15 светлых историй о животных с добрым сердцем и массой смекалки

Чем больше наблюдаешь за животными, тем больше замечаешь их ум и смекалку. Все хозяева пушистиков прекрасно знают, какие они изобретательные, когда речь заходит о любимой еде. Но также люди, подружившиеся с животными, знают, какими они бывают отзывчивыми и эмпатичными. Не только кошки и собаки, но даже вороны и ежики способны на добрые дела. Дружба с животными добавляет в нашу жизнь шебутных приключений и маленьких радостей.