12 человек, которые отважились на крутые перемены и ни разу не пожалели
Мы годами можем держаться за стабильную, но скучную работу, или остаться жить в родном городе просто потому, что «так надежнее». Но иногда внутренний голос становится слишком громким, чтобы его игнорировать. Наши герои решили рискнуть и попробовать кардинально изменить свою жизнь. И самое крутое, что вместо сожалений они получили жизнь, о которой мечтали, и теперь бесконечно рады своей решительности в тот поворотный момент.
Ко мне на работу заявился сосед, которому я вечно на коллег жалуюсь. И при всех начал: «А куда Люба отдыхать-то уехала?», «О, ну Ольгу я так себе и представлял». После этого в коллективе стало невозможно работать — уволилась. Недавно пошла к тому соседу, так этот кадр сказал, почему так делал: «Я просто настолько задолбался слушать твои истории про одних и тех же людей, что подумал, пора бы тебе коллектив сменить. Может, у них жизнь понасыщенней».
Как-то сидели с другом в кафе, пили чай. Дело было в июле. Я ему рассказывала про работу, а он возьми и скажи мне прям во время моего рассказа: «Я тут в Питер собрался жить, поехали со мной?» Ну а я, собственно, и ляпнула что-то из серии: «А давай». Теперь я пишу это, живя в Питере. Через неделю у меня отпуск, я полечу домой отдохнуть и повидаться с родными и друзьями. Я ни о чем не жалею. Мы проехали 8 городов на машине. Устроились в Питере, но больше мы не общаемся.
После 30 лет за границей купила квартиру, познакомилась с мужчиной, ходим, гуляем и целуемся как подростки. В 50 все только начинается! Главное — разрешить себе это начать.
Пошла и оформила за 2 дня квартиру в ипотеку, не думая, как буду платить. Сейчас есть своя квартира, долги выплатила. Пошла учиться на психолога и доучилась до конца. Сейчас уже работаю по профессии, есть любимая работа. Еще и пошла к психотерапевту, чтобы научиться выстраивать отношения и очень рада этому поступку своему.
Нормально. Но как-то не хочется идти к психологу, который ходит к психотерапевту.
Мне было 30: ни мужа, ни денег, ни плана. Я просто собрала вещи в машину и уехала за 3000 км из Кирова. Где минус 30 полгода, где работа в найме за копейки, где серая коробка и ощущение, что жизнь проходит мимо. В меня никто не верил, но я знала одно — оставаться страшнее, чем ехать. Первое утро. Вышла на улицу, вдохнула воздух у моря и поняла: все — это мое. Сейчас я живу в доме у моря, развиваю свое дело, жизнь мечты и ощущение, что я на своем месте.
Я в 40 лет уволилась с госслужбы и кардинально поменяла свою жизнь. За это время: стала экспертом в трафике и продажах, основала международное маркетинговое агентство, похудела на 18 кг и внешне минус 10 лет. Еще научилась отдыхать. Наконец провожу время с семьей.
Это фантазии? При своем то деле с нуля да еще и время с семьей. Почитайте что ли как это - иметь свое дело, но не ифо-цыган, а тех, кто реально пашет
Работал 7 лет в одной сфере. Было все: хорошая зарплата, свой кабинет, позиция руководителя отдела, но я понимал, что это тупиковый путь. Начал думать о своих ближайших 10 годах, кем я буду «на рынке», была тревога о будущем и турбулентность в следующие 2 года. Жалею? Нет. Надо было раньше. Уволился и пошел на другое, более перспективное направление.
Я уже вовсю работала на фул-тайме сразу после школы. Моя подруга тогда подрабатывала в мясной лавке на фермерском рынке. И вот как-то владелица местной пекарни спросила у нее, нет ли кого на примету по работе, и подруга предложила меня. Не знаю даже почему, я и не искала работу, но подумала — а почему бы и нет? Чисто зайти пообщаться, вдруг сработаемся.
И вот, спустя почти 11 лет, эта женщина стала мне как вторая мать. Она оплатила мое обучение на кондитера, а теперь собирается оставить мне весь свой бизнес по завещанию. Своих детей у нее нет, а моя родная мама... ну, там все сложно. Эта женщина даже свадебное платье мне купила! Она всегда рядом, что бы ни случилось, и я ее просто обожаю. До сих пор не верится, что готовый успешный бизнес буквально свалился мне на голову просто потому, что в 18 лет я решила сходить на то интервью.
Муж постоянно капал на мозги: «Ты не развиваешься». Было обидно, но я молча готовила план. И вот день X: говорю ему, что ухожу. А он только поржал: «Да через неделю приползешь!». Встретились через время на улице, а у него челюсть до пола. Стою я в дорогущем костюме, с ковриком под мышкой, вся сияю. Пока он меня гнобил, я втихаря выучилась на тренера по пилатесу, а когда ушла от него, уже спокойно вела свои группы. Он уж точно к такому не был готов. Сделал вид, что меня не заметил, но я-то помню это офигевшее лицо.
Как моя ученица изменила свою жизнь в 58 лет. Преподаю английский. Полгода назад ко мне обратилась женщина. Ее цель — поехать к дочери в США, повидать внуков, посмотреть страну. Планировала ехать на месяц, в школе учила немецкий и хотела хоть как-то подготовиться к поездке. Мы начали заниматься за 3 месяца до ее путешествия. Этого достаточно, чтобы дать базу. Женщина оказалась очень интересной: художница, дизайнер своих украшений. Я спросила, почему она не хочет перебраться к дочери. Ответ был: «Кажется, мне там будет одиноко. У них же у всех своя жизнь, что мне там делать?».
И вот она полетела. Получилось не на месяц, а на два. Через какое-то время мне приходит от нее сообщение: «Эльмира! Иду на свидание, очень волнуюсь». Созвонились, я ее подбодрила. Оказалось, она познакомилась с мужчиной, который был хозяином пекарни неподалеку от дома ее дочери. Она ему понравилась, и он позвал ее на ужин. А потом у них закрутился роман. И вот сейчас она занимается документами и готовится переезжать, потому что этот мужчина сделал ей предложение перед самым вылетом. Такая вот чудесная история.
Работала в школе, и меня там просто доконали: родители, директор, вечные придирки то к оценкам, то к моему виду. В 51 год я всерьез приуныла, думала, неужели я больше ничего не умею, кроме как тетрадки проверять? Последней каплей стало родительское собрание. На следующее утро я зашла к директору и бросила заявление на стол. Она в шоке: «И куда это вы?» А я ей просто телефон под нос со своей страницей, где у меня блог и куча читателей. С юности обожала шмотки и стиль, но школа это все во мне просто убила. А теперь я пишу разборы, даю советы и получаю не тонны претензий, а реальные деньги и восхищение. Вот и мечта сбылась.
Горжусь своей мамой, которая изменила свою жизнь кардинально в 45 лет. Ушла из школы, где работала учителем, завучем и далее в отделе образования. Переехала в Астану из Иртышска. Купила квартиру сама. Поменяла направление и уже более 10 лет занимается скорочтением и дошкольным образованием.
Сегодня прям день невыдуманных историй, о которых невозможно молчать 😆