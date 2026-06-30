15 простых историй о советах, где юмор и ирония жизни переплюнули все ожидания
Хороший совет еще никому не помешал. Но иногда напутствия могут привести не совсем к ожидаемому результату. Например, кто-то по совету подруги устраивается на работу и уже через месяц получает предложение руки и сердца. А наставления из интернета могут перевернуть с ног на голову первое свидание. В таких ситуациях спасает чувство юмора и самоирония. В этой статье — простые истории о советах, в комплекте с которыми шли забавные сюрпризы.
- Несколько лет назад подруга посоветовала мне работу в Дубае через агентство. Я прошла там собеседование на позицию хостеса в отеле. Мой давний школьный друг, с которым не общалась годами, узнал о моем прилете, и мы начали переписываться. И вот работаю я себе спокойно, а спустя месяц друг этот предлагает мне выйти за него замуж. Да еще на глазах своей и моей мамы, которая ко мне ненадолго прилетела. Это было, мягко говоря, неожиданно. Я не согласилась.
- Муж на даче блины уплетал с вареньем. Говорит: «Танька только котлеты жарит, а ты, мама все успеваешь». Свекровь на меня косо посмотрела и ушла. Возвращается с тазиком, вручает его мне под аплодисменты мужа и выдает: «Вот простой совет, милая, — все успевать по дому можно только, если муж тебе помогает. Так что даешь тазик ему, он обирает вишню, потом вместе косточки достанете». Муж молча пошел в сад, а свекровь мне на ушко шепнула: «Ишь ты, котлеты ему не нравятся. Забыл что ли, как в детстве сосиски ел, потому что мы с отцом вечно на работе».
Память иногда блокирует неприятные воспоминания и выстраивает свои приятные,которых в реале то и не было. И человек свято верит, что все так и было.
- Муж собирался менять машину. Я нашла ему хорошее семейное авто, относительно недорогое, безопасное и качественное. У нас трое детей, муж возит их в школу и в музыкалку. В итоге пригнал из салона другую машину — почти что спорткар: маленький, тесный, дорогой и непростой в обслуживании. Ему мама посоветовала, понимаете ли, мол, сынок же всегда о такой мечтал. И он, конечно, послушал: «Мама — самый важный человек в моей жизни, плохой совет не даст». Через неделю я уехала в отпуск по горячей путевке — отец сделал такой подарок. Муж возражал, а я говорю: «Папа — самый важный человек в моей жизни». Остался благоверный с детьми на 15 дней. Приезжаю — он со мной не разговаривает. Дети в один голос жалуются, что новая тачка, конечно, крутая, но для пассажиров неудобная. Даже музыкальные инструменты не помещаются. Дочь с виолончелью уже трижды ездила на такси, деньги, естественно, просила у папы. Муж ходит злой. А нам почему-то смешно.
Любителю готовить на мангале посоветовали действенный способ разжигать угли — накидать побольше кулечков из салфеток и пропитать их маслом. Говорит, и шашлык, и овощи, и даже картошка получаются отменно
С овощей все равно кожура счищается, так что все норм. А вот пепел от салфеток будет летать.
- Решил прислушаться к совету: на первое свидание вести девушку в бассейн, чтобы увидеть ее без макияжа. Пригласил в аквапарк. Она согласилась и пришла вся такая при параде. И вот скатываемся мы с горки. Тут она выныривает, а вся косметика на месте! Зато у меня слетели плавки, которые она потом помогла мне принести. Не знаю, что там с макияжем, но человек она очень хороший.
- Училась я на педагога-психолога, но работаю рекрутером в одной крупной IT-компании. Почему-то никак не могла получить заслуженное повышении зарплаты. Как бы ни старалась! Тут вспомнила простой совет нашего старого профессора с кафедры: «Делайте вид, что вы заняты. Это всегда работает и помогает». Решила, а почему нет? В столовую ходила с кучей бумаг, раскладывала их на столе и разводила бурную деятельность. Меня действительно повысили!
- Купила дочке книжку с разными советами о гигиене для детей. Читала книгу ей я, она еще не умеет, но текст запоминала только так. Вчера слышу с кухни дочкины возмущения, пошла посмотреть. Сидит наша собака с виноватым видом, напротив — дочка тыкает книжкой собаке в лицо и причитает: «Смотри, что написано! С пола есть нельзя! Ты поняла меня, Дана?»
Девушка пыталась спасти увядающий бонсай. В интернете ей посоветовали сделать для него теплицу из пакетов. Поначалу она отнеслась с недоверием к этой затее, но все же последовала совету. И вот какой сюрприз ее ждал
- С мужем вместе 10 лет. Пару лет назад начался какой-то разлад в отношениях. Общение не клеилось совсем. Часто спорили, ругались. И именно в тот период ко мне в друзья добавилась одна девушка. Мы начали переписываться и на удивление быстро поладили. Вскоре я поделилась с ней своей проблемой. И тут она вместо обычных вежливых подбадриваний дала вполне конкретный совет. Мне он не очень понравился, но я решила ему последовать. И как-то все пошло на лад! А потом мой муж признался, что это он переписывался со мной с фейкового аккаунта. Сначала обиделась, а потом поняла: ему было не все равно!
- Подходит дочь и спрашивает: «Мам, а я вот смотрела передачу по телевизору. Есть такой фонд защиты животных. А есть фонд защиты маленьких девочек?». Спрашиваю, что случилось. Она говорит: «Ну вот в школе меня Саша обижает, бегает за мной, дергает за кофту постоянно. Нужно звонить в фонд, пусть приезжают и защищают меня!» Сказала ей, что они с одноклассницами могут создать такой «фонд», чтобы дать отпор тому Саше. Видимо, зря я дала такой совет. В конце года учительница рассказывала, что девочки объединились против мальчиков и не давали им спокойной жизни.
