20 теплых зарисовок о возвращении в родной дом, где даже скрип старой двери радует душу

«Это моя бабуля. Она научила меня всему, мама моя очень много работала и я всегда была с бабушкой. Я с ней вместе ходила на работу, ездила на дачу, лепила пирожки и вареники. Тесто занимало весь стол, а слепили целый день. На Пасху тоже вместе все делали, и куличи пекли, и яйца красили. Я назвала свою дочь в честь бабушки (Ольга). Столько лет прошло, а я все никак не привыкну к тому, что ее больше нет. Все равно иногда ловлю себя на мысли, что давно не звонила. Верю, что бабушка откуда-то сверху за мной наблюдает и помогает».