15 родственников, с которыми и чаек слаще, и любая беседа идет как по маслу
Бывает ли у вас так, что обычный разговор с близкими вдруг превращается в готовый сценарий для комедийного фильма? Семья — это не только общая фамилия, но и бесконечный источник позитива. Именно родные люди умудряются одной случайной фразой или забавным поступком поднять настроение так, что остаешься под впечатлением на весь оставшийся день. В этой статье вас ждут самые живые и забавные ситуации: от бабули, гениально играющей в прятки на кухне с чаем в руках, до папы, устроившего курорт с надувной лодкой прямо посреди гостиной.
- Месяц тренировалась, чтобы сделать сложную стойку из йоги. Получилось! Отправила сестре фото, чтобы похвастаться: «Смотри! Грация кошки!» Сестра молчит, а потом присылает мое же фото, где кружочком обведено зеркало на заднем плане. И подпись: «Твоя грация — ничто по сравнению с тем, как твой трехлетний сын идеально копирует твою позу, только при этом еще и умудряется невозмутимо жевать огурец».
- Купила платье. Делаю селфи и кидаю свекрови с замиранием сердца: «Елена Николаевна, не слишком ярко?» Она долго печатает. Думаю, сейчас забракует. Приходит сообщение: «Цвет тебе идет! Но у меня вопрос: почему в зеркале за твоей спиной мой пятилетний внук нацепил на нашего дедушку твои солнцезащитные очки и шляпу, и они вдвоем позируют лучше тебя?».
- Приползла домой после смены, мечтая только о тишине. И вдруг сообщение от брата: «Спишь? Можно быстро тебя наберу?» А я уже раздраженная, думаю, явно что-то надо и хочет запрячь меня. Нехотя соглашаюсь и получаю входящий видеозвонок, а там вместо комнаты брата на экране вижу бескрайний океан в лучах космического заката! Оказалось, он тайно улетел в Португалию и первым делом набрал меня: «Увидел этот закат и не смог не поделиться! Смотри, как красиво! Это тебе, сестренка». И тут сразу и усталость смыло как волной, и я улыбаюсь во все 32! Такое искреннее счастье.
- Теща вызвалась сделать нам шторы на кухню. Сказали ей длину. Сделала, вешаем. Получилось короче на 10 см. Жена запричитала: «Мам, как так?» А теща такая: «Я точно все сделала. Вот сантиметровая лента. Смотрите!» Я взял ленту и все понял. Ведь она была бесплатно взята из какого-то магазина (бывает такое в строительных). Приложил ее к линейке. И вуаля! В одном сантиметре оказалось примерно 9 миллиметров.
Я одной и той же линейкой или рулеткой стараюсь мерить и расстояние и шторы потом. Во избежание казусов )
- Отправила мужа купить костюм сыну для утренника в садике. Тема: «Лесные звери». Пишу ему вдогонку: «Купи зайчика, лисенка или медведя, в общем, на твой вкус». Через два часа муж возвращается невероятно довольный собой, сын прыгает от счастья. Открываю пакет — а там шикарный костюм Человека-паука. Я смотрю на мужа круглыми глазами: «Нам нужен был лесной зверь!» А муж абсолютно уверенно отвечает: «А ты что, в лесу никогда пауков не видела? Видела. Значит, зверь лесной. Все логично, ребенок счастлив, лес спасен».
- Свекровь зажгла на моей свадьбе! До торжественного выноса свадебного торта она отрезала по кусочку своим племянникам «на дорожку». А когда тамада сказал: «Настало время невесте назвать свекровь мамой!», она вскрикнула: «Какая я ей мама? Вообще-то я — Ирина Леонидовна!» В общем, мы повеселились над ней.
Я б ох... офигела, если б на моей свадьбе тамада предложила называть мамой свекровь. Какая то чушь, по-моему, называть мамой свекровь/тещу.
- Отправили дочь на выходные к бабушке. Звоню. Бабушка шепотом: «Играем в прятки. Она ищет меня уже 40 минут». Я в шоке: «Ничего себе! Куда же ты спряталась в двушке?» Бабуля шепчет: «Да я не пряталась. Сижу на кухне, пью чай. А она просто по дороге в коридоре нашла свой конструктор и уже полчаса строит башню. А я боюсь пошевелиться — это мои первые спокойные полчаса за два дня!»
- Однажды мой папа подарил себе надувную лодку, обожал рыбалку. Дело было зимой. Купил со скидкой не в сезон, надул он ее в зале перед телевизором для проверки качества и целостности. В итоге, эта лодка так и стояла там полгода, пока сезон рыбалки не начался, благо размер комнаты позволял. Подушек туда натащил, одеял, телевизор смотрел. У мамы телевизор маленький на кухне стоял, поэтому возмущений не было.
- У моей бабули суперспособность. Мы живем в частном доме, а она всегда заходит в гости в тот момент, когда мы с мужем спорим из-за немытой посуды. Бабуля ставит на стол пакет с теплыми ватрушками, окидывает нас лукавым взглядом и серьезно заявляет: «Так, голубчики, по сценарию сейчас время чая, а битье тарелок переносим на следующий сезон!». И вот через пять минут мы уже хохочем над ее байками из молодости, а гора посуды уже кажется такой мелочью, что и ругаться совсем неохота.
Ребятки, если у вас постоянные споры из-за немытой посуды - купите посудомойку, и лишите себя повода поругаться. Главное, другой не ищите.
- Отправила мужа в магазин. Чтобы ничего не перепутал, написала четкое сообщение: «Купи молоко, хлеб, десяток яиц и что-нибудь к чаю». Возвращается, гордо выставляет на стол пакеты. Достает молоко, хлеб, яйца и... один лимон. Я смотрю на лимон, потом на мужа и спрашиваю: «А где печенье или конфеты?» Он совершенно невозмутимо отвечает: «Ты написала „к чаю“. Лимон кладут в чай. Если тебе нужно было что-то жевать вместе с чаем, надо было так и писать. Техническое задание выполнено без нарушений!»
А жена по такому же принципу готовит?) Попросит муж что нибудь на ужин, а она тарелку с одним кусочком хлеба...
- Однажды мы с мамой оставили младшую сестренку дома. Попросили ее замочить грязную кастрюлю в ванне, так как она в раковине не поместится. Сестра задание приняла, мы вышли. Возвращаемся домой, заходим в ванну и как давай хохотать! Ведь там была налита полная ванна воды, а кастрюля плавала по ней туда-сюда. На наш удивленный взгляд сестренка ответила: «Так вы же сами попросили ее замочить! Что я сделала не так?» Странно, что она пену для ванны не добавила для полного релакса кастрюли.
- Вечер, кухня. Я готовлю ужин, супруг с дочерью интеллектуально развлекаются. Муж называет страну, а дочь — столицу этой страны. В какой-то момент она не может ответить, супруг радуется как ребенок: «Вот видишь, плохо ты в школе учишь географию!» На что дочь отвечает: «Папа, у меня еще нет географии!»
- Мой муж общается со свекровью по видеозвонку. А мы себе только что лапши быстрого приготовления запарили. Ну, думаю, сделает вывод о том, что я безрукая. А свекровь же прекрасно готовит. Но и я готовлю, просто захотелось гадости. На следующий вечер муж набрал им, а они сидят за столом с лапшой. Свекровь сказала: «Посмотрели, как у вас вкусно, и сами захотели».
- Вчера с сестренкой ходили в супермаркет. Говорю ей: «Аиш, выбирай все, что хочешь!» Мы стоим посреди супермаркета, я чувствую себя очень хорошей сестрой. Ведь готова тащить домой килограммы мороженного, конфет и груз из 200 плюшевых игрушек. Она обходит стеллажи, внимательно смотрит. А потом говорит мне на ушко: «Больше всего я хочу чек. Им можно шуршать в кармане куртки».
История напомнила котика, которому покупают дорогую башню с лазилками и гамачками, а он сидит в коробке от пиццы)
- Объявила семье, что сажусь на диету. Приезжаем к свекрови. На столе румяный мясной пирог. Я говорю: «Мария Ивановна, ну я же мучное не ем!» Она смотрит на меня невинными глазками, пододвигает пирог и выдает: «Не переживай ты так! Тут же теста-то почти нет. Это просто съедобная упаковка, чтобы мясо по дороге из духовки не остыло. Ешь начинку!»
Известный типаж диетчицы, которая будет заглядывать в тарелки другим)
Семья — это уютная гавань, где принимают все наши чудачества, а даже самые нелепые бытовые недопонимания со временем превращаются в любимые семейные байки, которые так здорово вспоминать за общим столом. А кто из ваших близких обладает талантом выдавать подобные перлы или регулярно попадает в курьезные ситуации? Поделитесь своими любимыми историями про родственников в комментариях!
Комментарии
Девушка из последней истории с пирогом напомнила мне одного из череды наших мимолетных нач.отдела.
Он был дядько маленький и пузатый, с некоторыми странностями в поведении, которые можно было объяснить его предыдущей должностью армейского судьи.
Вот как-то достала я свой перекус - свежая пита с маслом и сыром, переложенным кружками помидоров. Погрела в микро, несу тарелку за свой стол.
По дороге с кухни встречаю этого жука, он смотрит на аппетитно расплавленный сыр по краям питы и с ужасом восклицает: - но это же так полнит!!!!
Если что, тогда я весила 41кг 😎