А вот раньше классный руководитель во всё вникал. Сейчас всем по фиг, дети травят и гнобят друг друга.
- Психолог посоветовал мне выходить из зоны комфорта и менять свою жизнь. И делать это желательно всей семьей: совместные походы в кино, кафе, на природу. Мы редкие домоседы, поэтому такие мероприятия и являются для нас этим выходом. Рассказала мужу, он говорит: «Ты права, надо срочно что-то менять!» Затем встал и пересел из своего любимого кресла в другое, стоящее рядом, и заявил: «Вот, так-то намного лучше!»
Блогер, который радеет за порядок и чистоту, приехал в Киров. Ему посоветовали погулять по набережной. Что же, нагулял он несколько мешков мусора
- Парень моей лучшей подруги был старшим ребенком в многодетной семье. Как-то с грустью он пожаловался подруге, что в детстве на праздниках ему всегда доставался самый «постный» кусок торта, а он ведь просто обожает масляный крем! Предложила я ей подарить ему торт. Сделала она домашний с тонкими бисквитными коржами и толстыми слоями крема. Вручает ему ложку и говорит: «Это все тебе!» Взрослый мужик в итоге почти прослезился от восторга.
Я всегда пекла торты ко всем дням рождения. Как-то спросила уже взрослого сына, что ему подарить на день рождения, а он говорит, испеки мне торт. - Я же и так пеку, - Нет, ты именно для меня сделай, а то я не наедаюсь одним кусочком. Я и приготовила два торта, один для гостей, один сыночку в подарок. Сын был счастлив! Я тоже)))
- Спросила у искусственного интеллекта, чем мне заняться вечером в пятницу. Серьезно, полчаса смотрела в потолок — и ни одной идеи! Подруги зовут тусить, но я не понимала, хочу этого или нет. И знаете, что он сделал? Выдал мне анализ моей недели с выводом: «Судя по вашим предыдущим запросам, вам нужен спокойный вечер с собой». В принципе, а что он еще должен был предложить, когда все мои предыдущие запросы были по ночам и только по работе? Вот, лежу в ванной, слушаю любимую музыку.
- В квартиру напротив заехал симпатичный сосед. Месяц строила глазки — ничего! Подруга совет дала: «Закажи букет и укажи его квартиру, типа, перепутали. Увидит, что тебе цветы дарят, и начнет бегать». Так и сделала. Вечером звонок — он! Улыбается и говорит: «И как вы узнали, что у моей мамы юбилей? Спасибо вам большое за цветы. Заходите на чай с тортом по-соседски». Удивительно, но маму его я в подъезде ни разу не видела... Сходила к ним ради приличия. Теперь иногда здороваемся.
По совету подруги девушка начала вязать крючком. Вот такой чудесный сюрприз в скором времени ждал советчицу — мишка и мягкий розовый шарф
- Встала в очередь в месару (мясная лавка в Сербии — ADME). Ну как встала... Очередь была истинно сербская: длинный хвост делился на три, а дальше — непонятно, кто перед кем. Спрашивать, кто последний, здесь абсолютно не принято. Я когда-то спрашивала подругу с опытом, как правильно встать в сербскую очередь, она честно ответила: «Понятия не имею. Я просто выбираю кого-нибудь поувереннее и встаю рядом с ним». Последовала ее совету и пристроилась около приятной пожилой дамы. Другое охвостье возглавляла еще одна такая же дама. И вот настал момент слияния частей в одну очередь. Дамы начали спорить. Но вовсе не о том, кто из них за кем: одна утверждала, что я стою между ними, а вторая — что я стою перед ними обеими. Меня при этом никто не спрашивал. В итоге, когда мне все же удалось вставить слово, я, конечно, сказала, что встану за ними. Тут они дуэтом возмутились и буквально протолкнули меня вперед, потребовав не спорить со старшими.
Жила в Сербии больше двух лет, недавно ездила опять, но ни разу не видела очереди в месару. Да и вообще очередь более трёх человек чрезвычайно редкое явление.
- Пришло обновление на телевизор и очень настойчиво попросилось к установке. Не стал отказывать, кликнул «ОК» и загрузка пошла. На 46% установка обновления замерла, на пару часов. Я позвонил в техподдержку, где после совещания с технарями девочка-оператор посоветовала выключить телевизор даже из розетки. Конечно, больше он не включился. Мне сразу сказали что-то вроде: «Ничем больше помочь не можем, гарантия у вас все». Чинил телевизор у знакомых ребят, которые вообще не понимают, кому нужны эти постоянные обновления.
Эти постоянные обновления нужны тому, кто получает за это плату.
- Мы с друзьями решили отправиться на рыбалку к старому пруду на краю города. Говорили, что там рыбы — лови не хочу. Нас не остановили даже слухи об огромной толпе комаров. Разместились возле водоема, и я почти сразу начал вытаскивать рыбу за рыбой, в то время как моему другу Саше не везло. Выяснилось, что он на пластиковую приманку их ловил! Ему в магазине так сказали. Я посоветовал взять червяков. Вот только Саня и с ними ничего не поймал. Решил, что рыбалка — это не для него.
Одним словом, последовать дельному совету — часто верное решение. Но всегда стоит помнить, что что-то может пойти не по плану, и просто улыбнуться.
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