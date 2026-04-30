20+ смешных котиков, которые точно знают, кто в доме самый главный

Говорят, первой в новый дом должна зайти кошка — на счастье. Только вот после того как теплые лапки переступят порог, это больше не ваш дом, не ваш диван и не ваша еда. За каждым живым кадром с усатой мордой скрывается история о том, как сильно мы привязаны к этим пушистым манипуляторам. И несмотря на все перевернутые горшки, без их смешных выходок жизнь была бы слишком предсказуемой и скучной.

Эта котейка не рассчитывает на то, что ее кожаный хозяин сможет прокормить себя сам, и носит ему в кровать вкусные и полезные авокадо.

Хозяин этой кошечки узнал, что коты очень любят запах оливкового дерева, поскольку тот напоминает им кошачью мяту. Теперь у усатой есть собственная разделочная доска из оливы. Кажется, она восторге!

«Пришел домой и застал этих двоих»

Только не показывай жене, лучше тихонько повесь это фото на стену! © ADME

Всякому порядочному коту положен собственный диван! А конкретно этому, кажется, нужна модель побольше.

Котик Эмиль очень любит греть пузико. И медленно остывающая после готовки плита, по его мнению, — лучшее место для этого.

© DC_Empress / Reddit Евга 2 часа назад Видела однажды фото сфинкса с ожогами от батареи отопления. Причём, по словам хозяина, согнать его оттуда было невозможно. Тогда он стал класть на батарею покрывало, но котей его сбрасывал. Пришлось покрывало верёвкой привязывать Ответить

Эта пушистая булочка — буквальное воплощение «внезапного Ренессанса». Нарисуете ее, как этих ваших французских женщин?

Вот так собираешься куда-нибудь вечером, глянешь вниз, а из штанов на тебя смотрит сама тьма.

Нельзя есть что-то вкусное в одиночку и не делиться с котом. Это закон! Вот этот, например, очень хотел попробовать печенье.

Эти котики перестали рассчитывать на хозяев и перешли на самообеспечение — разорвали новый пакет с сухим кормом и налопались от души.

Котику не спалось. В три часа ночи он решил, что это самое лучшее время для пересадки замиокулькаса, но что-то пошло не так. И немудрено — трудно держать такое тяжелое кашпо такими маленькими лапками!

В спортивках две штанины как раз для того, чтобы там могли сладко спать два котика.

Кажется, эта встреча в ванной не была запланирована — особенно в 4 часа утра в понедельник.

«Двухъярусная кровать моих кошек»

Погоди, они что, спят в серванте? © ADME

Котик Смадж в душе считает себя морской свинкой. Но в клетку для свинок ему удается попасть только во время уборки. Такая досада!

Сегодня утром этот котик принес хозяйке игрушку, потыкал в нее лапкой и недвусмысленно орал, пока с ним не поиграли в «апорт»

Рыжик очень разочарован урезанием рациона. Если бы он только мог говорить, он бы вам все тут высказал!

Этой кошечке накупили кучу нормальных кошачьих игрушек, но для нее старая губка всегда вне конкуренции.

Отто 11 недель, и он исправно выполняет свою роль рыжего кота в доме — устраивает полный хаос.

Самая любимая вещь в доме у этого рыжего кота — безусловно, стулья!

Хозяйка Джинджер взяла ее из приюта. Никто не знает, как она туда попала, но есть подозрения, что выпала с летающей тарелки.

Если вы почему-то считали, что кошки безэмоциональны, просто посмотрите на эти мордахи!

Он выбрал лежать на обувной полке, не ходить на работу и быть глупеньким и счастливым.

Этот котик питает особое пристрастие к обуви. Хозяева понятия не имеют, откуда оно взялось — мама его такому не учила!

Я так смеялась, что аж кот проснулся. © RandomCommenter432 / Reddit