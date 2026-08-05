Отношения с мамой не у всех благополучные. Но мама всегда хочет лучшей жизни для своего чада.
20+ историй от будущих студентов, которые просто хотели поступить в вуз, а получили главное летнее приключение
Поступление в вуз — это одновременно волнительный и светлый период в жизни. В нём есть множество маленьких радостей: знакомство с новыми друзьями, счастье от хорошо сданного экзамена, первые прогулки по коридорам университета. Правда, многие при поступлении сталкиваются и с неожиданными вызовами. Ведь надо ещё вовремя подать документы, выбрать подходящее направление и не проспать экзамены.
- Пришла пора мне сдавать ЕГЭ. Не скажу, что результаты были грандиозными, но мне их вполне хватало для поступления в технический вуз в Питере. Мама сразу заявила: «Тебе нужно поступать на менеджера в нашем городе, хоть что-то тогда получится!» Я всё равно подала электронные документы в несколько вузов Петербурга и уехала туда ждать результатов. И вдруг мне начинают названивать из вузов родного города! Оказывается, мама решила меня в местный политех пристроить. Не стала ее слушать и в итоге поступила в Петербурге на бюджет.
«В Бауманке в конце лета проводится „Школа молодого бауманца“ для первокурсников, чтобы они познакомились и сдружились. Листал фотографии с открытия смены и нашёл эту прелесть»
- После школы приехала подавать документы в мединститут, но, гуляя, зашла в местный политех. Из интереса заглянула в деканат узнать о необходимых документах, а там говорят: «Поздно, уже идёт вступительный экзамен!» Мимо проходил декан и сказал пустить меня на экзамен, и я пошла без подготовки и в спортивном костюме. Поступила, пошла туда из интереса и полюбила это место всем сердцем. После выпуска меня пригласили на факультет преподавателем, и я тут работаю уже 8 лет, чему не нарадуюсь до сих пор.
- Вспомнилась мне история из времени, когда я поступал в институт. Пришёл сдавать вступительный письменный экзамен по математике, в аудитории оказался среди первых. Сел, сразу за задание взялся, очень быстро всё написал и сдал. Только вот мама переживала, что я слишком быстро задачки решил, ведь точно где-нибудь ошибся. Постоянно мне про это напоминала. Списки с результатами экзаменов вывесили только в следующую среду, настроение у меня к этому моменту было так себе. Сестра отправилась в институт посмотреть результаты и вернулась только после обеда с загадочным выражением лица. Мама спрашивает: «Ну как?» Сестра отвечает, что я сдал на отлично! И вот тут мама выдала фразу, которая останется со мной навсегда: «Ну я и не сомневалась!»
Я так с ЕГЭ по русскому языку вышла через 40 минут вместо двух с половиной отведенных на экзамен часов. Меня никто не накручивал, я сама себя накрутила потом, правда😆
«Было студенческое поверье, что книга под подушкой поможет впитать знания. Так что котик тоже хочет быть умным»
- Более 50 лет назад я сдавал вступительный экзамен по физике в аспирантуру МГУ. Выучить весь университетский курс физики невозможно. Вопрос стоял по-другому: понимает человек физику или нет? В комиссии было человек десять преподавателей, почти все — профессора. Отвечал я больше часа. Потом председатель комиссии сказал: «Коллеги, запомните этого молодого человека. Могу поспорить с любым из вас, что лет через 10 он станет доктором наук!» Они поспорили, и этот профессор таки выиграл.
- Приехала в другой город сдавать документы в вуз, думала, что приём весь день, а он только до двенадцати! Захожу в холл, а там уже никого. Ну, думаю, всё, финита ля комедия, год потерян, а может, и вся жизнь. Бреду на выход, и тут натыкаюсь на несколько человек возле какого-то кабинета. Встала с ними — это были такие же опоздавшие, как и я. Чего ждём, не знаю, но все стоят. Через некоторое время из кабинета выходит мужчина, окидывает нас взглядом, спрашивает секретаршу, кто это, она объясняет. И он таким широким жестом — принять документы у всех! Это было круто!
«Честный абитуриент, который забирает документы из приёмной комиссии по очень простой причине»
- В 2000 году у нас была такая система: медалист приходит, сдаёт один экзамен на пять и поступает. Нашим профилем была математика. Мне до медали было ох как далеко, так что настрой был на все три экзамена. После ознакомления с составом абитуриентов поняла, что на каждое бюджетное место претендует по три медалиста, и расстроилась. На первом экзамене просидела возле кабинета до самого вечера — боялась зайти. Отвечала предпоследняя. Когда зашла и взяла билет, чуть не рассмеялась, настолько лёгкие вопросы там были. В результате я попала на бюджет, а многие медалисты смогли поступить только на платное.
- Перед вступительным сочинением забежала в кафешку. Сижу, пью кофе, морально готовлюсь, а на меня из-за соседнего столика парень поглядывает. Настроение — вообще не до романтики! Подходит он, уже приготовилась товарищу от ворот поворот давать, а он вдруг говорит: «Девушка, да не переживайте вы так! Сдадите вы все экзамены и поступите». Выяснилось, что это преподаватель из моего будущего вуза, который в комиссии работал. И да, я действительно поступила.
- Моя бабушка хотела поступать на матмех, пришла с документами и уже стояла в очереди на подачу, как вдруг к ней подбежал какой-то парень и стал расспрашивать, как доказывается такая-то теорема. Бабушка испугалась, что все тут слишком умные, а она — нет, и решила документы не подавать. Развернулась и ушла! Только через много лет поняла, что парень знакомиться подходил. Зато пошла в другой вуз и встретила там моего дедушку.
«Досуг студентов-архитекторов. До экзаменов осталось 4 дня, а я вот этим занимаюсь»
- На втором курсе работал в приёмной комиссии, довольно забавно было. Больше всего порадовала некая Алиса, которая принесла двухсантиметровую стопку грамот, начиная с каких-то артефактов из детского сада и заканчивая благодарностью за сбор макулатуры в 9-м классе. Поскольку хоть какое-то значение имели только результаты олимпиад по профильным предметам, да и то только за последние 2 года, стопка эта не понадобилась. К сожалению, девочка та так и не поступила.
- Когда пошли с мамой подавать документы в вуз, мужчина в приёмной комиссии спросил, кто из нас абитуриент. Мама в этот момент такая счастливая была! Целый день радостная летала, давно я не видела её такой.
- Мои родители познакомились при поступлении в институт. Папе было 17, а маме — 16. Точнее, их представил друг другу мамин одноклассник, который сначала познакомился с папой (так как они оба поступали на одну специальность). Этот парень сказал папе: «Давай я тебя познакомлю со своими одноклассницами. Вот они по лестнице спускаются». А это как раз мама с подружкой была. Папа маму как увидел, сразу сказал товарищу: «Она женой моей будет!» И вот в октябре будет 43 года со дня их свадьбы.
Котик прямо как студент, который просит на экзамене поставить ему оценку повыше
- Поступал под девизом «куда примут, туда и пойду». О вузах не имел никакого представления, но в один по баллам проходил. Поступил, зачислили, постоянно просматривал сайты вузов на предмет дальнейшей информации. Новостей не было. Ну, я и расслабился. И тут мой знакомый, который туда же поступил, рассказывает, что у них было первое собрание. Я в изумлении. И только потом на сайте нашёл маленькую ссылку, которая вела на новость, где мелким почерком была указана дата и место раздачи студенческих и библиотечных билетов. Надо ли говорить, что моё сознание рисовало картины того, как меня с позором выгоняют из вуза за прогул? В результате всё обошлось, но 3 дня я сидел как на иголках.
- Я пришёл в вуз поступать, дай, думаю, посмотрю количество баллов, нужное для поступления. Везде что-то под 200 за 2 предмета. Топовые специальности: сталевар, прокатчик, энергетик. В итоге выбрал специальность, где проходной был в районе 120. Ещё и написано так замудрёно: «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Ну, думаю, компьютер будет в любом доме, а домна только на заводе. В итоге поступил. Конкурс маленький — 2 человека на место. И только тогда понял, что поступить было легко, а вот учиться — не очень. За первые пару курсов группа стала меньше на 80%. Потом стало легче. В целом не прогадал.
«Дочь мечтает стать орнитологом, а в свободное время волонтёрит в экоорганизациях региона и фотографирует птиц»
- В прошлом году не поступила туда, куда хотела, ушла в абсолютно неинтересную для меня специальность, чтобы просто не сидеть год, — землеустройство и кадастр. В этом году сдала другие ЕГЭ, ушла на биотехнолога. Не знаю, что меня сподвигло, потому что после 11 класса метила на лингвистику и сдавала тогда экзамены по языкам, математике и литературе. А в этот раз пришлось готовить химию и биологию. В итоге попала в очень клёвый вуз.
- Помню, как с мамой бегали подавать документы в разные вузы. Сначала заехали в один, потом в другой, а на следующий день отправились в самый крутой вуз нашего города. Захожу — в комиссии сидит группа студентов. Заставили меня заполнить кучу документов, потом обнаружили, что у меня одной копии не хватает. Копицентр оказался закрыт, а студенты мне помогать не захотели. Забрал документы и ушёл оттуда. Не солоно хлебавши поехали домой, по пути мать случайно вспомнила об одном частном вузе около дома. Заглянули туда, мне всё любезно объяснили, рассказали, а потом я туда поступил на бюджет.
«Котики улучшают все. Вот мой пушистик помогал мне сдавать дистанционный экзамен»
- У меня племянница хотела быть пилотом, потом резко передумала и решила поступать на дизайнера. А осталось три месяца до вступительных. Я вспомнила всё, что знала по академическому рисунку. Рисовали с ней целыми днями. За три дня до второго экзамена она выдаёт, что нужно ещё композицию нарисовать. Кинулись в интернете смотреть разные решения для композиции. Потом — ожидание, а результатов всё нет. Уже начали искать другие варианты, а вчера она звонит и говорит, что поступила на бюджет!
- У меня был красный диплом, и в вуз я мог попасть по собеседованию, без экзаменов. Была пара неплохих вариантов, но один я профукал, а второй проспал. Тогда мама предложила мне в институт народного хозяйства поступать. Что делать — пошёл. Лето, жара, захожу в институт, а там напротив входа большая красивая лестница и куча девчонок в коротких юбках. Обрадовался и через неделю уже был зачислен. Студенческая жизнь, конечно, была весёлой, но вот уровень образования — не очень. Зато я там с девушкой познакомился, 10 лет женаты.
Вряд ли может оценить уровень образования человек, который не в состоянии проявить элементарную дисциплину.
«Год участвовал в олимпиадах для школьников и смог поступить в хороший вуз, сдав только один экзамен»
- Я поступал в МГУ, но не поступил. Решил не отчаиваться и попробовать ещё раз на следующий год. Обложился учебниками, сборниками заданий для поступающих и решал три вопроса в день: математику, историю и литературу. И вот подходит время экзаменов, а я где-то паспорт потерял. Новый будет готов только через месяц, а пока мне выдадут справку. Я позвонил в приёмную комиссию, всё рассказал. На что мне ответили: «Паспорт необходим». Несколько дней был в прострации, а потом сказал себе: «Ладно. Поеду туда со справкой. Лягу поперёк порога этой комиссии. Зря я, что ли, целый год готовился?» Успокоился, собрал вещи, книги. И где-то за пару дней до отъезда прихожу домой, а мама мне спокойно говорит: «Вон твой паспорт. На столе!» Оказывается, паспорт пришёл по почте. И она успела съездить и забрать его. Ну и, разумеется, после этого я поступил. Спокойно, легко и с каким-то даже щегольством, набрав на балл больше, чем было нужно.
Как паспорт может прийти по почте? При получении паспорта нужно расписываться в самом документе, и в форме, которая остаётся в том учреждении, которое выдало этот паспорт!
- Моя младшая сестрёнка подавала документы на обучение в Турции. В разделе «Знание языков» добавила корейский язык. Мы спросили: «Что будешь делать, если поступишь? Ведь ты на самом деле не знаешь корейский». Она с невозмутимым лицом ответила: «Если поступлю, то придётся выучить!»
- Поступал в вуз. Выбрал заранее. Знал, куда хочу, железно. В приёмной из трёх направлений выбрал два. Одно — куда собираюсь идти. Второе — для подстраховки. Всё сто раз перепроверил. Прошло время, и я узнал, что на основное направление точно не попадаю. Решил в вуз съездить, себя успокоить. И выяснилось, что моё заявление вообще неправильно заполнили. И оставалось мне в итоге только третье направление. Что за дела? Я заранее всё узнавал, обговаривал, чтобы поступить на нужную специальность. Планировал быстренько оттуда перевестись. Но внезапно мне понравилось то направление, которое мне подобрали.
Вот еще несколько подборок историй, от которых на душе становится теплее: