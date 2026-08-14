20 теплых зарисовок о возвращении в родной дом, где даже скрип старой двери радует душу
Стоит переступить порог родного дома, услышать знакомый голос или уловить аромат блюда из детства — и привычная взрослая суета ненадолго отходит на второй план. Так и чувствуешь, как добрые руки бабушки глядят тебя по голове, а ты, маленький, сидишь в деревенском доме и уплетаешь блины со сладкой земляникой. В сегодняшней программе: жизненные истории о встречах с родными, семейный байки и душевные разговоры.
- Вместо нашей годовщины муж умотал с мужиками на рыбалку — забыл, а мне обидно. Промолчала, поехала к маме, чтобы поговорить по душам. Она налила чаю, долго слушала, а потом и говорит: «Ну-ка, вставай!» И тут же добавила: «Никакого уныния, мы сейчас же идем покупать тебе цветы и подарок, отметить вашу годовщину ты можешь и без него. Как опомнится, прибежит сразу, я же своего зятя знаю». Обожаю маму за ее оптимизм, столько всего пережила, а вот эту легкость и радость жизни сохранила. Муж вечером уже пил чай с нами, пирог, правда, мама ему не дала — не заслужил еще.
Пусть в нашем детстве у бабушки в деревне не было современных развлечений, но были велик, речка, рыбалка и лес с ягодами
- Внук приехал к бабушке в рваных джинсах (по моде). Утром встал и не узнал свои джинсы. Бабушка их зашила. Что же ты, говорит, в рваных ходишь.
У кого-то из знакомых было. Купили новомодную сковородку с тефлоновым покрытием. Так приехала теща и "всю эту грязь" отскоблила)
- Моей прабабушка 86 лет, и я сегодня приехала к своим на дачу. За чашкой чая начали обсуждать рандомный рецепт и я сказала между делом, что мне нравится готовить с нейросетью, типа можно задавать дурацкие вопросы и менять ингридиенты. Бабушка впечатлилась и заявила, что ей тоже надо. Научила ее пользоваться ИИ. Нейросеть помогла бабушке разгадать кроссворд. Момент с возможностью наговорить, а не печатать, оказался чем-то на уровне магии. ИИ завоевал расположение бабули тем, что вежливо говорит «пожалуйста» и подбадривает в ответ на ее «спасибо». Ну, не милота ли.
Зачем использовать иноязычное слово рандомный к рецепту? Оно здесь вообще не к месту. Либо автор слаб в русском языке , либо пытается умничать, что разочаровывает в авторе.
Когда удачно зашел в гости к бабушке
- Люблю своих родителей. Как-то раз сказала, что хотела бы себе аэрогриль. Приехала к ним на выходные — и они мне дарят огромную коробку с аэрогрилем. Естественно, мама еще собирает продуктов, как будто я еду в город, где никогда не было и не будет магазинов. И тут она, жаря 100500 сковородок сырников, спрашивает: «А тебя встретит кто-нибудь? Как ты все это донесешь?» Я, понимая, что сама-то сяду в такси, отвечаю: «Конечно, мамуль, меня прям с поезда встретят» И она сразу успокоилась. Я в жизни им не скажу, что я уже купила себе аэрогриль, но мне не зашло.
- Раньше часто была в командировке в Казани. Каждый раз заезжала к бабушке, обнимала, целовала. Говорила: «От тебя так пирогами пахнет». Бабушка была уже старенькая, пирогов не пекла, но так радовалась этим словам.
Мы все знаем, что надежнее всего еда хранится в животике
Помнится, в детстве бегали в ближайший лес и ели там дикую малину пригоршнями, явно, что и с червячками, и с листиками, да кто же на это обращал внимание!
«Приехала к родителям: папа сказал, что требуется моя помощь. Помощь: съесть малину, пока не переспела».
Поступило новое задание
Тот, кто ел бабушкину еду из печи знает, что это — вкуснятина. Даже, если булочки пригорели
- А у меня дочка уехала к родителям жены в деревню, на месяц. Ей 5. Я сначала ничего не понял, а потом дошло! Это, получается, у нее начался самый лучший в жизни — лето у бабушки с дедушкой в деревне. Эх! У меня тоже в детстве было «лето у бабушки в деревне»: пироги , молоко от коровы, ягодки всякие, рыбалка-купалка, гулялки вечером, костры с печёнками (картоха в мундире, запекаемая в золе). Где оно все? А да, точно, это было 35 годиков назад. Я так рад за нее! Пусть порадуется, пока ее время. Ни садика с утра, ни танцев по вечерам, ни развивашек всяких, а именно жизнь в деревне летом. Пусть хоть крапиву палкой бьет! А то некому этим заниматься-то!
