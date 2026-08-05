20+ историй из летних детских лагерей, пропитанных теплом костров и светлой радостью беззаботного лета

«Дорогой Коля! Я сейчас в лагере „Космотнавт“. Я по тебе скучаю. И хочу, чтобы ты приехал ко мне 19 июня, потому что тогда будет праздник и все родители приедут. Передаю тебе, и маме, папе большой, большой привет! Целую, Катя!!!»