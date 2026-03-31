15 душевных примеров того, что юные леди играют по своим правилам — 31.03.2026

Дочь перед выпускным пришла расстроенная — оболтус, с которым она встречалась, бросил ее ради смазливой красотки из параллельного класса. Два дня погрустила, а на третий залетает домой, глаза горят и выдает: «Ничего! Попляшет еще этот гад! Я на выпускной себе такого парня нашла — огонь просто!» Новым кавалером оказался старший брат ее лучшей подружки, который стал невольным свидетелем того, как девчонки мыли кости непутевому бывшему моей дочки. Сам вызвался сопроводить ее на выпускной, чтобы понервировать ее бывшего. Ему 19 и он с малых лет легкой атлетикой занимается, за этим красавчиком девчонки табунами носятся. На выпускном они конечно фурор произвели: моя красавица в атласном платье с открытой спиной и ее кавалер в черном смокинге. Там не то, что бывший, там вся школа с завистью на них глазела.