Только у бабушки можно увидеть такой ковер и такой вентилятор
- В отпуске приехала в деревню к бабушке. Бабуля накрыла стол. Сидим, пьем чай, смеемся. Вдруг калитка открывается и во двор входит Колька — мой бывший жених. Тот самый, который ушел от меня к подруге. А бабушка даже бровью не повела и говорит: «Внученька, только не сердись». А пришел Колька не один, а с мальчишкой лет пяти. У меня чуть чашка из рук не выпала. Оказалось, бабушка узнала, что он теперь один воспитывает сына. Бывший был уверен, что я обрадуюсь встрече, а бабушка вообще уже мысленно женила нас. Вот только из-за стола встал дедушка (в прошлом спортсмен) и прогнал бывшего — и тот еще мягко отделался из-за присутствующего ребенка. Дед всегда был на моей стороне во всем. Злорадствовать нехорошо, но я чувствовала себя королевой.
82 года — не помеха для бабушки, которая решила связать любимой внучке теплое одеяло
- Мне было 5 лет, когда у меня появился отчим, точнее папа. Он любил меня как своего ребенка. Сейчас я сама мама, младшей дочери 2 года, вся в меня — и внешне, и характером. На месте не сидит, скачет, визжит. Гостили мы у родителей, она от деда не отходит — вокруг как козленок прыгает, играет, карабкается на него. Я смеюсь: «Что, папа, вспомнил юность, когда я в детстве так прыгала? Больше не скучно на пенсии?» В общем, я только дома вспомнила, что он меня в таком возрасте и знать не знал. Настолько мы с ним родные, что кажется, он всегда был со мной. Всем хороших отцов.
Окошко в бабушкином доме — с тюлью. Ну и куда уж без котика
- Когда я была маленькой, мы с родителями жили в деревне. Даже когда я еще не разбиралась в числах, я знала, что если папа пришел домой с корзинкой грибов, значит у мамы день рождения. Он дарил их ей вместо цветов, она сама просила. Шел в лес и сам собирал. Родители уже давно живут в крупном городе, а про эту традицию, как мне казалось, все забыли. Прошлой осенью поехала ним накануне маминого дня рождения, а утром на кухне обнаружила корзинку грибов. Папа, не смотря на возраст, рванул в 5 утра за 100 км от города в лес, чтобы собрать для мамы грибов. Я просто постоянно вспоминаю об этом и не могу поверить, что в мире еще существует такая любовь.
Огурчики поспели!
«Это моя бабуля. Она научила меня всему, мама моя очень много работала и я всегда была с бабушкой. Я с ней вместе ходила на работу, ездила на дачу, лепила пирожки и вареники. Тесто занимало весь стол, а слепили целый день. На Пасху тоже вместе все делали, и куличи пекли, и яйца красили. Я назвала свою дочь в честь бабушки (Ольга). Столько лет прошло, а я все никак не привыкну к тому, что ее больше нет. Все равно иногда ловлю себя на мысли, что давно не звонила. Верю, что бабушка откуда-то сверху за мной наблюдает и помогает».
- Благодаря бабушке Шуре у меня было счастливое детство. Как же круто было просыпаться с ароматом блинов. Слушать сказки на ночь. Быть любимым. Баба Шура 1934 года рождения. К счастью, в своем возрасте каждый день читает.
- Хотелось бы вернуться в прошлое, чтобы моя баба Шура напекла мне блинчиков, купила мои любимые конфеты «Голубое озеро», вечером читала сказку и гладила спинку. А потом крепко-крепко обняла.
Бабушка в платочке, цветочки у окна. Вы к ней приезжайте, ну хоть иногда
«Люблю свою бабушку Маню, прекрасные воспоминания детства. Современные бабули уже платочки не носят, деловые все стали. Ушло поколение застольных песен и пирожков тазиками. Эх».
Комментарии
Моя бабушка Маня была 1912 года рождения, с юности жила в городе.
Я приезжала к ней на половину субботы и воскресенье, сидела в кухне у батареи с книжкой и заказывала любимую еду.
Печенье-в-клеточку, блинчики, "пирожки-ни-с-чем", и ее фирменная "медвежья похлебка", которую никто никогда не смог повторить.
У бабушки была настоящая прялка, она покупала на базаре шерсть, пряла ее и вязала носки, варежки и перчатки для всех внуков каждую осень.
Она еще застала правнуков, и одна из правнучек (моя дочь) названа в ее честь.