20+ теплых историй о первой работе, которые греют душу лучше первой зарплаты

Иногда не человек находит работу, а она его. Помню, как искала свою первую работу в эмиграции. Подумала, что быть посудомойщицей — это легко и логично в моей ситуации. Пришла нарядная на собеседование. Потенциальный работодатель посмотрел на меня и сказал: «Эта работа не для тебя!» Сейчас я благодарна ему за отказ, а на тот момент очень расстроилась.

И буквально через неделю знакомая привела меня в русский магазин. Так я оказалась не только среди сыров, колбас и икры, но и в центре жизни и новостей русскоязычного комьюнити.😁

Сейчас, когда у меня совсем другая работа, я по-прежнему подрабатываю раз в неделю в этом магазине — в знак благодарности за первую работу.