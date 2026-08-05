20+ историй от будущих студентов, которые просто хотели поступить в вуз, а получили главное летнее приключение

Поступление в вуз — это одновременно волнительный и светлый период в жизни. В нём есть множество маленьких радостей: знакомство с новыми друзьями, счастье от хорошо сданного экзамена, первые прогулки по коридорам университета. Правда, многие при поступлении сталкиваются и с неожиданными вызовами. Ведь надо ещё вовремя подать документы, выбрать подходящее направление и не проспать экзамены.

Пришла пора мне сдавать ЕГЭ. Не скажу, что результаты были грандиозными, но мне их вполне хватало для поступления в технический вуз в Питере. Мама сразу заявила: «Тебе нужно поступать на менеджера в нашем городе, хоть что-то тогда получится!» Я всё равно подала электронные документы в несколько вузов Петербурга и уехала туда ждать результатов. И вдруг мне начинают названивать из вузов родного города! Оказывается, мама решила меня в местный политех пристроить. Не стала ее слушать и в итоге поступила в Петербурге на бюджет. © bgdbgd / Pikabu Светлана БМВ только что Отношения с мамой не у всех благополучные. Но мама всегда хочет лучшей жизни для своего чада. Ответить

«В Бауманке в конце лета проводится „Школа молодого бауманца“ для первокурсников, чтобы они познакомились и сдружились. Листал фотографии с открытия смены и нашёл эту прелесть»

После школы приехала подавать документы в мединститут, но, гуляя, зашла в местный политех. Из интереса заглянула в деканат узнать о необходимых документах, а там говорят: «Поздно, уже идёт вступительный экзамен!» Мимо проходил декан и сказал пустить меня на экзамен, и я пошла без подготовки и в спортивном костюме. Поступила, пошла туда из интереса и полюбила это место всем сердцем. После выпуска меня пригласили на факультет преподавателем, и я тут работаю уже 8 лет, чему не нарадуюсь до сих пор. © Подслушано / Ideer

Вспомнилась мне история из времени, когда я поступал в институт. Пришёл сдавать вступительный письменный экзамен по математике, в аудитории оказался среди первых. Сел, сразу за задание взялся, очень быстро всё написал и сдал. Только вот мама переживала, что я слишком быстро задачки решил, ведь точно где-нибудь ошибся. Постоянно мне про это напоминала. Списки с результатами экзаменов вывесили только в следующую среду, настроение у меня к этому моменту было так себе. Сестра отправилась в институт посмотреть результаты и вернулась только после обеда с загадочным выражением лица. Мама спрашивает: «Ну как?» Сестра отвечает, что я сдал на отлично! И вот тут мама выдала фразу, которая останется со мной навсегда: «Ну я и не сомневалась!» © Unknown author / Pikabu Алина только что Я так с ЕГЭ по русскому языку вышла через 40 минут вместо двух с половиной отведенных на экзамен часов. Меня никто не накручивал, я сама себя накрутила потом, правда😆 Ответить

«Было студенческое поверье, что книга под подушкой поможет впитать знания. Так что котик тоже хочет быть умным»

Более 50 лет назад я сдавал вступительный экзамен по физике в аспирантуру МГУ. Выучить весь университетский курс физики невозможно. Вопрос стоял по-другому: понимает человек физику или нет? В комиссии было человек десять преподавателей, почти все — профессора. Отвечал я больше часа. Потом председатель комиссии сказал: «Коллеги, запомните этого молодого человека. Могу поспорить с любым из вас, что лет через 10 он станет доктором наук!» Они поспорили, и этот профессор таки выиграл. alexey_deryabin

Приехала в другой город сдавать документы в вуз, думала, что приём весь день, а он только до двенадцати! Захожу в холл, а там уже никого. Ну, думаю, всё, финита ля комедия, год потерян, а может, и вся жизнь. Бреду на выход, и тут натыкаюсь на несколько человек возле какого-то кабинета. Встала с ними — это были такие же опоздавшие, как и я. Чего ждём, не знаю, но все стоят. Через некоторое время из кабинета выходит мужчина, окидывает нас взглядом, спрашивает секретаршу, кто это, она объясняет. И он таким широким жестом — принять документы у всех! Это было круто! Дарья Сорокина-Тесье / Dzen

«Честный абитуриент, который забирает документы из приёмной комиссии по очень простой причине»

В 2000 году у нас была такая система: медалист приходит, сдаёт один экзамен на пять и поступает. Нашим профилем была математика. Мне до медали было ох как далеко, так что настрой был на все три экзамена. После ознакомления с составом абитуриентов поняла, что на каждое бюджетное место претендует по три медалиста, и расстроилась. На первом экзамене просидела возле кабинета до самого вечера — боялась зайти. Отвечала предпоследняя. Когда зашла и взяла билет, чуть не рассмеялась, настолько лёгкие вопросы там были. В результате я попала на бюджет, а многие медалисты смогли поступить только на платное. © Unknown author / Pikabu

Перед вступительным сочинением забежала в кафешку. Сижу, пью кофе, морально готовлюсь, а на меня из-за соседнего столика парень поглядывает. Настроение — вообще не до романтики! Подходит он, уже приготовилась товарищу от ворот поворот давать, а он вдруг говорит: «Девушка, да не переживайте вы так! Сдадите вы все экзамены и поступите». Выяснилось, что это преподаватель из моего будущего вуза, который в комиссии работал. И да, я действительно поступила. ADME

Моя бабушка хотела поступать на матмех, пришла с документами и уже стояла в очереди на подачу, как вдруг к ней подбежал какой-то парень и стал расспрашивать, как доказывается такая-то теорема. Бабушка испугалась, что все тут слишком умные, а она — нет, и решила документы не подавать. Развернулась и ушла! Только через много лет поняла, что парень знакомиться подходил. Зато пошла в другой вуз и встретила там моего дедушку. © Подслушано / Ideer

«Досуг студентов-архитекторов. До экзаменов осталось 4 дня, а я вот этим занимаюсь»

На втором курсе работал в приёмной комиссии, довольно забавно было. Больше всего порадовала некая Алиса, которая принесла двухсантиметровую стопку грамот, начиная с каких-то артефактов из детского сада и заканчивая благодарностью за сбор макулатуры в 9-м классе. Поскольку хоть какое-то значение имели только результаты олимпиад по профильным предметам, да и то только за последние 2 года, стопка эта не понадобилась. К сожалению, девочка та так и не поступила. © Unknown author / Pikabu Алина только что А как же «Кенгуру» и «Русский медвежонок»🤣🤣🤣 Ответить

Когда пошли с мамой подавать документы в вуз, мужчина в приёмной комиссии спросил, кто из нас абитуриент. Мама в этот момент такая счастливая была! Целый день радостная летала, давно я не видела её такой. © Подслушано / Ideer Алина только что Так возрастных ограничений при приеме в большинство ВУЗов нет.. Ответить

Мои родители познакомились при поступлении в институт. Папе было 17, а маме — 16. Точнее, их представил друг другу мамин одноклассник, который сначала познакомился с папой (так как они оба поступали на одну специальность). Этот парень сказал папе: «Давай я тебя познакомлю со своими одноклассницами. Вот они по лестнице спускаются». А это как раз мама с подружкой была. Папа маму как увидел, сразу сказал товарищу: «Она женой моей будет!» И вот в октябре будет 43 года со дня их свадьбы. © Redfurya / Pikabu Ольга Курпякова только что "Пришёл, увидел, победил!" (с) Ответить

Котик прямо как студент, который просит на экзамене поставить ему оценку повыше

Поступал под девизом «куда примут, туда и пойду». О вузах не имел никакого представления, но в один по баллам проходил. Поступил, зачислили, постоянно просматривал сайты вузов на предмет дальнейшей информации. Новостей не было. Ну, я и расслабился. И тут мой знакомый, который туда же поступил, рассказывает, что у них было первое собрание. Я в изумлении. И только потом на сайте нашёл маленькую ссылку, которая вела на новость, где мелким почерком была указана дата и место раздачи студенческих и библиотечных билетов. Надо ли говорить, что моё сознание рисовало картины того, как меня с позором выгоняют из вуза за прогул? В результате всё обошлось, но 3 дня я сидел как на иголках. © zhenyerdev / Pikabu

Я пришёл в вуз поступать, дай, думаю, посмотрю количество баллов, нужное для поступления. Везде что-то под 200 за 2 предмета. Топовые специальности: сталевар, прокатчик, энергетик. В итоге выбрал специальность, где проходной был в районе 120. Ещё и написано так замудрёно: «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Ну, думаю, компьютер будет в любом доме, а домна только на заводе. В итоге поступил. Конкурс маленький — 2 человека на место. И только тогда понял, что поступить было легко, а вот учиться — не очень. За первые пару курсов группа стала меньше на 80%. Потом стало легче. В целом не прогадал. © Pikabu

«Дочь мечтает стать орнитологом, а в свободное время волонтёрит в экоорганизациях региона и фотографирует птиц»

В прошлом году не поступила туда, куда хотела, ушла в абсолютно неинтересную для меня специальность, чтобы просто не сидеть год, — землеустройство и кадастр. В этом году сдала другие ЕГЭ, ушла на биотехнолога. Не знаю, что меня сподвигло, потому что после 11 класса метила на лингвистику и сдавала тогда экзамены по языкам, математике и литературе. А в этот раз пришлось готовить химию и биологию. В итоге попала в очень клёвый вуз. © st_shae / YouTube

Помню, как с мамой бегали подавать документы в разные вузы. Сначала заехали в один, потом в другой, а на следующий день отправились в самый крутой вуз нашего города. Захожу — в комиссии сидит группа студентов. Заставили меня заполнить кучу документов, потом обнаружили, что у меня одной копии не хватает. Копицентр оказался закрыт, а студенты мне помогать не захотели. Забрал документы и ушёл оттуда. Не солоно хлебавши поехали домой, по пути мать случайно вспомнила об одном частном вузе около дома. Заглянули туда, мне всё любезно объяснили, рассказали, а потом я туда поступил на бюджет. © Unknown author / Pikabu Алина только что В частный ВУЗ на бюджет? Ответить

«Котики улучшают все. Вот мой пушистик помогал мне сдавать дистанционный экзамен»

У меня племянница хотела быть пилотом, потом резко передумала и решила поступать на дизайнера. А осталось три месяца до вступительных. Я вспомнила всё, что знала по академическому рисунку. Рисовали с ней целыми днями. За три дня до второго экзамена она выдаёт, что нужно ещё композицию нарисовать. Кинулись в интернете смотреть разные решения для композиции. Потом — ожидание, а результатов всё нет. Уже начали искать другие варианты, а вчера она звонит и говорит, что поступила на бюджет! © ViMel / Pikabu

У меня был красный диплом, и в вуз я мог попасть по собеседованию, без экзаменов. Была пара неплохих вариантов, но один я профукал, а второй проспал. Тогда мама предложила мне в институт народного хозяйства поступать. Что делать — пошёл. Лето, жара, захожу в институт, а там напротив входа большая красивая лестница и куча девчонок в коротких юбках. Обрадовался и через неделю уже был зачислен. Студенческая жизнь, конечно, была весёлой, но вот уровень образования — не очень. Зато я там с девушкой познакомился, 10 лет женаты. © Condorious / Pikabu Алина только что Вряд ли может оценить уровень образования человек, который не в состоянии проявить элементарную дисциплину. Ответить

«Год участвовал в олимпиадах для школьников и смог поступить в хороший вуз, сдав только один экзамен»

Я поступал в МГУ, но не поступил. Решил не отчаиваться и попробовать ещё раз на следующий год. Обложился учебниками, сборниками заданий для поступающих и решал три вопроса в день: математику, историю и литературу. И вот подходит время экзаменов, а я где-то паспорт потерял. Новый будет готов только через месяц, а пока мне выдадут справку. Я позвонил в приёмную комиссию, всё рассказал. На что мне ответили: «Паспорт необходим». Несколько дней был в прострации, а потом сказал себе: «Ладно. Поеду туда со справкой. Лягу поперёк порога этой комиссии. Зря я, что ли, целый год готовился?» Успокоился, собрал вещи, книги. И где-то за пару дней до отъезда прихожу домой, а мама мне спокойно говорит: «Вон твой паспорт. На столе!» Оказывается, паспорт пришёл по почте. И она успела съездить и забрать его. Ну и, разумеется, после этого я поступил. Спокойно, легко и с каким-то даже щегольством, набрав на балл больше, чем было нужно. © graf.sant / Pikabu Ольга Курпякова только что Как паспорт может прийти по почте? При получении паспорта нужно расписываться в самом документе, и в форме, которая остаётся в том учреждении, которое выдало этот паспорт! Ответить

Моя младшая сестрёнка подавала документы на обучение в Турции. В разделе «Знание языков» добавила корейский язык. Мы спросили: «Что будешь делать, если поступишь? Ведь ты на самом деле не знаешь корейский». Она с невозмутимым лицом ответила: «Если поступлю, то придётся выучить!» aliyamzk