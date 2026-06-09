Не знаю, чтобы прямо караулили "хорошего клиента" из-за шоколадок, но что любят эти шоколадки, правда.
17 человек, которые отправились в жаркие страны и искупались в целом море впечатлений
Лететь за тридевять земель ради пальм, белого песка и системы «все включено» — это всегда долгожданное приключение. Но часто реальный колорит начинается там, где его совсем не ждешь: в кабинах лифтов или прямо в отельных номерах. Перед вами — простые и искренние истории о том, какими жаркими во всех смыслах могут быть поездки в теплые страны. И именно эти очень живые курьезы в итоге и оставляют самые приятные воспоминания, о которых потом невозможно рассказывать без смеха.
- Отвезли детей бабушке, махнули в Египет. Муж вычитал, что персоналу надо давать шоколадки, чтобы обслуживали лучше. Ну он и совал их Ахмеду, который убирал номер. И вот идем мы с ужина, открываем дверь — опа, на нашей кровати сидит девица. Игнорируя меня, бежит к мужу и на ломаном английском начинает спрашивать, что она могла бы для него сделать. Может, заменить полотенца? Приносить ему фрукты прямо в номер? Записать на массаж? Ахмед, мол, говорит, что вы очень хороший клиент. Муж дал ей шоколадку и попросил не заходить в номер, когда на двери висит табличка «Не беспокоить».
«Каждый день оставлял уборщице в отеле на чай. Фигуры становились все сложнее и сложнее. Апофеозом стал вот этот монстр»
Поняла, что я очень испорченная натура. Мне показалось, что лежит человек на боку с поднятой ногой. Гадала, какие паразиты ползут по ноге? А потом прочитала заголовок.
- Дело было на Бали. Идет девушка с парнем, в руках у нее ведерко с мороженым, а сзади за ними тихо-тихо крадется обезьянка. Секунда, и обезьянка уже сидит на спине у девушки и лапой пытается отобрать лакомство. Стоит такой крик, что не разобрать, кто именно орет: девушка или обезьяна; а парень даже не пытается помочь. И вот, битва окончена: мороженое на земле, девушка в подранной майке, парень в ступоре. А обезьянка, довольная собой, пошла есть свою добычу.
- Живу я в Египте, Каир. Здесь много занятных профессий. Например, в супермаркете есть работник, помощник кассира, он сложит за кассира и за вас ваши покупки в пакет. Есть туалетный работник, который покажет вам, какая кабинка пустая и протянет вам бумажное полотенце после того, как вы помыли руки. Так же есть открывальщик дверей (не путать со швейцаром, кроме открытия двери он вам ничем не поможет более). Но самую странную профессию я встретил в лифте. Это лифтер! Он ремонтирует лифт? Нет. Он сидит в крохотном лифте на стульчике и нажимает за вас нужный вам этаж.
Какие молодцы, всех стараются обеспечить возможностью работать и зарабатывать.
- Летела в тур в Танзанию, но взяла две ночи в отеле, чтобы прибыть раньше и сгонять на сафари. Там один африканец предложил переночевать у его друзей — всего $20 с завтраком. Я отменила дорогую бронь и рванула. Номер отличный, пошла в душ и спать. И вдруг чувствую в темноте что-то странное. Включив свет, я обнаружила, что со всех сторон на кровать лезут они. Клопы. В панике я подскочила с кровати и стала думать, что делать. Ночь, все спят. Я вырубаюсь тоже на ходу. Нет сил даже идти ругаться, не то что искать другой отель. А в номере была другая кровать, двухъярусная. Перевернув в ней матрасы, мне показалось, что в этой кровати клопов нет. Вроде бы. Залезла на второй ярус и вырубилась. Вроде не кусали. Наутро я хотела идти ругаться. Но, увидев, как девушка в тазике стирает горы постельного белья, почему-то ругаться я не стала. Съела завтрак, который был неожиданно очень вкусный и сытный, и съехала из отеля на сафари.
- В первый наш отпуск с моей девушкой (теперь мы женаты) мы поехали в Египет в 2007. Я знал, что буду нырять, и купил себе на барахолке в Казахстане маску для снорклинга. Цена была что-то около 20 долларов (по тогдашнему курсу). И вот, гуляя уже по египетскому базару, увидел неплохую маску и интереса ради спросил цену.
Я: «Почем?»
Продавец: «30 долларов».
Я, вешая маску на место: «Ок, спасибо!»
Продавец, думая, что я так скрыто торгуюсь: «А ты почем хотел?»
Я, прям вот прикола ради: «За 3!»
Продавец, оставив все свои дела, резко поворачивается ко мне: «Иди отседова!»
Я ухожу и иду себе дальше по ряду (буквально метров 15 отошел от его киоска). Слышу крики: «Стой! Стой!» Смотрю, бежит мой продавец, улыбается, машет мне этой маской: «Стой, говорю! Давай хотя бы за 5!»
«Прихожу утром в супермаркет на Бали — а там геккон в хлебе!»
Мне кажется, его никто не спрашивал, хочет ли он участвовать в этом маркетинге. 🥹 Но сколько приключений со счастливым финалом.
«Принесла домой, чтобы выпустить в садик. В процессе распаковки киндерсюрприз резко выпрыгнул и дополнительно упал в бассейн. Выловили и из бассейна, что уж. В общем, теперь во дворе живет настоящий геккон Ришара. Самое везучее животное на Бали».
- Однажды в Стамбуле шел по улице с друзьями, искал, где перекусить. У входа в одно из заведений стоял огромный усатый швейцар в шикарной ливрее.
Я говорю другу:
— Может, сюда?
Он:
— Да ну их, смотри, вон какой стоит, фе!
Тут швейцар резко так разворачивается, я аж испугался, и говорит:
— Я, между прочим, высшее летное училище закончил! Я, между прочим, летчик! А ресторан у нас неплохой, своя печь, очень вкусно, не пожалеете...
Приобнял нас и под белы рученьки провел в зал. Потом постоянно туда ходили.
Мужик работает уборщиком туалетов в аэропорту;его спрашивают, почему нормальную работу не найдешь? - Чтобы я из авиации ушел- да ни за что! -
- В том году полетели с другом в Египет отдохнуть недельку. Привезли в отель ночью, мы уже немного отметили начало отпуска. Ждем заселения. Подходит Абдурахман, все, говорит, для вас, уважаемые, готово, извольте провожу и чемоданчики докачу. Увел нас в отдельный трехэтажный корпус, чемоданы на этаж поднял, ключики вручил и скрылся. Я номер открываю, пытаюсь вставить карточку в эту штуку, от которой свет включается, а там карточка уже стоит. Ладно думаю, две будет, тоже удобно. Включаем свет, а там две девки дрыхнут! Я не знаю, кто из нас больше испугался, но орали мы вместе. Проиграли мы чисто по децибелам. Еле-еле объяснили, что к чему. Поселили нас по итогу в этом же корпусе на этаж ниже. На следующий день завтракали вместе, смеялись над ситуацией. Хорошие были девчонки, добрые, общительные. Настюха и Оля, если читаете, привет вам.
Вот так сервис. "Найдём вам друзей - бесплатно. И не спрашивая ваше мнение". 🤣
Кот-торговец в Марокко. Признаемся, у такого можно и всю зарплату оставить
- Гуляем в Турции по скалистой набережной, тут подходит местный и предлагает подняться с ним на скалу и указывает на ступеньки, скала невысокая и вид с нее никак не меняется. Я спросил, зачем нам туда подниматься, и он сказал, что покажет редкую птицу, проживающую тут. Мы поднялись наверх, посидели минуту, он достал телефон, пролистал галерею, и показал мне фото птицы на телефоне, и мы спустились. За это я заплатил 30 лир (260 рублей). Недорого, подумал я.
- Как-то отдыхал в небольшом отеле в Египте. Февраль, народу не так уж и много. И вот как-то вечером познакомился за чашкой кофе с одним общительным дедком — тот был прямо из Лондона прибывши. Вместе с внуком лет семнадцати. Сидим, я кое-как разговариваю, дедок живо кивает, объясняет и, увидев на моем лице непонимание, тут же чуть не на пальцах старается объяснить все насколько можно проще. Но с усердием и без тени иронии. Чего не сказать о его внуке: после одного моего ответа он разразился диким хохотом. Дед посмотрел на меня извиняющимся взглядом и как рявкнет на внука! Тот, явно не ожидавший столь нетолерантного подхода в воспитании, воскликнул:
— За что!?
— Почему ты засмеялся, Том?
— Ну он (тычет на меня) так смешно говорит по-английски...
— Скажи ему это на его языке.
— Что!? Как? Как я скажу? Я же не знаю его язык, дед.
— Вот именно.
Отправил своего внука в номер, наговорив ему еще с три короба. Но Том перед уходом извинился.
Мудрый и понимающий мужчина, да и внука правильно приструнил. Наоборот, странно, когда носитель языка уверен, что если он в идеале знает свой родной язык, то знают все.
Можно ездить на верблюде, а можно с верблюдом
- Во время отдыха на Бали возвращался с серфинга на байке — и тут случилась неполадка. Ждал эвакуатор в ближайшем кафе, ко мне подсел хозяин заведения, выслушал мою историю и достал небольшую металлическую коробочку, внутри которой лежало что-то непонятное. Говорит:
— Купи, это то, что тебе сейчас нужно.
— А что там?
Оказалось, там были усы тигра и сушеный кусочек крокодила. До сих пор осталось много вопросов.
Если на Бали местный не продаст турЫсту усы тигра и кусок сушеного крокодила (неважно, под каким предлогом) - то удача покинет его хижину и карьеры он не сделает)
- Мы как-то ездили в Египет всей семьей. За дочерью по пятам ходил египтянин лет 15 (ненавязчиво, даже глаза в пол опускал). Как-то вечером разговорился этот паренек с сыном, тот и пошутил, что мы (родители) за калым (верблюда) дочь отдадим. Ох, весело было, когда родители мальчика пришли с нами выяснять, какого именно верблюда мы хотим и точно ли верблюда.
"Дорогой дневник, сегодня родители чуть не отдали меня в обмен на верблюда". 🤭
Все коты в Египте длинные как колбаса и с такими ехидными мордами
- Родители рванули на неделю в Турцию. И вот они «посвежевшие и отдохнувшие» ждут в аэропорту вылета домой. Начинается посадка, папа подходит к стойке, дает паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально смотреть на папу, попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки, он ставит штамп и желает приятного полета. Тут к стойке подходит мама, дает все тоже самое. Открыв паспорт, мужик сообщает маме, что паспорт не ее. Мама выхватывает паспорт и начинает ржать на весь аэропорт. Мужик за стойкой в растерянности. Уж не знаю как, но родители как-то случайно обменялись паспортами. И самое главное, что папу пустили...
А вот еще наши статьи, после которых очень хочется в отпуск и на море: