18 историй и фото из общественного транспорта, где одна поездка зарядила позитивом на неделю вперед
Для большинства людей поездки на общественном транспорте — это неотъемлемая часть рутины. Метро, автобус, трамвай или троллейбус — не важно, что вы выберете, любая поездка можно обернуться маленьким приключением. Трогательные первые слова ребенка, теплая бабушкина забота, «добрая» кондуктор или дружно хихикающий салон автобуса. Мы собрали несколько историй о том, как простая на первый взгляд ситуация может стать поводом посмеяться вместе с близкими.
- Ехал в метро, час пик. Рядом мужик читает с телефона что-то, я случайно вижу экран — стихи. Прямо вот поэзию, в метро, в давке. Серьезный такой, в деловом костюме, и читает стихи. Я отвел взгляд, неудобно подглядывать. Потом смотрю снова — он шевелит губами. Учит наизусть. Я вышел на своей станции и всю дорогу до работы думал об этом мужике. Кто он? Куда едет? Зачем учит стихи наизусть в семь утра в метро? Не знаю. Но что-то в этом было такое правильное, что настроение поднялось на весь день.
«Удачно сел в метро с утра»
- Еду в маршрутке, передо мной сидит девушка лет 30. Она достает из кармана жвачку и кладет в рот. Я, дурак, протягиваю руку и громко так говорю: «А мне?!» Она удивленно на меня смотрит, а я не понимаю, что не так. Наконец дошло, говорю: «Ой, сори, рефлекс». Начинаю убирать руку обратно в карман, она смеется, берет меня за кисть и кладет в ладонь две штуки! Целых две. Однако спасибо!
- Возвращалась с работы в метро, уткнулась в книгу, и тут ко мне подошел парень и заявил, что автор того романа его близкий друг. Я решила, что это такой оригинальный подкат, мы перекинулись номерами и разошлись. Потом еще несколько дней переписывались, болтали, а спустя время он позвал меня погулять. И вот тут началось самое неожиданное — на встречу он пришел не один, а с тем самым другом писателем. Я была в полном ступоре и долго не могла поверить, что это действительно он. В какой то момент мне даже показали паспорт, чтобы я окончательно убедилась, что это не розыгрыш. Мы еще примерно месяц поддерживали общение, а потом мне предложили сделать сайт для этого автора, ведь я упомянула, что работаю веб-дизайнером. Уже второй день хожу на эмоциях и только и делаю, что танцую от радости. И пусть кто-нибудь еще попробует сказать, что чтение книг — это пустая трата времени.
А кто с мозгами говорит, что чтение - это бесполезно? Девушка как-то себя нетакусей на пустом месте выставляет
«Автобус в Германии»
«Я тебя люблю»
- Зашла в маршрутку, села на свободное место возле симпатичного парня и начала распутывать свои наушники. Минут пять прошло, никак не могла распутать. Парень возле меня не выдержал, забрал у меня наушники и за минуту их распутал. Я удивленно говорю ему: «А с моими проблемами такое сделать можешь?» Он улыбается и отвечает: «Можно, но только если телефон оставишь свой». Ну я и оставила. Теперь он не только решает мои проблемы, но иногда их и создает. Полгода уже встречаемся.
- Было это 40 лет назад, когда мой сын только научился говорить и на все вопросы отвечал «Да». Поехали мы как-то на автобусе, уже на начальной остановке он был переполнен, поэтому стоял я в салоне в районе задней двери, сын на руках. Через несколько остановок продирающаяся через весь салон кондуктор на весь автобус громко спросила: «Что, ни у кого совести нет с ребенком место уступить?» И тут Дима так же громко, на весь автобус, радостно закричал: «Дааа!» Народ полег бы от смеха, если бы было куда. Место сразу же нашлось.
«10 лет назад одна девушка сфоткала нас в автобусе»
- В студенческие годы ехала в троллейбусе из одного корпуса в другой на пары. Уставшая как собака. Занятия начинались в 8 утра и заканчивались около 6 вечера. Сижу. Зашел дедушка, встаю, чтобы уступить ему место, а дедуля говорит: «Сидите, сидите, я насиделся, а вы молодежь вечно бегаете, устаете». Я так благодарна ему была на тот момент! Подумала, может быть телепат?
- Еду на трамвае после работы. Увидела место — села. Тут за мной заходит бабушка — уступаю ей место. Нашла другое — зашла мама с младенцем. Стою и вдруг чувствую, как кто-то меня сзади дергает за рубашку и окликивает: «Эй!» Поворачиваюсь, а там бабуля указывает на свободное место рядом с собой и говорит: «Садись, дочка!» Первый раз с таким сталкиваюсь, если честно. Очень милая бабуля, видимо заметила, как я старалась найти, куда сесть.
«Автобусная остановка в Австрии»
- Захожу в маршрутку — толпа, но вижу одно место. Мчусь туда, а бабка чуть не визжит: «Занято! У меня тут дочь через остановку сядет!» — и рукой закрывает сиденье. Народ возмущается — бабке нипочем. Вдруг подходит одна дама, смеряет ее взглядом и как спокойненько сядет на сиденье, убрав бабкину руку! Та так опешила, что слова не смогла произнести. Смутилась, про «бронь» даже будто забыла, а весь автобус потом тихонько хихикал.
- В маршрутке каждое утро ездит один и тот же дед. Маленький, в пиджаке, с газетой, садится всегда на одно место — первое справа. Мы с коллегой его давно заметили, прозвали между собой Профессором. И вот на прошлой неделе еду, его место занято, сидит какая-то тетка с пакетами. Дед заходит, видит это, останавливается. Смотрит на тетку. Она не реагирует. Он садится на другое место, но весь вид у него такой, будто произошло что-то из ряда вон. Достает газету, но не читает, просто держит и смотрит в окно с видом человека у которого с утра все пошло не так. Тетка вышла через две остановки. Он пересел. Развернул газету и улыбнулся.
- Ехал в маршрутке. Рядом женщина стала громко трындеть по телефону. Все морщатся, а ей пофиг. Через полчаса не выдержал: «Что вы говорите? И что она?» Она, мол, мужчина, подслушивать неприлично, и перешла на шепот. Через минуту решил поиграть с ее нервишками на весь автобус выдал: «Давайте как раньше, мне уже интересно». Она спросила, нормальный ли я. Ответил: «Я любопытный, а вы настолько увлекательно расписываете, что заслушался. Так Сергеевна мужа пустила домой?» Дама поспешно пообещала перезвонить и положила трубку. Доехал в тишине.
Меня тоже выводят из себя люди, которые в общественном транспорте громко разговаривают по телефону. Мысль, что у кого-то голова может болеть, что кому-то это мешает даже в голову им не приходит.
«Сегодня сидел в метро напротив ребят, которые будто бы выпрыгнули из 40х годов»
- Еду с работы на метро. Рядом пристраивается мужчина — борода, костюм — восторг! А я после смены лохматая, в шортах. Стоит вплотную, болтает по телефону, как вдруг срабатывает вспышка! Я возмущенно: «Вы меня фотографируете?» Он краснеет и быстро начинает бормотать: «Девушка, вы простите, пожалуйста, просто у вас на сумке кот, у меня дочка такое любит, хотел незаметно сфоткать». Гордо расправила свой шопер с котейкой — сфоткал. Действительно, на руке кольцо, правда, почему-то на левой.
- Ехал сегодня в Питере в метро, сам я из Москвы. Ради прикола решил проверить, сколько названий станций совпадет. Балуюсь, времени же вагон, а рядом чувак пялится в мой телефон, даже не знаю, о чем думает, пусть помучается.
- Каждый день на одной остановке со мной ждет маршрутку дядька лет пятидесяти. Всегда в костюме, аккуратный. Как-то раз народу много, прижались все друг к другу, и тут этот дядька легонько задевает меня по плечу, говорит: «Вы извините, это не я, это портфель». Я говорю: «Ничего страшного». Стоим. Через неделю снова тесно, он опять говорит: «Не обращайте внимания, у меня там термос». Потом раз в неделю примерно он что-то объяснял про содержимое своего портфеля. Ноутбук. Папки с документами. Однажды: «Там просто арбуз, я извиняюсь». Мы так и не познакомились, но я знаю содержимое его портфеля лучше своего.
А какие казусы в транспорте наблюдали вы? Находиться в дороге — дело непростое. Но согласитесь, что когда едешь в отпуск, то часы пролетают незаметнее? Мы собрали несколько солнечных подборок о долгожданном отдыхе: