15 простых историй о советах, где юмор и ирония жизни переплюнули все ожидания

Я всегда пекла торты ко всем дням рождения. Как-то спросила уже взрослого сына, что ему подарить на день рождения, а он говорит, испеки мне торт. - Я же и так пеку, - Нет, ты именно для меня сделай, а то я не наедаюсь одним кусочком. Я и приготовила два торта, один для гостей, один сыночку в подарок. Сын был счастлив! Я тоже)))