18 колоритных домов из глубинки, глядя на которые понимаешь: здесь живут люди с характером
Как же иногда хочется бросить всё и уехать куда-нибудь в глушь, от городской суеты. И чтобы было душевно, как в детстве у бабушки в деревне: избушка недалеко от леса, соседи все друг друга знают и в любой момент можно уйти гулять к речке. А какие яркие домики можно увидеть вокруг — это настоящее загляденье. Вот и люди из нашей статьи показали свои дома с изюминкой или те, что им посчастливилось увидеть в своих путешествиях и прогулках. Хочется улыбнуться от того, сколько же в этих снимках теплоты и уюта.
«Домик в Костроме. Не смогли договориться!»
«Люблю иногда зарулить по дороге в какую-нибудь глушь, чтобы найти самобытное местечко с характером. Здесь почти всегда своя атмосфера»
«Даже в черте города можно встретить почти классический деревенский пейзаж. Сегодня попался вот такой каноничный старенький домик со светящимся окошком».
Муж хотел удивить, но что-то пошло не так...
- Построили с мужем дом. Он захотел сделать третий этаж по-своему вкусу. До победного никого туда не пускал. Как закончился ремонт, повел меня туда хвастаться. Вижу, что на полу мозаикой выложенная буква «Т». А в честь кого? Возмущалась, требуя сказать, кто же музой стал. Муж молчал, а потом робко: «Ир, да мне просто картинка в интернете понравилась, я даже и не подумал, что это буква». Тут я уже начала хохотать. Мой креативщик.
«Барби переехала в деревню»
«Частный креатив»
«Когда решили не покупать дверные ручки»
«А у нас соседи на даче отгрохали себе вот такой особняк»
Бог мой, где они в наше время нашли мастера такого высокого класса по уладке кирпича? Там должна табличка висеть: "Построенно мастером таким-то в таком-то году".
«Это мамин домик сейчас. А так он выглядел семь лет назад, до того, как я за него взялась»
Дизайн с душой
- Приехала к свекрови. У нас разный вкус: я люблю минимализм, а она прям Плюшкин. Захожу во двор и вижу, что она выложила крыльцо нелепой мозаикой из битой посуды. Хотя мы забабахали ей современный ремонт! Хотела возмутиться, но вдруг замираю, ведь в цементе торчит осколок с ромашкой — от моей кружки, которую я разбила во время переезда и очень переживала. Рядом — кусочек тарелки, которую разбил сын, когда делал первые шаги. И даже кусок пиалы с нашей свадьбы! Оказалось, свекровь годами собирала эту мелочевку, дабы соорудить что-то ценное и памятное. И все новые дизайны сразу померкли перед этой милотой.
Пол из битой посуды... Очень по мне спорное решение. На стену, на штукатурку - я бы поняла, а на поверхность, по которой ходишь ногами, да ещё порой босиком - однозначно нет.
«Ночь. Улица. Фонарь. Крылечко. Поблизости аптеки нет»
«Новодугино весеннее»
«Отвозил жену брата в санаторий и увидел этот шедевр. Вроде эта деревня была где-то рядом с рекой Березиной»
«Привожу в порядок дом в деревне, оставшийся от бабушки с дедом, чтобы приезжать сюда с дочкой на лето. И вот такой детский домик мы сделали ей на участке»
«Однажды в Барнауле. Ехал тут мимо и подумал: а чего бы не снять колоритненький дом с не менее колоритными столбами на углу одной из снежных улочек?»
Везде можно найти плюсы
- Мой друг живет на даче. Утеплил дом и остается круглый год там. А тут половодье, вода подступает к его дачному кооперативу. У него дом на окраине, да еще и в низине у реки. Предложил ему на время переехать в город, а он отказался, еще и меня к себе пригласил. Сказал, что на даче у него хорошо, так как позавчера он наловил карасей у себя на огороде. Ведро. Ведро карасей у себя на грядках! Да уж, из любой ситуации выйдет победителем.
«Домик в деревне. Татарстан, деревня Свиногорье»
Красота, конечно, неописуемая. Но полное отсутствие комфорта, удобств, инфраструктуры и работы приводят к умиранию такие места.
«Колоритный сербский домик, обвитый вьюнком»
Вспомнила сцену из любимого всеми фильма: девушка, цепляясь за плющ, спускается с верхнего этажа, чтобы сбежать от Хьюго Баскервиля)
«Я коренная москвичка, которая переехала в сибирскую деревню. Хотели с парнем просто снять там домик, но соседи рядом продавали свой. Мы пошли смотреть, а там — дом мечты!»
Ну, в оригинале объясняется, в чем именно заключалась мечта, но для адми эти лишние детали, как всегда, ни к чему)
Ох, нет предела человеческой фантазии! Смотришь на некоторые необычные дома из подборки и думаешь: «А как это вообще могло прийти в голову?» И как здорово, что многие стараются сохранить то самое волшебство старых деревенских домиков.
Еще несколько интересных статей для любителей дачной жизни и необычных домов: