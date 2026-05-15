19 кумиров нашей юности, от которых раньше замирало сердце, а сейчас расцветает улыбка

Помните, с каким заветным трепетом раньше смотрели каждый фильм, каждую серию? Юным девушкам, которые бегали записывать на одну кассету сразу по два фильма, казалось, что эти актеры будут сиять на экранах вечно, а они — так же вечно будут в них влюблены. Но время — штука ироничная. Кто-то из кумиров нашего детства продолжает блистать под софитами, кто-то выбрал тихую жизнь или вовсе сменил профессию. В общем, мы решили разузнать, как же выглядят любимчики прошлого сегодня, спустя десятилетия.

Уверены, что найдется немало тех, кто испытывал симпатию к Сергею Жигунову в роли гардемарина. Актер повзрослел, изменился, но глаза остались такими же

Еще один красавец нашей молодости — Борис Щербаков. Только взгляните на то, какую харизму и благородство подарил ему возраст

Помните Игоря Костолевского в фильме «Звезда пленительного счастья»? Благодаря этой роли за ним закрепилось амплуа романтического героя-любовника

Знакомые черты, талант и легендарные роли — это Александр Збруев. Прошло столько лет, а он почти не изменился

Многие знают Джейсона Пристли как Брендона Уолша из «Беверли-Хиллз, 90210». Неудивительно, такой красавец!

Брайан Остин Грин — еще один любимчик фанатов «Беверли-Хиллз, 90210». А в какой «команде» были вы?

У Кэрри было несколько ухажеров. Джон Корбетт сыграл одного из самых очаровательных

Еще один знаменитый сердцеед — Дэвид Духовны. Вот уж кому точно возраст к лицу

«Это все она» — классика жанра. А Фредди Принц-мл. в ней — обаятельный Зак Сайлер, который поспорил на то, что превратит обычную ученицу в королеву бала

Еще один звездный красавчик из Беверли Хилз — Джейми Уолтерс. А вы знали, что он играет на гитаре и в жизни? Он даже выпустил сольный альбом

Глубокий взгляд, волнистые волосы и мужественные роли — поклонники наверняка легко узнают своего кумира — Райана Филлиппа

Чад Майкл Мюррей — тот самый «принц», который искал свою золушку по электронной почте. Хотя его самая душевная роль — это Лукас Скотт из «Холма одного дерева»

Актер, который продолжает покорять наши сердца своими новыми ролями — Шайа Лабаф

Назад в будущее или как Майкл Дж. Фокс стал еще харизматичнее с возрастом. А вы смотрели документальный фильм о нем?

Многие знают Гедеона Буркхарда по его легендарной роли Александра Бранта в сериале «Комиссар Рекс»

Мечта многих девушек того времени по всему миру — Дэвид Хассельхофф. Прославился благодаря своей роли в сериале «Спасатели Малибу»

Стив Гуттенберг — тот самый юный красавчик из культовой комедии «Полицейская академия». Взгляните, какой добротой светятся его глаза до сих пор!

Мы помним Ричарда Берка как успешного стоматолога и идеального мужчину из сериала «Друзья». А какая роль Тома Селлека больше всего понравилась вам?