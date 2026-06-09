17 человек, которые отправились в жаркие страны и искупались в целом море впечатлений

Лететь за тридевять земель ради пальм, белого песка и системы «все включено» — это всегда долгожданное приключение. Но часто реальный колорит начинается там, где его совсем не ждешь: в кабинах лифтов или прямо в отельных номерах. Перед вами — простые и искренние истории о том, какими жаркими во всех смыслах могут быть поездки в теплые страны. И именно эти очень живые курьезы в итоге и оставляют самые приятные воспоминания, о которых потом невозможно рассказывать без смеха.