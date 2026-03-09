15+ гостей, чье появление на пороге превратило обычный день в проверку на выдержку и находчивость

История с залетевший в квартиру голубем напомнила. Прошлым летом у меня были две сороки, выпавшие из одного гнезда, по-моему, это брат с сестрой (есть такое типичное русское слово "сиблинги", которое описывает это родство). Для того, чтобы птенцы хорошо развивались, я их два раза в день на часок выпускала из клетки полетать в комнате. Купила специально покрытие на кровать, накрывала свой рабочий стол детскими пелёнками (специально купила), потом долго убирала комнату. Представляю, как этот голубь уделал квартиру за несколько часов. Мои сороки были здоровы, а этот голубь неизвестно какие болезни мог принести. Очень сочувствую владелице квартиры
Принимать гостей приятно и по-доброму хлопотно. Если, конечно, вы этих гостей ждали. Но бывают случаи, когда к вам в дом может нагрянуть без приглашения свекровь со своим ключом, соседка с нижнего этажа с любопытной просьбой, школьники с апельсинами... Мало того, не всегда на огонек заходят люди! Героям этих историй гости точно подарили массу впечатлений.
- Одна из моих любимых историй. Моя тетя только вышла замуж и пригласила в гости свекровь. Та пришла, потыкалась в углы, потом провела пальцем по серванту и вымолвила царским тоном: «Пыльно тут у тебя». Тетка, не замешкавшись ни на секунду, выдала тряпку «царице» и ответила невинно: «Пыльно? Так протрите». © madam___minch
- Жила на 20-м этаже. Лето, жара. Как-то утром просыпаюсь, захожу на кухню и холодею от ужаса. Предметы на столе стоят не в том положении, в котором я их оставляла. Часть валяется на полу. Понимаю, что в квартире кто-то есть. Осторожно иду в гостиную, поднимаю глаза вверх. На шкафу сидит... голубь! Ну понятно. Он залетел сутки назад, когда я настежь открывала окна в спальне. Засел под кроватью. А ночью полетел по квартире. Ужас охватил меня от мысли, что я могла столкнуться с ним, если бы встала ночью воды попить. Мою просьбу покинуть квартиру голубь проигнорировал. Пришлось вытолкать его шваброй в окно. Потом полдня отмывала квартиру после его ночевки. © Trustinka / Pikabu
- Моя бабушка ненавидела песню «Кто ходит в гости по утрам» из-за того, что именно ее любили напевать родственники дедушки, когда приходили в гости в воскресенье в семь утра. Долго ходили. Бабушка скромная была, но все равно однажды не выдержала и высказала им все. Так родственники обиделись и долго причитали, мол, и куда же мы теперь пойдем в такую рань? © takojmolodoj / Pikabu
- Нередко, когда к нам приходили гости, а мы не знали, кто именно, бабушка выражала недовольство, спрашивая: «Кого это принесло?» Я обычно отвечала: «Наверное, жених пришел». В ответ она лишь недовольно морщилась. И вот однажды, после очередного моего предположения, открываю дверь и вижу перед собой мужчину, которого бабушка отвергла много лет назад. Он стоял с букетом цветов и спрашивал: «Надя дома?» Вот как-то так я «накаркала» своей бабушке отношения. © Карамель / VK
- Учились мы с сестрой в 3-4 классе. Наша учительница заболела, и мама нас отправила отнести ей апельсины и, кажется, мармелад. Начнем с того, что учительница удивилась. Стоит на пороге растрепанная, в халате. Но из вежливости пригласила нас попить чай. Мы были послушными девочками и сразу согласились. Потом нам включили мультфильм «Балто» на кассете. И вот когда мультик почти закончился, мы услышали в квартире телефонный звонок — это наша мама позвонила на домашний (мобильных тогда еще не было). Отчитала, что мы шляемся неизвестно где. Только тогда мы ушли. Сколько лет прошло, а мне до сих пор немного неловко. © ladatelesh
- У меня пунктик по поводу чистоты. Я перемываю ванную каждый день. Ну нравится мне! Только жена почему-то во время уборки приглашает в гости своих знакомых. Наконец, я раскусил ее план: услышал, как она говорит гостям, мол, это случайность. Но на самом деле она просто хотела помочь подруге. Надо было, чтобы ее муж увидел, что мужики тоже убираются. © mommdarinka
- Жил с женой в коммуналке. Было у меня две комнаты — одна для нас с женой, в другой сын. Как-то вечером звонок в дверь, соседка постучалась, мол, к тебе пришли. Выхожу на лестницу — стоят две знакомые девушки. Ну уже, вернее, тетеньки. По молодости часто общались, тусовались вместе в одной компании. Но не видел их и не общался с ними уже, наверное, лет 15-20. Дальше стандартный нелепый разговор из серии «привет, как дела, чем занимаешься». Стою и думаю: что им вообще надо? В общем, говорят, к ним какой-то друг приезжает из другого города. «У тебя же две комнаты, может он у тебя пожить немного?» Я им сразу: «Нет, конечно, не может». А они: «Ну что тебе, жалко?» Да мне-то не жалко, но с чего это я должен уплотняться в площади, да еще пускать к себе какого-то неизвестного человека? Если вам так нужно и ему негде пожить, пускайте к себе домой! Закрыл дверь. Потом от некоторых общих знакомых слышал, что они меня, мягко говоря, неадекватным черствым человеком называли. © Ikarius / Pikabu
- Мой 20-летний брат, в отличие от меня, продолжает жить с родителями. Однажды, поздно вечером, он решил пригласить в гости свою девушку. А она такая неробкая девчушка без чувства юмора. Было около половины двенадцатого, отец в зале дремал под телевизор. В квартиру заходит брат с девушкой, которая попутно еще и своего брата притащила с собой. От поднятого ребятами шума папа, ясное дело, просыпается — а тут эта толпа к нему еще здороваться заходит. Девушка так залихватски, с самодовольной улыбкой говорит: «Здрасьте, дядь Дим. А я смотрю, вы не очень рады нас видеть!» На что следует незамедлительный ответ: «А вот тут, дорогая, вы не ошиблись». И самодовольная улыбка с лица дамы резко сползла. © ZebraVyablokah / Pikabu
- Мама с папой и я жили в коммунальной квартире. И вот стали к нам наезжать гости. Летом стабильно две недели жили у нас тетя Валя и дядя Паша. Мама привечала, папа организовывал культурную программу. Но как-то сели родители и стали выяснять: кто это вообще такие? Чьи родственники? Оказалось, маминой подруги соседка по даче. © koshkayokosha / Pikabu
- Подруга, уже бывшая, ночевала у меня дома. Утром предъявляет претензию: она пошла ночью в ванную, на обратном пути увидела в коридоре меня, что-то спросила, а я ничего не ответила. «Ты вот здесь стояла и на меня смотрела!» — сказала она, показывает на зеркало. © tatianacatnip
- Пришла как-то после ночной смены, быстро с собакой погуляла и отключилась. Просыпаюсь от лая и женского визга. Сонная ползу в коридор, там мой пес гавкает на какую-то женщину, которая моим же шарфиком от него отмахивается и кричит: «Уберите собаку». Оттеснила ее в тамбур, говорю: «Вы кто и что вам надо». И она без задней мысли выдает: «Я снимаю квартиру здесь, а меня хотят выселить. Посоветуйте мне адвоката». С учетом того, что я работала в типографии и впервые видела эту даму, просьба была весьма специфическая. Теперь проверяю по 20 раз, закрыла ли я дверь на замок.
- Пришла подруга со своим кавалером в гости. Нам всем по 35-40, не подростки, серьезные люди. Парень первый раз у нас — даже «здрасьте» не сказал, сразу пошел в комнату, сел на диван и заснул. Подруга сказала, что он просто устал. Через часа два, пока мы болтали и ели, он проснулся и, не говоря ни слова, встал и ушел... Подруга за ним. Что это было, думаем до сих пор. Они все еще вместе, но мы больше их не приглашаем. © ne_zemlia
- Сижу дома, отдыхаю. Звонит мобильный, и какая-то женщина бодро мне сообщает, что они «уже с вокзала и едут к нам» и чтобы мы «ставили чайник». Пока я соображал, кто бы это мог быть, телефон сел. Встал за зарядкой и тут вспомнил, что мы же недавно переехали. Ну я взял и... не стал включать телефон. А что? Я никого не приглашал. © jayjay48 / Pikabu
- Свекровь любит неожиданно приходить в гости. Увы и ах, у нее есть ключи. Ну, ладно, думаю, помогать хочет. Но однажды мы с мужем решили устроить себе романтический вечер. Только начали, как вдруг дверь открывается — и заходит свекровь! Без стука, без звонка. Я в шоке, муж побледнел, а она такая: «Ой, я просто хотела пирог принести». Ага, в девять вечера. Надо ж быть такой бестактной. © Карамель / VK
- Как-то уехали у меня куда-то на пару дней родители, я позвал свою девушку отметить это событие. Ну там свечи, ужин и так далее. И тут звонок на телефон. В этот момент я затупил и зачем-то ответил. По голосу я понял, что звонит мамина сестра. Она сообщила мне, что они с мужем сидят в машине около нашего дома и им необходимо переночевать. Далее был не самый приятный разговор в моей жизни — я достаточно прямо сказал, что принять их не могу, что у меня другие планы, что о таких вещах надо предупреждать заранее. Эта история даже спустя многие годы вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, я прав, и даже мама мне особо ничего не сказала. С другой стороны, поступил я все-таки жестоко. Но если подобное произойдет еще раз, я все сделаю точно так же. © kto.znaet / Pikabu
- Была подружкой невесты на свадьбе своей кузины. Церемония прошла великолепно, а моя дочь была очаровательной девочкой-цветочницей. Но не обошлось без скандала. Одну из родственниц жениха, вроде бы двоюродную тетю, не пригласила, так как у нее репутация человека, который ведет себя вызывающе и устраивает сцены. Однако она каким-то образом узнала о свадьбе и не смогла смириться с тем, что ее не позвали. В разгар праздника она эффектно влетела на парковку, остановившись с визгом тормозов прямо в зоне высадки гостей, затем ворвалась в банкетный зал, распахнув двери, и начала орать на жениха и его мать: «Ах, значит, я недостаточно хороша для вашей свадьбы?! Да ну вас всех! Они все равно разведутся!» — и еще много подобного. Ее достаточно быстро выдворили, и свадьба пошла своим чередом. © Riots_and_Rutabagas / Reddit
- Едва моя семья купила шесть соток и построила домик на побережье, к нам стали напрашиваться в гости знакомые и знакомые знакомых. Мама, по натуре гостеприимный и добрый человек, хлебосольно всех принимала, отмывая горы посуды, стирая кучу постельного после гостей, ремонтируя или выкидывая сломанное. Сдалась она после очередного визита одной знакомой. Та приехала «ненадолго», «ой, у вас хорошо, останемся с ночевкой на пару дней», с двумя внучками-королевишнами, не приученными ни посуду за собой убрать, ни спрашивать разрешения, прежде чем брать чужие вещи. Я тихо офигевала, когда младшенькая прошла к грядке с помидорками черри, еще зелеными, и стала яростно их срывать вместе со стебельками и бросать на дорожки, а на вопрос, что она делает, радостно смеяться. Так вот маман отныне на звонки, мол, «мы к вам едем» стала отвечать «спросите у дочери». © Аля Хлебникова / ADME
- Я был еще пацаном, когда повадилась к нам одна дамочка приезжать в гости. В первый раз привезла немного подарков, во второй чупа-чупс, в третий и последующий просто приезжала. Причем просто без предупреждения, такая раз — и звонит в дверь. Бабушка у меня человек безотказный, не могла нахалку выгнать. Спас положение кот! У тетки было дорогущее пальто кожаное, отделанное мехом ярко-красного цвета, и дорогие туфли. Кот, который никогда в жизни не имел привычки висеть на чем-то, обнаружил пальто на вешалке, разбежался и повис на нем. А надо заметить что кот был мейн-кун. И очень крупный, килограмм 10 весил, если не больше. Эта тушка проехала сверху вниз, оставляя на коже несколько хороших борозд от когтей. И, вишенка на торте, надудел в туфли. Чего тоже никогда за ним не водилось ни до, ни после. Больше мы эту даму не видели, а кот получил вкусняшки. © NikolaMoskovsky / Pikabu
Что же, даже если вы у себя дома — это не означает, что вам не стоит ждать сюрпризов. А вы любите принимать гостей? Или, возможно, у вас есть способ выпроводить незваных посетителей изящно и без скандала? Если да, то поделитесь с нами, пожалуйста.
