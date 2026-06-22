Я 20 лет торгую на рынке и расскажу, почему не думаю уходить из-за прилавка

Шумный рынок сильно отличался от моей сонной районной библиотеки. Играла музыка, все время кто-то голосил, да и люди табунами туда-сюда бегали. У меня с непривычки аж голова закружилась. К тому же вставать на работу надо было в несусветную для меня рань — в 6 часов утра, чтобы в 7 на точке быть. Место у тетушки было популярное — к ней постоянно покупатели забегали, а я поначалу на подхвате была.

Но когда народу было много, помогала и вещи выбирать. Пришла дама — ей джинсы были нужны. Называет размер, я нашла, но вижу: явно побольше модель требуется. Принесла оба варианта, а женщина мне гордо отвечает: «Я что, не знаю, что мне нужно?!» Пошла примерять, и вдруг слышу из примерочной предательский треск. В общем, разошлись чуток штанцы. Так мне покупательница долго выговаривала, что у нас размеры неправильные. Но это были еще цветочки.