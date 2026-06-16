20 солнечных историй о летних каникулах, которые мгновенно вернут в беззаботное детство
Помните этот запах озона после грозы, вкус только что сорванной шелковицы и сердце, замирающее от одного взгляда того самого красавчика-хулигана из соседнего двора? Лето — это маленькая жизнь, и нам, взрослым, в этой жизни очень не хватает летних каникул. Так давайте хотя бы вспомним, каково это, пусть ностальгия согреет сердце, а душа порадуется живым воспоминаниям. Вынести попить?
- Летом в детстве мне подарили щенка. Месяц я его дрессировала. Умный, как мне тогда казалось, выдался щенок. И вот на каникулы ко мне приехал мой брат, и мы вместе задумали «проверить» мою собаку на преданность. По плану, когда я буду гулять с Бимкой, брат должен был выскочить из-за угла дома и испугать меня. План привели в исполнение, я бросаю поводок и кричу: «Бимка, помоги!» Бимка в это время хватает ручку от поводка в зубы и тикает подальше. В общем, хитрожопым Бимка оказался.
- В детстве у меня была не очень сообразительная подружка, которая очень любила сказку «Королевство кривых зеркал» про Олю и Яло. Я врала ей, что у меня тоже есть двойняшка, но нас разлучили, и видимся мы только в летние каникулы, и не любим, когда нас видят вместе. А летом я устраивала целое представление: поочередно из подъезда выходила то грустная Аня с косой и в юбке, то отвязная Яна с хвостом и в шортах.
- Когда было мне лет 11, в школьном лагере понравилась мне одна девочка. На родительский день я решился, обнял ее и поцеловал. Она пожаловалась отцу, тот погнался за мной. Я бежал, как олень, и он меня не смог поймать. Вечером ко мне подошла эта девочка и сказала, что ее папа был приятно удивлен, так как был заслуженным мастером спорта по легкой атлетике.
«Застывший миг моего детства»
«Мы в бойсах, варенках и адидасах позируем школьному фотографу. 1993 год, весна, было холодно в тот день, конец четвертой четверти. Впереди целых три месяца долгожданных каникул».
- Приехал на каникулы к бабушке в деревню. Был у нее теленок, на пастбище ему было рано, поэтому шатались они с такими же телятами по окрестностям. И бабка мне говорит: «Поищи и пригони теленка, время уже загонять». Окей, бодрым шагом пошел по окрестностям: болото, заброшенная ферма, старый амбар, нет нигде. Часа полтора искал и тут вижу: возле болота стоит наш теленок. Обрадовался, только начинаю его гнать, а он ни в какую, забегает назад и все глубже в болото, ну и я за ним, утонул по колено, но-таки выгнал оттуда. Топать еще с полкилометра до дома, теленок снова артачится. Гонишь, он в сторону и забегает назад, оббегаешь его снова, и таким макаром кое-как его догнал до дома. Вот они, ворота, 30 метров — и миссия выполнена. И тут выходит бабка. Я ей деловито говорю:
— Ворота оставь открытыми и отойди, я загоню.
— Кого?
— Теленка.
— Так это не наш, наш давно уже сам пришел.
Чумазый, с хлюпающей водой в ботинках, я еще чуть спорить не полез с бабкой, чтобы хоть как-то оправдать это фейл, мол, ну копия же нашего, потом к нашему присмотрелся: вообще не похожи. Только соседский дед приободрил: «Да какая разница, чей теленок, один черт, завтра же выгонять».
- Муж рассказывал. В детстве он каждое лето ездил в деревню к дедушке и бабушке, их дом упирался в небольшой лесочек. Ему разрешали там собирать грибы и ягоды с условием, что далеко он уходить не будет, чтобы их дом был виден. Приехал он на летние каникулы после первого класса, пошел в лес. Грибы росли хорошо после дождя, он и увлекся, зашел глубже в лес. Когда поднялся и огляделся, дома не увидел, но не испугался — в том лесочке и слепой не заблудится. Только хотел пойти домой, как услышал хруст веток, обернулся и остолбенел: из кустов на него смотрел самый настоящий лесной царь! Зеленое лицо, борода, в бороде ветки и трава. Вроде еще рычал или мычал. Муж бросился бежать, корзинку с грибами бросил. Дома бабушка его отругала, что далеко отошел, в его рассказ не поверила. А когда муж, немного осмелев, вышел во двор, он увидел, что там его корзинка с грибами стоит. А бабушка смеялась, что это его «лесной царь» принес — соседский немой старичок, безобидный. Наверное, уснул на мху, потому и был зеленый с ветками в бороде.
- Была я с сестрой на каникулах у бабули, мелкую в огород послали за свеклой для борща. Бабушка говорит, мол, вырви среднюю. Та ушла и пропала. Бабуля закипела, пошла за ней, и тут слышу охи-ахи! А там сестрица-умница, вся в земле, засовывает каждую выдернутую свеклу обратно, приговаривая: «Маленькая, а это большая!» Почти всю грядку испохабила. Ну я когда отсмеялась, то встала на ее защиту. А как еще узнать, какого она размера? Она ж в земле!
«Иду никого не трогаю и тут вижу это. Тоже порадовался!»
- Мы летом жили в деревне, у нас на улице было очень много детей и все дружили. И вот кому-то пришла идея продемонстрировать родителям, как мы умеем крутить обруч, прыгать со скакалкой, колесо крутить, воланчик ракеткой подбрасывать много раз и всякое такое. Мы небольшой компанией стали ходить по дворам и показывать. Потом кроме спортивных номеров стали еще показывать какие-то смешные сценки, стихи читать, кто-то пел — в общем, у нас образовался уличный театр. Все было по-серьезному, мы репетировали, вводили новые номера, оттачивали мастерство. Представления давали ежедневно, каждый раз в новом дворе. Потом присоединились дети с соседних улиц, и аудитория зрителей расширилась. Мне кажется, что мы все лето так играли. Не помню даже, наверное, нас угощали чем-то, но это было не главное.
- Помню, как я была в детстве в лагере. Там же и познакомилась с мальчиком, который был на три года старше меня. Он стал моей первой любовью, к счастью, эта любовь была взаимной. Как сейчас помню нашу последнюю ночь в лагере. Сидим далеко от всех, держимся за руки, смотрим на ночное небо, слушаем оркестр сверчков и обещаем друг другу, что всегда будем вместе. В принципе, это обещание мы сдержали. Он мой начальник, я у него работаю без выходных. Свои семьи, свои заботы, разные жизненные пути, но видимся-то каждый день. Можно считать, что обещание сдержали.
«Моя семья на летнем отдыхе, 1974 год. Колготки на головах были нужны, чтобы защититься от полчищ кусающих мошек»
- Мне было 7 лет, когда мы с папой в очередной раз поехали на летние каникулы к бабушке. Возвращаясь с пляжа домой, мы по привычке зашли в магазин за мороженым. Мороженое шариками, которое еще кладут в вафельный рожок. Вдруг папа говорит: «Нина, у меня для тебя очень важное задание в этой поездке: ты должна попробовать все вкусы мороженого». До сих пор помню это чувство восторга, ответственности и какого-то особого величия всей ситуации.
- Папа купил дом в деревне. Когда я прибежала радостная в 9 лет, что бегу учиться доить корову с бабушкой подруги, мама чуть сознание не потеряла, а папенька мудро рассудил: «Пусть идет. А то случись что — около коровы с голода помрет». Коров доить по необходимости пока не приходилось. Но уже сильно позже в центре Рима, когда воду отключили на сутки, я набирала воду из «пробоины» на шоссе, как из деревенского колодца, помотав мастерски ведром и черпанув по «ушки». Разливала ошалевшим римлянам по тазикам.
Ну уж скажете тоже!Римляне пытались насос воткнуть,а она не давала,вот они и ошалели!😂
- В лагере втюрилась в Сережу из соседнего отряда. Все девчонки мне твердили, что он тоже на меня глаз положил, просто вида не подает. И вот на последней дискотеке объявляют белый танец, я собрала всю волю в кулак, подхожу к нему и приглашаю. А он как ляпнет: «А я не умею!» Развернулся и ушел! А когда я приехала домой, спустя месяц, мне пришло письмо от этого самого Сережи. Он признался, что переволновался и струсил. Но мои чувства уже успели остыть, я не стала отвечать. Зачем мне такие нерешительные кавалеры!
«Предлагаю окунуться в атмосферу летних каникул в деревне у бабушки»
- Меня выперли на летние каникулы, как всегда, в деревню. Я сначала грустила, а потом выяснилось, что эта тенденция — детей на лето в деревню высылать — распространилась на много-много других родителей, а не только на моих. Поэтому получилось так, что в наше село чуть ли не полгорода съехалось, ну, детская аудитория. Мы и тик-токи вместе снимаем, и по сети в игры играем — прикольно, короче. Да, бабушка с дедушкой сердятся, что мы и тут без телефонов не можем, а я не понимаю, зачем без них мочь?
- Отправили меня к бабуле в деревню. Жара адская, тут не то, что кондиционера, тут даже вентилятора нет. Да и дел много — то сорняки прополоть, то огород полить, то с закруткой помочь, то скотину покормить. Казалось бы, не отдых, а ссылка в трудовой лагерь. Но я тут кайфую душой. Бабушка ни про какие ЕГЭ знать не знает, поэтому и не спрашивает, сама 9 классов закончила и работать пошла, так что разговоры об универе ей тоже чужды. Будущее, планы, перспективы, учеба — этого будто и нет. Я бегаю с козочками, пью парное молоко, на речку хожу, в самую жару у нас тихий час. По вечерам жарим кукурузу на костре и смотрим какие-то доисторические программы на стареньком телевизоре. Наконец можно спокойно отдохнуть от ответственности, хотя многие считают, что на школьниках нет вообще никакой ответственности.
- Мама в детстве ездила на каникулы в деревню к бабушке. Деревянный домик, нет телефонов, колодец, туалет на улице. У соседей был фен. Как-то бабушка попросила маму сходить к соседке и одолжить фен. Мама приходит:
— Можно у вас фен одолжить?
— Что?
— Фен!
— А что это?
— Фен, волосы сушить.
— Ааа! Фэн что ли?! Фэн есть.
«Мои родители нашли письмо, которое я им отправил, когда был в летнем лагере в 1998 году»
- Перевод: «Дорогие мамочка и папочка! Я по вам ужасно скучаю. А еще я потерял плавки и несколько носков. Мне тут очень нравится. Я уже завел друзей, но все равно немного хочется домой. Очень вас люблю! П.С. Запишите на кассету мои мультики! С любовью, Макс»
Дорогие Мамочка и Гумочка, Надеюсь, вы здоровы. Большое спасибо за конфеты. Я (вычеркнуто и написано опять) я потеряла мой новый свитер в лесу. Последнее время погода была свежая. Мне очень тут
- Если честно, то я планировал все летние каникулы играть в комп, но так случилось, что я нашел девушку в мае. Ее зовут Марина, она на два года младше меня, занимается плаванием и очень любит гулять на природе. Это мои вообще первые отношения в жизни. Ну короче, как вы могли понять, из-за этого я не играю днями в комп, а шляюсь по лесам и паркам, играю в бадминтон и плаваю в озере. Но это, оказывается, не так уж и плохо.
В детстве и солнце светило нежнее, и трава была зеленее, а самой большой проблемой было отпроситься погулять до темноты. Теперь мы взрослые, обросшие дедлайнами и заботами, но где-то внутри теплятся воспоминания о тех самых летних каникулах, которые не забыть никогда.
Если сейчас вы сидите в душном вагоне метро или опостылевшем офисе под кондиционером, но мыслями витаете где-то в грядущем отпуске, почитайте наши статьи, отведите душу: