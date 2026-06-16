20 солнечных историй о летних каникулах, которые мгновенно вернут в беззаботное детство

В детстве и солнце светило нежнее, и трава была зеленее, а самой большой проблемой было отпроситься погулять до темноты. Теперь мы взрослые, обросшие дедлайнами и заботами, но где-то внутри теплятся воспоминания о тех самых летних каникулах, которые не забыть никогда.

Если сейчас вы сидите в душном вагоне метро или опостылевшем офисе под кондиционером, но мыслями витаете где-то в грядущем отпуске, почитайте наши статьи, отведите душу: