15 душевных примеров того, что юные леди играют по своим правилам — 31.03.2026
Девочки — создания нежные и трогательные. Едва научившись ходить, они уже стремятся украсить мир вокруг и самих себя, если найдут мамину косметичку. Но не стоит забывать о том, что за хрупкой натурой порой могут прятаться стальной характер и хитринка. Взять, к примеру, малышку, которая мечтает стать Бэтменом или маленькую переговорщицу, которая точно знает, как добиться своего.
- Спрашивала на днях, как там у доченьки дела в школе. Она только пошла в первый класс, я волновалась за ее адаптацию, нашла ли себе друзей. Дочь отвечает: «Я дружу с Сашей, которому нравлюсь, он мне постоянно свою вафельку отдает в столовой. Он думает, что у нас с ним любовь, но мне нравится Дима, а Дима ничего не подозревает о Назаре, который постоянно помогает мне с уроками. Но никто из них не знает, что на самом деле мне нравится Андрей — самый красивый мальчик! Но Саше я ничего не говорю, потому что люблю больше всего вафельки». Первоклассная «Санта Барбара».
«Моя дочурка решила переглядеть тигра местного из зоопарка»
- Пришла в гости к родителям на днях. Там меня с порога встретила моя младшая сестра, которая в этом году перешла во второй класс. Малышка повела меня к себе в комнату, посадила в кресло и с серьезным выражением лица спросила у меня: «Наташ, а что мне делать с Колей со школы? Он каждый день бегает за мной и говорит: «Я тебя люблю!» Я посмеялась, отвечаю сестренке: «Так это же шикарно! Что может быть важнее фразы „я тебя люблю“?» Сестра на полном серьезе отвечает: «Любая фраза лучше! Например: «У меня для тебя есть конфеты, забирай все себе!»
«Дочка использовала маркеры, чтобы сделать макияж своим куклам. Золушка выглядит так, будто у нее выдалась крайне тяжелая ночка»
- На работе был сокращенный день, вернулась домой раньше. Захожу в квартиру и слышу голос какого-то парня и своей дочери-подростка. Сидят в ее комнате, дверь закрыта, и какое-то копошение. Я постучала — они притихли. Открываю дверь и вижу на ковре маленького черного котенка, сидящего на розовом пледе, с перемазанной чем-то белым моськой. Оказалось, что дочь услышала, как он пищал на дереве возле школы. Сама в туфлях не полезла на дерево, притащила одноклассника и отправила его доставать котенка. Мы живем ближе к школе, поэтому они решили притащить его к нам и накормить. Молока не было, они пытались его сметаной накормить. Ну, я их похвалила, конечно, за доброту и отправила в зоомагазин раздобыть нормального корма для котят. Потом на общем совете решили, что котенок останется жить у нас. Назвали его Сириус Блэк.
«Пошли с дочкой в кино. В какой-то момент я поворачиваюсь к ней и вижу это! Она просто решила сделать масочку прямо во время просмотра фильма...»
- Растим переговорщицу с ранних лет, но бабушки не рады. Лето, прогулка в парке затянулась. Дочка катается на горке, ей тогда было 6 лет. Зову домой: «Василиса, собираемся, уже поздно». Спокойно подходит, но вещи не берет: «Сегодня уже не погуляем?» Смотрю, не понимаю в чем подвох. Стоит задумчивая, выдает: «А есть вероятность того, что завтра будет дождь?» Еще больше не понимаю к чему дочь клонит, говорю: «Вероятность есть, а что?» Она, не менее задумчиво: «Тогда завтра тоже не погуляем». Догадываюсь, что это заготовка: «Да, все логично». Василиса подходит ближе: «Раз сегодня гулять уже не пойдем и, возможно, и завтра не пойдем, давай за эти дни скачусь с горки еще 10 раз и пойдем домой». Многоходовка закончилась, замысел стал понятен, но не рушить же такую логику и заготовку, поэтому согласился. Убегает к горке: «Давай все-таки 15 раз»...
«Дочка сказала, чтобы мы всегда брали с собой мусорные пакеты и собирали в них мусор, который попадается нам на улице. Сегодня мы ходили с таким пакетом по своему району»
Дочь перед выпускным пришла расстроенная — оболтус, с которым она встречалась, бросил ее ради смазливой красотки из параллельного класса. Два дня погрустила, а на третий залетает домой, глаза горят и выдает: «Ничего! Попляшет еще этот гад! Я на выпускной себе такого парня нашла — огонь просто!» Новым кавалером оказался старший брат ее лучшей подружки, который стал невольным свидетелем того, как девчонки мыли кости непутевому бывшему моей дочки. Сам вызвался сопроводить ее на выпускной, чтобы понервировать ее бывшего. Ему 19 и он с малых лет легкой атлетикой занимается, за этим красавчиком девчонки табунами носятся. На выпускном они конечно фурор произвели: моя красавица в атласном платье с открытой спиной и ее кавалер в черном смокинге. Там не то, что бывший, там вся школа с завистью на них глазела.
«Моя 12-летняя дочь нарисовала мой портрет и перенесла его на кружку»
- На детском дне рождения был аниматор. Он собрал детишек в круг и задал вопрос о том, какую бы кто хотел иметь суперспособность. Все малыши говорили про умение летать, становиться невидимыми, быстро бегать и еще другие популярные варианты. Когда же очередь дошла до моей дочери, то она со всей невозмутимостью ответила: «Платежеспособность. Моя мама финансовый директор и я понимаю, что она покруче всех этих героев». Поскольку мы все снимали детский праздник на телефоны, то ответ моей дочери слышали все родители. И знаете что? Я испытала гордость. Она поняла эту жизнь. Я все делаю правильно.
«Дочка обожает Бэтмена, поэтому моя подруга связала куклу-Бэтмена, похожую на нее»
- Дочка попросила завести дневник. Красивый, с замочком, вся такая серьезная. Купили. Она писала туда три дня — я не лезла, уважаю личное пространство. На четвертый день прибегает с этим дневником и говорит: «Мама, почитай, я тут написала кое-что важное». Открываю. Там три страницы про то, что наш кот Василий «не ценит ее как личность» и «специально делает вид, что спит, когда она хочет с ним поговорить». Очень подробно. С примерами. На третьей странице вывод: «Василий эгоист, но я его все равно люблю, потому что он мягкий». Спросила, зачем замочек, если она сама дает читать. Она говорит: «Это чтоб Василий не прочитал, он бы расстроился».
«Дочурка, 5 лет, подошла и сказала, что украсила туалет ракушками, которые мы нашли на пляже»
- У меня есть доченька, сейчас жду еще мальчишку. Муж был на работе, а я на УЗИ пошла, чтобы узнать пол будущего карапуза. Дочь пошла со мной и была в восторге, когда узнала. что у нее будет братик. Вечером муж вернулся с работы, а дочь ему с порога кричит: «Пааап, у нас будет Дима!» Муж сначала начал радоваться, что у него будет сын, но потом переспросил у дочки: «А почему Дима?» Она ему с умным видом отвечает: «А потому что ты меня Катей назвал. Теперь моя очередь имя выбирать!»
