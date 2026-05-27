12 человек, которые отважились на крутые перемены и ни разу не пожалели

Я уже вовсю работала на фул-тайме сразу после школы. Моя подруга тогда подрабатывала в мясной лавке на фермерском рынке. И вот как-то владелица местной пекарни спросила у нее, нет ли кого на примету по работе, и подруга предложила меня. Не знаю даже почему, я и не искала работу, но подумала — а почему бы и нет? Чисто зайти пообщаться, вдруг сработаемся.

И вот, спустя почти 11 лет, эта женщина стала мне как вторая мать. Она оплатила мое обучение на кондитера, а теперь собирается оставить мне весь свой бизнес по завещанию. Своих детей у нее нет, а моя родная мама... ну, там все сложно. Эта женщина даже свадебное платье мне купила! Она всегда рядом, что бы ни случилось, и я ее просто обожаю. До сих пор не верится, что готовый успешный бизнес буквально свалился мне на голову просто потому, что в 18 лет я решила сходить на то интервью.