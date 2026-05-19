18 человек, которые наконец расправили крылья и начали жить так, как мечтали
Иногда кажется, что все самое важное должно случиться «вовремя»: карьера, любовь, уверенность в себе, ощущение счастья. Но герои этой подборки показали обратное. Кто-то решился все бросить и переехать в другую страну, кто-то нашел дело мечты, а кто-то впервые понял, чего вообще хочет от жизни. И, похоже, возраст тут вообще ни при чем.
- Был профессиональным поваром и строил свою карьеру. Сама работа мне нравилась, но обстановка на кухне была тяжелой. Я понимал, что это совсем не то, чем бы я хотел заниматься всю свою жизнь. Однажды, накануне своего 40-летия, я сидел у моря. И в этот момент я вытащил из сундука своей памяти мою детскую мечту о парусах и о море. Резко уволился с работы и пошел матросом на яхту, через год закончил курсы шкиперов, а потом отправился в кругосветку с преподавателем курсов.
- После универа меня взяли в одну юридическую фирму, и сначала все вроде выглядело нормально. Но спустя три года стало понятно: это тупик — зарплата маленькая, еще и с задержками, перспектив никаких. А занять место повыше можно было, только если кто-то уйдет на пенсию.
В 32 года, с двухлетним ребенком на руках, я начал рассылать резюме в другие страны. Честно, особо ни на что не рассчитывал, но неожиданно получил предложение по работе. Обсудили все с женой, и она меня поддержала.
Первый год я жил один за рубежом, копил деньги и пытался встать на ноги. Потом смог снять квартиру и перевезти семью. Сейчас, спустя восемь лет, у нас уже свое жилье, нормальная спокойная жизнь и удаленная работа с хорошей зарплатой — без того вечного стресса, который был дома.
Было непросто, конечно. Но если оглянуться назад — это, наверное, лучшее решение, которое я когда-либо принимал.
«В 36 я переживал тяжелый период и был зол на весь мир. В 39 появилось ощущение, что жизнь налаживается»
- Я работал в айтишке, зарабатывал в целом нормально, но карьера будто топталась на месте. Никаких повышений, роста — просто работаешь и работаешь.
А потом жена запустила свой образовательный бизнес прямо из нашей однушки, и внезапно все очень круто пошло. Начинали мы, когда нам было по 34, а уже к 46 смогли фактически выйти на пенсию: несколько домов, солидные накопления на счетах и полная финансовая свобода.
Бизнес до сих пор работает, но мы уже почти не лезем в ежедневную рутину и живем в другой части света. Сейчас вот всерьез думаем перебраться в Японию. Мы и так проводим там по несколько месяцев в году, очень полюбили эту страну. Да и собаку хочется брать с собой без всей этой беготни, так что, возможно, осядем там на пару лет.
Пиндеть - не мешки ворочать. Даже не ответил в первоисточнике, что там за образовательный бизнес такой.
- Лет в 27 я стала чувствовать, что меня не устраивают отношения с мужем. Он часто был не в настроении, при разговорах просто молчал. Я работала, ухаживала за ребенком и держала на себе весь быт. В 31 решилась и подала на развод.
Через некоторое время начала встречаться с другом, потом мы поженились. Он самый добрый человек, которого я знаю. Он умеет слушать, спокойно все обсуждает, интересуется моей жизнью и без всяких напоминаний помогает по дому. Он относится к моей дочке как к своей: водит в школу, заплетает ей волосы, придумывает совместные занятия. Теперь я точно понимаю — вот такая любовь мне была нужна с самого начала.
Это ужасно, если близкий человек (супруг/супруга) холоден и безразличен. И живут как соседи, а не семья. Важно, чтобы можно было поговорить друг с другом, уметь слушать и слышать. Чувства нужно подпитывать эмоциональным теплом и взаимной заботой, тогда будет доверие в паре. В оригинале хуже описано. Не поддерживал, игнорировал, играл в молчанку, плохо относился, зато кичился, что не бил. Если это правда, спрашивается, зачем заводил семью, раз вёл себя так, будто тяготит.
- Я в 34 потерял все, а потом с нуля открыл агентство недвижимости на Пхукете. За счет личного бренда побил все рекорды продаж и полностью поменял свою жизнь. До этого 3 года искал себя и свой дом, путешествовал и прокрастинировал.
Не такое уж "всё" он потерял. На три года путешествий и прокастинации деньги были. И "ноль", с которого можно открыть агентство недвижимости, должен иметь хотя бы двух-трёх братьев, и впереди еще какую-то цифру.
- Мне с детства говорили, что я «не от мира сего», пока сестра строила «правильную» карьеру экономиста. Бабушка оставила ей двушку в центре, а мне — заросший бурьяном кусок земли. Тетки вздыхали: «Ну хоть продашь, купишь себе что-нибудь». Как же все удивились, когда я вместо продажи вывезла весь мусор, перепахала землю и засадила участок самой разной зеленью. Еще вела блог, рассказывала, как все делаю. Оказалось, людям так не хватало настоящей, ароматной органической зелени. В итоге сработало сарафанное радио, и теперь у меня пару постоянных клиентов, которые раскупают мои свежие наборы подчистую.
Уф. Семена стоят денег,хорошие семена - хороших денег. Грунт плодородный, удобрения. Обработка зелени от вредителей. Про полив и освещение уже сказали. Зелень это даже не картошка, она капец какой товарный вид должна иметь, а это значит вложения, физические и материальные, немалые. Тут дома рассаду садишь - купи стеллаж с уф-лампами, купи горшки, купи грунт, купи стимулятор, удобрение долгоиграющее, семена, золотые цветочки в этом году у меня лично получились. Радует только, что стеллаж многоразовый.
«Сел на мотоцикл в 45, в 47 выехал на трек, а в этом году мне исполнился 51. Как вам мой прогресс?»
- В 30 я зарабатывала на жизнь графическим дизайном и модельными съемками. Деньги были неплохие, но обе работы выматывали и не особо шли на пользу здоровью. В 40 я спонтанно откликнулась на вакансию фитнес-тренера в зале, куда сама ходила уже около года. Опыта у меня не было вообще, но место оказалось очень классным: уютным, живым, с хорошим коллективом.
С тех пор прошло уже четыре года. Я до сих пор тренирую людей и параллельно занимаюсь дизайном. Для меня это идеальный баланс — активная работа тренером отлично уравновешивает сидячую работу дизайнера. А благодаря второму доходу я теперь могу выбирать клиентов и спокойно отказываться от слишком тяжелых проектов.
Тренер - это не человек, любящий руками махать. Это специалист с почти медицинским образованием, который знает, какие упражнения как влияют на мышцы, суставы и кости, который разбирается в питании, причем не на уровне "нутрициолога" после 2х месячных курсов, а понимающий, как влияют вещества на клетки, плюс психология мотивации. Я тоже в университете отрабатывала прогулы физкультуры, проводя утреннюю аэробику для студентов, но это не делало меня тренером.
- Младший ребенок уехал учиться в университет. Тогда я поняла, что всю взрослую жизнь была чьей-то женой и мамой. А вот кто я сама по себе — вообще не понимала. Развелась, переехала за 3500 километров. Новый город, ни работы, ни знакомых — вообще никого.
Следующие лет шесть я заново знакомилась с собой. Пыталась понять, что мне подходит, а что нет, училась выстраивать границы и впервые за долгое время наслаждалась жизнью. Мне казалось, что так будет всегда — и меня это полностью устраивало. А потом я встретила своего нынешнего мужа — он оказался именно тем человеком, который был мне нужен.
- В 37 лет решилась сменить профессию, потому что на прежней работе стало совсем невыносимо: сменился коллектив, начались постоянные склоки, работы становилось все больше, а и без того маленькая зарплата годами не менялась.
Пошла учиться на курсы — было тяжело и работать, и делать «домашку» до трех ночи, а в шесть уже снова подъем.
10 месяцев назад устроилась на новую работу и до сих пор каждый день удивляюсь, что такая работа вообще бывает: классная команда, комфортная атмосфера. А главное — работа интересная, и мозг будто снова ожил.
«В 38 я взялась за питание и начала регулярные силовые тренировки. Сейчас мне 40, и я в лучшей форме за всю свою жизнь. Не терпится увидеть, что будет дальше»
- В 40 лет жизнь только начинается. И лучший пример этому — моя мама. Именно сейчас она начала жить так, как ей самой хочется. Научилась играть на гитаре, освоила флейту и даже делает их сама, танцует ирландские танцы, смотрит NBA и болеет за любимую команду. Подобрала с улицы кота, взяла собаку из приюта. Подарила им новую жизнь и носилась по ветклиникам, чтобы их вылечить. И я безумно горжусь тем, что она с каждым годом будто только ярче раскрывается.
- Купили сыну ролики, которые раздвигаются до 37 размера. И дернуло меня их попробовать. В 42 года. Первый раз каталась, конечно, так себе, но потом, видимо, тело вспомнило школьные годы и коньки — и дело пошло на лад. В итоге купила ролики и себе. Сначала каталась рано утром в парке, когда людей почти нет. Часто пересекалась с парнями лет 15-16 и думала, что они, наверное, хихикают над взрослой теткой. А вот и нет! Научили меня правильно разворачиваться и тормозить, заезжать на бордюр и даже кататься спиной вперед.
Почему нельзя кататься на роликах во взрослом возрасте? Сама иногда катаюсь и попадались люди старше. Ничего удивительного, как по мне.
«На первом фото мне 39, на втором — 41. Прошел через тяжелое расставание и пересобрал себя»
- Мы прожили в Австралии больше пяти лет и в прошлом октябре получили гражданство. И тут меня накрыло: кто я, что дальше? Работа есть, но совсем не та, о которой мечталось. А мечта казалась уже недостижимой. Я решила, что впереди обычная жизнь: держаться за стабильность, растить детей и жить их успехами. От этих мыслей стало так тоскливо, что я буквально закрылась в себе.
Однажды младший сын спросил, что со мной происходит. Я призналась, что всегда хотела быть юристом, а он посоветовал пойти учиться. И вот тут у меня будто что-то щелкнуло.
На следующий день я перетащила письменный стол в столовую, скупила юридические учебники и начала разбираться, как поступить в австралийский университет. Муж, конечно, был слегка в шоке от происходящего, но смирился.
Собрала документы, отправила заявку и стала ждать. А через три недели получила письмо: меня приняли. В 46 лет. На юрфак.
Ну поступить дело нехитрое. Другое дело, оплата за учебу, в случае автора это 12 тысяч долларов в год. Плюс мало у кого есть время во взрослом возрасте учиться на дневном, очном обучении 4-5 лет ( а в это время тебя ещё кто-то обеспечивать должен).
- В 33 года у меня закончились долгие отношения, а в 34 завершилась карьера, которой я отдал 11 лет. Вместо того, чтобы искать новую работу я сдал квартиру и поехал куда глаза глядят. Побывал в США, Канаде, Мексике, на Гавайях. Когда оказался в Японии, понял, что мне тут нравится. Тогда собрал все, что у меня было, и переехал в Токио, записавшись на курсы японского.
Сейчас мне 37. Я живу в Токио, хорошо зарабатываю, понемногу учу язык, у меня есть девушка и своя квартира. Иногда я скучаю по друзьями из прошлого, но понимаю, что сейчас живу по-настоящему.
Своя квартира: это уголок на съеме или на дорогущем рынке недвижимости Токио купил сам?
«Начала учиться играть в 38 — мне очень нравится»
А зачем такая миди -гитара? Когда вот действительно научишься ставить аккорды и потом видеть как они со временем бегают по грифу и ты пытаешься извлекать соло и придумывать новые фишки вот это вот настоящий кайф, а так это баловство просто, чисто робот
Больше вдохновляющих примеров вы найдете в нашей подборке — после нее особенно сильно хочется перестать откладывать жизнь «на потом».