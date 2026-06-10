15 светлых историй о животных с добрым сердцем и массой смекалки
Чем больше наблюдаешь за животными, тем больше замечаешь их ум и смекалку. Все хозяева пушистиков прекрасно знают, какие они изобретательные, когда речь заходит о любимой еде. Но также люди, подружившиеся с животными, знают, какими они бывают отзывчивыми и эмпатичными. Не только кошки и собаки, но даже вороны и ежики способны на добрые дела. Дружба с животными добавляет в нашу жизнь шебутных приключений и маленьких радостей.
- Однажды на даче услышала отчаянный крик вороны. Вышла из дома. Смотрю, на крыше сарая сидит огромный коршун с распростертыми крыльями и поглядывает на дерево, где в гнезде сидели маленькие воронята. Так близко я его еще ни разу не видела. Вид у него был устрашающий. Я стала махать руками, громко кричать. Он еще какое-то время посидел на крыше, а потом нехотя улетел. Утром на уличном столе лежали бусинки и монетки — ворона отблагодарила.
- На даче у нас жил ежик. Приходил по вечерам к кошачьей миске и громко чавкал. Мы привыкли, даже имя дали — Федор. И вот однажды ночью слышим какой-то шум. Муж вышел с фонариком и видит, что Федор носится вокруг теплицы и никак не успокаивается. Подошли ближе, а там маленький щенок застрял в сетке и скулил. Щенка забрали домой, выходили и оставили себе. А Федор потом еще долго приходил проверять, как там его найденыш.
- Мой кот не ловил мышей, хотя они по дому пешком зимой ходили (полевки на зиму к нам жить приходили). И он ими не интересовался, и они его не боялись.Так 6 лет продолжалось. Но тут пиццерия, где я работала, закрылась. С деньгами стало туго. Я ему это по-человечески объяснила и посоветовала ловить мышей. Было лето и полевки из дома ушли в огород. 10 минут посидел на подоконнике, потом спрыгнул и вернулся с огромной мышью, которую положил к моим ногам.Он сам был голодный, но пожертвовал своей добычей, чтобы меня накормить! Мне пришлось его минут 5 убеждать, что я это есть не буду, только тогда он сам ее сожрал! Он так недоверчиво на меня смотрел! Почему я не буду? Мышь — отборная, крупная.Он, может, выслеживал ее специально в расчете на мои параметры. Мне даже неудобно было, что я отказалась.
Он её невкусную хотел поменять на что-то более вкусное и привычное! Эх ты, двуногая, тупая как валенок...Ладно съем что есть, жадина...🤣🤣🤣
Этот малыш из метро сделал день автора поста. Да и как не расстаять, когда на вас смотрит такой милашка
- Видела, как стая голубей что-то клюет на земле. Рядом сидит ворона и просто наблюдает. Откуда ни возьмись, появился кот. Он стал подкрадываться к крайнему голубю и уже был готов к прыжку на него. Ворона быстро подпрыгнула и кота за хвост клювом оттащила. У кота глаза на лоб полезли. Вот такую картину я сама наблюдала.
- Купила старую дачу, участок заросший, в сарае хлам. Первым делом завела кота — мышей гонять. Кот оказался ленивым: целыми днями валялся на крыльце, а вчера ночью вдруг начал орать и скрестись снаружи. Вскочила, выбежала проверить — а там у сарая уже дым идет. Оказалось, старая проводка коротнула. Еще немного — и была бы беда. Решила Барсика за ленивый характер не ругать. А для ловли мышей возьму дачную кошечку.
- Мы нашли котенка прямо возле двери. Дома уже два кота. Дали объявления в интернете, мол отдадим в добрые руки. Но через неделю поняли, что уже не можем расстаться. Решили, где два, там и три. Вырос огромный черный котяра. Однажды у меня было очень плохое настроение — проблемы на работе. Сидел на диване и бездумно втыкал телек. Кот пришел, забрался на плечи, потом на голову и стал вылизывать. И мурчать. И вот минут через двадцать я почувствовал, что на душе как-то стало легко-легко, проблема никуда не делась, но я успокоился и перестал нервничать.
Лебедь, с которым подружился владелец участка, подпустила его достаточно близко, чтобы он смог увидеть ее птенцов
- В детстве на даче отец нашел мелкого вороненка. Он жил у нас до глубокой осени, летал и прилетал к нам каждый день! На следующий год тоже летом прилетал и приносил в клюве разную бижутерию. И кольцо золотое было, и серебрянные вещи. Все складывал в одно место. Это у него знак благодарности такой был. И так длилось каждое лето 4 года , а потом он пропал.
Кисонька уснула на коленях
- Друг рассказал, работали в частном доме. Сели обедать под деревом в саду. Подлетела ворона, смелая. Дали ей поесть. Стала прилетать в одно и тоже время. Покормил, даже поиграл с ней. А потом она прилетела с расческой. Ну, один парень взял, и стал ее чесать этой расческой. Это стало ежедневным ритуалом. Причем, говорит, она как собака, падала на спину и просила чесать пузико!
Кошка готова дарить свою нежность людям
А потом весь в шерсти!!! Есть у меня во дворе одна такая, хлебом не корми дай потереться об ноги!!! Главное только хорошим соседям перепадает...🤣🤣🤣
- Живем в частном доме, наконец провели себе нормальный интернет. Роутер повесили в прихожей метра на 3-4 в высоту, чтобы лучше отправлял сигнал.
Приобретением тут же заинтересовался наш кот Арчибальд, который может до него добраться по полкам и шкафам. Теперь, когда кот хочет жрать, он забирается к роутеру и начинает громко мяукать. Один раз уже пришлось ловить падающий роутер и ставить обратно. Фраза «интернет упал» никогда не была такой буквальной.
- Дома одна. Убираюсь в детской. Вокруг кот скачет. Краем глаза замечаю, что он в кукольной кроватке. Поворачиваюсь — а он глядит на меня круглыми глазами и говорит так жа-а-алобно: «Я кушать хочу».
Блин, я аж вспотела в первую секунду, пока не сообразила, что он на говорящую куклу прыгнул. И ведь из 10 фраз, которые она говорит, выбрал же самую подходящую! Пошла, мяса ему нарезала
Ага, он вчера все десять фраз прослушал, выбрал самую актуальную и на премьере отжёг !!! Кстате как там можно фразы выбирать??? Кнопочками ???🤣🤣🤣
В такие моменты можно почувствовать себя диснеевской принцессой
У меня подобных фотографий десятки. Но принцессой я себя не чувствую, скорее матерью.