18 колоритных домов из глубинки, глядя на которые понимаешь: здесь живут люди с характером

Как же иногда хочется бросить всё и уехать куда-нибудь в глушь, от городской суеты. И чтобы было душевно, как в детстве у бабушки в деревне: избушка недалеко от леса, соседи все друг друга знают и в любой момент можно уйти гулять к речке. А какие яркие домики можно увидеть вокруг — это настоящее загляденье. Вот и люди из нашей статьи показали свои дома с изюминкой или те, что им посчастливилось увидеть в своих путешествиях и прогулках. Хочется улыбнуться от того, сколько же в этих снимках теплоты и уюта.