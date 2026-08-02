19 животных, которые знают о доброте больше, чем многие люди
Вам не кажется, что питомцы приходят к нам специально, чтобы делать мир теплее. Смотришь на них — и диву даешься. Откуда в них столько любви? Любая собака или даже самый независимый кот обладают какой-то волшебной способностью просто быть рядом в нужную минуту. У них работает фантастическая интуиция на ласку. Они безошибочно чувствуют, с кем можно поделиться своим вниманием, и эта их искренняя доброта — настоящий подарок. В доме, где есть животные каждый день полон маленьких радостей и светлого тихого счастья.
- На мой балкон повадился прилетать голубь, такой беленький и с черными пятнами. А моя кошечка любит подремать на балконе. И вот, почти каждый день, как голубь прилетит, он принимается курлыкать, а котейка моя издавать такие звуки будто крякает, квакает, чуть ли не гавкает. Длилось это почти месяц, а потом голубь на неделю пропал. Кошка затоковала, у нее пропал аппетит. И как же она обрадовалась, когда ее знакомый вернулся. Вот такая крепкая дружба.
- Поехал к деду в деревню. А тот незадолго до моего визита подобрал у них на свалке котеночка, приютил его, накормил, да и оставил себе. Сначала малыш никому не доверял, убегал и прятался, только когда звали покушать подходил поближе. Исключение делал только для одного своего друга — гуся. Гусь у дедушки жил уже давно, он был добрым и будто чувствовал, что котеночек и так хлебнул горюшка, защищал его, играл с ним, и даже спали они вместе. Правы те, кто говорят, что у братьев наших меньших сердце бывает намного добрее и больше, чем у людей.
«Наш пастуший пес „усыновил“ семейство амбарных котят»
- У нас в семье живут пес и кошка. Они выросли вместе и обожают друг друга: вместе спят, играют и пакостят. Поэтому для моего собакена любой представитель кошачьих — потенциальный друг, которого нужно немедленно обнюхать и облизать. И, встретив на улице кота, пес сразу рвется к нему с самыми благими намерениями. Правда, уличные коты не в курсе высоких порывов собачьей души, поэтому реагируют самым банальным образом — удаляются в закат с максимально возможной скоростью. А песель удивленно смотрит им вслед и разочарованно вздыхает.
- Моя кошка — сибарит, может сутками вальяжно валяться. И вдруг ее будто подменили — начала заполошно носиться по подоконнику, стучать лапами по стеклу и ругаться на кошачьем. Я, естественно, к окну, посмотреть, что так мою принцессу из себя вывело. Сначала ничего не поняла. А потом присмотрелась, а у нас под домом в траве ползет какой-то кошачий ребенок. Крохотный, мяучит тоненько и ползет незнамо куда. У меня сердце не каменное, я побежала, принесла малыша домой. Думала отдам его потом в хорошие руки, но моя красотка решила иначе. Она от этого комочка не отходит, ухаживает за ним, и понятно, что жить теперь мы будем втроем. А я и рада.
- У нас кот не шибко ласковый, вроде как мы ему и не очень-то нужны. Я его кормлю, вычесываю, мне, конечно, обидно. А тут как-то пошли мы все спать, я лежу рядом с мужем и тут прямо мне на грудь прыгает туша кота. Мужу-то хоть бы хны, а я от этого проснулась. И чувствую — пахнет как-то не так. Подняла на ноги всю семью, выскочили из дома, вызвонили газовщиков. Те потом сказали, что очень вовремя мы это сделали. Вот так кот показал поступками, как он нас любит.
«У нашей лошади есть друг-белка, которая ошивается в стойле, и они делятся лакомствами»
- Мы с котом 7-й год вместе. Он не очень ласковый, гладить его можно только по его инициативе. Разговариваю с ним все время. Режим дня у нас устоявшийся. Кот знает,когда завтрак-обед-ужин и старается не пропустить, за редким исключением. На улицу уходит обычно после обеда. Насыпаю ему корм и сажусь обедать. Он ест быстрее меня и сразу просится на улицу. Приходится оставлять еду и выпускать его, зимой еще и спукаться вниз и дверь в подъезде открывать. Надоело, поругала его, говорю:"Совесть есть? Ты поел и бежать, а я-то еще ем, подождать не можешь?" И что вы думаете? После этого внушения он ест, ложится на кухонный порог и ждет, когда я встану из-за стола. Потом только бежит к двери.
- Потеплело и я стал оставлять балкон на весь день открытым. И пес повадился там проводить весь день — дома почти его и не видел. И вот стал я замечать, что он там с кем-то переливается, будто разговаривает. А живем мы на последнем этаже, в ближайших квартирах никаких хвостатых, а ощущение, что собеседник буквально там же, на моем балконе. Решил подкараулить, пришлось время потратить, но застукал! Оказывается подружился мой питомец с сорокой! И она с псом разговаривает на его «языке» — имитирует лай. Начал носить вкусняшки новой подружке, она перестала меня бояться, торчит на нашем балконе и даже на прогулке вокруг нас вьется.
- Последний месяц у меня был тяжелым, я проводила много времени одна дома. И мой кот стал совсем ласковым — буквально не отходил от меня, целыми днями лежал в кровати рядом. Он даже не пытался гулять сам, просто был рядом и мурлыкал. А как только мне стало чуть легче, он потихоньку отлип, начал снова заниматься своими делами и гулять по дому. Иногда прям кажется, что он чувствовала, что со мной что-то не так, и просто хотел поддержать.
«Я думала, что взяла в еще одного друга себе, но, как оказалось, я взяла друга своей собаке. С самого щенячества они держатся за лапки»
- Долго не жила дома, заболела, пришлось полежать в больничке. За кошкой попросила приглядеть соседку, которой я доверяю. И вот наконец-то вернулась к себе и моя Тенька, которая была еще той врединой, даже прикусить могла, чтобы я не забывала, кто у нас тот в доме самый главный, просто окружила меня любовью! Начала таскать к моему креслу свои игрушки и даже тапочки мои, лишний раз встать не давала. Залезала ко мне на колени, чтобы погреть, мурлыкала, будто бы решила сделать все, чтобы я выздоравливала. Вот не зря говорят: если любовь даешь, ее и получаешь.
- Котика своего я нашла в поле. Вернее сказать, нашла его моя собака. Мы с ней гуляли, и вдруг я вижу, что собакевич вокруг одного места круги нарезает. Я подошла, а там слепой котеночек. Ну, я рассудила, что может мама его отошла и еще придет за детенышем, но когда пошла проверить вечером, малыш был на том же самом месте, один. Принесла его домой, начала из пипетки молочком выкармливать. А на следующий день наша кошка окотилась, и я ей под бочок пристроила потеряшку. Так у него снова появилась мамочка.
«Мой спасенный хорек и моя пожилая кошка просто обожают друг друга»
«Мы взяли Саке — так зовут хорька — из плохих условий. И он невероятно привязался к нашей пожилой кошке Кевине. Сначала она была смущена этим малышом, который следовал за ней повсюду, но постепенно привязался к нему, и они стали неразлучны».
- Мой кот невероятный. Не только милый и ласковый, но обладает еще и уникальной особенностью — может помирить тех, кто в ссоре. Как только кто-то в семье надулся, наш миротворец ложится на животик, лапочки скрестит и начинает жалобно так мявкать. и продолжает до тех пор, ока все мириться е начнут, обниматься. И если ему покажется, что вы миритесь не с тем выражением лица — не успокаивается. Вот так в нашей семье почти никто и не ссорится.
- Супругу мою бывшую кот не любил: и на руки не давался, и шипел, и даже еду из ее рук брат отказывался. Я считал, что это он так ревнует. А потом выяснил, что жена-то на стороне шуры-муры крутила, расстались. Через какое-то время я снова влюбился, и кот к этой девушке со всей душой. Мы женаты уже пять лет и все у нас хорошо.
«Из-за перьев моя курочка плохо видит, поэтому, когда она не может найти других птиц, моя собака возит ее по двору»
- Был у нас кот — гроза двора. Когда он выходил, все собаки и коты куда-то испарялись. Гонял всех нещадно, спуску никому не давал. Но у маминой подруги была маленькая дворовая собачка, Люська. Так вот ее он любил. Когда она приходила с хозяйкой, кот приносил ей еду, игрушки, вылизывал и спал рядом. А она его боялась — у нее всегда были такие испуганные глаза. Вот такая любовь маленькой дворовой собачки и местного кота-хулигана.
- Лето, жара под 40, мы на даче плавимся. Наш кот валялся под кустом малины весь день, и тут слышим его истошный вопль оттуда, смотрим — он там мечется и лапой землю роет. Думали, змею нашел. Муж пошел проверять, а там в ямке соседский крошечный утенок застрял, совсем обессилел без воды. Кот его не тронул, караулил и звал нас. Мы бедолагу напоили и вернули маме-утке.
А вот еще подборка историй о людях, которые так любят своих питомцев, что даже берут их с собой в путешествия.