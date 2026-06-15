Типа их выпустили два дня назад, а они уже и на складе были и в магазин приехали ? Бред какой-то
20+ теплых историй о первой работе, которые греют душу лучше первой зарплаты
Для многих тёплые воспоминания о первой работе прочно связаны с летними каникулами. Кто-то собирал колорадских жуков или огурцы, другие трудились на заводе, а третьи просто раздавали флаеры, расклеивали рекламные листовки или работали курьерами. В любом случае первая зарплата приносила много маленьких радостей, а мысль о том, что эти деньги заработаны честным трудом, вдохновляла и согревала сердце. Пусть потратить их можно было только на пирожки, яркие впечатления оставались на годы вперёд.
- Лет 10 назад работал в магазине товароведом. Как-то приносит кассир дорогую коробку конфет и говорит: «Вот, просроченная». Смотрю на даты — и действительно: конфеты уже 2 дня как списать должны были. А таких коробок еще штук десять. Выяснили, что их со склада нам такие уже прислали. Написал на склад письмо с требованием, чтобы конфеты забрали. Заведующий меня похвалил, а через два дня прилетел ответ от начальника склада: «Господа, я не знаю, где вы берете таких товароведов: вторая дата — это дата упаковки, а срок годности указан выше и составляет 180 дней».
«Подрабатываю на каникулах курьером. Сегодня груз оказался не только тяжелым, но и крупногабаритным»
- Я в подростковом возрасте продавала косметику по каталогам, но обычно предлагала её только знакомым. Помню, один раз дала каталог одноклассницам, а они смотрели на уроке, и учительница его отобрала. Спросила, чей, я призналась, что мой. Думала, что родителей вызовет или что-то вроде того. А она после урока у меня заказ сделала.
- Я на первые заработки в агрокомплекс к брату поехал. Он огурцы в теплицах выращивал. Полив, удобрение, борьба с вредителями — все это через специальное ПО делалось. А вот сбор, сортировка, загрузка осуществлялись вручную. В теплице было влажно и жарко. В первые две недели выходил оттуда каждые полчаса. Работяги посмеивались надо мной. Потом вошел в ритм и уже сам начал работяг подкалывать. За три месяца скинул 10 кг. Все-таки физически работать иногда очень приятно. Если, конечно, не вынужден этим зарабатывать себе на жизнь.
- На первую официальную работу устроилась в 17 лет. Трудилась помощником ветврача в государственном цирке. До этого поступала на биофак и не прошла, а тогда стаж по профилю учитывался дополнительным баллом. Первое, что мне сказали при инструктаже в цирке, — к медведям даже близко не подходить, а к тиграм с дрессировщиком вполне можно. Да и вообще, было море всего интересного. Когда было свободное время, я бегала смотреть репетиции. Сидела одна в зале.
«Это я на первой работе. Мыл автомобильные стекла на заправке»
- 2008 год, я закончил 10 класс. У многих сверстников тогда уже были мопеды типа «Дельта». Я тоже его очень хотел, и отец предложил поработать у него на стройке. Я старался выложиться по полной, чтобы показать, что могу работать с другими на равных. Даже когда все сидели и отдыхали, таскал ведра с раствором. А на следующее утро даже встать с кровати не смог. Ладно, отлежался три дня и снова на работу. Короче, отработал я успешно полтора месяца, заплатили мне, как и остальным подсобным рабочим, а родители потом добавили чуть больше половины на мопед. Первую свою работу я не забуду никогда.
Это хорошо, когда у отца на стройке. Если б не у отца, давно бы кинули с зарплатой.
- На своей первой работе я раздавала листовки. Заработала 900 рублей за три дня. Стояла на жаре, у дороги. С первой зарплаты купила в секонде темные очки за 450 рублей. До сих пор их ношу: самая дорогая и любимая вещь.
- Мы с другом после 9-го класса устроились на завод, где трудились слесарями-сборщиками радиаторов. Заработали по 117 рублей и по договоренности купили по 10 сочников в ближайшей кулинарии, приобрели нейлоновые струны для гитары аж за 10 рублей, а еще за 10 рублей купили книгу про занимательную электронику. Остальные деньги я отдал маме, и на них мне был куплен коричневый костюм для школы. Почувствовал вкус самостоятельно заработанных денег.
«Свою первую зарплату получила ещё студенткой на передаче „Сила слова“. Сам факт того, что я стала зарабатывать в кино, был мне так важен, что я даже сделала фотку на память»
- Моя первая работа была на заводе. Меня туда разнорабочим взяли. Делал все подряд: деревья пилил, кирпичи от цемента отбивал. Больше всего запомнился один случай. Пришел начальник и сказал закопать свайный фундамент у одного здания. Мы с другим разнорабочим весь день на это потратили, но закопали. А на следующий день приходит главный инженер и спрашивает, зачем мы его закопали, ибо там вентиляция нужна. Надо обратно раскапывать. За месяц получил 2500 рублей. Купил маме тефлоновую блинную сковородку. Она очень ее хотела.
- Ещё школьницей на лето устроилась на подработку к маме на завод. Платили копейки, но мне и это казалось хорошим барышом. По итогу за три месяца и три зарплаты я купила себе: туфли из настоящей кожи, грубые, тяжёлые, но не дермантин (я их по классике мерила на рынке на картонке); механические часы «Чайка» (до сих пор храню, только они уже не ходят). Ну и напоследок гульнула — сделала химическую завивку мелким барашком на всю голову. Потом шесть лет волосы отращивала. В то лето первый и последний раз чувствовала себя по-настоящему взрослой.
«Это я на своей первой работе. Тружусь механиком»
- Первая работа досталась мне случайно. Мне на тот момент было 14 лет, и трудиться я не планировала. Но бабушка взяла больничный, и женщина, у которой она работала, просто умоляла найти кого-то на замену, потому что бабуля работала на совесть. Надо было убираться в двухэтажном частном доме, который сдавали отдыхающим. В первый раз три часа убирала домик, ещё минут 40 гладила бельё, и за это мне заплатили 1500 рублей! За два месяца накопила на новый телефон, купила много одежды. Иногда хозяйка платила даже чуток больше. Отработала я всё лето, а потом четыре года на работу времени не было. А этим летом я вновь тружусь у этих замечательных людей, но теперь в роли администратора.
- Моя первая работа — уборщица в торговом центре. Работала, когда мне стукнуло 14 лет. Мама в то лето решила устроить мне тур по заграницам, и я захотела поднакопить денег на вещи для поездки. Я ежедневно мыла полы в детском отделе одежды и как-то увидела детскую розовую рубашку в клетку. Сразу захотела её купить племяшке. Помню, как только получила первую зарплату, первым делом пошла и купила её. А потом уже только стала копить на свои собственные хотелки. В итоге свою зарплату за два месяца потратила на купальник, какие-то футболки и брюки. Но самое приятное воспоминание — это маленькая племяшка в той клетчатой рубашке.
«Моя работа — мешать всем работать!»
- Моей первой работой, как записано в моей трудовой книжке в 1996 году, была должность лаборанта в Биолого-почвенном институте. В обязанности входило натаскать носилками землю в подземное хранилище, перекопать ее несколько раз с известью и разными добавками, набить этой землей горшки для растений, а потом эти растения вместе с землей выкинуть и горшки отмыть. Заодно подкачался. Платили 90 рублей — обед в столовой стоил рубль.
Очень странная работа, или странно описана) получается, что проще вообще ничего не делать, чисто имитировать трудовую деятельность, ведь на выходе ноль
- После летней сессии раздавала рекламные флаеры. Очень хотелось к морю махнуть, так что работала как вол, другие промоутеры надо мной только хихикали. Жара, а я скачу, народ зазываю. Даже план перевыполнила. И вот прихожу за первой зарплатой, а мне вручают конверт, в котором еще и небольшая премия лежит. Оказалось, я у них лучше всех работала. За пару месяцев и на поездку накопила, и еще вещичек в отпуск прикупила.
- Моя первая работа — помощник комбайнера. Помню, заработал я в первый месяц 168 рублей. Но главное — мне зарплату выдали железными рублями. Положил в карман плаща, и плащ мой тут же перекосился. Ох и насмеялись мы тогда.
«Первая работа была в деканате, помогал всячески директору. Помню, с первой зарплаты очень стильно оделся и купил действительно удобные туфли»
- В 16 лет зарабатывала тем, что расклеивала объявления в подъездах. Это было в начале двухтысячных. Как сейчас помню: за день работы расклеиваешь 100 объявлений и получаешь 80 рублей. Через две недели путем несложных калькуляций выяснила, что заработанных денег мне едва хватит на покупку новых кроссовок, а прежние на этой работе уже износились. При увольнении директор сказал мне, что я — их лучший работник. Зато на второй работе, куда я устроилась уже после учебы, моя первая зарплата была 6400 рублей. Мне казалось, что это сумасшедшие деньги. Пошла и купила два огромных беляша в киоске, мимо которого каждый день ходила на работу.
- Вспомнилось. В совсем юном возрасте, мне лет 8–9 было, дедуля меня взял с собой на работу. А трудился он столяром в училище. Целый день я ему «помогала» — то наждачкой ошкуривала табуретку, то выметала стружки. А ближе к вечеру дед отвел меня к какой-то тетеньке, которая торжественно выдала мне за труды бумажный рубль и даже какой-то расчетный лист (за давностью не помню). Как же я была счастлива и горда! Спасибо дедуле за этот срежиссированный спектакль с выдачей зарплаты и за счастливый день, который помню до сих пор. Эти запахи нагретого солнцем дерева, пыли, столярного клея — это волшебное ощущение, когда погружаешь руки в горку кудрявой древесной стружки.
«На первом курсе обратился к отцу с просьбой временно меня трудоустроить. С тех пор на первой странице в трудовой гордо красуется надпись „юрисТ-консульт“»
- В первый рабочий день я так боялась опоздать, что пришла на работу за час до открытия. Охранник впустил меня без лишних вопросов, угостил чаем и пирожными. Только вот любезничал он со мной не просто так. Не то чтобы я ему понравилась, а потому что этот товарищ перепутал меня с какой-то важной шишкой. Позже выяснилось, что в тот день к нам на работу должны были прийти с инспекцией, вот он и подумал, что я проверяющая.
Меня почему-то тоже часто за ревизора принимают, а в транспорте -- за кондуктора, но у нас их давно отменили.
- На втором курсе я подрабатывал курьером. Как-то привез заказ по адресу и чуть не выронил пакет: дверь открыл мой однокурсник. На следующий день товарищ при всей группе спросил, не тяжело ли мне «развозить чужие ужины». Я только пожал плечами. А через два месяца на заработанные деньги отвез родителей и младшую сестру на неделю к морю — впервые за много лет они выбрались в отпуск все вместе. Когда выложил фотографии, тот самый однокурсник неожиданно притих. Как потом выяснилось, все лето он просидел без денег и выпрашивал у родителей на карманные расходы. Иногда подработка выглядит не очень престижно только до первой зарплаты.
Комментарии
Иногда не человек находит работу, а она его. Помню, как искала свою первую работу в эмиграции. Подумала, что быть посудомойщицей — это легко и логично в моей ситуации. Пришла нарядная на собеседование. Потенциальный работодатель посмотрел на меня и сказал: «Эта работа не для тебя!» Сейчас я благодарна ему за отказ, а на тот момент очень расстроилась.
И буквально через неделю знакомая привела меня в русский магазин. Так я оказалась не только среди сыров, колбас и икры, но и в центре жизни и новостей русскоязычного комьюнити.😁
Сейчас, когда у меня совсем другая работа, я по-прежнему подрабатываю раз в неделю в этом магазине — в знак благодарности за первую работу.
А я на первой работе тосковала и от нечего делать по всем отделениям ходила, помогала. Работала на внутривенно лазере, иглы нужны были большого диаметра, почти как для переливания крови. В 99 году дефицит.