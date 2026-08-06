19 светлых историй об ароматах, которые подарили людям охапку добрых воспоминаний
Вся наша жизнь пропитана особенными запахами, которые хранят в себе память о счастливых моментах. Одно мгновение — и любимый аромат возвращает нас в теплые воспоминания о лете, дарит хорошее настроение и приносит маленькие радости. А иногда даже один маленький пшик способен привлечь местных кошек, сблизить незнакомцев в очереди или стать поводом для любви с первого вдоха. В этой статье — добрые и забавные истории людей, чей аромат подарил окружающим яркий шлейф воспоминаний.
- Бродила по Гранд-Базару в Стамбуле. Турок-парфюмер заманил в лавку и предложил создать аромат «настоящей любви». Смешал масла, нанес мне на запястье и шепнул: «Суженый пойдет по твоему следу». Выхожу на улицу, оборачиваюсь и вижу, что за мной реально шествует стройная колонна! Правда, не мужчин, а местных стамбульских котов! Штук пять хвостатых шли за мной с абсолютно гипнотическими мордами, как за Гамельнским крысоловом. Стоило мне остановиться, как этот мохнатый почетный караул расселся вокруг моих ног, преданно заглядывая в глаза. Потом-то мне муж сказал, что хитрый дедок наверняка добавил масло дикой кошачьей мяты или какой-то особый вид мускуса, от которого у местных кошачьих парней мгновенно сорвало крышу.
- Однажды я забирала документы и передо мной по ступенькам спускалась Она. Длинноногая, длинноволосая блондинка, в кружевах и туманах. Она говорила по телефону и на ее руках сверкали кольца и звенели браслеты. На улице ее ждала машина и водитель уже открывал дверь, чтобы Она села в автомобиль и поехала по своим делам. Я решила спросить у Нее, чем же так вкусно благоухает великолепная Богиня? Так в моей коллекции появился Roja Dove Manhattan. Как же он хорош, этот запах чая с бергамотом, терпкого кедра с мускусом, словно вы в гостиной, где приглушен свет, повсюду темное дерево, кожаные диваны и разговоры. Но на столах стоят букеты роз, от дам пахнет лавандой, а листики базилика разбавляют сладость их напитков кислинкой. Обожаю!
- На работе с самого утра девушки, проходя мимо: «О, что у тебя за аромат такой интересный? Как называется, мужу такой же хочу!» А я вроде ничем особым и не пользовался с утра. Уже начал думать, что троллят дружно, а потом коллега мужского пола: «А что от тебя WD так прет?» И вспомнил: брился утром перед работой, чувствую — триммер тяжело работает, поискал масло, не нашел, пшикнул WD-40 в лезвия, добрился. Так что если нет под рукой духов, вэдэха и тут выручит.
Сам запах не столь важен. Главное привлёк массовое женское внимание и, возможно, кто-то присмотрелся повнимательнее, из тех, кому этот технический запах нравится.
Вот тут духи, которыми я пользуюсь и зимой, и летом, в зависимости от настроения. Да, даже «Kirke»
- Продавал я однажды ноутбук, на клавиатуру которого двумя месяцами ранее пролил очень сладкий облепиховый чай с медом, и она буквально «залипала». Надоело мучиться, решил продать. Из специального дома был только парфюм «O.P. Megamare», обильно побрызгал на клавиатуру во всех плоскостях, постучал по ней и вывел всю липкость. В итоге клавиатура снова стала нормально работать, но ноутбук я все же решил продать. Покупать приехал молодой парнишка, включил, проверил все внимательно, потыкал, сказал, что ноут очень классный, перевел мне деньги и по рукам. На следующий день мне звонят с незнакомого номера:
— Алло, здравствуйте! Это вы же вчера продавали ноутбук?
— Да, а что случилось? Он полностью рабочий был.
— Я старший брат того пацана. Он принес ноутбук и у нас вся квартира благоухает невероятным ароматом, не могли бы вы подсказать, что это за парфюм такой?
Я поделился по-братски.
- Решила я собрать мощную вечеринку на свои двадцать пять лет. Сняла в аренду загородный дом, там шикарная территория с выходом к речке, мангалами, тандыром и бассейном. Позвала двадцать самых близких людей, среди которых были родственники, друзья и подруги. Все пришли, подарили подарки, мы шикарно провели время, а на утро разъехались. Уже дома открываю свои подарки, а там из 20 пакетов — 15 с духами! Причем все духи разные! Сговорились? Или решили поприкалываться? Я не знаю, но у меня теперь запас парфюмов есть до конца моей жизни.
Не не обижайтесь они не знали ваших любимых а подарили то что им самим когда то дарили вот и отдали вам за не надобностью Теперь вы будете к ним ходить и тоже дарить эти духи потому что они вам то же не нужны
- Я однажды снимала что-то в парке, мимо прошла женщина, и у меня появилось желание буквально внюхать ее в себя. Догнала, спросила, что за парфюм, она растерялась немного, и сказала, что не помнит. Проходит минут 20, я работаю, поворачиваю голову — бежит ко мне, кричит: «Вспомнила!» Лучшая!
Милые женщины не надо копировать других все женщины имеют свой запах и любой парфюм смешавшис с ним даст другой запах
А вот такой пробничек мне прислал человек, с которым мы общались только по сети. Я вдохнула этот аромат и пропала. Запах просто потрясающий
- Стою на остановке. Около меня стоит девушка. И от нее безумно вкусно пахнет. Поворачиваюсь, собираю весь свой немецкий в кулак и говорю: «У вас очень вкусный парфюм! Вам та-а-ак идет этот аромат!» Девушка расплывается в улыбке и отвечает: «Да это не парфюм! Я только что съела два больших синнабона и кусок штруделя». Стоим, ржем. Тоже думаю такой «парфюм» купить сегодня.
- Я один раз за мужчиной стояла в химчистке, он сдавал свои тенниски и еще что-то, но его парфюм — это нечто. Он заполнял же данные, и я запомнила его ФИО, нашла его в соцсетях. Я извинилась, написала, что мне понравился его парфюм и объяснила, где встретились. Он поржал, но написал название.
Когда играешь в теннис или работаешь до поту одежда пропитана потом и не парфюмом Это мужской пот он у всех разный
- Я однажды реально удивилась. На девушке учуяла запах на работе, спросила, что это волшебное и нереальное, думала, нишевое что-то. Она долго отпиралась, но все заметили запах и тоже восхитились. Короче, оказалось, что девушка стеснялась, что вода недорогая. В районе 400-500 рублей. Вот и весь секрет скрытности. Да и не важно, сколько стоит, если запах просто супер.
Может она просто забыла принять утром душ вот и аромат такой а вы её ввели в конфуз вот она вам и выдала что первое на ум взбрело а вы и повелись
- Мой парень в прошлом торговал парфюмеркой, хорошо в этом разбирается и нюх чуткий. Так вот, этот лис подобрал себе дешевый парфюм за 800 рублей с маркетплейса, который на нем раскрывается тем больше, чем он больше потеет (работа физически тяжелая). В итоге от него пахнет очень вкусно, как будто он олдмани дед какой-то.
Если хотите чувствовать приятный запах который вас сведет с ума это запах вашего ребёнка вы им ни когда не надышитесь
- Лет 10 назад летела турецкими авиалиниями и мимо прошла стюардесса, а за ней появился шлейф... Так пахнет мечта! Самое смешное, что стюардесса не говорила по-русски, а я плохо владею английским. Но узнать название парфюма очень нужно было! Мой английский с элементами жестикуляции и восторженными глазами рассмешил полсамолета, но название аромата я узнала! Он теперь всегда у меня есть!
Иногда, когда на борту есть дьюти фри, бортпроводники наносят немного духов в чисто коммерческих целях).
- А девушка из комментариев под этим постом решила не медлить. Она плыла на пароходе, а на борту был магазин парфюма, побежала и тут же купила такой же аромат!
- Как-то раз иду в раздевалку зала. На входе остановилась у зеркала, чтобы поправить волосы, и вижу, как сзади меня нюхает девушка. Поворачиваюсь в недоумении, а она мне говорит: «Ой, извините, вы так вкусно и притягательно пахнете, что я не могла устоять и ноги сами пошли за вами». Я посмеялась, мне показалось это милым, но она спросила название и захотела меня обнять, я согласилась. И в момент объятия чувствую, что она носом уткнулась мне в шею.
Мне было бы очень некомфортно от такого поведения, лучше все же поставить себя на место другого человека, прежде чем там делать...
- Как-то услышала в магазине свой парфюм, только ярче и шлейфовее (а мой слышу только я). Начала поиск источника. Гонялась по всему магазину, потом по другому, нашла. Спросить почему-то постеснялась, такое было настроение, заслала своего на тот момент парня. В общем, спросили, девушка растерялась, сказала что-то, мол, сестра посоветовала. Я расстроилась, что так и не узнала. А потом на кассе эта девушка с сестрой подошли ко мне, показали скрин из магазина с моим парфюмом. Догадки подтвердились, дело было раскрыто. Все участники остались довольны.
- Сейчас ехала в лифте с красивой женщиной в дорогущем деловом костюме. У нее 6 этаж, у меня 13. Чувствую аромат ее духов — запах не из моих любимых, однако роскошный и ей идеально подходит. Говорю: «Вау, какие у вас приятные духи!» Она вскидывает удивленный взгляд: «Правда? А я купила за огромные деньги и даже не чувствую его». Говорю: «Раз смешивается с кожей так, что вы не ощущаете — 100% ваш аромат». Видели бы вы ее эмоции. Приехали на ее этаж, она мне говорит: «Как я вам благодарна, вы сделали мой вечер!» Женщины, не скупитесь на комплименты другим женщинам. Не стесняйтесь своих эмоций. Дарите их, если хочется.
Вот эту коллекцию из почти 200 миниатюрных ароматов девушка купила с рук всего за 40 долларов
- Я в Антверпене два квартала парила над землей за шлейфом от парфюма взрослой женщины. Зашла за ней в супермаркет, случайно пересеклись, я стала делать комплименты ее аромату. А она смотрит на меня и переходит на мой родной язык. Я удивлена была крайне. Она оказалась грузинкой, рада была поговорить про всякое. А шлейф был от Терри Мюглера Angel в красном варианте.
Angel Nova очень многим нравится. Я подумывала купить себе тоже, но пока нет. А подруге на ДР подарила. На НГ и Рождество уже лежат ещё 2 парфюма для неё).
- Шли мы с мужем, и я почувствовала потрясающий аромат. Муж тоже его уловил. Но я пошустрее, мы уже прошли метров триста. И я такая: «Нет, надо узнать, что это за запах». Это был прям мужской парфюм. Я подбежала к машине, а там сидели два парня. Стучу им в окно. Они, походу, подумали, что я денег просить буду, и такие, мол, что надо. Я говорю: «Здравствуйте, извините, а что у вас за парфюм?» Они ответили. Я выдала, что куплю такие мужу. У них были очень удивленные лица.
- Я работаю бариста. Каждый день в одно и то же время ко мне за кофе приходит парень лет двадцати трех. Он говорит, что у нас вкусный кофе и хороший запах в кафе, а я подумала, что просто понравилась ему. Вообще многие люди говорят, что у нас вкусно пахнет кофе и еще чем-то сладким. Когда спрашивают, что это за аромат, то я отвечаю, что это секретный парфюм для хорошего настроения гостей, а на самом деле это просто крем для рук. У меня сухая кожа, поэтому очень часто им пользуюсь. Когда этот парень заходил в последний раз, то сказал, что рассекретил меня и поставил на стол крем, которым я пользуюсь. Мы посмеялись и договорились выпить кофе после работы.
Договорились выпить кофе, и с тех пор вы его не видели?
А иначе как объяснить фразу "когда он заходил в последний раз" ?
- Мужчина на день рождения подарил дешевые духи, видать, купил в переходе. Я их на полку закинула, даже не открыв. Мы разбежались. А тут все духи закончились, ну я и решила открыть эти. Достаю флакон, а коробка-то еще тяжелая! Разрываю картон, а там на дне в бумажке запакована еще керамическая подставка под чашечку, помню, что он на курсы ходил, походу, сам сделал. На ней наши имена и сердечко. Хоть мы давно не вместе, было очень приятно найти такой привет из прошлого. А духи оказались очень даже ничего — такие свежие, арбузные, вроде как с мятой и лаймом. Я этот аромат с удовольствием носила, а потом похожий нашла, подороже, всегда теперь летом им пахну.
Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершенье всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
"Наливайте ему пожиже!"
😭😭😭
Иосиф Бродский
Ароматы обладают удивительной способностью объединять людей, стирать языковые барьеры и дарить маленькие радости даже в самый обычный день. Пусть ваш любимый парфюм всегда приносит только добрые эмоции, впечатляет окружающих и оставляет за собой шлейф приятных встреч.
А если хотите почитать, как люди выбирают подарки, у нас есть много забавных историй:
Комментарии
Мой маленький сборник парфюма,на любое настроение,погоду и время года 🥰
прекрасная статья, вспомнила свои первые французские духи Coco Mademoiselle, подарок тети к 16- летию, всё, захотелось срочно по магазинам за новыми ароматами