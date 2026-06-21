18 фото и историй со вкусом спелой черешни и ароматом бабушкиных пирогов
Лето, солнце медленно нагревает комнату, а теплые лучики будят вас раньше будильника — что может быть лучше? Сегодня ADME хочет поделиться с вами трогательными историями, которые произошли в самое яркое время года. Настраивайтесь вместе с нами на солнечную волну.
- Обожаю выезды на дачу всей семьей, потому что именно там шашлык всегда получается каким-то особенно вкусным. Долгое время не мог понять, в чем секрет, а потом до меня дошло. Все очень просто: дома шашлык готовлю я. Пока мясо жарится, нужно успеть и стол накрыть, и овощи нарезать, и лаваш подогреть, и за мангалом следить, чтобы ничего не подгорело. А на даче совсем другая атмосфера — легкий хаос, но приятный. Жена с дочкой суетятся, делают нарезки и сервируют стол, теща колдует над своими блюдами, а тесть спокойно и уверенно жарит мясо. А ты в это время просто стоишь рядом, раздуваешь угли и вообще ни за что не отвечаешь. Вот поэтому шашлык там и получается идеальным: его готовит тесть, а ты к нему даже не прикасаешься до самого момента, когда он уже лежит на тарелке.
- Бабушка у меня всегда любила заниматься домашними растениями, садом, огородом. Был забавный случай на даче, когда наша кошка привела шесть котят. Все они жили на улице. Долго оставались в сарае, где у них был домик, тепло и еда. Но на лето начали выбегать оттуда и наводить свой порядок во дворе. Одним утром дедушка зовет бабушку, которая чебуреки лепила на кухне: «Галя, там целый букет расцвел в большом горшке, иди посмотри!» Бабушка вся в муке, побежала на улицу, думала, что-то из цветов расцвело наконец-то, а там в большом горшке для цветов сладко спят шесть котят, словно букет из милых созданий!
Деревня, лето, ты прибегаешь с улицы, а на столе тебя ждет самый лучший обед
Лето, каникулы, вас отправляют к бабушке с дедушкой в деревню. Обязанностей у вас там немного — может, собаку покормить, грядку прополоть, проверить, не снесли ли курицы яйца. А потом беги, гуляй. Хочешь — на речку купаться или рыбачить, хочешь — на поля ягоду есть или за горохом, хочешь — шалаш строй, хочешь — за грибами сходи. А хочешь — просто на велике гоняй везде или в футбол на поляне. В общем, набегаешься за весь день так, что к вечеру прибегаешь такой голодный, что готов съесть все что угодно. А там на столе не просто что угодно, там — самая вкусная еда на свете!
- Повадилась у меня какая-то незнакомая кошка таскать еду. Лето, все окна и двери открыты, поэтому она легко проникает в дом и так же без сложностей хватает то хлеб со стола, то колбаску, то еще что-то. А в последний раз вообще обнаглела и, пока я отошла на пять минут, стащила целую куриную ножку! Я застала ее прямо за этим делом, психанула и решила проследить, куда же она все таскает, благо, из-за ножки она не могла бежать быстро. Пункт назначения нашелся быстро — на пустыре, в картонной коробке, у нее были детки. Два уже крепеньких, открывших глазки, и довольно активных котенка мяукали и явно хотели чего-то существеннее, чем просто молоко. Курицу мне было уже не жалко, я задумалась — почему бы не забрать хоть одного котенка, два мне будет многовато, а вот один в самый раз. Так что я взяла одного и понесла домой. Спустя 10 минут прибежала запыхавшаяся кото-мамаша с той самой куриной ножкой, положила мне ее прям под ноги и посмотрела аж по-человечески, мол, вот тебе твоя курица, верни ребенка. Ребенка я ей не вернула, но вместо этого забрала и ее, и ее второго ребенка к себе.
- Каждое лето мы с мужем отправляем нашего сына на отдых к моим родителям. Ребенок в восторге, бабушка с дедушкой счастливы, и мы можем отдохнуть немного. Сыну там нравится все, кроме одного, — утренних просыпаний. У моего папы есть прикол, точнее, любимое занятие — будить внука своей игрой на баяне. Папа отличный музыкант, но в последние годы играет лишь дома. Думаю, сына такое пробуждение нервирует так же, как и меня в детстве. Где-то неделю сын потерпел, а потом в разговоре с мамой я узнала, что он вычудил. В какой-то день мой 10-летний сын нашел в интернете какой-то ансамбль, написал им, оставил номер моего папы, и теперь папа играет там на баяне с утра и до ночи. Довольны остались просто все, но я до сих пор удивляюсь, как мой ребенок до такого додумался.
Забытые мотивы детства, которые хочется вернуть
Помните, как в детстве бежали к бабушке в деревню, а у крыльца вас встречали яркие цветы, аккуратно обложенные камушками, или низенький старенький заборчик, за которым прятались мальвы и подсолнухи? Это был палисадник — маленький, но такой родной уголок у дома, который словно обнимал каждого гостя.
- Где-то год назад иду я с работы. Лето, вечер, темнеет уже, а по затылку пробегает приятный ветерок. Подошел к своему подъезду, там как всегда какие-то объявления висят, но одно на их фоне заметно выделяется. Маленькая соседская девочка потеряла своего плюшевого медведя и написала фломастерами: «Я потеряла Мишаню. Он небольшой, коричневого цвета, добрый и умный! Мне страшно без него спать, верните, пожалуйста!» Меня растрогало это объявление, поэтому на следующий день я купил плюшевого медведя, который подходил под описание. Звоню в дверь, открывает мама этой девочки. Я ей протягиваю этого медведя, а она говорит мне, улыбаясь: «Спасибо большое за вашу доброту! Это уже 14-й за сегодня, теперь ей точно спать будет не страшно».
- В детстве мама всегда отвозила меня к бабушке на лето. Так вот, вместе со мной к бабушке всегда приезжала моя старшая сестра, ей тогда было 18, а мне только должно было быть 13. Каждый вечер она ходила гулять с моими двоюродными сестрами и своими друзьями, но строго под предлогом вернуться вовремя. И бывало пару раз, что сестра приходила позже домой, а мы с бабушкой не ложились спать, пока ее нет. А когда наконец-то слышали стук в окно, то выходили в коридор и, стоя возле дверей, бабушка с улыбкой на лице всегда спрашивала меня: «Аль, ну что, пустим нашу „гулену“ спать?» — и я безоговорочно отвечала: «Конечно». И на следующий день сестра покупала мне сладкое за то, что на нее не ругалась бабуля. Уже давно все выросли, но эти воспоминания в памяти навсегда.
- Дочь не хотела заниматься домашней работой, которую ей задали на лето со школы. Я понимаю, что еще целое лето впереди, но прошел уже месяц, а она еще не взялась ни за что. Пришлось с ней серьезно поговорить, из-за чего она на меня немного обиделась. Случайно подслушала то, как дочь жалуется папе на меня. Сидит за компьютером, разложила учебники, а муж к ней подходит и спрашивает: «Что случилось, дорогая?» Она ему расстроенно отвечает: «Только что серьезно разговаривала с... твоей женой!»
Курочкино лето
Простое, теплое, босоногое, как в детстве. Уютное, солнечное, с одуванчиками в руках. Быстро пролетающее, как вечер воскресенья. Но такое приятное, как лучшее мгновение в жизни.
- В детстве я летом отдыхала на даче. И раз в месяц мы с мамой ездили в город, чтобы забрать квитанции и оплатить счета за квартиру. Так вот, это, наверно, одно из самых ярких воспоминаний. Потому что по приезде в город мне можно было смотреть мультики до ночи. И еще мама всегда на ужин варила равиоли, а на обед был вкуснейший суп из пакета (я любила харчо или рассольник), и обязательно перед сном, мы просто оставались там на ночь, я купалась часа 2 в ванной. Это было мега круто. Сейчас у меня растет дочка, мы живем на даче. Изредка приезжаем в город, и для нее счастье поплавать долго в ванной, а перед сном мультики. Эх... как же быстро время пролетело.
- Это лето мы старались проводить максимально на природе. Два раза были в походе всей семьей, один раз ездили в лес, один — на море и два раза на рыбалку. И есть у нас традиция: 31 августа вместе подводить итоги лета за семейным ужином. И вот я начинаю:
— Итак. Не знаю, как вы, но я очень рада, что все мы этим летом были намного ближе к природе.
Сын (5 лет):
— Это значит, совсем озверели, что ли?
- Жара. Отсутствие кондиционера дома, неимоверная духота и кубики льда в минералке, тающие за доли секунды. Ленивые лучи солнца заливают комнату, отражаясь на стенах солнечным зайчиком, изредка в открытые окна залетает прохладный ветерок и испаряется, не оставляя возможности освежиться. Лето в разгаре. Я выглядываю с балкона и рассматриваю людей, короткими перебежками передвигающихся из тенька в тенек. Надеваю свои самые легкие вещи. Задерживаю дыхание, собираюсь с мыслями, сейчас будет очень важное решение, которое я собирался принять примерно полгода. Решаюсь. Короткий выдох. Я иду выкидывать елку.
Утро у бабушки
Летнее утро всегда начинается с крика петуха под окном. Ты зарываешься поглубже в подушку, пытаясь продлить такой сладкий детский сон. Постепенно до тебя доносится запах свежеиспеченных пирожков или блинов. Тут же слышишь тихие шаги, это бабушка заглядывает к тебе в комнату, гладит по голове и шепчет: «Поспи еще немножко». С ней пробирается к твоей кровати кот Мурзик и осторожно укладывается рядом, начинает мурчать как трактор. Ты ощущаешь его тепло, хочется поваляться еще, но впереди новый день, скорее навстречу приключениям!
- Ехала как-то в маршрутке. Лето, жара, окна открыты, сижу у окна. Остановились на светофоре. Рядом останавливается машина, а ее водитель — симпатичный мужчина. Он посмотрел на светофор (оставалось 25 секунд), потом подмигнул мне, резко высунул свою руку с ручкой и с криком: «Быстро дай мне свою руку! Меня время поджимает, а я хочу не упустить!» — я на автомате дала, решила рискнуть, так сказать. Он быстро написал свой номер телефона и прокричал: «Позвони, красотка!» Тем же вечером позвонила ради прикола, но прикол затянулся в 7 лет брака и двух прекрасных деток.
- Наверняка многие, когда были маленькие, чаще всего лето проводили на даче. Где обязательно встречали таких же мальчишек и девчонок. С ними вместе вы прошли и через разбитые коленки, и через плавание в речке на самодельном плоту, и еще через кучу всего, что греет душу при воспоминании сейчас. Но прошли годы, на дачу вы стали приезжать все реже и реже, и наконец общение совсем прекратилось. Каждый пошел своей дорогой, у каждого свои интересы, а при случайной встрече вы бросаете лишь сухое «привет». Но, несмотря на то что с поры детства прошло много времени, вы все равно иногда мысленно возвращаетесь в то время и, пусть даже с грустинкой, но все же улыбаетесь, вспоминая своих друзей детства и мечтая хоть на чуть-чуть, но все же вернуться в те деньки, наполненные детским смехом и приключениями.
- Приехали в деревню. Прошел дождь. Запах потрясающий, свежесть! Свекровь скомандовала: «Айда в огород, подкормку дадим». Я технично слилась, а дети поплелись за ней. Вдруг прибежали, мол, мам, срочно беги! Нехотя иду и охаю — там в земле лежит моя брошка, которую я в прошлом сезоне посеяла, как оказалось, в огороде!
- Вышла на днях на прогулку, ибо чего сидеть дома, когда на улице такое шикарное лето. Прогулялась по району, взяла себе мороженое и села в парке. Слушала пение птиц, веселые крики детворы, гул теплого ветра. В один момент рядом со мной присела девушка с коляской, я улыбнулась ей, она улыбнулась в ответ. Спустя пару минут спрашиваю: «А кто у вас? Мальчик или девочка?» Она тихонько приоткрыла коляску и ответила: «Кошка!» В коляске нежилась милая рыжая кошка, которая сладко-сладко спала.
А у вас в запасе есть летние приключения? Делитесь в комментариях.
Еще больше теплых историй здесь:
- 16 добрых историй о деревенских жителях, у которых заборы пониже, а душа — пошире
- 19 лучистых историй и фото из отпуска, которые пропитаны теплом и смехом
- 16 историй о детстве в маленьком городе, которые пахнут бабушкиными пирогами и летней росой