Мой брат занимается ИИ, поехали они в Китай налаживать связи. Я — фанатка дорам, немного знаю китайский и научила брата нескольким фразам. Во-первых, «ни хао» — это здравствуйте. Во-вторых, «Во цзяо Саша» — меня зовут Саша. Ну и на закусу, «Во хэн гаосин женши ни» — мне очень приятно познакомиться с вами. Короче, брат учил-учил, но при встрече с главной делегации все эти фразы выпали у него из головы. И даже английский он забыл. И тут китаец открывает рот и говорит: «Здравствуйте! Добро пожаловать в Китай». Оказалось, мужик учился у нас и сам знает язык. Получается, зря я мучила брата.
млять, фанатка, а ничего что в китайском языке важна интонация, и говоря мне приятно познакомится с другой интонацией получится пошел нах...., это не английский где достаточно транскрипцию знать
Великая китайская стена. Пройтись бы по такой!
Были в Китае с мамой. При посещении "стены" гид рассказывал о ее характеристиках, в том числе о длине и что еще никому в истории не удалось ее пройти всю от начала и до конца. И тут моя мама выдала: "Кроме приемочной комиссии". Хохотали и группа и гид.
«В Китае понравилась низкая стоимость проезда, восхитительная еда и невероятное разнообразие. Вам будет трудно не полюбить это место».
- Поехали с детьми в Китай, Урумчи. Зашли в какой-то торговый центр, походили и решили отправиться в другое место. Рядом стоял парнишка-китаец, курьер. Ну, думаем, спросим его, как нам лучше доехать. Через переводчик спросили, он говорит: «Я вам помогу». Вызвал нам такси и посадил. Мы мило попрощались, когда приехали, хотели расплатиться, но водитель сказал, что парнишка все оплатил. Китайское гостеприимство.
- Дочка работает в Китае. Наготовила окрошки, а к ней домой зашел коллега-китаец отдать какие-то документы. Увидел окрошку, глаза по 5 копеек. Просит попробовать. Она ему тарелку налила и отвлеклась. Оборачивается и кричит: «Стой, что ты делаешь?!» А он спокойненько так поставил тарелку в микроволновку. А что, он привык, что солянку надо есть горячей!
Ням-ням! Выглядит аппетитно!
- Я давно планировала поехать в Китай. Прочитала тонну советов, половину забыла, половину намотала на ус. Уже в Китае ус размотался, и не зря, ведь все оказалось совсем не так, как пишут в интернетах. Запомните: чай в супермаркетах не покупайте. Китайцы сами там чай не берут: дорого и рассчитано в основном на туристов. Ищите чайные лавки или рынки. Мы нашли отличный молочный улун по 10 юаней в магазине «У Андрея» и уже проверили дома — отменный.
- Год назад я сидел в интернете, листал ленту в соцсетях. Случайно познакомился с девушкой китаянкой, в то время она была студенткой 4 курса Харбинского университета. Общались мы так 3 месяца, после чего я понял что мне интересен этот человек. Я сделал визу в Китай, купил билеты и отправился в путь. Дорога заняла у меня 3 дня. Но это того стоило. Спустя еще 4 месяца она приехала в Москву. Так мы и начали жить вместе. Так я нашел свою спутницу жизни.
Каждый привлекает внимание как может
«Вот моя любимая фотография Китая. Сделала ее во время поездки в ноябре прошлого года».
- На втором курсе мне повезло, университет отправил меня студентом по обмену в Китай. Я там проучился два года, быстро привык к окружающей среде, неплохо выучил язык, нашел много новых друзей и получил впечатления на всю оставшуюся жизнь. Но больше всего эта поездка поменяла мои вкусовые предпочтения. Если до Китая я мог найти жилку в мясе и отказаться его есть, то после Китая я начал жрать куриные лапы и причмокивать от наслаждения. А еще я ел кузнечиков, куриные пяточки, свиные ушки и многое другое. Вкуснятина!
т.е своя кухня тебя не устраивала, надо как свинье, грязи найти, чел никакая куриная лапа или кузнечик не заменит кусок шашлыка
- Я сейчас на стажировке в Китае, и ни одна кошка пока не отозвалась на кыс-кыс, киса. Причем звала и я, и моя подруга-итальянка. Либо эти пушистые морды нас динамят по внешности, мол, не мы их ключевая аудитория, либо они правда не понимают, что их зовут.
- В Китае есть огромные территории, где английский язык практически не используется. А в некоторых отдаленных районах иностранцев в глаза не видели. Помню, путешествовал на велосипеде в абсолютной глуши. Пытался снять койко-место. Я показывал жестами кровать и указывал на ухо, мол, не понимаю китайского. Тогда парень взял мой блокнот и что-то написал. Запись была на китайском. Он искренне думал, что я пойму иероглифы. Потому что люди с другого конца страны не всегда понимают разговорный, но письменный язык один и тот же.
Встреча рассвета в горах приносит удачу в новом году, считают жители Юньнани
«В Юньнани мне посчастливилось увидеть поистине удивительное зрелище — золотой рассвет, озаривший вершины заснеженных гор. Стоя там в тишине, я испытала невероятное чувство».
- В 16 лет решила сделать тату, и не розочку там какую или надпись, а китайский иероглиф с переводом «Любовь». С Китаем меня тогда вообще ничего не связывало, я жила в маленьком городке и занималась с детства лет до 18 профессионально спортом. Но однажды мне поступило предложение поехать поработать в цирк. В Китай. Я согласилась, и в этом цирке нашла свою любовь, своего нынешнего мужа. Причем он мой земляк. Никогда не сведу эту тату, не знаю, что это было, знак или судьба.
- Мне на Хайнане бросилась в глаза любовь местных девушек к черным колготкам в 100 ден, которые они носили в жару. Включила в номере телевизор, попала на модно одетую телеведущую. Камера опускается ниже красного мини-платья. А там те же теплые черные колготки!
- Свекровь из Китая привезла «приносящее удачу» зеркало — с иероглифами. И тут познакомилась я с китайцем. Показала фотку, мол, какой перевод. Он закусил губу. Потом засмеялся так, что согнулся пополам. Я растерялась. А он отдышался и такой: «Там написана полная белиберда: „Велосипед, лампочка, семья“». После этого я еще долго не могла спокойно смотреть на наше «счастливое» зеркало.
Мне в Маньчжурии местный гаишник😂 выписал штраф в 150 юаней, на бланке, через копирку, 3 экземпляра, вроде всё норм, правда за что, я так и не поняла. Положила эту квитанцию в портмоне к документам, да и ладно. Спустя лет 10 знакомый китаец попытался это прочитать и мне перевести. Так оказалось, что мало того, что написано с ошибками и неразборчивыми иероглифами (да, у китайцев тоже бывает плохой почерк😂), так ещё и просто слова из какой-то песни....