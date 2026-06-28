18 историй и фото из общественного транспорта, где одна поездка зарядила позитивом на неделю вперед

Для большинства людей поездки на общественном транспорте — это неотъемлемая часть рутины. Метро, автобус, трамвай или троллейбус — не важно, что вы выберете, любая поездка можно обернуться маленьким приключением. Трогательные первые слова ребенка, теплая бабушкина забота, «добрая» кондуктор или дружно хихикающий салон автобуса. Мы собрали несколько историй о том, как простая на первый взгляд ситуация может стать поводом посмеяться вместе с близкими.