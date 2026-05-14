20 больших котов-добряков, глядя на которых понимаешь, что счастья много не бывает

Котики — это любовь и юморные ситуации одновременно. А интернет точно создан для того, чтобы делиться фотками своих и любоваться чужими питомцами. А бывает так: берешь кроху — а вырастает сущий гигант. Готовьтесь порадовать свою душеньку снимками мейн-кунов, сибирских кошек и норвежских лесных котов. Наслаждайтесь.

«Нашла кошку 8 лет назад в заброшенном доме, ее подкармливали соседи. Решила забрать ее домой. А через месяц я обнаружила, что она беременна. Всех котят разобрали, кроме вот этого великана. Он остался с мамой. Выглядит милашкой, но на самом деле он настоящий самец. Мои другие коты очень уважают его»

«Я зову его Зверь»

Завидую! Я бы тоже хотела завести себе гигантсткого стероидного кота-мутанта! © zelmorrison / Reddit

«В моей квартире поселилось самое настоящее облако»

«Кокос официально заявляет, что вчера был у ветеринара и тот сказал, что он не толстый, просто у него кость широкая»

«Знакомьтесь, это мой норвежский лесной кот Гекльберри. Мы любим вместе наблюдать за птицами»

«Родные постоянно прикармливали его за моей спиной, но теперь я взял все под контроль, и Артемис уже немного похудел. Горжусь им!»

«Я год назад взяла свою первую кошку породы рэгдолл и совершенно без ума от нее. Моя красавица уже выросла из всех лежанок, что я для нее покупала»

«Сдавайтесь, это мой кот!»

Приятель, судя по выражению морды твоего кота, у него уже в печенках сидят твои выкрутасы. И если он и терпит их, то только потому что любит тебя. © KittyTootsies / Reddit

«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»

«Кот моего приятеля почти такого же роста, как и он сам, познакомьтесь с Заком и Марти»

«Мой мейн-кун Шерлок стал очень привязчивым с того момента, как я родила. Ходит со мной по пятам. Приходится обнимать и носить на руках этого принца»

«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»

«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»

«„Это не кот, это монстр!“ — заорал электрик, когда увидел нашего питомца»

«По утрам мой кот обожает делать так»

«Полюбуйтесь на этого здоровяка, которого привели ко мне в ветеринарную клинику. Он весит 12 кг, а я ростом всего 155 см»

«Только посмотрите на размер этого котяры. К слову, его держит мой парень ростом около 173 см»

«Говорят, это не кот большой, а я — маленькая. Ну-ну»

«Не могу поверить, что ему уже 20 лет. Я взял его себе, когда мне было столько же»

Обалдеть! Поделись секретом кошачьего долголетия. © catmomhumanaunt / Reddit

Наверное, любовь к коту? Ну и я просто последние 6 лет встречался с девушкой-ветеринаром. © epecesedegnou / Reddit



«Представляю вашему вниманию — королевишна»

И кошка такая: «Слышь, есть, че покушать?» © BlushyNeko / Reddit