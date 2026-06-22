Я 20 лет торгую на рынке и расскажу, почему не думаю уходить из-за прилавка
Я летом овощи и фрукты всегда стараюсь на рынке у нашей соседки Кати покупать — они там и вкуснее, и стоят дешевле. Забежала тут к Екатерине за черешней, смотрю, а у нее рядом с весами «Шутка» Кундеры лежит. Видимо, легкое изумление отразилось на моем лице, потому что Катя рассмеялась и говорит: «Старая привычка. Я когда-то библиотекарем работала, вот до сих пор почитать в перерыве люблю». Тут уж во мне любопытство вовсю разыгралось: как так? Из библиотеки — и на рынок? Так что мы как-то сели с Катей по-соседски, спокойно почаевничать, и она мне рассказала, почему сменила тихую библиотеку на суматошный, яркий рынок и совсем не жалеет об этом.
Я два года после института в библиотеке работала. Все мне нравилось, но денег платили — кот наплакал. Хотелось уже какой-то самостоятельной жизни, но зарплаты не то что на съемное жилье не хватало — даже родителям с квартплатой не всегда удавалось помогать. У тети была точка с одеждой на рынке, и она мне предложила пару недель у нее поработать, пока она новую помощницу ищет. А у меня как раз отпуск был. Зарплату тетушка предлагала хорошую — можно было даже несколько летних вещичек на нее прикупить. Так что, недолго думая, я согласилась. И понеслось.
Шумный рынок сильно отличался от моей сонной районной библиотеки. Играла музыка, все время кто-то голосил, да и люди табунами туда-сюда бегали. У меня с непривычки аж голова закружилась. К тому же вставать на работу надо было в несусветную для меня рань — в 6 часов утра, чтобы в 7 на точке быть. Место у тетушки было популярное — к ней постоянно покупатели забегали, а я поначалу на подхвате была.
Но когда народу было много, помогала и вещи выбирать. Пришла дама — ей джинсы были нужны. Называет размер, я нашла, но вижу: явно побольше модель требуется. Принесла оба варианта, а женщина мне гордо отвечает: «Я что, не знаю, что мне нужно?!» Пошла примерять, и вдруг слышу из примерочной предательский треск. В общем, разошлись чуток штанцы. Так мне покупательница долго выговаривала, что у нас размеры неправильные. Но это были еще цветочки.
Пришла другая дама, выбрала одно платье и сказала, что ей нужна эта модель, только в 5 размерах. Тетя, не моргнув глазом, все собрала, запаковала и женщине вручила — та с довольным видом удалилась. Спрашиваю: «А зачем ей столько? Для какого-то ансамбля?» Тетушка посмеялась и говорит: «Нет, она просто не любит здесь одежду мерить. Но клиент постоянный, вещи всегда в отличном состоянии возвращает и не торгуется. Вот я и разрешаю».
И действительно, через пару часов покупательница пришла обратно с неподошедшими вариантами. Работа на рынке мне понравилась — всегда шумно, весело, решила в библиотеку не возвращаться. И по деньгам лучше, и столько бумажек заполнять не нужно. Но торговать одеждой не хотелось. Тут все-таки наметанный глаз нужен. Тогда тетя предложила другой вариант.
У ее знакомой в соседнем павильоне была точка с овощами и фруктами, и женщина как раз искала продавца. Пришла — а там красота: черешня, абрикосы, помидоры, зелень. Все такое вкусное и ароматное, аж слюнки текут. Думаю: ну, в этом-то я знаю толк, не зря все детство на огороде у бабушки провела. Не надо никому подходящую одежку подыскивать — взвешивай себе эту вкуснятину да продавай. Однако оказалось, что люди к выбору овощей и фруктов относились не менее тщательно.
Подходит ко мне милая дама и говорит: «Мне бы черешенки полкило!» Я быстро отобрала ягодки посимпатичнее, ставлю их в пакете на весы, а женщина возмущается: «В пакете зачем? Я за вес пакета платить не буду!» Ладно, высыпала на весы, дама пофыркала, заплатила, попросила обратно в пакет положить и удалилась. Хорошо, что косточки удалить не потребовала — они ведь тоже вес добавляют. А ведь бывало и такое.
Вообще работа на рынке оказалась делом непростым: надо было весь товар разобрать, аккуратно разложить, внимательно следить, чтобы ящики не пустели, и не морщиться, когда покупатели не всегда аккуратно плоды щупают. А еще — с ходу определять, кому можно скидку предложить, а кому не стоит. Хорошо, что закупкой овощей и фруктов хозяйка занималась. Эта отважная женщина в 2 часа ночи вставала и ехала на ближайшую базу. Глаз у нее был наметан, и товар у нас всегда был свежим и вкусным. Хотя один раз я решила проявить инициативу в этой области, и результат оказался феерическим.
Прочла в сети, что в 300 км от нас есть настоящий яблочный рай и фрукты там буквально за копейки продают. Думаю: шикарная мысль, надо туда скататься, закупить яблок побольше и продать с прибылью. Предложила хозяйке, она хитро улыбнулась, покивала и отправила меня в дорогу. Взяла у папы машину и рванула в ночи. Сначала заглянула в деревню, купила там у милой женщины пару ведер зеленых яблочек: на вид слишком крепенькие, но ведь точно дозреют. Потом доехала до местного рынка и взяла еще 4 ящика роскошной «Антоновки».
Гордая, как слон, возвращаюсь на рынок, хозяйка смотрит на мое богатство и начинает хихикать. Говорит: «Молодец! Ты хорошую „Антоновку“ купила, быстро разойдется. А вот эти маленькие не хочешь попробовать?» Кусаю яблоко, и у меня аж скулы сводит — кислятина неимоверная. Оказывается, я впотьмах два ведра дичка купила. Хозяйка посмеялась, но деньги за неудачную партию с меня брать не стала. Дескать, первый блин всегда комом, а опыт мне пригодится. Впрочем, реализация товара тоже иногда была задачкой со звездочкой.
Нам обязательно нужно было распродать все до конца смены. Иначе пропадет продукт — склада с холодильником у нас не было. Стою я как-то вечером с персиками, никто не берет. Один мужик подошел, пощупал, но так и не купил. Я уже, опечаленная, собираю вещи, как вдруг он летит обратно и кричит: «Взвесьте мне все!» Говорю: «С чего вдруг?» А он, улыбаясь, заявляет: «Да я с женой сейчас по телефону говорил, она сказала: „Купи все сразу! В супермаркете дорого, да и вкус вообще не тот“». Вот так хозяйственные женщины иногда очень круто нас выручают. Впрочем, с нашими покупателями вообще заскучать было сложно.
Купила у меня дама малину, чернику и кочан капусты. А через два часа прибегает с пакетом и возмущенно заявляет, что я ее обвесила. Как так? Проверяю весы — все в порядке. А она все не унимается, пакетом трясет. Заглядываю в него — мамочки, там кочерыжка лежит! Женщина мне сердито выговаривает: «Я кочерыжку не ем, платить за нее не собиралась! Почему вы ее не вырезали?!» Объяснила, что на рынке так не делается, дама фыркнула и ушла. Но изобретательность наших покупателей проявлялась по-разному.
Пришла ко мне бабушка за килограммом помидоров. Плоды сама выбирала, все тщательно пожамкала, осмотрела со всех сторон. Ну, мне к придирчивым клиентам не привыкать, главное, чтобы довольна осталась. Взвешиваю помидоры — ровно килограмм вышел. Вдруг бабуля выхватывает из сумки гантель, плюхает ее на весы, а пакет с помидорами поднимает. Смотрит, радостно кивает и говорит: «Все верно!» Гантель спрятала, за помидоры заплатила и удалилась, а я так и осталась хлопать глазами.
А еще клиенты зачастую очень своеобразно требовали скидки. Кто-то просил продать дыню подешевле — дескать, внутри косточки весят немало, а они их не едят. Другим по такому же принципу надо было плодоножки из перца удалить или хвостики у кабачков отрезать. Третьи просили скидку, потому что «в супермаркете дешевле». Причем незнакомые клиенты не всегда были самыми сложными.
У дочки в классе родители предложили пикник устроить. Одна мамочка сразу заявила: «Катя, с тебя фрукты. Только свежие — это же для своих!» Так-то я лежалое и чужим не продаю. Мне не сложно — согласилась. По их просьбе скинула в чат фотки, родительницы начали ворчать: мелкое, зеленое, в последний раз у меня заказывают. Приезжаем на пикник, достаю из багажника фрукты, а у всех глаза по пять копеек. Выяснилось, что в жизни все плоды смотрятся значительно лучше. Но что же делать — не фотограф я. Зато половина класса теперь у нас овощи и фрукты закупают. Но я не жалуюсь, свою работу я очень люблю. Тут надо быть немного психологом, немного рекламщиком и немного дизайнером. Настоящий человек-оркестр.
Хозяйка, когда покупает овощи и фрукты одного сорта, всегда разделяет плоды на крупные и мелкие и делает на них разную наценку. Дескать, покупателям нравится, когда у них выбор есть. Пусть стоимость и различается незначительно, но кто-то действительно ищет плоды подороже, а другим хочется сэкономить. А еще у нас всегда продается что-то ходовое по акции. В этом случае мы торгуем в убыток, но редко кто покупает только картошку или огурцы — обязательно еще что-нибудь возьмут.
Плюс я всегда слежу, чтобы ящики были заполнены. Иначе покупатели решат, что все вкусное уже разобрали, и даже не подойдут. Ну и ящики мы ставим так, чтобы людям было удобнее самим овощи и фрукты выбирать. Пусть помнут немножко, мне не жалко. Поэтому и покупателей у нас много. Хотя одна соседка и пыталась это исправить.
Сняла рядом с нами точку одна вредная женщина. Как только видела, что ко мне люди идут, начинала верещать: «У них все жухлое, лежалое! Деньги не тратьте!» А потом к себе зазывала. Несколько покупателей так увела. Не перекрикивать же ее. Тогда я другую хитрость придумала: просто растерла один пучок кинзы и петрушки — аромат на весь ряд стоял. И ко мне тут же люди потянулись: «Как у вас тут вкусно пахнет!» Соседка пыхтела, ругалась, а сделать ничего не могла. Потом выяснилось, что она покупателям не слишком свежие овощи и фрукты подкладывает, и народ к ней ходить перестал. В общем, через пару месяцев эта креативная дама куда-то в другое место переехала. А еще работа на рынке во многом поменяла мою жизнь.
Например, летом у нас самая жаркая пора, а ближе к зиме ажиотаж стихает. Так что в отпуск мы семьей ездим в октябре или ноябре. А еще эта работа точно не для «сов»: на точке надо быть уже в шесть часов утра, чтобы товар принять и все подготовить. Зато и домой я возвращаюсь пораньше.
Мне очень нравится наводить на прилавке красоту и подбирать покупателям нужный товар. Если покупателю хочется какой-то экзотики, а у нас ее нет, обязательно заказываю у хозяйки, и она привозит на следующий день. А с некоторыми покупателями я знакома уже не один год — они к нам еще детьми с родителями на рынок приходили, а теперь я их с малышами вижу. Эти ребята мне уже как родные.
Муж иногда ворчит: сколько можно на этом рынке с утра до вечера работать? Предлагает взять другую точку и продавца нанять, чтобы я руководила процессом. А мне нравится продавать и с людьми общаться. Так что с любимой работой точно не расстанусь!
А вот еще несколько теплых подборок историй, которые отлично поднимают настроение: